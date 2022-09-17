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Пєсков відмовився казати, чи застосує РФ ядерну зброю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

песков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у відповідь на питання про можливість застосування ядерної зброї порадив "читати доктрину".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

У відповідь на питання про те, чи може Росія використати ядерну зброю, Пєсков сказав: "Читайте доктрину, там все написано".

У російській доктрині прописано застосування ядерної зброї РФ:

  • У разі агресії проти Росії або її союзників із застосуванням зброї масового знищення;
  • Коли під загрозу поставлено існування самої держави.

Також читайте: Головна загроза для РФ з боку України - орієнтир на членство в НАТО - залишається, - Пєсков

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+28
Каже-не каже.... Яка різниця, якщо московити все одно завжди брешуть .... Просто Мордор має бути знищений разом з орками....і це буде справедливо!
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17.09.2022 13:07
+15
Навіщо взагалі мусолити цю тему? Це нічого не дасть. Кацапський лепрозорій давно береги поплутав.
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17.09.2022 13:09
+15
Ну так для цих покидьків існування незалежної України- загроза їх існуванню.
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17.09.2022 13:16
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Каже-не каже.... Яка різниця, якщо московити все одно завжди брешуть .... Просто Мордор має бути знищений разом з орками....і це буде справедливо!
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17.09.2022 13:07 Відповісти
Навіщо взагалі мусолити цю тему? Це нічого не дасть. Кацапський лепрозорій давно береги поплутав.
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17.09.2022 13:09 Відповісти
"Коли під загрозу поставлено існування самої держави" - ось це досить розмите і узагальнене формулювання, під нього кацапи можуть підвести що завгодно...
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17.09.2022 13:11 Відповісти
Ну так для цих покидьків існування незалежної України- загроза їх існуванню.
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17.09.2022 13:16 Відповісти
НЕ СКАЗАЛ ПО ОДНОЙ ПРИЧИНЕ...
НИКАКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖДМИЯ НА РОССИИ НЕТ ИМЕЮ ВВИДУ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ ШАХТНЫЕ РАКЕТЫ НЕ ПРОВЕРЯЛИСЬ С 2013 ГОДА при старте могут бабахнуть в шахте и над Россией ПОСЛЕДНИЙ ПУСК БЫЛ В 2003-2004 ГОДУ.. МЫ УКРАИНА ЮЖМАШ ПРОДЛЕВАЛИ РЕГЛАМЕНТНО КАЖДУЮ РАКЕТУ ОТ 3 ДО 5 ЛЕТ С 2014 ГОДА НАШИ ТАМ НЕ БЫЛО У РОССИЯН НЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ СПОСОБНЫХ ЭТО СДЕЛАТЬ НА ПОДЛОДКАХ ТИПА КУРСК ПОКАЗАНО ЧТО ОДНА ТОРПЕДА МОЖЕТ СДЕЛАТЬ С САМОЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ СУМБАРИНОЙ АПЛ УТОПИТЬ ЕЕ ЗА 3 МИНУТЫ.. ПОЭТОМУ ПОДВОДНЫЕ ПУСКИ ДАЖЕ УЧЕБНЫЕ РОССИЯ И НЕ ПРОИЗВОДИЛА.. ТАКТИЧЕСКОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ БОЛЕЕ МЕНЕЕ НОВОЕ.... НО ОНО ГРОМОЗДКОЕ НОСИТЕЛЬ ТОЛЬКО ВОЗДУХ ИЛИ КОЛЕСНАЯ ТЕХНИКА ПОГОВАРИВАЛИ ЧТО ЕСТЬ АРТА С ЯДЕРНЫМИ СНАРЯДАМИ... НО НЕ ПОШЛА СЕРИЯ... РАКЕТА Х-102 НА САМОЛЕТАХ ТУ очень уязвимая цель еще до пуска ракеты...
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17.09.2022 14:14 Відповісти
так в доктрині касапів ще написано штибу "превентивно для попередження нападу". Тобто, після визнаня "незалежності" лднер, та навіть після анексії Криму з 2014-го року відповідно до їх доктрини в касапів же є "юридична" підстава застосування ЯО по Україні.

А от не застосовують... чомусь... навіть після наших атака Новофедорівки і Джанкоя; хоча, зрозуміло, чому: бояться ответки з НАТО. І будуть боятися і надалі.
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17.09.2022 13:13 Відповісти
Так анексія незаконна і нікимне визнана. Вони самі це розуміють, тому на переговорах навесні пробували легітимізувати питання Криму.
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17.09.2022 13:17 Відповісти
клав-срав ***** на "міжнародне визнання". В нього на касапстані власні "закони" мають пріоритет над міжнародними; навіть над тими міжнародними, які ним же і ратифіковані.
Ні, там інші причини...
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17.09.2022 13:21 Відповісти
Навіщо тодівони добивались на стамбульських переговорах легітимізації анексії Криму?
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17.09.2022 13:35 Відповісти
Крім того, саме тому США обмежують застосування зброї по території рашки, але не лднр і Криму
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17.09.2022 13:40 Відповісти
Ми напали на росію а язик в жопу у кацапів бо потрібна реакція якась хохли атакують крим а з російскої географії то є росія тобто напали на росію а вони кажуть пожежа значить не хотять взагалі ядерну зброї використовувати тільки язиком погрози бо кацапи шукають найменьший привід звинувачити нас а тут по сакральному криму бьють внаглу і нет нет єто пожар
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17.09.2022 13:22 Відповісти
З цих пєдіків станеться собі загрозу придумать.
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17.09.2022 13:14 Відповісти
Тільки не педікі, а під@раси!!!!
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17.09.2022 13:24 Відповісти
"Та один куй!" (Лесь Подерев"янський).
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17.09.2022 13:27 Відповісти
Наші військові називають їх "під@ри"
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17.09.2022 13:36 Відповісти
Дійсно, навіщо запитувати, коли знаєш, що все-одно збрешуть. Україні потрібно жити і боротись далі з надією, що цього не станеться.
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17.09.2022 13:15 Відповісти
Пане Атас,ми на початку лютого жили з думкою,що ***** не розв*яже війну з Україною.Так?Тепер всі на форумі клянуться,що все знали про початок війни,тільки з назвою не впевнені...Хуйло ж сказало кацапам,що при ядерній війнй-вони всі попадають в рай,а решта, всі інші,в пекло.А пєсков-він хто?Можна про ядерну атаку,з таким же успіхом,спитати якогось речника з нашого ОП.
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17.09.2022 14:48 Відповісти
Треба перевірити чи працює про над Москвою. Чи може воно діє тільки на папері
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17.09.2022 13:16 Відповісти
Я думаю що васал кацапії Китай просто не дасть цього зробити , ніхто не збирається горіти тут в аду через плешивого та і він сам себе дуууже любить, щоб просто так узяти і здохнути)
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17.09.2022 13:35 Відповісти
Менше ви за ними бігайте та запитуйте.
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17.09.2022 13:39 Відповісти
Кремлівську шантрапу не треба ні про що запитувати,це розмова здорового зі з'їхавшим з розуму,коли останньому назначається опікун,його дії неадекватні.
А українцям треба далі звільняти наші землі.
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17.09.2022 14:03 Відповісти
А який дурень чи провакатор задае таки питання і кому ? самій брихливій націі в світі яка не тільки бреше а ще й порушуе всі міжнародні домовленності питання нахрена ?
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17.09.2022 14:57 Відповісти
Я не понимая в чём смысл задавать им какие-либо вопросы, если любые их слова - сплошной пи//ёж.
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17.09.2022 15:03 Відповісти
уССатый отказался говорить о дате наступления"антидедушкового полового признака" для всей рашки
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17.09.2022 15:19 Відповісти
Ха! Читать "доктиры" паРашки, все равно, что сказки "на ночь"!
Что кремлевскому Упырю в его воспаленное и болезненное сознание взбребет, так и будет (без всяких "доктрин и "законов")!
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17.09.2022 15:44 Відповісти
Конечно, есть у них такой последний "аргумент". Ну это будет глобальный пи"дец для всего человечества.
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17.09.2022 15:58 Відповісти
У пункта 2-а на столько рызмытое понятие, что 1-й пункт и не нужен.
Применить могут - факт.
А применят или нет не знает никто, предположу, что даже они сами не знают.
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17.09.2022 15:58 Відповісти
шо х@йлу стрельне в голову така і буде доктрина,
все що написано, якісь закони, то москальські фашисти все порушують
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17.09.2022 17:30 Відповісти
применят,если активируют систему,или взорвут ЗАЭС
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17.09.2022 19:54 Відповісти
 
 