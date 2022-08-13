Словакия передала Украине первые четыре САУ Zuzana-2, - Минобороны

Первые четыре самоходных артиллерийских установки Zuzana-2 получила Украина от Словакии.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Ярослав Най, передает Цензор.НЕТ.

"Рады подтвердить, что первые 4 Zuzana Howitzers находятся у Вооруженных Сил Украины и готовы к развертыванию для защиты от российских агрессоров", - говорится в сообщении.

Zuzana Howitzers - это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Они были переданы в армию в июле прошлого года, чтобы заменить предыдущее поколение.

Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра вместо 45 способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 км. Башня способна разворачиваться на все 360 градусов, а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено с 4 до 3. Также гаубица имеет автомат зарядки, позволяющий вести огонь в режиме MRSI – несколько ракет попадут в одно место одновременно.

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