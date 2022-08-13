Словакия передала Украине первые четыре САУ Zuzana-2, - Минобороны
Первые четыре самоходных артиллерийских установки Zuzana-2 получила Украина от Словакии.
Об этом сообщил в Twitter министр обороны Ярослав Най, передает Цензор.НЕТ.
"Рады подтвердить, что первые 4 Zuzana Howitzers находятся у Вооруженных Сил Украины и готовы к развертыванию для защиты от российских агрессоров", - говорится в сообщении.
Zuzana Howitzers - это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Они были переданы в армию в июле прошлого года, чтобы заменить предыдущее поколение.
Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра вместо 45 способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 км. Башня способна разворачиваться на все 360 градусов, а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено с 4 до 3. Также гаубица имеет автомат зарядки, позволяющий вести огонь в режиме MRSI – несколько ракет попадут в одно место одновременно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Mon amour (с)
вчи українську
прикинь, в мене теж і телефон і ноут..не українські
і не треба лікувати - на кшталт зміни мови на телефоні чи ноуті..
А вночі - Хімера
вже третій рік людина не керуе, але досить таки влучно допомагае військовим, за своі гроши в тому числі... - випереджуючи срач, чим - інет в допомогу... а от от боневтіка щось ніхера не пригадаю особистого, може ВИ носом ткнете???? що було за власні кошти?????
Запускать Богдану в серию не имело никакого особого смысла. А то, что она может стрелять по неподвижному большому обьекту типа Остров Змеиный - это факт.
"Артем" успешно испытал 152-мм снаряды для "Гиацинта" для поставки ВСУ
https://day.kyiv.ua/ru/news/200818-artem-uspeshno-ispytal-152-mm-snaryady-dlya-giacinta-dlya-postavki-vsu
Боеприпасы калибра 152 мм прошли успешное огневое испытание
https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/2421625-**********-kalibra-152-mm-prosli-uspesnoe-ognevoe-ispytanie.html
https://www.youtube.com/watch?v=9JVU2lnj_Ow
ну в смысле стоимость Цезаря и Богданы?
но тогда уже нужно бы и всю детализацию сравнивать...
мы построили наш городок.
Много конечно самого разного вооружения передали союзники. Каждому нужны свои запчасти, расходники и прочее. Но других вариантов нет, нужно воевать чем есть.