Словаччина передала Україні перші чотири САУ Zuzana-2, - Міноборони

Перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana-2 отримала Україна від Словаччини.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Ярослав Най, інформує Цензор.НЕТ.

"Раді підтвердити, що перші 4 Zuzana Howitzers перебують в Збройних Силах України та готові до розгортання для захисту від російських агресорів", - йдеться в повідомленні.

Zuzana Howitzers - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. 2018 року армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані до армії в липні минулого року, щоб замінити попереднє покоління.

Артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібру замість 45 здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 41 км. Башта здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшена з 4 до 3. Також гаубиця має автомат заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI - кілька ракет поцілять в одне місце одночасно.

Також читайте: Німеччина передала Україні ще чотири САУ Gepard та інше оснащення