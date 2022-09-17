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Україна купує у Німеччини 18 новітніх САУ RCH-155, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сау

Німеччина погодилась продати Україні 18 новітніх самохідних артилерійських установок RCH-155. Вартість контракту - 216 млн євро.

Про це пише німецька газета Welt am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Україна подала запит на придбання цих гармат ще два місяці тому, і 16 вересня посол Андрій Мельник підтвердив, що федеральний уряд Німеччини дав цьому контракту "зелене світло".

Виробник RCH-155 - німецька корпорація Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Перші екземпляри будуть готові не раніше ніж через 30 місяців, тобто приблизно у березні 2025 року.

Також читайте: Пентагон оприлюднив список наданої Україні зброї та техніки

САУ RCH-155 - це гармата калібру 155 від PzH 2000, встановлена на базі восьмиколісної бойової машини Boxer. Заявлена дальність стрільби - до 54 км, у башті гаубиці можна перевозити до 30 снарядів. Завдяки максимальній автоматизації САУ екіпаж - лише дві людини.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
30 місяців? Недовго залишилось.
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17.09.2022 13:14
+14
*****, количество дебилов в коментах поражает. А после войны нам оружие не нужно будет? А, дебилоиды. А долго потому что эти САУ еще надо сделать, западный ВПК не на склад работает. А на заказ. Дегенераты.
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17.09.2022 13:30
+14
Думать наперед надо было до войны. Сейчас нужно оружие, с которым можно победить. И нужно оно СЕГОДНЯ.
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17.09.2022 15:30
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Війна в Україні ідеальний полігон для випробувань експериментальної військової техніки
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17.09.2022 13:12 Відповісти
Перші екземпляри будуть готові не раніше ніж через 30 місяців, тобто приблизно у березні 2025 року.

ЗСУ за півроку тричі вже встигла поміняти тактику, кожен раз успішно !

а ви про "полігони"....
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17.09.2022 15:34 Відповісти
дарма ми це робимо!

під ці два десятки гаубиць через три два з половиною роки, шольц ще більше буде патякати про "допомогу" Україні
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17.09.2022 15:36 Відповісти
Почеру зря? Бабло заплачено, откат освоен. Zе доволен.
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17.09.2022 17:24 Відповісти
тільки не згадуйте мені ще про замовлення чотирьох корветів в Туреччині!!!
ото "державного розуму" людина

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17.09.2022 17:53 Відповісти
Мені здається що цей контракт для їх промисловості - це свого роду хабар Німеччині за поставку того, про що нам скоро розкажуть
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17.09.2022 15:39 Відповісти
як це допоможе звільняти окуповані території...
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17.09.2022 13:12 Відповісти
Ніяк.
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17.09.2022 13:15 Відповісти
Може ще знадобиться виходити на кордон з Казахстаном, готуватись завжди потрібно.
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17.09.2022 13:18 Відповісти
я маю надію, що це трапиться раніше 2025-го року.
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17.09.2022 13:21 Відповісти
А что в 2025 году Армия будет не нужна и думать наперед не надо?
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17.09.2022 13:40 Відповісти
Думать наперед надо было до войны. Сейчас нужно оружие, с которым можно победить. И нужно оно СЕГОДНЯ.
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17.09.2022 15:30 Відповісти
а ще краще-вчора.
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17.09.2022 16:16 Відповісти
але допомогти у війні за незалежність Кубанської Української республіки від москви може допомогти. Ну, нас там звісно ж не буде. Кубанські козаки достатньо добре розмовляють українською мовою.
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17.09.2022 13:21 Відповісти
перестань,ці кляті козаки-найбільші українофоби,великодержавні шовіністи і путіністи.Нечисть,одним словом.
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17.09.2022 13:33 Відповісти
Може бути. Але: то було коли раша була впєрдє. і вони кланялися її військовій силі. але тепер все міняється. А "от любві до нєнавісті -адін шаг" Раніше вони нас зневажали, зараз вже побоюються, а завтра жовто-блакитний стяг візьмуть в руки.
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17.09.2022 13:46 Відповісти
Ц1лком можливо, але пот1м так само 1 продадуть знову.
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17.09.2022 13:58 Відповісти
а 73% українських довбнів, що прийшли на вибори, не продали? кожний за своє. Хто за приколи, хто за тритыщиучителям
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17.09.2022 15:04 Відповісти
серед тих кубанських казаків, мабуть і немає потомків українців, депортованих на Кубань
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17.09.2022 14:39 Відповісти
На Кубань не депортовували! Там селили запорозьких козаків які згодилися на службу Російській імперії після ліквідації Січі Називалося "Верное Чернаморское казачье войско"
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17.09.2022 15:55 Відповісти
та, мабуть, після розгрому Січи, хапали усіх підряд та депортували на Кубань, типу - це козаки, щоб звітувати цариці, а примусове виселення не є - "Там селили запорозьких козаків"
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17.09.2022 18:35 Відповісти
Ні! Там були "добровольці" Починали саме з "депортації" Але не їх депортували, а вони Вибирать не приходилося - або закріпачення, або служба престолу Спочатку вони вигнали в сторону Волги "Буджацьку орду" Потім усіх ногайців які жили вздовж чорноморського та азовського узбережжя Останніми вони вигнали в Калмикію та Казахстан ногайців з Північного Кавказу А самі осіли на їх землях Первинна назва "Краснодару" - "Катеринодар" Це саме пов"язано з "подарованими" їм Катериною ІІ землями Північного Кавказу
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17.09.2022 18:43 Відповісти
Згоден, прийшли ті "переселені" казаки не на пусту землю, когось треба було знищити або нагнати.
Припущення (юмористичне) - можливо нинішня війна, це ментальна "ответка" за тих ногайців та калмиків/бурятів, яких поневолив атаман Ермак ?
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19.09.2022 20:00 Відповісти
Єрмак тут ні до чого - він жив не в часи Катерини ІІ, а в часи Івана Грозного З ногайцями він міг конфліктувать лише в часи перебування на Волзі Але там він був розбійником і нікого "поневолювать" не міг (більш того - в ті часи донські козаки крали людей у південних волостях Московії і торгували "ясирем" саме з ногайцями Бо найбільші невільницькі ринки були на узбережжі Чорного і Азовського морів, а воно було заселене саме ногайцями) А до бурятів з калмиками він не дійшов: перші були надто далеко на сході (за Байкалом) а Єрмак був не далі Іртиша А другі жили на півдні - за землями ногайців
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19.09.2022 20:13 Відповісти
торгує в Кременчуці на колгоспному ринку кільканадцять років тому звичайна жіночка україномовна красивими яблуками. Я питаю: звідкіля? з Кубані чи Краснодару, вже не пам'ятаю.
Я й кажу, що бач як українці до цих пір зберегли рідну мову. А вона мені: ми - не українці, ми - козаки. я й не став їй доказувати, що окремої козацької мови один в один українська не буває.
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17.09.2022 16:34 Відповісти
Так кажете ніби на Сході нема колаборантів. Так кажете ніби ще 5 років тому 73% не вважали росіян братьями і не голосували за януковичів, не їздили на стройку в москву...

Але я погоджусь - цей хайп з Кубанню вже набрид. Кубань ніколи не була в складі України. Хоча там жили нащадки запорожців.

Набагато ціннішою для нас є Стародубщина, яку в 1919 росіяни анексували так само як Крим в 2014. Стародубщина - колиска гетьманів і відомих українських діячів таких як Скоропадський і Полуботок і здається Леся Українка, це була частина Чернігівщини. Там й досі стоять храми, збудовані на кошти наших гетьманів. В 1918 році там запекло билась Сірожупанна дивізія УНР проти більшовиків Щорса. Але росіяни перемогли, і влаштували там геноцид українців. Потім був "референдум на багнетах" про приєднання до росії. Зараз це частина Брянської області...
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17.09.2022 15:47 Відповісти
на жаль забули вони мову, тільки пісні співають на українській мові, кацапська окупація даремно не пройшла
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17.09.2022 14:21 Відповісти
це, напевно, у вашому колі спілкування, якщо це не гепотетичний висновок взагалі. А у мене до 2014 року зовсім інший досвід
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17.09.2022 15:08 Відповісти
Думаєш, через 30 місяців нам не буде потрібна ця зброя?
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17.09.2022 14:34 Відповісти
Як казали мій покійний дядько Петро:-,,Тринадцятому поросяті і ***** цицька!,, Як свого немає, то зрадійте хоч тому, що дадуть.
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17.09.2022 14:57 Відповісти
Тринадцятому поросяті краще *****, але зараз, ніж обіцянка цицьки через три роки.
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17.09.2022 15:58 Відповісти
При чём тут освобождение оккупированных территорий? Вы не панимаете ето другое.
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17.09.2022 17:25 Відповісти
Дуже довго чекати, до того часу вже Переможемо , дай Бог 🙂. Але краще щось, чим нічого🙂
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17.09.2022 13:14 Відповісти
Попри те, що міністри оборони Німеччини та України Крістіне Ламбрехт й Олексій Резніков обговорювали контракт ще у липні, поставки RCH-155 відбудуться не раніше як через 30 місяців після укладання контракту, тобто у 2025 році.
https://www.rbc.ua/ukr/news/pravitelstvo-germanii-odobrilo-prodazhu-ukraine-1663408785.html

Ну і на якого прутня вони тоді потрібні будуть. А гроші, скоріш за все, треба буде зараз перерахувати. В короткочасній перспективі це на руку росії та Німеччині, а не Україні.
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17.09.2022 13:14 Відповісти
А після війни нам зброя не потрібна буде?

Знову своєю слабкістю будем провокувати Запоребриків?
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17.09.2022 13:36 Відповісти
В 2025 році,якщо ***** натисне червону кнопку,ці 155 будуть тільки радіоактивний пил піднімати.З роки індустріальній Німеччині потрібно щоб зробити пушку? Це ж курям на сміх.Літаючу тарілку заказуєм?Дайте нам свої готові,а собі робіть хоч з інскрустаціями...
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17.09.2022 15:07 Відповісти
прикинь - виробничі потужності Краус-Маффай це 40 танків та 20 гаубиць на рік (при тому що для САУ використовують донорські шасі від б\у танків). І заради України нові заводи будувати вони не стануть - та й все одно не встигнуть. А ЗСУ тільки за тиждень харківської операції захопили танків і САУ більше, ніж німці можуть зробити за рік
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17.09.2022 15:20 Відповісти
Декого історія нічому не вчить...
Замовлення на будівництво другого авіаносця Б було підписано 16 листопада 1935 з корабельнею Friedrich Krupp Germaniawerft з міста Кіль. Його закладення відбулось у другій половині 1938 після спуску 22 серпня 1938 з цього стапеля важкого крейсера Prinz Eugen. Затримка із його закладенням була спричинена як обмеженою потужністю корабелень Третього Райху, так і бажанням сумістити святкування закладення одного авіаносця із спуском на воду іншого (Graf Zeppelin спустили на воду 8 грудня 1938 року. Авіаносець Б планували спустити на воду 1 липня 1940 року. Авіаційне з'єднання 286 для авіаносця мали сформувати у листопаді 1941 у Вільгельмсгафен. У випадку спуску на воду його мали б назвати на честь Петера Штрассера - командувача авіасил Кайзерліхмаріне, що складались з 7 дирижаблів LZ. З початком Другої світової війни у середині вересня 1939 було припинено будівництво великих кораблів на корабельнях заради звільнення місця, економії матеріалів, коштів заради будівництва підводних човнів. Будівництво авіаносця Б зупинили 19 вересня 1939, коли його корпус довели до панцирної палуби, верхнього обрізу машинного відділення. Наказ почати розбирання корпусу авіаносця вийшов 28 лютого 1940 і злам тривав 4 місяці. Було отримано 8.000 т металобрухту. Технічне оснащення - катапульти, кабельна система гальмування літаків, ліфти літаків продали до Італії для авіаносця Aquila
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17.09.2022 15:33 Відповісти
Експертів завезли в коменти.
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17.09.2022 14:08 Відповісти
У вашій "критиці" консруктиву 0,0. Який сенс вашого поста?
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17.09.2022 15:29 Відповісти
30 місяців? Недовго залишилось.
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17.09.2022 13:14 Відповісти
Так Гарний німецький жарт.Далі ганяютьшольца.
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17.09.2022 13:21 Відповісти
Вы думаете что кацапская ********* куда-то денется. Нам всё время надо жить по соседству с ипанутым дебилом.
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17.09.2022 13:28 Відповісти
Ні, якщо світ перестане жувать соплі і разом ***** по кацапах.

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17.09.2022 13:36 Відповісти
30 месяцев даже не смешно
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17.09.2022 13:25 Відповісти
*****, количество дебилов в коментах поражает. А после войны нам оружие не нужно будет? А, дебилоиды. А долго потому что эти САУ еще надо сделать, западный ВПК не на склад работает. А на заказ. Дегенераты.
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17.09.2022 13:30 Відповісти
Спочатку війну потрібно виграти. По лендлізу нам мають надати ******* натівську зброю, яку ми можемо після закінчення війни повернути або викупити - звісно якщо це буде справжній лендліз, а не піар-акція.
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17.09.2022 13:44 Відповісти
Это проявление низкого интеллекта. Высшая же нервная деятельность как раз связана с долгосрочным планированием.
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17.09.2022 13:45 Відповісти
німці могли б віддати нам свої САУ, яки вже є, а самим почекати до 2025
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17.09.2022 14:42 Відповісти
ты полегче с выражениями решала
Німеччина тягне з допомогою Україні, оскільки сподівається на відновлення відносин із РФ
https://war.obozrevatel.com/ukr/glava-mzs-polschi-nimechchina-tyagne-z-dopomogoyu-ukraini-oskilki-spodivaetsya-na-vidnovlennya-vidnosin-iz-rf.htm
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17.09.2022 15:42 Відповісти
Я шось не зрозумів, себто ми віддали двісті лярдів вже сьогодні, а нам привезуть вундервафлі в 2025?
Я так розумію, домовлявся дєрьмак, да?
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17.09.2022 13:35 Відповісти
Не зрозумів, бо в тебе один "дєрьмак" в голові. Контракти на вироблення техніки підписуються наперед, бо техніку треба виробити, потрібен на це час. І ні, всі гроші одразу не платять, а основну сумму платять після отримання.
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17.09.2022 14:15 Відповісти
Господи, який великий Твій звіринець...
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17.09.2022 14:35 Відповісти
Ага. Аж с 2025 года, когда уже все решится
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17.09.2022 13:37 Відповісти
Нічого собі у німців швидкість - 2,5 роки лише ПЕРШІ екземпляри робити!
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17.09.2022 13:37 Відповісти
вот не пойму зачем германским германцам столько оружия если они с 1945 ни скем не воевали а по сути толерасты у себя внутри ...эй вы..давайте нам ..мы знаем куда деть..если ваша бундес армия не в состоянии и терпит..не знаю..ватный митинг в берлине
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17.09.2022 13:40 Відповісти
Какое оружие производит Швеция?

Производственные мощности предприятий страны позволяют выпускать ракетное оружие, авиационную и бронетанковую технику, артиллерийско-стрел-ковое вооружение, боеприпасы, а также строить корабли и суда.
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17.09.2022 13:45 Відповісти
населення Швеції всього 10 млн........

і коли вони встигають все робити ?
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17.09.2022 17:55 Відповісти
На оріксі Зсу затрофеїли 50 рашистських мста-с. більше ніж було в України на початок війни.
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17.09.2022 13:48 Відповісти
там проблема не в носіях, а в амо. 152 не виробляєм, як і 155, - зебіли натомість набудували доріг для рашистських танків.
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17.09.2022 14:36 Відповісти
краще ж звичайно робити свою Богдану. Але не з цією владою.
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17.09.2022 13:49 Відповісти
На цензорі було достатньо новин що саме PzH 2000 не витримує темпів війни, вчора три одиниці відправили на ремонт, а тепер вирішили замовити "кота в мішку". Здається що це політичне рішення, а не замовлення від МО.
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17.09.2022 14:00 Відповісти
Так там пушка якраз така, яка і на PzH 2000 стоїть!

Але я не знаю, чи це біда виключно PzH 2000, чи всіх 155-мм гармат. Сподіваюсь, що самі артилеристи це таки знають.

А ці пушки цікаві тим, що від моменту приїзду на позицію до першого пострілу проходить лише 10 секунд, і стільки ж на від'їзд після останнього пострілу.

Ну і ще одна цікавинка - ця пушка может вистрілити кілька снарядів по різним траекторіям в одну точку, а прилетять вони туди одночасно!

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17.09.2022 15:25 Відповісти
Це зрада і саботаж, вкладати в гроші коли йде війна те що може буде через 2.5 роки
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17.09.2022 17:10 Відповісти
Не лучше ли было бы на эти деньги купить сейчас польские Крабы, которые нужны были еще на вчера?
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17.09.2022 14:01 Відповісти
ты думаешь, - это бакалея? пришел, показал пальцем и купил? нет, дурачок, - это так не работает. Горизонт планирования в таких заказах 5-10 лет. Там, натурально, очередь, - чтобы ты понимало.
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17.09.2022 14:39 Відповісти
Не труси зелень , ти с .Оп
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17.09.2022 16:49 Відповісти
Кто из нам дурачек, чучело напонтованное? Я поэтому и сказал про Крабы что они есть в наличии, но поляки уже не в состоянии их передать нам бесплатно. Несколько дней назад было сообщение в прессе, что поляки предлагали за деньги других стран передать нам эту партию.
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17.09.2022 17:07 Відповісти
Не думал, что дойдет до продаж.
Это типо бесплатных 20гр. сухариков к первому бокалу пива в баре, потом тебя уже не остановить.
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17.09.2022 14:14 Відповісти
Пару дней назад Финляндия отправила в Украину какие то крутые печеньки...что именно и за сколько финны не указали... кажуть военная тайна ..и это правильно ...крысы путлера не должны знать... даже мелочь....потом сюрприз будет...😛
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17.09.2022 14:16 Відповісти
https://www.artec-boxer.com/index.php?id=55
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17.09.2022 14:18 Відповісти
Ради сравнения надо было обратиться к финнам с запросом продать что-нибудь. А то всё любят их называть тормозами, а тут оказывается у них есть конкуренты.
А, кстати Эстония уже что-то поставляла и вроде без каких-то упрашиваний.
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17.09.2022 14:20 Відповісти
нихрена себе они че с самолетом в комплекте
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17.09.2022 14:20 Відповісти
Кстати США недавно тоже доставили в Украину партию чего то...но не указали что именно...просто на 780млн долларов и все...и это тоже правильно... Зато тушонку Рузвельта образца 1941 года... советские бараны жрали миллионами тонн... я бы и воблы сушёной не дал сралинским ублюдкам...
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17.09.2022 14:22 Відповісти
нажаль,ту тушонку їли партійні особи та нквд(
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17.09.2022 14:28 Відповісти
я не міністр, деталей не знаю.

але, як на мене краще б було вмовити америку віддати нам свої непроапгрейджені паладіни за ті самі гроші ВЖЕ СЬОГОДНІ аніж підтримувати мразоту, яка нам постійно відмовляє.
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17.09.2022 14:23 Відповісти
Ще скажіть що передплату дали за них
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17.09.2022 14:26 Відповісти
ЗеКодломойские покупают все по завышенной цене...об этом подробно рассказал в Ютьюбе Гео Лерос...лично я в шоке... миллиарды уходят в карман Беньке ....Валерьевичу...
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17.09.2022 14:29 Відповісти
"Первые экземпляры будут готовы не ранее чем через 30 месяцев" Источник: https://censor.net/ru/n3367774
Да, это форменное издевательство к тому времени уже давно война закончится!
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17.09.2022 14:40 Відповісти
Думаешь, к тому времени эти гаубицы не будут нужны ЗСУ?
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17.09.2022 15:05 Відповісти
они не будут актуальны в мирное время так как сейчас (очень нужны)!
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17.09.2022 15:27 Відповісти
Война с россией на долго. Пора бы к этому привыкнуть и выкинуть из себя шепоток внутреннего аферистовича. И через 3 года и через 5 и через 10 эта техника будет супер-актуальной. Кроме того, существует цикл создания вооружения. Чтобы иметь через три года, - надо зафрахтовать СЕЙЧАС. В противном случае не будет и через 3 года, - comprens?
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17.09.2022 15:31 Відповісти
14-16 месяцев от начала (вряд ли больше)!
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17.09.2022 15:32 Відповісти
развал империи (что, собственно, и происходит), - это долго. Даже, когда закончиться активная фаза этой войны, будут другие войны. Это детерминированный вопрос. ККР будет воевать с ДКР, Калмыкия с ДКР и Ичкерией... и т.д. Естественно, что Украина будет вовлечена во все эти конфликты на десятилетия вперед.
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17.09.2022 16:03 Відповісти
эта ымперия разваливается уже с 1904-го года (118 лет), нас лишь пока интересует только этот особо горячий и актуальный для Украины период (с 24.02.2022)!
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17.09.2022 16:07 Відповісти
Война на долго, кацапьі не будут отступать, у них есть нефть, газ, ВПК на полную работает, мобилизация в рукаве, ЯО.

Мьі тоже не собираемся отступать, потому что геноцид. Они нам не оставляют вьібора, либо смерть на поле боя, либо смерть в подвале или лесополосе повесят.

Как война может закончится бьістро? Как? Может бьіть и все 9-ть лет, как в Афганистане. Тогда совки убили 1 500 000 жителей Афганистана.
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17.09.2022 16:26 Відповісти
Арестович шепотком обещал периодические войны с РФ до 2035 года между прочим. Но дебилы как услышали 2-3 недели в марте (когда шли стамбульские переговоры и вот-вот всё могло закончится перемирием), так и запомнили.
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17.09.2022 16:28 Відповісти
Аферистович шепотком обещал абсолютно противоположные вещи. Его тактика очень эффективна для одноклеточных дебилов, - что-нибудь обязательно исполниться, - дебилы обязательно вознесут своего кумира на пьедестал, а если большинство его "прогнозов" не исполняться, - зебилы просто забудут об этом, как-будто этого и вовсе не было. Надо признать, - Аферистович причесывает дебилов вполне профессионально. В этом он Профессионал с большой буквы, только в этом. Во всем остальном, - он профессиональный дилетант.
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17.09.2022 16:47 Відповісти
Правильно было бы в Польше СЕЙЧАС уже СТРОИТЬ филиалы УКРОБОРОНПРОМа!
Украинцев там сейчас достаточно, заодно обеспечить их работой (на благо и победу родины), нужно производить как свои разработки военной техники и боприпасов, так и совместные или патентованые по лицензии.
Байрактары тоже нужно строить в Польше и желательно глубоко под землей или под горой (не очень далеко от границы Украины)!
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17.09.2022 14:48 Відповісти
Это называется просто - саботаж.
Война кончится, Германия , если Шольц останется у власти,
с росией начнут торговать, а Украине-- извините у нас железа нет.
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17.09.2022 14:54 Відповісти
Samogo vysokogo urovnia *******.Jedut i streliajet im daze nenado ostonovitisia stob zdelat vystrel
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17.09.2022 15:08 Відповісти
Плата за "безвозмездную" помощь сейчас.Касается и другого контракта на 100 PzH 2000 с примерно такими же сроками выполнения.
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17.09.2022 15:52 Відповісти
Комбінація машини Boxer з AGM стала відомою як дистанційно керована гаубиця 155 (RCH 155) через дистанційне керування баштовим модулем.
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17.09.2022 16:21 Відповісти
Интересная и очень крутая машина, но это будущее ВСУ причём достаточно далекое.
Вместе с сотней Панзергаубиц-2000 когда-то будет стеречь покой и мир в Украине.
Ну, что же в будущую армию надо вкладываться уже сейчас.
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17.09.2022 16:30 Відповісти
Нет что би заплатить Польше или Словакии или Чехии или Турции деньги засилают сейчас непонятним немцам, которие их привезут или не привез не понятно, єто пиз..ц, что Ермачидло творит
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17.09.2022 16:43 Відповісти
Что же вы нагло так врёте, господа!!...Что вы купуете и у кого и .неизвестно, что и когда!! на хрен нам тогда В 2025 году будут эти фашисткие пушки или САу, этот металлолом!! В мире есть на много лучшее оружие и В США и Швеции, даже польские Крабы и то неплохие!!!! Нам нужны САУ сегодня или в октябре, чтобы победить , а там тогда , до 2025 года ,будет время подумать , что и где и по какой цене и у кого купить!! ... К 2025 году наши умнички инженеры и ВСУ могут и свою САУ изготовить.. Тем более она САу нас есть, Богдана .Надо конечно многое доработать и передрать с зарубежных образцов оружия... И не надо стесняться ... все так делают-воруют!!!!!... И абсолютно согласен с РУСТИКОМ, об совместной коооперации в изготовлении оружия за рубежом, С Польшей,Словакие, Чехией!! ВЕДЬ С ЭТОЙ ******* РОССИЕЙ нежно иметь много вариантов выживания и поплнения оружием!!! То же самое обстоит и ТАНКАМИ,,,
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17.09.2022 16:52 Відповісти
 
 