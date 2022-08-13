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Словакия передала Украине первые четыре САУ Zuzana-2, - Минобороны

zuzana

Первые четыре самоходных артиллерийских установки Zuzana-2 получила Украина от Словакии.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Ярослав Най, передает Цензор.НЕТ.

"Рады подтвердить, что первые 4 Zuzana Howitzers находятся у Вооруженных Сил Украины и готовы к развертыванию для защиты от российских агрессоров", - говорится в сообщении.

Zuzana Howitzers - это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Они были переданы в армию в июле прошлого года, чтобы заменить предыдущее поколение.

Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра вместо 45 способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 км. Башня способна разворачиваться на все 360 градусов, а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено с 4 до 3. Также гаубица имеет автомат зарядки, позволяющий вести огонь в режиме MRSI – несколько ракет попадут в одно место одновременно.

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оружие (10266) Словакия (993) САУ (215)


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Топ комментарии
+28
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13.08.2022 16:41 Ответить
+21
Susanna, Susanna, Susanna, Susanna
Mon amour (с)
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13.08.2022 16:40 Ответить
+9
А почему она в единственном экземпляре - вопрос к манкурту Боневтику. Директор Краматорского завода обещал их поставить минимум 70 шт. за три года без спешки. Только дайте финансы и разрешение.
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13.08.2022 17:42 Ответить
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Susanna, Susanna, Susanna, Susanna
Mon amour (с)
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13.08.2022 16:40 Ответить
Та не мон амур, а кацапам всем звезда
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13.08.2022 16:46 Ответить
ото аби бовкнути..розуму - що й у цапів

вчи українську
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13.08.2022 16:53 Ответить
А с чего ты решила, что я не знаю мову? У меня телефон не украинский
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13.08.2022 17:22 Ответить
тому, що пишеш цапською..жлобиняцькою..телефон за показник..капець..

прикинь, в мене теж і телефон і ноут..не українські
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13.08.2022 17:34 Ответить
У меня буквально неделю назад материнка на стационарнике булькнула. Три звонка от биоса. Поэтому терпи, пока не поменяю
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13.08.2022 17:48 Ответить
стаціонарний телефон..це вже щось..

і не треба лікувати - на кшталт зміни мови на телефоні чи ноуті..
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13.08.2022 19:13 Ответить
Ты глупая
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14.08.2022 00:55 Ответить
Сюзанна наш амур,
А вночі - Хімера


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13.08.2022 18:42 Ответить
ну хоч Ви зрозуміли
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13.08.2022 19:14 Ответить
Danke schön!
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13.08.2022 16:41 Ответить
чому німецькою?
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13.08.2022 16:43 Ответить
А чому ні?
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13.08.2022 17:12 Ответить
тоді краще китайською
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13.08.2022 17:14 Ответить
А він живе у німецькомовному кантоні!
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13.08.2022 17:13 Ответить
ну тоді нехай на форумах Südostschweiz Mediengruppe зависає)
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13.08.2022 17:27 Ответить
А можна я сам вирішу де мені зависати?
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13.08.2022 18:04 Ответить
Так і є. Кантон Гларус.
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13.08.2022 18:05 Ответить
Ото так i живемо,бо пишуть з рiзних кантонiв..
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13.08.2022 20:03 Ответить
Який зв'язок між тим як ви живите та кантоном з якого я пишу?
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14.08.2022 08:51 Ответить
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13.08.2022 16:41 Ответить
Краще б ця дівчинка допомагала на Донбасі. Бити по острову який видно як на долоні може й пушка часів першої світової
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13.08.2022 17:03 Ответить
Ага. Какие-то несчастные 36 км. Любая рогатка туда добьет.
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13.08.2022 17:39 Ответить
2С7М «Піон» - дальність пострілу АР ОФС - 47,5 км. Могли й Смерч застосувати- дальність 70 км. Одного пакету було б достатньо. Вибір є. До речі, там працювали здебільшого "Цезари". Головне там навіть не артсистеми, а снаряди 155 мм західного виробництва покращеної влучності та дальності.
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13.08.2022 20:15 Ответить
Вот за АР снаряды - это да.
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13.08.2022 22:35 Ответить
А почему она в единственном экземпляре - вопрос к манкурту Боневтику. Директор Краматорского завода обещал их поставить минимум 70 шт. за три года без спешки. Только дайте финансы и разрешение.
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13.08.2022 17:42 Ответить
Боневтік при владі був тільки 2 роки. Він вирішив закуповувати іншу зброю. Як наприклад Байрактари. Тут питання до тих хто розробляв цю зброю в 2015-2017 роки і не зміг налагодити промислове виробництво.Одне діло виготовити 1 екземпляр і зрубити на його розробці кучу бабла.Інша справа налагодити промислове виробництво.
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13.08.2022 17:50 Ответить
"Богдана" была разработана и впервые появилась как готовое изделие к 2018 году. Первые испытания прошла в 2019 году еще по бюджету от Пороха. И потом пауза из-за отсутствия финансирования до декабря 2021 года. Последние испытания были в январе 2022 года. Всего эта "девочка" отстреляла более 450 снарядов. Почему не давали денег на окончание испытаний и производство - опять-же вопрос к манкурту Боневтику.
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13.08.2022 18:05 Ответить
Раз не давали грошей значить проект був провальний. Порох пилив гроші на розробці завідомо провальних видів озброєнь. Так ******* в рашці робити. Деруть купу грошей на розробку якогось чергового аналоговнєта типу Армати.Екземпляр зробили но пустити це чудо в виробництво це величезна проблема.Так і застив проект.
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13.08.2022 18:19 Ответить
хто всравсь? - невістка... ну й дальш по тексту...
вже третій рік людина не керуе, але досить таки влучно допомагае військовим, за своі гроши в тому числі... - випереджуючи срач, чим - інет в допомогу... а от от боневтіка щось ніхера не пригадаю особистого, може ВИ носом ткнете???? що було за власні кошти?????
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13.08.2022 18:48 Ответить
Ага. "Нептун", "Тайфун", "Верба", "Буревей", "Вільха М", "Гром 2", "Богдана", РК10 и далее по списку "распилов". Особенно "распил" понравился оркам на "Москве". Не надоело тут дурачка из себя корчить?
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13.08.2022 21:01 Ответить
А як же шашликі,раз, а зійтись десь посередині два,не знаю може по середині Зеленського хребта у прямому розумінні,бізнес на крові,нє.Валєрьєвіч нє забєднєл? Найвеличніший побєдоносєц,Боже які дурмани привели цього ушльопка до влади.Україно тримайся!!!
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13.08.2022 22:44 Ответить
Перші Байрактари закупив Порох. Факти - річ вперта, зєлєйоббіку. І, не дали грошей на Богдану, Стугну, Нептун, Фурію та Вільху. А ну, експерт, який з цих проектів провальний?
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13.08.2022 20:19 Ответить
У Богданы есть несколько неприятных проблем и главная проблема кразовское очень капризное шасси (сам грузовик). Нет автомата заряжания и государственные испытания она тоже не прошла, точность весьма посредственная. Грубо говоря это сырой экспериментальный образец. Аналогичные ей Цезари на порядок лучше, но их доводили до ума больше 10 лет.
Запускать Богдану в серию не имело никакого особого смысла. А то, что она может стрелять по неподвижному большому обьекту типа Остров Змеиный - это факт.
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13.08.2022 17:57 Ответить
Точность "Богданы" доказана эмпирически, трупами орков на Змеином. Есть видео. Любую сложную систему нужно доводить по результатам интенсивной эксплуатации. PZH 2000 после наших боев вам в пример. Нам кто-то дал 70 Цезарей? Тем более на 24 февраля 2022 года.
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13.08.2022 18:10 Ответить
Нахріна ті Богдани були, без виробництва снарядів до них? У нас на зберіганні багато гаубиць, бо немає снарядів. Задрали вже цією однією Богданою. Хоч ЦН іноді треба уважно читати про снарядний голодомор!
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13.08.2022 20:18 Ответить
Для "дєтєй пріроди" персонально: Богдана заточена під натівський 155 мм снаряд. Кугут, йди пиши в тій темі, де про цукрові буряки. Військова тема - ну не твоє...
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13.08.2022 20:23 Ответить
Дупоголове, коли з'явилися натівські 155 мм снаряди в Україні? Га, буряковод?
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13.08.2022 22:52 Ответить
"Артем" с 2019 года был готов по заявлениям его директора выпускать 360 тысяч в год снарядов 155 и 152. Был бы заказ и финансирование.
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13.08.2022 20:56 Ответить
Дурня. Ні один снаряд до 2А36 «Гіацинт-Б» не пройшов випробування. Які ще там 360 тисяч?
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13.08.2022 22:55 Ответить
Ага почти. Только вот правда, а не тупое вранье

"Артем" успешно испытал 152-мм снаряды для "Гиацинта" для поставки ВСУ
https://day.kyiv.ua/ru/news/200818-artem-uspeshno-ispytal-152-mm-snaryady-dlya-giacinta-dlya-postavki-vsu

Боеприпасы калибра 152 мм прошли успешное огневое испытание
https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/2421625-**********-kalibra-152-mm-prosli-uspesnoe-ognevoe-ispytanie.html

https://www.youtube.com/watch?v=9JVU2lnj_Ow
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14.08.2022 10:32 Ответить
а есть цифры, шо почем?
ну в смысле стоимость Цезаря и Богданы?
но тогда уже нужно бы и всю детализацию сравнивать...
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13.08.2022 18:50 Ответить
Не вiдволiкай самого верховногероiчного..поки цiла бригада текст для вечiрнього вiдосiка пише ,ще треба натренувати на мордi лиця заклопотано-втомлений вигляд..
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13.08.2022 20:10 Ответить
навіщо нагадали?)) знову морда наркоманська лякати виглядом на ніч буде))
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13.08.2022 20:23 Ответить
Потому, что это ОПЫТНЫЙ образец. Она не "стрелючая". Ее нужно ремонтировать каждые 10 выстрелов.
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13.08.2022 23:59 Ответить
у нас в школі тільки з хлопців знущались
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13.08.2022 17:06 Ответить
Проблема не в артсистемах, а в снарядах до них. За 5 років знищені усі арсенали з снарядами до гаубиць. За 8 років не побудовано жодного підприємства по виготовленню *********** до гаубиць у промислових масштабах.
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13.08.2022 20:00 Ответить
А теперь на хвилину уяви,що всi цi, ранiше знищенi арсенали ,починають денатувати 24 лютого...
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13.08.2022 20:14 Ответить
Та я не гадалка, щоб уявляти. Уявляти, це по частині таких, як ти, з мозком курки.
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13.08.2022 23:01 Ответить
Сила -- будем іх виколопувати
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13.08.2022 16:54 Ответить
дякуємо...
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13.08.2022 16:58 Ответить
И по винтику, по кирпичику
мы построили наш городок.
Много конечно самого разного вооружения передали союзники. Каждому нужны свои запчасти, расходники и прочее. Но других вариантов нет, нужно воевать чем есть.
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13.08.2022 17:02 Ответить
Отлично, это при том, что Даны уже воюют, теперь и Сузанны пошли.
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13.08.2022 17:54 Ответить
так уже ж начебто давно вони були у нас. чи то були Zuzana-1, а це Zuzana-2?
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13.08.2022 19:01 Ответить
Чудова новина! Смерть рашистським окупантам!
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13.08.2022 19:49 Ответить
 
 