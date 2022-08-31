Штайнмаєр розкритикував РПЦ за підтримку війни в Україні
У своїй промові на асамблеї Всесвітньої ради церков, яка відбувається в німецькому Карлсруе, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував Російську православну церкву за підтримку агресивної війни Росії проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Її керівництво поширює пропаганду, яка "довільно заявляє про Божу волю заради імперських мрій про правління диктатури", - сказав президент Німеччини, додавши, що РПЦ йде "блюзнірським невірним шляхом".
Серед іншого, Штайнмаєр згадав килимові бомбардування цивільних цілей, а також військові злочини та руйнування релігійних об'єктів в Україні.
"Жоден християнин, який ще має віру, розум і почуття, не зможе розгледіти в цьому волю Божу", - підкреслив президент ФРН.
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Напевне, що не згадав. Напевне, щоб не розстроїти ЄрZе та їхню прислугу уродів.
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https://youtu.be/MQqcG4VhD1E
чем громче он гавкает, тем глубже плешивому лом в очко затолкнут!
почему Лавра в Киеве и Почаеве ещё рпцшная..???...
выбирайте националистов и они выгонят секту из Украины
гнать верунов масковских на болота...
P.S.
як на мене цирк і церква речі схожі...
а Бог у кожно і для кожного свій....
Щось я ніколи не бачив бідних патріархів...
знаю що говорю, бо колись для них свічки виготовляв...
«відбувається в німецькому Карлсруе, Джерело: