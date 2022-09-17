Пєсков відмовився казати, чи застосує РФ ядерну зброю

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у відповідь на питання про можливість застосування ядерної зброї порадив "читати доктрину".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

У відповідь на питання про те, чи може Росія використати ядерну зброю, Пєсков сказав: "Читайте доктрину, там все написано".

У російській доктрині прописано застосування ядерної зброї РФ:

У разі агресії проти Росії або її союзників із застосуванням зброї масового знищення;

Коли під загрозу поставлено існування самої держави.

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