Словаччина передала Україні перші чотири САУ Zuzana-2, - Міноборони
Перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana-2 отримала Україна від Словаччини.
Про це повідомив у Twitter міністр оборони Ярослав Най, інформує Цензор.НЕТ.
"Раді підтвердити, що перші 4 Zuzana Howitzers перебують в Збройних Силах України та готові до розгортання для захисту від російських агресорів", - йдеться в повідомленні.
Zuzana Howitzers - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. 2018 року армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані до армії в липні минулого року, щоб замінити попереднє покоління.
Артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібру замість 45 здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 41 км. Башта здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшена з 4 до 3. Також гаубиця має автомат заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI - кілька ракет поцілять в одне місце одночасно.
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Mon amour (с)
вчи українську
прикинь, в мене теж і телефон і ноут..не українські
і не треба лікувати - на кшталт зміни мови на телефоні чи ноуті..
А вночі - Хімера
вже третій рік людина не керуе, але досить таки влучно допомагае військовим, за своі гроши в тому числі... - випереджуючи срач, чим - інет в допомогу... а от от боневтіка щось ніхера не пригадаю особистого, може ВИ носом ткнете???? що було за власні кошти?????
Запускать Богдану в серию не имело никакого особого смысла. А то, что она может стрелять по неподвижному большому обьекту типа Остров Змеиный - это факт.
"Артем" успешно испытал 152-мм снаряды для "Гиацинта" для поставки ВСУ
https://day.kyiv.ua/ru/news/200818-artem-uspeshno-ispytal-152-mm-snaryady-dlya-giacinta-dlya-postavki-vsu
Боеприпасы калибра 152 мм прошли успешное огневое испытание
https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/2421625-**********-kalibra-152-mm-prosli-uspesnoe-ognevoe-ispytanie.html
https://www.youtube.com/watch?v=9JVU2lnj_Ow
ну в смысле стоимость Цезаря и Богданы?
но тогда уже нужно бы и всю детализацию сравнивать...
мы построили наш городок.
Много конечно самого разного вооружения передали союзники. Каждому нужны свои запчасти, расходники и прочее. Но других вариантов нет, нужно воевать чем есть.