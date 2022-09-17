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Песков отказался говорить, применит ли РФ ядерное оружие
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности применения ядерного оружия посоветовал "читать доктрину".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
В ответ на вопрос о том, может ли Россия использовать ядерное оружие, Песков сказал: "Читайте доктрину, там все написано".
В российской доктрине прописано применение ядерного оружия РФ:
- В случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового поражения;
- Когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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+28 Нина Лабунская
показать весь комментарий17.09.2022 13:07
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показать весь комментарий17.09.2022 13:16
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НИКАКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖДМИЯ НА РОССИИ НЕТ ИМЕЮ ВВИДУ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ ШАХТНЫЕ РАКЕТЫ НЕ ПРОВЕРЯЛИСЬ С 2013 ГОДА при старте могут бабахнуть в шахте и над Россией ПОСЛЕДНИЙ ПУСК БЫЛ В 2003-2004 ГОДУ.. МЫ УКРАИНА ЮЖМАШ ПРОДЛЕВАЛИ РЕГЛАМЕНТНО КАЖДУЮ РАКЕТУ ОТ 3 ДО 5 ЛЕТ С 2014 ГОДА НАШИ ТАМ НЕ БЫЛО У РОССИЯН НЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ СПОСОБНЫХ ЭТО СДЕЛАТЬ НА ПОДЛОДКАХ ТИПА КУРСК ПОКАЗАНО ЧТО ОДНА ТОРПЕДА МОЖЕТ СДЕЛАТЬ С САМОЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ СУМБАРИНОЙ АПЛ УТОПИТЬ ЕЕ ЗА 3 МИНУТЫ.. ПОЭТОМУ ПОДВОДНЫЕ ПУСКИ ДАЖЕ УЧЕБНЫЕ РОССИЯ И НЕ ПРОИЗВОДИЛА.. ТАКТИЧЕСКОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ БОЛЕЕ МЕНЕЕ НОВОЕ.... НО ОНО ГРОМОЗДКОЕ НОСИТЕЛЬ ТОЛЬКО ВОЗДУХ ИЛИ КОЛЕСНАЯ ТЕХНИКА ПОГОВАРИВАЛИ ЧТО ЕСТЬ АРТА С ЯДЕРНЫМИ СНАРЯДАМИ... НО НЕ ПОШЛА СЕРИЯ... РАКЕТА Х-102 НА САМОЛЕТАХ ТУ очень уязвимая цель еще до пуска ракеты...
А от не застосовують... чомусь... навіть після наших атака Новофедорівки і Джанкоя; хоча, зрозуміло, чому: бояться ответки з НАТО. І будуть боятися і надалі.
Ні, там інші причини...
А українцям треба далі звільняти наші землі.
Что кремлевскому Упырю в его воспаленное и болезненное сознание взбребет, так и будет (без всяких "доктрин и "законов")!
Применить могут - факт.
А применят или нет не знает никто, предположу, что даже они сами не знают.
все що написано, якісь закони, то москальські фашисти все порушують