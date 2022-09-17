РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14565 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
14 928 97
война (46523) Германия (6000) оружие (9372) САУ (140)

Украина покупает у Германии 18 новейших САУ RCH-155, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сау

Германия согласилась продать Украине 18 новейших самоходных артиллерийских установок RCH-155. Стоимость контракта – 216 млн евро.

Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

Украина подала запрос на приобретение этих пушек еще два месяца назад, и 16 сентября посол Андрей Мельник подтвердил, что федеральное правительство Германии дало этому контракту "зеленый свет".

Производитель RCH-155 – немецкая корпорация Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Первые экземпляры будут готовы не ранее чем через 30 месяцев, то есть примерно в марте 2025 года.

Читайте: Словакия передала Украине первые четыре САУ Zuzana-2, - Минобороны

САУ RCH-155 – это пушка калибра 155 от PzH 2000, установленная на базе восьмиколесной боевой машины Boxer. Заявленная дальность стрельбы – до 54 км, в башне гаубицы можно перевозить до 30 снарядов. Благодаря максимальной автоматизации САУ экипаж – всего два человека.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
30 місяців? Недовго залишилось.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:14
+14
*****, количество дебилов в коментах поражает. А после войны нам оружие не нужно будет? А, дебилоиды. А долго потому что эти САУ еще надо сделать, западный ВПК не на склад работает. А на заказ. Дегенераты.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:30
+14
Думать наперед надо было до войны. Сейчас нужно оружие, с которым можно победить. И нужно оно СЕГОДНЯ.
показать весь комментарий
17.09.2022 15:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Війна в Україні ідеальний полігон для випробувань експериментальної військової техніки
показать весь комментарий
17.09.2022 13:12 Ответить
Перші екземпляри будуть готові не раніше ніж через 30 місяців, тобто приблизно у березні 2025 року.

ЗСУ за півроку тричі вже встигла поміняти тактику, кожен раз успішно !

а ви про "полігони"....
показать весь комментарий
17.09.2022 15:34 Ответить
дарма ми це робимо!

під ці два десятки гаубиць через три два з половиною роки, шольц ще більше буде патякати про "допомогу" Україні
показать весь комментарий
17.09.2022 15:36 Ответить
Почеру зря? Бабло заплачено, откат освоен. Zе доволен.
показать весь комментарий
17.09.2022 17:24 Ответить
тільки не згадуйте мені ще про замовлення чотирьох корветів в Туреччині!!!
ото "державного розуму" людина

показать весь комментарий
17.09.2022 17:53 Ответить
Мені здається що цей контракт для їх промисловості - це свого роду хабар Німеччині за поставку того, про що нам скоро розкажуть
показать весь комментарий
17.09.2022 15:39 Ответить
як це допоможе звільняти окуповані території...
показать весь комментарий
17.09.2022 13:12 Ответить
Ніяк.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:15 Ответить
Може ще знадобиться виходити на кордон з Казахстаном, готуватись завжди потрібно.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:18 Ответить
я маю надію, що це трапиться раніше 2025-го року.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:21 Ответить
А что в 2025 году Армия будет не нужна и думать наперед не надо?
показать весь комментарий
17.09.2022 13:40 Ответить
Думать наперед надо было до войны. Сейчас нужно оружие, с которым можно победить. И нужно оно СЕГОДНЯ.
показать весь комментарий
17.09.2022 15:30 Ответить
а ще краще-вчора.
показать весь комментарий
17.09.2022 16:16 Ответить
але допомогти у війні за незалежність Кубанської Української республіки від москви може допомогти. Ну, нас там звісно ж не буде. Кубанські козаки достатньо добре розмовляють українською мовою.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:21 Ответить
перестань,ці кляті козаки-найбільші українофоби,великодержавні шовіністи і путіністи.Нечисть,одним словом.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:33 Ответить
Може бути. Але: то було коли раша була впєрдє. і вони кланялися її військовій силі. але тепер все міняється. А "от любві до нєнавісті -адін шаг" Раніше вони нас зневажали, зараз вже побоюються, а завтра жовто-блакитний стяг візьмуть в руки.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:46 Ответить
Ц1лком можливо, але пот1м так само 1 продадуть знову.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:58 Ответить
а 73% українських довбнів, що прийшли на вибори, не продали? кожний за своє. Хто за приколи, хто за тритыщиучителям
показать весь комментарий
17.09.2022 15:04 Ответить
серед тих кубанських казаків, мабуть і немає потомків українців, депортованих на Кубань
показать весь комментарий
17.09.2022 14:39 Ответить
На Кубань не депортовували! Там селили запорозьких козаків які згодилися на службу Російській імперії після ліквідації Січі Називалося "Верное Чернаморское казачье войско"
показать весь комментарий
17.09.2022 15:55 Ответить
та, мабуть, після розгрому Січи, хапали усіх підряд та депортували на Кубань, типу - це козаки, щоб звітувати цариці, а примусове виселення не є - "Там селили запорозьких козаків"
показать весь комментарий
17.09.2022 18:35 Ответить
Ні! Там були "добровольці" Починали саме з "депортації" Але не їх депортували, а вони Вибирать не приходилося - або закріпачення, або служба престолу Спочатку вони вигнали в сторону Волги "Буджацьку орду" Потім усіх ногайців які жили вздовж чорноморського та азовського узбережжя Останніми вони вигнали в Калмикію та Казахстан ногайців з Північного Кавказу А самі осіли на їх землях Первинна назва "Краснодару" - "Катеринодар" Це саме пов"язано з "подарованими" їм Катериною ІІ землями Північного Кавказу
показать весь комментарий
17.09.2022 18:43 Ответить
Згоден, прийшли ті "переселені" казаки не на пусту землю, когось треба було знищити або нагнати.
Припущення (юмористичне) - можливо нинішня війна, це ментальна "ответка" за тих ногайців та калмиків/бурятів, яких поневолив атаман Ермак ?
показать весь комментарий
19.09.2022 20:00 Ответить
Єрмак тут ні до чого - він жив не в часи Катерини ІІ, а в часи Івана Грозного З ногайцями він міг конфліктувать лише в часи перебування на Волзі Але там він був розбійником і нікого "поневолювать" не міг (більш того - в ті часи донські козаки крали людей у південних волостях Московії і торгували "ясирем" саме з ногайцями Бо найбільші невільницькі ринки були на узбережжі Чорного і Азовського морів, а воно було заселене саме ногайцями) А до бурятів з калмиками він не дійшов: перші були надто далеко на сході (за Байкалом) а Єрмак був не далі Іртиша А другі жили на півдні - за землями ногайців
показать весь комментарий
19.09.2022 20:13 Ответить
торгує в Кременчуці на колгоспному ринку кільканадцять років тому звичайна жіночка україномовна красивими яблуками. Я питаю: звідкіля? з Кубані чи Краснодару, вже не пам'ятаю.
Я й кажу, що бач як українці до цих пір зберегли рідну мову. А вона мені: ми - не українці, ми - козаки. я й не став їй доказувати, що окремої козацької мови один в один українська не буває.
показать весь комментарий
17.09.2022 16:34 Ответить
Так кажете ніби на Сході нема колаборантів. Так кажете ніби ще 5 років тому 73% не вважали росіян братьями і не голосували за януковичів, не їздили на стройку в москву...

Але я погоджусь - цей хайп з Кубанню вже набрид. Кубань ніколи не була в складі України. Хоча там жили нащадки запорожців.

Набагато ціннішою для нас є Стародубщина, яку в 1919 росіяни анексували так само як Крим в 2014. Стародубщина - колиска гетьманів і відомих українських діячів таких як Скоропадський і Полуботок і здається Леся Українка, це була частина Чернігівщини. Там й досі стоять храми, збудовані на кошти наших гетьманів. В 1918 році там запекло билась Сірожупанна дивізія УНР проти більшовиків Щорса. Але росіяни перемогли, і влаштували там геноцид українців. Потім був "референдум на багнетах" про приєднання до росії. Зараз це частина Брянської області...
показать весь комментарий
17.09.2022 15:47 Ответить
на жаль забули вони мову, тільки пісні співають на українській мові, кацапська окупація даремно не пройшла
показать весь комментарий
17.09.2022 14:21 Ответить
це, напевно, у вашому колі спілкування, якщо це не гепотетичний висновок взагалі. А у мене до 2014 року зовсім інший досвід
показать весь комментарий
17.09.2022 15:08 Ответить
Думаєш, через 30 місяців нам не буде потрібна ця зброя?
показать весь комментарий
17.09.2022 14:34 Ответить
Як казали мій покійний дядько Петро:-,,Тринадцятому поросяті і ***** цицька!,, Як свого немає, то зрадійте хоч тому, що дадуть.
показать весь комментарий
17.09.2022 14:57 Ответить
Тринадцятому поросяті краще *****, але зараз, ніж обіцянка цицьки через три роки.
показать весь комментарий
17.09.2022 15:58 Ответить
При чём тут освобождение оккупированных территорий? Вы не панимаете ето другое.
показать весь комментарий
17.09.2022 17:25 Ответить
Дуже довго чекати, до того часу вже Переможемо , дай Бог 🙂. Але краще щось, чим нічого🙂
показать весь комментарий
17.09.2022 13:14 Ответить
Попри те, що міністри оборони Німеччини та України Крістіне Ламбрехт й Олексій Резніков обговорювали контракт ще у липні, поставки RCH-155 відбудуться не раніше як через 30 місяців після укладання контракту, тобто у 2025 році.
https://www.rbc.ua/ukr/news/pravitelstvo-germanii-odobrilo-prodazhu-ukraine-1663408785.html

Ну і на якого прутня вони тоді потрібні будуть. А гроші, скоріш за все, треба буде зараз перерахувати. В короткочасній перспективі це на руку росії та Німеччині, а не Україні.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:14 Ответить
А після війни нам зброя не потрібна буде?

Знову своєю слабкістю будем провокувати Запоребриків?
показать весь комментарий
17.09.2022 13:36 Ответить
В 2025 році,якщо ***** натисне червону кнопку,ці 155 будуть тільки радіоактивний пил піднімати.З роки індустріальній Німеччині потрібно щоб зробити пушку? Це ж курям на сміх.Літаючу тарілку заказуєм?Дайте нам свої готові,а собі робіть хоч з інскрустаціями...
показать весь комментарий
17.09.2022 15:07 Ответить
прикинь - виробничі потужності Краус-Маффай це 40 танків та 20 гаубиць на рік (при тому що для САУ використовують донорські шасі від б\у танків). І заради України нові заводи будувати вони не стануть - та й все одно не встигнуть. А ЗСУ тільки за тиждень харківської операції захопили танків і САУ більше, ніж німці можуть зробити за рік
показать весь комментарий
17.09.2022 15:20 Ответить
Декого історія нічому не вчить...
Замовлення на будівництво другого авіаносця Б було підписано 16 листопада 1935 з корабельнею Friedrich Krupp Germaniawerft з міста Кіль. Його закладення відбулось у другій половині 1938 після спуску 22 серпня 1938 з цього стапеля важкого крейсера Prinz Eugen. Затримка із його закладенням була спричинена як обмеженою потужністю корабелень Третього Райху, так і бажанням сумістити святкування закладення одного авіаносця із спуском на воду іншого (Graf Zeppelin спустили на воду 8 грудня 1938 року. Авіаносець Б планували спустити на воду 1 липня 1940 року. Авіаційне з'єднання 286 для авіаносця мали сформувати у листопаді 1941 у Вільгельмсгафен. У випадку спуску на воду його мали б назвати на честь Петера Штрассера - командувача авіасил Кайзерліхмаріне, що складались з 7 дирижаблів LZ. З початком Другої світової війни у середині вересня 1939 було припинено будівництво великих кораблів на корабельнях заради звільнення місця, економії матеріалів, коштів заради будівництва підводних човнів. Будівництво авіаносця Б зупинили 19 вересня 1939, коли його корпус довели до панцирної палуби, верхнього обрізу машинного відділення. Наказ почати розбирання корпусу авіаносця вийшов 28 лютого 1940 і злам тривав 4 місяці. Було отримано 8.000 т металобрухту. Технічне оснащення - катапульти, кабельна система гальмування літаків, ліфти літаків продали до Італії для авіаносця Aquila
показать весь комментарий
17.09.2022 15:33 Ответить
Експертів завезли в коменти.
показать весь комментарий
17.09.2022 14:08 Ответить
У вашій "критиці" консруктиву 0,0. Який сенс вашого поста?
показать весь комментарий
17.09.2022 15:29 Ответить
30 місяців? Недовго залишилось.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:14 Ответить
Так Гарний німецький жарт.Далі ганяютьшольца.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:21 Ответить
Вы думаете что кацапская ********* куда-то денется. Нам всё время надо жить по соседству с ипанутым дебилом.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:28 Ответить
Ні, якщо світ перестане жувать соплі і разом ***** по кацапах.

показать весь комментарий
17.09.2022 13:36 Ответить
30 месяцев даже не смешно
показать весь комментарий
17.09.2022 13:25 Ответить
*****, количество дебилов в коментах поражает. А после войны нам оружие не нужно будет? А, дебилоиды. А долго потому что эти САУ еще надо сделать, западный ВПК не на склад работает. А на заказ. Дегенераты.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:30 Ответить
Спочатку війну потрібно виграти. По лендлізу нам мають надати ******* натівську зброю, яку ми можемо після закінчення війни повернути або викупити - звісно якщо це буде справжній лендліз, а не піар-акція.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:44 Ответить
Это проявление низкого интеллекта. Высшая же нервная деятельность как раз связана с долгосрочным планированием.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:45 Ответить
німці могли б віддати нам свої САУ, яки вже є, а самим почекати до 2025
показать весь комментарий
17.09.2022 14:42 Ответить
ты полегче с выражениями решала
Німеччина тягне з допомогою Україні, оскільки сподівається на відновлення відносин із РФ
https://war.obozrevatel.com/ukr/glava-mzs-polschi-nimechchina-tyagne-z-dopomogoyu-ukraini-oskilki-spodivaetsya-na-vidnovlennya-vidnosin-iz-rf.htm
показать весь комментарий
17.09.2022 15:42 Ответить
Я шось не зрозумів, себто ми віддали двісті лярдів вже сьогодні, а нам привезуть вундервафлі в 2025?
Я так розумію, домовлявся дєрьмак, да?
показать весь комментарий
17.09.2022 13:35 Ответить
Не зрозумів, бо в тебе один "дєрьмак" в голові. Контракти на вироблення техніки підписуються наперед, бо техніку треба виробити, потрібен на це час. І ні, всі гроші одразу не платять, а основну сумму платять після отримання.
показать весь комментарий
17.09.2022 14:15 Ответить
Господи, який великий Твій звіринець...
показать весь комментарий
17.09.2022 14:35 Ответить
Ага. Аж с 2025 года, когда уже все решится
показать весь комментарий
17.09.2022 13:37 Ответить
Нічого собі у німців швидкість - 2,5 роки лише ПЕРШІ екземпляри робити!
показать весь комментарий
17.09.2022 13:37 Ответить
вот не пойму зачем германским германцам столько оружия если они с 1945 ни скем не воевали а по сути толерасты у себя внутри ...эй вы..давайте нам ..мы знаем куда деть..если ваша бундес армия не в состоянии и терпит..не знаю..ватный митинг в берлине
показать весь комментарий
17.09.2022 13:40 Ответить
Какое оружие производит Швеция?

Производственные мощности предприятий страны позволяют выпускать ракетное оружие, авиационную и бронетанковую технику, артиллерийско-стрел-ковое вооружение, боеприпасы, а также строить корабли и суда.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:45 Ответить
населення Швеції всього 10 млн........

і коли вони встигають все робити ?
показать весь комментарий
17.09.2022 17:55 Ответить
На оріксі Зсу затрофеїли 50 рашистських мста-с. більше ніж було в України на початок війни.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:48 Ответить
там проблема не в носіях, а в амо. 152 не виробляєм, як і 155, - зебіли натомість набудували доріг для рашистських танків.
показать весь комментарий
17.09.2022 14:36 Ответить
краще ж звичайно робити свою Богдану. Але не з цією владою.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:49 Ответить
На цензорі було достатньо новин що саме PzH 2000 не витримує темпів війни, вчора три одиниці відправили на ремонт, а тепер вирішили замовити "кота в мішку". Здається що це політичне рішення, а не замовлення від МО.
показать весь комментарий
17.09.2022 14:00 Ответить
Так там пушка якраз така, яка і на PzH 2000 стоїть!

Але я не знаю, чи це біда виключно PzH 2000, чи всіх 155-мм гармат. Сподіваюсь, що самі артилеристи це таки знають.

А ці пушки цікаві тим, що від моменту приїзду на позицію до першого пострілу проходить лише 10 секунд, і стільки ж на від'їзд після останнього пострілу.

Ну і ще одна цікавинка - ця пушка может вистрілити кілька снарядів по різним траекторіям в одну точку, а прилетять вони туди одночасно!

показать весь комментарий
17.09.2022 15:25 Ответить
Це зрада і саботаж, вкладати в гроші коли йде війна те що може буде через 2.5 роки
показать весь комментарий
17.09.2022 17:10 Ответить
Не лучше ли было бы на эти деньги купить сейчас польские Крабы, которые нужны были еще на вчера?
показать весь комментарий
17.09.2022 14:01 Ответить
ты думаешь, - это бакалея? пришел, показал пальцем и купил? нет, дурачок, - это так не работает. Горизонт планирования в таких заказах 5-10 лет. Там, натурально, очередь, - чтобы ты понимало.
показать весь комментарий
17.09.2022 14:39 Ответить
Не труси зелень , ти с .Оп
показать весь комментарий
17.09.2022 16:49 Ответить
Кто из нам дурачек, чучело напонтованное? Я поэтому и сказал про Крабы что они есть в наличии, но поляки уже не в состоянии их передать нам бесплатно. Несколько дней назад было сообщение в прессе, что поляки предлагали за деньги других стран передать нам эту партию.
показать весь комментарий
17.09.2022 17:07 Ответить
Не думал, что дойдет до продаж.
Это типо бесплатных 20гр. сухариков к первому бокалу пива в баре, потом тебя уже не остановить.
показать весь комментарий
17.09.2022 14:14 Ответить
Пару дней назад Финляндия отправила в Украину какие то крутые печеньки...что именно и за сколько финны не указали... кажуть военная тайна ..и это правильно ...крысы путлера не должны знать... даже мелочь....потом сюрприз будет...😛
показать весь комментарий
17.09.2022 14:16 Ответить
https://www.artec-boxer.com/index.php?id=55
показать весь комментарий
17.09.2022 14:18 Ответить
Ради сравнения надо было обратиться к финнам с запросом продать что-нибудь. А то всё любят их называть тормозами, а тут оказывается у них есть конкуренты.
А, кстати Эстония уже что-то поставляла и вроде без каких-то упрашиваний.
показать весь комментарий
17.09.2022 14:20 Ответить
нихрена себе они че с самолетом в комплекте
показать весь комментарий
17.09.2022 14:20 Ответить
Кстати США недавно тоже доставили в Украину партию чего то...но не указали что именно...просто на 780млн долларов и все...и это тоже правильно... Зато тушонку Рузвельта образца 1941 года... советские бараны жрали миллионами тонн... я бы и воблы сушёной не дал сралинским ублюдкам...
показать весь комментарий
17.09.2022 14:22 Ответить
нажаль,ту тушонку їли партійні особи та нквд(
показать весь комментарий
17.09.2022 14:28 Ответить
я не міністр, деталей не знаю.

але, як на мене краще б було вмовити америку віддати нам свої непроапгрейджені паладіни за ті самі гроші ВЖЕ СЬОГОДНІ аніж підтримувати мразоту, яка нам постійно відмовляє.
показать весь комментарий
17.09.2022 14:23 Ответить
Ще скажіть що передплату дали за них
показать весь комментарий
17.09.2022 14:26 Ответить
ЗеКодломойские покупают все по завышенной цене...об этом подробно рассказал в Ютьюбе Гео Лерос...лично я в шоке... миллиарды уходят в карман Беньке ....Валерьевичу...
показать весь комментарий
17.09.2022 14:29 Ответить
"Первые экземпляры будут готовы не ранее чем через 30 месяцев" Источник: https://censor.net/ru/n3367774
Да, это форменное издевательство к тому времени уже давно война закончится!
показать весь комментарий
17.09.2022 14:40 Ответить
Думаешь, к тому времени эти гаубицы не будут нужны ЗСУ?
показать весь комментарий
17.09.2022 15:05 Ответить
они не будут актуальны в мирное время так как сейчас (очень нужны)!
показать весь комментарий
17.09.2022 15:27 Ответить
Война с россией на долго. Пора бы к этому привыкнуть и выкинуть из себя шепоток внутреннего аферистовича. И через 3 года и через 5 и через 10 эта техника будет супер-актуальной. Кроме того, существует цикл создания вооружения. Чтобы иметь через три года, - надо зафрахтовать СЕЙЧАС. В противном случае не будет и через 3 года, - comprens?
показать весь комментарий
17.09.2022 15:31 Ответить
14-16 месяцев от начала (вряд ли больше)!
показать весь комментарий
17.09.2022 15:32 Ответить
развал империи (что, собственно, и происходит), - это долго. Даже, когда закончиться активная фаза этой войны, будут другие войны. Это детерминированный вопрос. ККР будет воевать с ДКР, Калмыкия с ДКР и Ичкерией... и т.д. Естественно, что Украина будет вовлечена во все эти конфликты на десятилетия вперед.
показать весь комментарий
17.09.2022 16:03 Ответить
эта ымперия разваливается уже с 1904-го года (118 лет), нас лишь пока интересует только этот особо горячий и актуальный для Украины период (с 24.02.2022)!
показать весь комментарий
17.09.2022 16:07 Ответить
Война на долго, кацапьі не будут отступать, у них есть нефть, газ, ВПК на полную работает, мобилизация в рукаве, ЯО.

Мьі тоже не собираемся отступать, потому что геноцид. Они нам не оставляют вьібора, либо смерть на поле боя, либо смерть в подвале или лесополосе повесят.

Как война может закончится бьістро? Как? Может бьіть и все 9-ть лет, как в Афганистане. Тогда совки убили 1 500 000 жителей Афганистана.
показать весь комментарий
17.09.2022 16:26 Ответить
Арестович шепотком обещал периодические войны с РФ до 2035 года между прочим. Но дебилы как услышали 2-3 недели в марте (когда шли стамбульские переговоры и вот-вот всё могло закончится перемирием), так и запомнили.
показать весь комментарий
17.09.2022 16:28 Ответить
Аферистович шепотком обещал абсолютно противоположные вещи. Его тактика очень эффективна для одноклеточных дебилов, - что-нибудь обязательно исполниться, - дебилы обязательно вознесут своего кумира на пьедестал, а если большинство его "прогнозов" не исполняться, - зебилы просто забудут об этом, как-будто этого и вовсе не было. Надо признать, - Аферистович причесывает дебилов вполне профессионально. В этом он Профессионал с большой буквы, только в этом. Во всем остальном, - он профессиональный дилетант.
показать весь комментарий
17.09.2022 16:47 Ответить
Правильно было бы в Польше СЕЙЧАС уже СТРОИТЬ филиалы УКРОБОРОНПРОМа!
Украинцев там сейчас достаточно, заодно обеспечить их работой (на благо и победу родины), нужно производить как свои разработки военной техники и боприпасов, так и совместные или патентованые по лицензии.
Байрактары тоже нужно строить в Польше и желательно глубоко под землей или под горой (не очень далеко от границы Украины)!
показать весь комментарий
17.09.2022 14:48 Ответить
Это называется просто - саботаж.
Война кончится, Германия , если Шольц останется у власти,
с росией начнут торговать, а Украине-- извините у нас железа нет.
показать весь комментарий
17.09.2022 14:54 Ответить
Samogo vysokogo urovnia *******.Jedut i streliajet im daze nenado ostonovitisia stob zdelat vystrel
показать весь комментарий
17.09.2022 15:08 Ответить
Плата за "безвозмездную" помощь сейчас.Касается и другого контракта на 100 PzH 2000 с примерно такими же сроками выполнения.
показать весь комментарий
17.09.2022 15:52 Ответить
Комбінація машини Boxer з AGM стала відомою як дистанційно керована гаубиця 155 (RCH 155) через дистанційне керування баштовим модулем.
показать весь комментарий
17.09.2022 16:21 Ответить
Интересная и очень крутая машина, но это будущее ВСУ причём достаточно далекое.
Вместе с сотней Панзергаубиц-2000 когда-то будет стеречь покой и мир в Украине.
Ну, что же в будущую армию надо вкладываться уже сейчас.
показать весь комментарий
17.09.2022 16:30 Ответить
Нет что би заплатить Польше или Словакии или Чехии или Турции деньги засилают сейчас непонятним немцам, которие их привезут или не привез не понятно, єто пиз..ц, что Ермачидло творит
показать весь комментарий
17.09.2022 16:43 Ответить
Что же вы нагло так врёте, господа!!...Что вы купуете и у кого и .неизвестно, что и когда!! на хрен нам тогда В 2025 году будут эти фашисткие пушки или САу, этот металлолом!! В мире есть на много лучшее оружие и В США и Швеции, даже польские Крабы и то неплохие!!!! Нам нужны САУ сегодня или в октябре, чтобы победить , а там тогда , до 2025 года ,будет время подумать , что и где и по какой цене и у кого купить!! ... К 2025 году наши умнички инженеры и ВСУ могут и свою САУ изготовить.. Тем более она САу нас есть, Богдана .Надо конечно многое доработать и передрать с зарубежных образцов оружия... И не надо стесняться ... все так делают-воруют!!!!!... И абсолютно согласен с РУСТИКОМ, об совместной коооперации в изготовлении оружия за рубежом, С Польшей,Словакие, Чехией!! ВЕДЬ С ЭТОЙ ******* РОССИЕЙ нежно иметь много вариантов выживания и поплнения оружием!!! То же самое обстоит и ТАНКАМИ,,,
показать весь комментарий
17.09.2022 16:52 Ответить
 
 