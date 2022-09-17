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Допомога Німеччини Україні не має термінів: буде, скільки потрібно, - Штайнмаєр

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

стефанчук,штайнмаєр

Німеччина розділяє страждання мільйонів українців та допомагатиме стільки, скільки це буде потрібно.

Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

Він зазначив, що Німеччина діє з переконання, що Україна є державою, на яку напали. "Ми розділяємо страждання мільйонів українців та українок, і наша допомога не закінчиться. Вона не має термінів. Попри економічні труднощі, з якими зараз стикається наше суспільство, ми будемо й надалі вас підтримувати. Стільки, скільки це буде потрібно", - запевнив Штайнмаєр.

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Стефанчук зі свого боку закликав президента Німеччини посприяти ухваленню рішень щодо військової допомоги Україні, адже перемога залежить від наявності сучасної зброї. "І для мене важливо було почути, що Німеччина буде й надалі підтримувати Україну", — сказав він.

Спікер Верховної Ради вірить у те, що Україна у цій розв’язаній Росією війні не просто вистоїть, а й переможе: "Переходимо від філософії переконання, що ми можемо вистояти, до філософії, що ми переможемо".

На його думку, нинішні події на фронті є справжнім переломним моментом. "Є декілька компонентів, які цьому сприяли. По-перше, героїзм української армії. По-друге, допомога наших партнерів, фінансова та насамперед військова. По-третє, велике підняття духу в суспільстві, у цивілізованому світі, що ми продемонстрували, що можемо перемогти у цій війні", — сказав Стефанчук, додавши, що "ми маємо завершити цю війну швидко. І завершити перемогою України".
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Топ коментарі
+6
Ви , шановний, оптиміст ! У 2035 підпишуть протокол про наміри
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17.09.2022 17:48
+6
Конечно. Полгода давали каски, 7-ой месяц обещают БМП, год танки ждать будет. Все таки лучше, чем ничего...
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17.09.2022 17:52
+3
Ага, дадут все, но с 2099 года...
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17.09.2022 17:46
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Ага, дадут все, но с 2099 года...
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17.09.2022 17:46 Відповісти
Нет, подождут как ракеты закончатся у орков.
Кто думает и ищет самостоятельно инфу - знает что война - только прикрытиею А вот чего - личный поиск.
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17.09.2022 20:04 Відповісти
З 2035 року?
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17.09.2022 17:47 Відповісти
Ви , шановний, оптиміст ! У 2035 підпишуть протокол про наміри
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17.09.2022 17:48 Відповісти
меньше пафосных слов... больше нужных дел (дорога ложка к обеду)
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17.09.2022 17:48 Відповісти
президент Німеччини посприяє ухваленню рішень щодо військової допомоги Україні, адже Стефанчук зі свого боку, залежить від наявності їжі і холодильника тещі...... Не жерело: https://censor.net/ua/n3367829
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17.09.2022 19:26 Відповісти
а ще штайнмаєр вишиває хрестиком ночами...
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17.09.2022 17:50 Відповісти
портрет *****
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17.09.2022 20:00 Відповісти
Допомога на словах чи на ділі?
Є такі країни які дають зброю але про них мало що відомо
Але Німеччина себе рекламує і дає дуже мало
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17.09.2022 17:51 Відповісти
Ну ...Дебілу стефанчуку штангенциркуль може все що завгодно розповідати. Це на суть справи не впливає. А де "Леопарди"?
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17.09.2022 17:51 Відповісти
Конечно. Полгода давали каски, 7-ой месяц обещают БМП, год танки ждать будет. Все таки лучше, чем ничего...
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17.09.2022 17:52 Відповісти
не просіть більше нічого у німчурак! нехай йдуть на)(уй!
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17.09.2022 17:53 Відповісти
блт! вы бы там уже как-то определились, ребята! при всем уважении......
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17.09.2022 17:53 Відповісти
Скоріше обіцянки Німеччини не мають меж...
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17.09.2022 17:55 Відповісти
От, якби, оця паскуда зелена, не гавкала то шо вона не розуміє, то вже техніка та б/к для 155 давно була на фронті. Просто, як у Рошена є шоколад 75%, так і у українців є 73% клоун. Зробили, суки, разом.
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17.09.2022 17:56 Відповісти
класная юморная подборка с нашими бойцами - посмотрите.... )
https://twitter.com/i/status/1570723765386104835
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17.09.2022 18:01 Відповісти
Шоо, ще якусь іншу формулу запропонуєш!
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17.09.2022 18:34 Відповісти
Штанмаєру я рахую що можна пробачити його формулу бо він діяв в інтересах Німетчини а чи можна пробачити тих хто підписав цю формулу тут вже друге питання
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17.09.2022 18:47 Відповісти
Ми вам поможем, обезател но когда-то поможем через 2-3 года точно, скорее через 4 но обязательно, верьте нам!!!!
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17.09.2022 19:12 Відповісти
Німцям краще брати приклад з Америки. Бистріше дадуть зброю, бистріше закінчимо війну.
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17.09.2022 19:28 Відповісти
Спасибі на доброму слові, тільки схоже обіцяного прийдеться чекати, аби хоч не 7 років.
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17.09.2022 19:53 Відповісти
Обіцянка- цяцянка, а дурневі- радість!!!
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17.09.2022 20:00 Відповісти
Напоминаю, по совокупным обьемам помощи, как военным, так и деньгами, на данный момент Германия на пятом месте идёт. Другой вопрос, что нам хотелось бы побольши и чтобы всё и сразу. Весь Бундесвер чтобы разоружился (точнее его остатки) и отдал всё оружие Украине (которая 30 лет своё оружие продавала). Но... так не будет... Поэтому сказали спасибо и пошли донатить на ВСУ.
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17.09.2022 20:02 Відповісти
*⚡️Україна отримає 18 гаубиць RCH-155 загальною вартістю у 216 мільйонів євро, повідомила Welt am Sonntag. За даними виробника, перші з них зможуть передати через 30 місяців після замовлення.*

ЧЕРЕЗ 30, *****,МІСЯЦІВ!!!!!!!!!!!!!
ЦИНІЗМУ НІМЧУРИ НЕМАЄ МЕЖ!!!!!!!!!
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17.09.2022 20:05 Відповісти
Не все так швидко! Не все одразу! Німці озимі танки вже засіяли, влітку зберуть і будуть вам танки.
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17.09.2022 20:07 Відповісти
Шрёдер, Шольц, Штайнмайер, Резиновожопый - однопартийцы! На камеру они могут говорить всё что угодно.
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17.09.2022 20:18 Відповісти
Коли? - не має термінів також
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17.09.2022 20:39 Відповісти
Ага, як скоро?
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17.09.2022 20:43 Відповісти
шольц не виконує волю німецького народу через свої проросійські погляди та через страх за
економіку
то знімайте його нах...й
бо все може розвалитися в один момент
як наприклад в абхазії, придністров,ї і у нас
коли ...бне ядерна бомба або АЕС, тоді буде не до економіки
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17.09.2022 21:12 Відповісти
Германия саботирует все решения по помощи Украине,
что бы потом, по окончании войны выпрашивать у РФ
себе какие то льготы, мотивируя своими действиями
по отношению к Украине.
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17.09.2022 21:37 Відповісти
Германия начала поставки в Украину крутых Гаубиц...передал сайт військове телебачення України
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17.09.2022 21:50 Відповісти
Меньше пафосу.
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18.09.2022 00:10 Відповісти
Дідок ш. давно покинув газпром?
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18.09.2022 04:48 Відповісти
Це вже просто витончене знущання, наскільки ковбасники на це здатні.
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18.09.2022 07:56 Відповісти
Так, так. На вас одна надія рітівнички. Як там наші шоломи? Вже скоро?
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18.09.2022 13:15 Відповісти
 
 