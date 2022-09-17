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Песков отказался говорить, применит ли РФ ядерное оружие

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности применения ядерного оружия посоветовал "читать доктрину".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

В ответ на вопрос о том, может ли Россия использовать ядерное оружие, Песков сказал: "Читайте доктрину, там все написано".

В российской доктрине прописано применение ядерного оружия РФ:

  • В случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового поражения;
  • Когда под угрозу поставлено существование самого государства.

Читайте: В случае применения ядерного оружия Путин и его режим станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо, - Байден
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Топ комментарии
+28
Каже-не каже.... Яка різниця, якщо московити все одно завжди брешуть .... Просто Мордор має бути знищений разом з орками....і це буде справедливо!
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17.09.2022 13:07
+15
Навіщо взагалі мусолити цю тему? Це нічого не дасть. Кацапський лепрозорій давно береги поплутав.
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17.09.2022 13:09
+15
Ну так для цих покидьків існування незалежної України- загроза їх існуванню.
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17.09.2022 13:16
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Каже-не каже.... Яка різниця, якщо московити все одно завжди брешуть .... Просто Мордор має бути знищений разом з орками....і це буде справедливо!
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17.09.2022 13:07 Ответить
Навіщо взагалі мусолити цю тему? Це нічого не дасть. Кацапський лепрозорій давно береги поплутав.
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17.09.2022 13:09 Ответить
"Коли під загрозу поставлено існування самої держави" - ось це досить розмите і узагальнене формулювання, під нього кацапи можуть підвести що завгодно...
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17.09.2022 13:11 Ответить
Ну так для цих покидьків існування незалежної України- загроза їх існуванню.
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17.09.2022 13:16 Ответить
НЕ СКАЗАЛ ПО ОДНОЙ ПРИЧИНЕ...
НИКАКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖДМИЯ НА РОССИИ НЕТ ИМЕЮ ВВИДУ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ ШАХТНЫЕ РАКЕТЫ НЕ ПРОВЕРЯЛИСЬ С 2013 ГОДА при старте могут бабахнуть в шахте и над Россией ПОСЛЕДНИЙ ПУСК БЫЛ В 2003-2004 ГОДУ.. МЫ УКРАИНА ЮЖМАШ ПРОДЛЕВАЛИ РЕГЛАМЕНТНО КАЖДУЮ РАКЕТУ ОТ 3 ДО 5 ЛЕТ С 2014 ГОДА НАШИ ТАМ НЕ БЫЛО У РОССИЯН НЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ СПОСОБНЫХ ЭТО СДЕЛАТЬ НА ПОДЛОДКАХ ТИПА КУРСК ПОКАЗАНО ЧТО ОДНА ТОРПЕДА МОЖЕТ СДЕЛАТЬ С САМОЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ СУМБАРИНОЙ АПЛ УТОПИТЬ ЕЕ ЗА 3 МИНУТЫ.. ПОЭТОМУ ПОДВОДНЫЕ ПУСКИ ДАЖЕ УЧЕБНЫЕ РОССИЯ И НЕ ПРОИЗВОДИЛА.. ТАКТИЧЕСКОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ БОЛЕЕ МЕНЕЕ НОВОЕ.... НО ОНО ГРОМОЗДКОЕ НОСИТЕЛЬ ТОЛЬКО ВОЗДУХ ИЛИ КОЛЕСНАЯ ТЕХНИКА ПОГОВАРИВАЛИ ЧТО ЕСТЬ АРТА С ЯДЕРНЫМИ СНАРЯДАМИ... НО НЕ ПОШЛА СЕРИЯ... РАКЕТА Х-102 НА САМОЛЕТАХ ТУ очень уязвимая цель еще до пуска ракеты...
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17.09.2022 14:14 Ответить
так в доктрині касапів ще написано штибу "превентивно для попередження нападу". Тобто, після визнаня "незалежності" лднер, та навіть після анексії Криму з 2014-го року відповідно до їх доктрини в касапів же є "юридична" підстава застосування ЯО по Україні.

А от не застосовують... чомусь... навіть після наших атака Новофедорівки і Джанкоя; хоча, зрозуміло, чому: бояться ответки з НАТО. І будуть боятися і надалі.
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17.09.2022 13:13 Ответить
Так анексія незаконна і нікимне визнана. Вони самі це розуміють, тому на переговорах навесні пробували легітимізувати питання Криму.
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17.09.2022 13:17 Ответить
клав-срав ***** на "міжнародне визнання". В нього на касапстані власні "закони" мають пріоритет над міжнародними; навіть над тими міжнародними, які ним же і ратифіковані.
Ні, там інші причини...
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17.09.2022 13:21 Ответить
Навіщо тодівони добивались на стамбульських переговорах легітимізації анексії Криму?
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17.09.2022 13:35 Ответить
Крім того, саме тому США обмежують застосування зброї по території рашки, але не лднр і Криму
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17.09.2022 13:40 Ответить
Ми напали на росію а язик в жопу у кацапів бо потрібна реакція якась хохли атакують крим а з російскої географії то є росія тобто напали на росію а вони кажуть пожежа значить не хотять взагалі ядерну зброї використовувати тільки язиком погрози бо кацапи шукають найменьший привід звинувачити нас а тут по сакральному криму бьють внаглу і нет нет єто пожар
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17.09.2022 13:22 Ответить
З цих пєдіків станеться собі загрозу придумать.
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17.09.2022 13:14 Ответить
Тільки не педікі, а під@раси!!!!
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17.09.2022 13:24 Ответить
"Та один куй!" (Лесь Подерев"янський).
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17.09.2022 13:27 Ответить
Наші військові називають їх "під@ри"
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17.09.2022 13:36 Ответить
Дійсно, навіщо запитувати, коли знаєш, що все-одно збрешуть. Україні потрібно жити і боротись далі з надією, що цього не станеться.
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17.09.2022 13:15 Ответить
Пане Атас,ми на початку лютого жили з думкою,що ***** не розв*яже війну з Україною.Так?Тепер всі на форумі клянуться,що все знали про початок війни,тільки з назвою не впевнені...Хуйло ж сказало кацапам,що при ядерній війнй-вони всі попадають в рай,а решта, всі інші,в пекло.А пєсков-він хто?Можна про ядерну атаку,з таким же успіхом,спитати якогось речника з нашого ОП.
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17.09.2022 14:48 Ответить
Треба перевірити чи працює про над Москвою. Чи може воно діє тільки на папері
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17.09.2022 13:16 Ответить
Я думаю що васал кацапії Китай просто не дасть цього зробити , ніхто не збирається горіти тут в аду через плешивого та і він сам себе дуууже любить, щоб просто так узяти і здохнути)
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17.09.2022 13:35 Ответить
Менше ви за ними бігайте та запитуйте.
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17.09.2022 13:39 Ответить
Кремлівську шантрапу не треба ні про що запитувати,це розмова здорового зі з'їхавшим з розуму,коли останньому назначається опікун,його дії неадекватні.
А українцям треба далі звільняти наші землі.
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17.09.2022 14:03 Ответить
А який дурень чи провакатор задае таки питання і кому ? самій брихливій націі в світі яка не тільки бреше а ще й порушуе всі міжнародні домовленності питання нахрена ?
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17.09.2022 14:57 Ответить
Я не понимая в чём смысл задавать им какие-либо вопросы, если любые их слова - сплошной пи//ёж.
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17.09.2022 15:03 Ответить
уССатый отказался говорить о дате наступления"антидедушкового полового признака" для всей рашки
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17.09.2022 15:19 Ответить
Ха! Читать "доктиры" паРашки, все равно, что сказки "на ночь"!
Что кремлевскому Упырю в его воспаленное и болезненное сознание взбребет, так и будет (без всяких "доктрин и "законов")!
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17.09.2022 15:44 Ответить
Конечно, есть у них такой последний "аргумент". Ну это будет глобальный пи"дец для всего человечества.
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17.09.2022 15:58 Ответить
У пункта 2-а на столько рызмытое понятие, что 1-й пункт и не нужен.
Применить могут - факт.
А применят или нет не знает никто, предположу, что даже они сами не знают.
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17.09.2022 15:58 Ответить
шо х@йлу стрельне в голову така і буде доктрина,
все що написано, якісь закони, то москальські фашисти все порушують
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17.09.2022 17:30 Ответить
применят,если активируют систему,или взорвут ЗАЭС
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17.09.2022 19:54 Ответить
 
 