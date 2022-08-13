УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9984 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
11 743 56

Словаччина передала Україні перші чотири САУ Zuzana-2, - Міноборони

zuzana

Перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana-2 отримала Україна від Словаччини.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Ярослав Най, інформує Цензор.НЕТ.

"Раді підтвердити, що перші 4 Zuzana Howitzers перебують в Збройних Силах України та готові до розгортання для захисту від російських агресорів", - йдеться в повідомленні.

Zuzana Howitzers - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. 2018 року армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані до армії в липні минулого року, щоб замінити попереднє покоління.

Артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібру замість 45 здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 41 км. Башта здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшена з 4 до 3. Також гаубиця має автомат заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI - кілька ракет поцілять в одне місце одночасно.

Також читайте: Німеччина передала Україні ще чотири САУ Gepard та інше оснащення

Автор: 

зброя (7535) Словаччина (1116) САУ (230)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
показати весь коментар
13.08.2022 16:41 Відповісти
+21
Susanna, Susanna, Susanna, Susanna
Mon amour (с)
показати весь коментар
13.08.2022 16:40 Відповісти
+9
А почему она в единственном экземпляре - вопрос к манкурту Боневтику. Директор Краматорского завода обещал их поставить минимум 70 шт. за три года без спешки. Только дайте финансы и разрешение.
показати весь коментар
13.08.2022 17:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Susanna, Susanna, Susanna, Susanna
Mon amour (с)
показати весь коментар
13.08.2022 16:40 Відповісти
Та не мон амур, а кацапам всем звезда
показати весь коментар
13.08.2022 16:46 Відповісти
ото аби бовкнути..розуму - що й у цапів

вчи українську
показати весь коментар
13.08.2022 16:53 Відповісти
А с чего ты решила, что я не знаю мову? У меня телефон не украинский
показати весь коментар
13.08.2022 17:22 Відповісти
тому, що пишеш цапською..жлобиняцькою..телефон за показник..капець..

прикинь, в мене теж і телефон і ноут..не українські
показати весь коментар
13.08.2022 17:34 Відповісти
У меня буквально неделю назад материнка на стационарнике булькнула. Три звонка от биоса. Поэтому терпи, пока не поменяю
показати весь коментар
13.08.2022 17:48 Відповісти
стаціонарний телефон..це вже щось..

і не треба лікувати - на кшталт зміни мови на телефоні чи ноуті..
показати весь коментар
13.08.2022 19:13 Відповісти
Ты глупая
показати весь коментар
14.08.2022 00:55 Відповісти
Сюзанна наш амур,
А вночі - Хімера


показати весь коментар
13.08.2022 18:42 Відповісти
ну хоч Ви зрозуміли
показати весь коментар
13.08.2022 19:14 Відповісти
Danke schön!
показати весь коментар
13.08.2022 16:41 Відповісти
чому німецькою?
показати весь коментар
13.08.2022 16:43 Відповісти
А чому ні?
показати весь коментар
13.08.2022 17:12 Відповісти
тоді краще китайською
показати весь коментар
13.08.2022 17:14 Відповісти
А він живе у німецькомовному кантоні!
показати весь коментар
13.08.2022 17:13 Відповісти
ну тоді нехай на форумах Südostschweiz Mediengruppe зависає)
показати весь коментар
13.08.2022 17:27 Відповісти
А можна я сам вирішу де мені зависати?
показати весь коментар
13.08.2022 18:04 Відповісти
Так і є. Кантон Гларус.
показати весь коментар
13.08.2022 18:05 Відповісти
Ото так i живемо,бо пишуть з рiзних кантонiв..
показати весь коментар
13.08.2022 20:03 Відповісти
Який зв'язок між тим як ви живите та кантоном з якого я пишу?
показати весь коментар
14.08.2022 08:51 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2022 16:41 Відповісти
Краще б ця дівчинка допомагала на Донбасі. Бити по острову який видно як на долоні може й пушка часів першої світової
показати весь коментар
13.08.2022 17:03 Відповісти
Ага. Какие-то несчастные 36 км. Любая рогатка туда добьет.
показати весь коментар
13.08.2022 17:39 Відповісти
2С7М «Піон» - дальність пострілу АР ОФС - 47,5 км. Могли й Смерч застосувати- дальність 70 км. Одного пакету було б достатньо. Вибір є. До речі, там працювали здебільшого "Цезари". Головне там навіть не артсистеми, а снаряди 155 мм західного виробництва покращеної влучності та дальності.
показати весь коментар
13.08.2022 20:15 Відповісти
Вот за АР снаряды - это да.
показати весь коментар
13.08.2022 22:35 Відповісти
А почему она в единственном экземпляре - вопрос к манкурту Боневтику. Директор Краматорского завода обещал их поставить минимум 70 шт. за три года без спешки. Только дайте финансы и разрешение.
показати весь коментар
13.08.2022 17:42 Відповісти
Боневтік при владі був тільки 2 роки. Він вирішив закуповувати іншу зброю. Як наприклад Байрактари. Тут питання до тих хто розробляв цю зброю в 2015-2017 роки і не зміг налагодити промислове виробництво.Одне діло виготовити 1 екземпляр і зрубити на його розробці кучу бабла.Інша справа налагодити промислове виробництво.
показати весь коментар
13.08.2022 17:50 Відповісти
"Богдана" была разработана и впервые появилась как готовое изделие к 2018 году. Первые испытания прошла в 2019 году еще по бюджету от Пороха. И потом пауза из-за отсутствия финансирования до декабря 2021 года. Последние испытания были в январе 2022 года. Всего эта "девочка" отстреляла более 450 снарядов. Почему не давали денег на окончание испытаний и производство - опять-же вопрос к манкурту Боневтику.
показати весь коментар
13.08.2022 18:05 Відповісти
Раз не давали грошей значить проект був провальний. Порох пилив гроші на розробці завідомо провальних видів озброєнь. Так ******* в рашці робити. Деруть купу грошей на розробку якогось чергового аналоговнєта типу Армати.Екземпляр зробили но пустити це чудо в виробництво це величезна проблема.Так і застив проект.
показати весь коментар
13.08.2022 18:19 Відповісти
хто всравсь? - невістка... ну й дальш по тексту...
вже третій рік людина не керуе, але досить таки влучно допомагае військовим, за своі гроши в тому числі... - випереджуючи срач, чим - інет в допомогу... а от от боневтіка щось ніхера не пригадаю особистого, може ВИ носом ткнете???? що було за власні кошти?????
показати весь коментар
13.08.2022 18:48 Відповісти
Ага. "Нептун", "Тайфун", "Верба", "Буревей", "Вільха М", "Гром 2", "Богдана", РК10 и далее по списку "распилов". Особенно "распил" понравился оркам на "Москве". Не надоело тут дурачка из себя корчить?
показати весь коментар
13.08.2022 21:01 Відповісти
А як же шашликі,раз, а зійтись десь посередині два,не знаю може по середині Зеленського хребта у прямому розумінні,бізнес на крові,нє.Валєрьєвіч нє забєднєл? Найвеличніший побєдоносєц,Боже які дурмани привели цього ушльопка до влади.Україно тримайся!!!
показати весь коментар
13.08.2022 22:44 Відповісти
Перші Байрактари закупив Порох. Факти - річ вперта, зєлєйоббіку. І, не дали грошей на Богдану, Стугну, Нептун, Фурію та Вільху. А ну, експерт, який з цих проектів провальний?
показати весь коментар
13.08.2022 20:19 Відповісти
У Богданы есть несколько неприятных проблем и главная проблема кразовское очень капризное шасси (сам грузовик). Нет автомата заряжания и государственные испытания она тоже не прошла, точность весьма посредственная. Грубо говоря это сырой экспериментальный образец. Аналогичные ей Цезари на порядок лучше, но их доводили до ума больше 10 лет.
Запускать Богдану в серию не имело никакого особого смысла. А то, что она может стрелять по неподвижному большому обьекту типа Остров Змеиный - это факт.
показати весь коментар
13.08.2022 17:57 Відповісти
Точность "Богданы" доказана эмпирически, трупами орков на Змеином. Есть видео. Любую сложную систему нужно доводить по результатам интенсивной эксплуатации. PZH 2000 после наших боев вам в пример. Нам кто-то дал 70 Цезарей? Тем более на 24 февраля 2022 года.
показати весь коментар
13.08.2022 18:10 Відповісти
Нахріна ті Богдани були, без виробництва снарядів до них? У нас на зберіганні багато гаубиць, бо немає снарядів. Задрали вже цією однією Богданою. Хоч ЦН іноді треба уважно читати про снарядний голодомор!
показати весь коментар
13.08.2022 20:18 Відповісти
Для "дєтєй пріроди" персонально: Богдана заточена під натівський 155 мм снаряд. Кугут, йди пиши в тій темі, де про цукрові буряки. Військова тема - ну не твоє...
показати весь коментар
13.08.2022 20:23 Відповісти
Дупоголове, коли з'явилися натівські 155 мм снаряди в Україні? Га, буряковод?
показати весь коментар
13.08.2022 22:52 Відповісти
"Артем" с 2019 года был готов по заявлениям его директора выпускать 360 тысяч в год снарядов 155 и 152. Был бы заказ и финансирование.
показати весь коментар
13.08.2022 20:56 Відповісти
Дурня. Ні один снаряд до 2А36 «Гіацинт-Б» не пройшов випробування. Які ще там 360 тисяч?
показати весь коментар
13.08.2022 22:55 Відповісти
Ага почти. Только вот правда, а не тупое вранье

"Артем" успешно испытал 152-мм снаряды для "Гиацинта" для поставки ВСУ
https://day.kyiv.ua/ru/news/200818-artem-uspeshno-ispytal-152-mm-snaryady-dlya-giacinta-dlya-postavki-vsu

Боеприпасы калибра 152 мм прошли успешное огневое испытание
https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/2421625-**********-kalibra-152-mm-prosli-uspesnoe-ognevoe-ispytanie.html

https://www.youtube.com/watch?v=9JVU2lnj_Ow
показати весь коментар
14.08.2022 10:32 Відповісти
а есть цифры, шо почем?
ну в смысле стоимость Цезаря и Богданы?
но тогда уже нужно бы и всю детализацию сравнивать...
показати весь коментар
13.08.2022 18:50 Відповісти
Не вiдволiкай самого верховногероiчного..поки цiла бригада текст для вечiрнього вiдосiка пише ,ще треба натренувати на мордi лиця заклопотано-втомлений вигляд..
показати весь коментар
13.08.2022 20:10 Відповісти
навіщо нагадали?)) знову морда наркоманська лякати виглядом на ніч буде))
показати весь коментар
13.08.2022 20:23 Відповісти
Потому, что это ОПЫТНЫЙ образец. Она не "стрелючая". Ее нужно ремонтировать каждые 10 выстрелов.
показати весь коментар
13.08.2022 23:59 Відповісти
у нас в школі тільки з хлопців знущались
показати весь коментар
13.08.2022 17:06 Відповісти
Проблема не в артсистемах, а в снарядах до них. За 5 років знищені усі арсенали з снарядами до гаубиць. За 8 років не побудовано жодного підприємства по виготовленню *********** до гаубиць у промислових масштабах.
показати весь коментар
13.08.2022 20:00 Відповісти
А теперь на хвилину уяви,що всi цi, ранiше знищенi арсенали ,починають денатувати 24 лютого...
показати весь коментар
13.08.2022 20:14 Відповісти
Та я не гадалка, щоб уявляти. Уявляти, це по частині таких, як ти, з мозком курки.
показати весь коментар
13.08.2022 23:01 Відповісти
Сила -- будем іх виколопувати
показати весь коментар
13.08.2022 16:54 Відповісти
дякуємо...
показати весь коментар
13.08.2022 16:58 Відповісти
И по винтику, по кирпичику
мы построили наш городок.
Много конечно самого разного вооружения передали союзники. Каждому нужны свои запчасти, расходники и прочее. Но других вариантов нет, нужно воевать чем есть.
показати весь коментар
13.08.2022 17:02 Відповісти
Отлично, это при том, что Даны уже воюют, теперь и Сузанны пошли.
показати весь коментар
13.08.2022 17:54 Відповісти
так уже ж начебто давно вони були у нас. чи то були Zuzana-1, а це Zuzana-2?
показати весь коментар
13.08.2022 19:01 Відповісти
Чудова новина! Смерть рашистським окупантам!
показати весь коментар
13.08.2022 19:49 Відповісти
 
 