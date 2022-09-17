Помощь Германии Украине не имеет сроков: будет, сколько нужно, - Штайнмайер

Германия разделяет страдания миллионов украинцев и будет помогать столько, сколько это потребуется.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

Он отметил, что Германия действует по убеждению, что Украина является государством, на которое напали. "Мы разделяем страдания миллионов украинцев и украинок, и наша помощь не закончится. У нее нет сроков. Несмотря на экономические трудности, с которыми сейчас сталкивается наше общество, мы будем и дальше вас поддерживать. Столько, сколько это потребуется", - заверил Штайнмайер.

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Стефанчук со своей стороны призвал президента Германии посодействовать принятию решений по военной помощи Украине, ведь победа зависит от наличия современного оружия. "И для меня важно было услышать, что Германия будет и дальше поддерживать Украину", - сказал он.

Спикер Верховной Рады верит в то, что Украина в этой развязанной Россией войне не просто выстоит, но и победит: "Переходим от философии убеждения, что мы можем выстоять, к философии, что мы победим".

По его мнению, нынешние события на фронте являются настоящим переломным моментом. "Есть несколько компонентов, которые этому способствовали. Во-первых, героизм украинской армии. Во-вторых, помощь наших партнеров, финансовая и, прежде всего, военная. В-третьих, большое поднятие духа в обществе, в цивилизованном мире, что мы продемонстрировали, что можем победить в этой войне", - сказал Стефанчук, добавив, что "мы должны завершить эту войну быстро. И завершить победой Украины".