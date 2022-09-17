Путін зруйнував останні стовпи миру в Європі, треба готуватись до нових конфліктів, - Штайнмаєр
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Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав російське вторгнення в Україну найгіршою кризою з часів падіння залізної завіси та закликав світ готуватися до нових конфліктів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"З 1989-90 року жодна криза, жоден конфлікт не був настільки серйозним, як напад Росії на Україну", — заявив Штайнмайєр у п'ятницю, 16 серпня,у Берліні на зустрічі з главами парламентів держав "великої сімки".
"Те, заради чого ми всі працювали, у тому числі в рамках "великої сімки", зруйновано. Президент Росії Володимир Путін зруйнував останні мости діалогу, останні стовпи нашого миру в Європі", - наголосив президент ФРН.
За його словами, "спільний європейський будинок", про який говорив останній президент СРСР Михайло Горбачов, "перебуває в руїнах". "Ідея спільної безпеки пішла в історію. Політична карта Європи змінювалася і змінюватиметься. Потрібно не менше, а більше зовнішньої політики; не менше, а більше співпраці між однодумцями", — закликав Штайнмаєр.
У ситуації зростання конфронтації "ризики подальшої небезпечної ескалації величезні", застеріг Штайнмайєр. Він також підкреслив, що йдеться не лише про Росію, а й про ускладнення, що ускладнюються з Китаєм.
Президент ФРН попередив, що "усі мають готуватися до подальшої конфронтації, нових конфліктів".
"І це означає, що ми маємо бути в змозі захистити себе в НАТО, у G7, і ми також повинні чинити економічний тиск", — сказав він на закінчення свого виступу, закликавши рішуче протистояти популістським силам, які в період кризи прагнуть вести політичні дебати. не аргументами, а дезінформацією чи навіть насильством, у тому числі за підтримки Росії.
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@Ogrysko
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Sep 15
Свого часу Україна виробляла ракети дальністю польоту до 10 тис. км. Зараз просимо на 300 км. І це при тому, що є спеціалісти і можливості ракети виробляти. Є й установчі документи на цю тему. От тільки рішень нема. І ракет теж. Тому будемо просити й далі
В той самий час порохоботи усілякі(я сам з 2014 голосував за порошенка) дублюють російськи пропагандистські тези про конфлікт військових та президента та працюють на програш. Це взагалі якось трохи віддає...держзрадою...Ну закрий рота, займайся волонтерством, після перемоги підеш на вибори та будеш займатись популізмом. Але треба ж в режимі тимошенки зараз сіяти зраду, бо власна політ кар"єра важливіша за країну та людей. Накліпали ботів, 80% коментів від ботів якихось дурнуватих-більшість дублює рос. пропаганду про, як казав путін, "наркомани захопили владу". Ну працюйте на путіна далі.
2. Баканов-тут все зрозуміло. Просто бовдур, якщо не гірше. А Єрмак в плані санкцій та міжнародних відносит дуже результативний. Про це пишуть міжнародні експерти, політики тощо. Макфол писав про це прямо. Макфолу я вірю, це не остання людина в міжнародній політиці.
3. Сенс переговорів завжди є. "Завжди залишайте золотий міст ворогові" Сунь Цзи. Завжди треба давати можливість ворогу відповзти. Так він гірше воює, та може просто втекти. Зараз теж дають-виводь війська та йдемо на перемовини.
4. медведчук на нарах
5. я не проти щось все таємне стало явним та ми всі почали цей срач. Але отдразу після перемоги. Я, мабуть, сам перший буду кидатися лайном в Зелю та його друзів. І в Пороха. Разом в обох. Але знову ж таки-одразу після перемоги. Зараз час волонтерства, допомоги армії, та відсічі ворогові. Все інше-заважає. ЯК атаки проти президента, так і проти Порошенка.
2.я не знаю чому дбр і кого переслідувало, це питання до них, конкурс там проходив відносно нормально.
3. про дитинство баканова. А ви знаєте звідкіля родом, ну наприклад генерал Сирський? А з Росії. Закінчив Московське училище. І це людина, яка провела харківську операцію. Тому перед тим, як писати "вам в голову не приходило" подумайте, що може розмовляєте із розумнішою, більш освічченою та успішною людиною. Ваші пропагандистські дурнуваті штампи працюють так само проти вас. Так, в Сирському російського навіть більш ніж в Єрмакові. Ну давайте на нього тепер накидайте, вперед. Тільки що от ВИ зробили для України?? Що зробив Сирський ми всі побачили.
4.Перша декада вторгнення-формування антиросійської коаліції, реально жорсткі санкції-це все робота Єрмака. Він персонально працював над санкціями.
5.точки розвення теж непогана робота. Через це весь світ побачив, хто винен в конфлікті. В 2014 всі плюнули на анексію Криму. І тут могли.
6.перемовини повинні були проходити. Доречі, Чалий-людина Порошенка. Треба було показати що ми за мирні переговори, ми не є стороною агресії. Ми це показали. Знову ж таки золотий міст.
ЯКщо із них знимуть санкції та перестануть давати нам зброю, то все. Тому треба показати Європі хто тут хороший.
7.знов дурня про рідних, про чекістів. Мабуть хлопці з РФ, котрі померли під Київщиною теж чекісти. Бутусов знімав про 2х братів росіян, померли захищающи Київ, поки ви сиділи в теплому місті. І хто тут чекіст?
Згадав що тобі розповідала бабуся про радянську окупацію і не хочеш щоб кацапи повторили це з твоею донькою чи внучкою?Старий продажний бовдур.
Сам признал
Сейчас будем наблюдать, как его бывшые друганы будут об него ноги вытирать. Не удивлюсь, если Орбан скоро похожее что-то скажет...
"Опущенный пахан больше не пахан"
як нам всім відомо, усі псевдопатріотичні, псевдонаціоналістичні рухи у Європі фінансуються Москвою. Ось про них і сказав Штанмайєр. - Усіх популістів з обіцянками щасливого майбутнього позбавляти можливості вести пропаганду
полагаю, что это "транзит власти"..... ))
Да уж далеко ему до ЗЕ,не умеет видосики снимать
хто не перекриває торгівлю росії з індією, китаєм, кіпром, угорщиною, туреччиною та иншими паскудами?