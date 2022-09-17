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война (46566) Германия (6000) Штайнмайер (502) Стефанчук Руслан (577)

Помощь Германии Украине не имеет сроков: будет, сколько нужно, - Штайнмайер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

стефанчук,штайнмаєр

Германия разделяет страдания миллионов украинцев и будет помогать столько, сколько это потребуется.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

Он отметил, что Германия действует по убеждению, что Украина является государством, на которое напали. "Мы разделяем страдания миллионов украинцев и украинок, и наша помощь не закончится. У нее нет сроков. Несмотря на экономические трудности, с которыми сейчас сталкивается наше общество, мы будем и дальше вас поддерживать. Столько, сколько это потребуется", - заверил Штайнмайер.

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Стефанчук со своей стороны призвал президента Германии посодействовать принятию решений по военной помощи Украине, ведь победа зависит от наличия современного оружия. "И для меня важно было услышать, что Германия будет и дальше поддерживать Украину", - сказал он.

Спикер Верховной Рады верит в то, что Украина в этой развязанной Россией войне не просто выстоит, но и победит: "Переходим от философии убеждения, что мы можем выстоять, к философии, что мы победим".

По его мнению, нынешние события на фронте являются настоящим переломным моментом. "Есть несколько компонентов, которые этому способствовали. Во-первых, героизм украинской армии. Во-вторых, помощь наших партнеров, финансовая и, прежде всего, военная. В-третьих, большое поднятие духа в обществе, в цивилизованном мире, что мы продемонстрировали, что можем победить в этой войне", - сказал Стефанчук, добавив, что "мы должны завершить эту войну быстро. И завершить победой Украины".
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Топ комментарии
+6
Ви , шановний, оптиміст ! У 2035 підпишуть протокол про наміри
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17.09.2022 17:48
+6
Конечно. Полгода давали каски, 7-ой месяц обещают БМП, год танки ждать будет. Все таки лучше, чем ничего...
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17.09.2022 17:52
+3
Ага, дадут все, но с 2099 года...
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17.09.2022 17:46
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Ага, дадут все, но с 2099 года...
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17.09.2022 17:46 Ответить
Нет, подождут как ракеты закончатся у орков.
Кто думает и ищет самостоятельно инфу - знает что война - только прикрытиею А вот чего - личный поиск.
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17.09.2022 20:04 Ответить
З 2035 року?
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17.09.2022 17:47 Ответить
Ви , шановний, оптиміст ! У 2035 підпишуть протокол про наміри
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17.09.2022 17:48 Ответить
меньше пафосных слов... больше нужных дел (дорога ложка к обеду)
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17.09.2022 17:48 Ответить
президент Німеччини посприяє ухваленню рішень щодо військової допомоги Україні, адже Стефанчук зі свого боку, залежить від наявності їжі і холодильника тещі...... Не жерело: https://censor.net/ua/n3367829
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17.09.2022 19:26 Ответить
а ще штайнмаєр вишиває хрестиком ночами...
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17.09.2022 17:50 Ответить
портрет *****
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17.09.2022 20:00 Ответить
Допомога на словах чи на ділі?
Є такі країни які дають зброю але про них мало що відомо
Але Німеччина себе рекламує і дає дуже мало
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17.09.2022 17:51 Ответить
Ну ...Дебілу стефанчуку штангенциркуль може все що завгодно розповідати. Це на суть справи не впливає. А де "Леопарди"?
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17.09.2022 17:51 Ответить
Конечно. Полгода давали каски, 7-ой месяц обещают БМП, год танки ждать будет. Все таки лучше, чем ничего...
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17.09.2022 17:52 Ответить
не просіть більше нічого у німчурак! нехай йдуть на)(уй!
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17.09.2022 17:53 Ответить
блт! вы бы там уже как-то определились, ребята! при всем уважении......
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17.09.2022 17:53 Ответить
Скоріше обіцянки Німеччини не мають меж...
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17.09.2022 17:55 Ответить
От, якби, оця паскуда зелена, не гавкала то шо вона не розуміє, то вже техніка та б/к для 155 давно була на фронті. Просто, як у Рошена є шоколад 75%, так і у українців є 73% клоун. Зробили, суки, разом.
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17.09.2022 17:56 Ответить
класная юморная подборка с нашими бойцами - посмотрите.... )
https://twitter.com/i/status/1570723765386104835
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17.09.2022 18:01 Ответить
Шоо, ще якусь іншу формулу запропонуєш!
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17.09.2022 18:34 Ответить
Штанмаєру я рахую що можна пробачити його формулу бо він діяв в інтересах Німетчини а чи можна пробачити тих хто підписав цю формулу тут вже друге питання
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17.09.2022 18:47 Ответить
Ми вам поможем, обезател но когда-то поможем через 2-3 года точно, скорее через 4 но обязательно, верьте нам!!!!
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17.09.2022 19:12 Ответить
Німцям краще брати приклад з Америки. Бистріше дадуть зброю, бистріше закінчимо війну.
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17.09.2022 19:28 Ответить
Спасибі на доброму слові, тільки схоже обіцяного прийдеться чекати, аби хоч не 7 років.
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17.09.2022 19:53 Ответить
Обіцянка- цяцянка, а дурневі- радість!!!
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17.09.2022 20:00 Ответить
Напоминаю, по совокупным обьемам помощи, как военным, так и деньгами, на данный момент Германия на пятом месте идёт. Другой вопрос, что нам хотелось бы побольши и чтобы всё и сразу. Весь Бундесвер чтобы разоружился (точнее его остатки) и отдал всё оружие Украине (которая 30 лет своё оружие продавала). Но... так не будет... Поэтому сказали спасибо и пошли донатить на ВСУ.
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17.09.2022 20:02 Ответить
*⚡️Україна отримає 18 гаубиць RCH-155 загальною вартістю у 216 мільйонів євро, повідомила Welt am Sonntag. За даними виробника, перші з них зможуть передати через 30 місяців після замовлення.*

ЧЕРЕЗ 30, *****,МІСЯЦІВ!!!!!!!!!!!!!
ЦИНІЗМУ НІМЧУРИ НЕМАЄ МЕЖ!!!!!!!!!
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17.09.2022 20:05 Ответить
Не все так швидко! Не все одразу! Німці озимі танки вже засіяли, влітку зберуть і будуть вам танки.
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17.09.2022 20:07 Ответить
Шрёдер, Шольц, Штайнмайер, Резиновожопый - однопартийцы! На камеру они могут говорить всё что угодно.
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17.09.2022 20:18 Ответить
Коли? - не має термінів також
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17.09.2022 20:39 Ответить
Ага, як скоро?
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17.09.2022 20:43 Ответить
шольц не виконує волю німецького народу через свої проросійські погляди та через страх за
економіку
то знімайте його нах...й
бо все може розвалитися в один момент
як наприклад в абхазії, придністров,ї і у нас
коли ...бне ядерна бомба або АЕС, тоді буде не до економіки
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17.09.2022 21:12 Ответить
Германия саботирует все решения по помощи Украине,
что бы потом, по окончании войны выпрашивать у РФ
себе какие то льготы, мотивируя своими действиями
по отношению к Украине.
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17.09.2022 21:37 Ответить
Германия начала поставки в Украину крутых Гаубиц...передал сайт військове телебачення України
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17.09.2022 21:50 Ответить
Меньше пафосу.
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18.09.2022 00:10 Ответить
Дідок ш. давно покинув газпром?
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18.09.2022 04:48 Ответить
Це вже просто витончене знущання, наскільки ковбасники на це здатні.
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18.09.2022 07:56 Ответить
Так, так. На вас одна надія рітівнички. Як там наші шоломи? Вже скоро?
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18.09.2022 13:15 Ответить
 
 