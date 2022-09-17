Украина покупает у Германии 18 новейших САУ RCH-155, - СМИ
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Германия согласилась продать Украине 18 новейших самоходных артиллерийских установок RCH-155. Стоимость контракта – 216 млн евро.
Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
Украина подала запрос на приобретение этих пушек еще два месяца назад, и 16 сентября посол Андрей Мельник подтвердил, что федеральное правительство Германии дало этому контракту "зеленый свет".
Производитель RCH-155 – немецкая корпорация Krauss-Maffei Wegmann (KMW).
Первые экземпляры будут готовы не ранее чем через 30 месяцев, то есть примерно в марте 2025 года.
САУ RCH-155 – это пушка калибра 155 от PzH 2000, установленная на базе восьмиколесной боевой машины Boxer. Заявленная дальность стрельбы – до 54 км, в башне гаубицы можно перевозить до 30 снарядов. Благодаря максимальной автоматизации САУ экипаж – всего два человека.
Пожалуйста, подождите...
ЗСУ за півроку тричі вже встигла поміняти тактику, кожен раз успішно !
а ви про "полігони"....
під ці два десятки гаубиць через три два з половиною роки, шольц ще більше буде патякати про "допомогу" Україні
ото "державного розуму" людина
Припущення (юмористичне) - можливо нинішня війна, це ментальна "ответка" за тих ногайців та калмиків/бурятів, яких поневолив атаман Ермак ?
Я й кажу, що бач як українці до цих пір зберегли рідну мову. А вона мені: ми - не українці, ми - козаки. я й не став їй доказувати, що окремої козацької мови один в один українська не буває.
Але я погоджусь - цей хайп з Кубанню вже набрид. Кубань ніколи не була в складі України. Хоча там жили нащадки запорожців.
Набагато ціннішою для нас є Стародубщина, яку в 1919 росіяни анексували так само як Крим в 2014. Стародубщина - колиска гетьманів і відомих українських діячів таких як Скоропадський і Полуботок і здається Леся Українка, це була частина Чернігівщини. Там й досі стоять храми, збудовані на кошти наших гетьманів. В 1918 році там запекло билась Сірожупанна дивізія УНР проти більшовиків Щорса. Але росіяни перемогли, і влаштували там геноцид українців. Потім був "референдум на багнетах" про приєднання до росії. Зараз це частина Брянської області...
https://www.rbc.ua/ukr/news/pravitelstvo-germanii-odobrilo-prodazhu-ukraine-1663408785.html
Ну і на якого прутня вони тоді потрібні будуть. А гроші, скоріш за все, треба буде зараз перерахувати. В короткочасній перспективі це на руку росії та Німеччині, а не Україні.
Знову своєю слабкістю будем провокувати Запоребриків?
Замовлення на будівництво другого авіаносця Б було підписано 16 листопада 1935 з корабельнею Friedrich Krupp Germaniawerft з міста Кіль. Його закладення відбулось у другій половині 1938 після спуску 22 серпня 1938 з цього стапеля важкого крейсера Prinz Eugen. Затримка із його закладенням була спричинена як обмеженою потужністю корабелень Третього Райху, так і бажанням сумістити святкування закладення одного авіаносця із спуском на воду іншого (Graf Zeppelin спустили на воду 8 грудня 1938 року. Авіаносець Б планували спустити на воду 1 липня 1940 року. Авіаційне з'єднання 286 для авіаносця мали сформувати у листопаді 1941 у Вільгельмсгафен. У випадку спуску на воду його мали б назвати на честь Петера Штрассера - командувача авіасил Кайзерліхмаріне, що складались з 7 дирижаблів LZ. З початком Другої світової війни у середині вересня 1939 було припинено будівництво великих кораблів на корабельнях заради звільнення місця, економії матеріалів, коштів заради будівництва підводних човнів. Будівництво авіаносця Б зупинили 19 вересня 1939, коли його корпус довели до панцирної палуби, верхнього обрізу машинного відділення. Наказ почати розбирання корпусу авіаносця вийшов 28 лютого 1940 і злам тривав 4 місяці. Було отримано 8.000 т металобрухту. Технічне оснащення - катапульти, кабельна система гальмування літаків, ліфти літаків продали до Італії для авіаносця Aquila
Німеччина тягне з допомогою Україні, оскільки сподівається на відновлення відносин із РФ
https://war.obozrevatel.com/ukr/glava-mzs-polschi-nimechchina-tyagne-z-dopomogoyu-ukraini-oskilki-spodivaetsya-na-vidnovlennya-vidnosin-iz-rf.htm
Я так розумію, домовлявся дєрьмак, да?
Производственные мощности предприятий страны позволяют выпускать ракетное оружие, авиационную и бронетанковую технику, артиллерийско-стрел-ковое вооружение, боеприпасы, а также строить корабли и суда.
і коли вони встигають все робити ?
Але я не знаю, чи це біда виключно PzH 2000, чи всіх 155-мм гармат. Сподіваюсь, що самі артилеристи це таки знають.
А ці пушки цікаві тим, що від моменту приїзду на позицію до першого пострілу проходить лише 10 секунд, і стільки ж на від'їзд після останнього пострілу.
Ну і ще одна цікавинка - ця пушка может вистрілити кілька снарядів по різним траекторіям в одну точку, а прилетять вони туди одночасно!
Это типо бесплатных 20гр. сухариков к первому бокалу пива в баре, потом тебя уже не остановить.
А, кстати Эстония уже что-то поставляла и вроде без каких-то упрашиваний.
але, як на мене краще б було вмовити америку віддати нам свої непроапгрейджені паладіни за ті самі гроші ВЖЕ СЬОГОДНІ аніж підтримувати мразоту, яка нам постійно відмовляє.
Да, это форменное издевательство к тому времени уже давно война закончится!
Мьі тоже не собираемся отступать, потому что геноцид. Они нам не оставляют вьібора, либо смерть на поле боя, либо смерть в подвале или лесополосе повесят.
Как война может закончится бьістро? Как? Может бьіть и все 9-ть лет, как в Афганистане. Тогда совки убили 1 500 000 жителей Афганистана.
Украинцев там сейчас достаточно, заодно обеспечить их работой (на благо и победу родины), нужно производить как свои разработки военной техники и боприпасов, так и совместные или патентованые по лицензии.
Байрактары тоже нужно строить в Польше и желательно глубоко под землей или под горой (не очень далеко от границы Украины)!
Война кончится, Германия , если Шольц останется у власти,
с росией начнут торговать, а Украине-- извините у нас железа нет.
Вместе с сотней Панзергаубиц-2000 когда-то будет стеречь покой и мир в Украине.
Ну, что же в будущую армию надо вкладываться уже сейчас.