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Новини Війна
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Штайнмаєр розкритикував РПЦ за підтримку війни в Україні

рпц,кирило,путін,патріарх

У своїй промові на асамблеї Всесвітньої ради церков, яка відбувається в німецькому Карлсруе, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував Російську православну церкву за підтримку агресивної війни Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Її керівництво поширює пропаганду, яка "довільно заявляє про Божу волю заради імперських мрій про правління диктатури", - сказав президент Німеччини, додавши, що РПЦ йде "блюзнірським невірним шляхом".

Серед іншого, Штайнмаєр згадав килимові бомбардування цивільних цілей, а також військові злочини та руйнування релігійних об'єктів в Україні.

"Жоден християнин, який ще має віру, розум і почуття, не зможе розгледіти в цьому волю Божу", - підкреслив президент ФРН.

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Автор: 

РПЦ (511) Штайнмаєр (341)


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Топ коментарі
+17
Що це з Німцями? Їх не впізнати. Скоро ще прокричать що путя *****
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31.08.2022 21:40
+17
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31.08.2022 21:53
+15
Навіть Штайнмайєр розкритикував РПЦ за підтримку війни в Україні, а наші телепні створюють тут "хресні ходи" із самозванцем Онуфрієм, який очолює тут УПЦ - філіал РПЦ і секту ФСБ і це під час війни і Боневтік навіть не побачив, як рухається по 2-х областях до Почаєва стадо баранів за 5 тисяч.
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31.08.2022 21:44
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Що це з Німцями? Їх не впізнати. Скоро ще прокричать що путя *****
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31.08.2022 21:40 Відповісти
Він ще не знає, що РПЦ це філія КГБ.
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31.08.2022 21:49 Відповісти
режим "слуг"подрашистников приветствует РПЦ ‼️СБУ охраняет 5 000 ходу кацапских прихвостней РПЦ
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31.08.2022 22:10 Відповісти
Смрад російського газу потроху розвіюється в європі, німці помало притомніють.
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31.08.2022 22:17 Відповісти
Німці такі будинки для проживання українців віддали. А коли вони зранені,знедолені і хворі в госпіталя поступили, їм робочі місця запропонували. Мельник таке не писав,бо який з нього дипломат
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31.08.2022 22:36 Відповісти
и тут остапа понесло...когда не светит должность в газпроме ті не ті
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31.08.2022 21:40 Відповісти
Немецкий IT-производитель Infineon прекратил поставку в Россию чипов, которые использовались для биометрических загранпаспортов.

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31.08.2022 21:41 Відповісти
Будут бєрєстяныє загранпаспорта
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01.09.2022 00:00 Відповісти
цікаво, чи згадав він в цьому контексті філіал рпц в Україні... т.зв. УПЦМП.
Напевне, що не згадав. Напевне, щоб не розстроїти ЄрZе та їхню прислугу уродів.
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31.08.2022 21:41 Відповісти
Навіть Штайнмайєр розкритикував РПЦ за підтримку війни в Україні, а наші телепні створюють тут "хресні ходи" із самозванцем Онуфрієм, який очолює тут УПЦ - філіал РПЦ і секту ФСБ і це під час війни і Боневтік навіть не побачив, як рухається по 2-х областях до Почаєва стадо баранів за 5 тисяч.
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31.08.2022 21:44 Відповісти
Хватит .... Надо было разогнать на радость кацапам и продажным троллям?
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31.08.2022 22:09 Відповісти
потрібно було розігнати заради пам'яті вбитих орнами найкращих синів і дочок України із благословення московських попів, які фактично виконують функції ФСБ.
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31.08.2022 22:11 Відповісти
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31.08.2022 21:44 Відповісти
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31.08.2022 21:45 Відповісти
Тю,Штанмейер,а ти дай тій РПЦ свою формулу почитати.
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31.08.2022 21:47 Відповісти
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31.08.2022 21:53 Відповісти
Штайнмаєр прозрів, а наш найвелиніший лідор і досі перед Онуфрієм готовий прогинатися. Хоч всі вже визнають, що це філіал ФСБ.
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31.08.2022 21:48 Відповісти
інакше кажучи, навіть німці охренівают з того, що РПЦ-ФСБ в Україні ще не заборонена і вони ще більше охренеют, коли Зе-подонки повернуть на українське ТБ російських співаків і танцюристів.

Корчинський - Що не так в українському тилу? Зрадники на телебаченні, у мінкульті, міносвіті, ГПУ
https://youtu.be/MQqcG4VhD1E
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31.08.2022 21:52 Відповісти
наконец, наконец то я узнал откуда двойные ники, от корчинского. только откуда у этого придурка бабки на ботов как не от фсб
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31.08.2022 22:23 Відповісти
Ну и вот шо???
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31.08.2022 21:53 Відповісти
А я вам доповім, що це з німцями) Вони подивилися останній ефір соловьйова) Там, де він гавкав на Шольца, як на Гітлера) На місці х.уйла я б негайно розстріляв того довбня)
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31.08.2022 21:53 Відповісти
Я теж так думаю, що це завдяки соловйову херр Шольц "прозрівати" почав. Тому нехай соловйов ще поживе. Тим паче, що собака, котра гавкає не кусається. Хай гавкає далі, а люди хай дивляться, може ще хтось "прозріє".
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31.08.2022 22:02 Відповісти
наоборот - пусть пока поживет!
чем громче он гавкает, тем глубже плешивому лом в очко затолкнут!
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31.08.2022 22:04 Відповісти
РПЦ - опиум для народа!
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31.08.2022 21:58 Відповісти
Тогда уж "крокодил".
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31.08.2022 22:15 Відповісти
московську церкву можна перейменовувати в сатанинський культ імені х@йла
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31.08.2022 22:00 Відповісти
х*ня это все..... у зебилов неначасi.........
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31.08.2022 22:00 Відповісти
штанмаера укусил бандера, хотя это тот кто придумал формулу сдачи. зато зелох безнадежен, работает на парашку
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31.08.2022 22:00 Відповісти
Штайнмаєр соловйова по телеку побачив і злякався, що той вкусити може.
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31.08.2022 22:03 Відповісти
А ты ? Нет?
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31.08.2022 22:11 Відповісти
я нет, зебилка
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31.08.2022 22:13 Відповісти
Я не зебилка. Навешивание ярлыков отличительный признак путинистов,тупых фанатиков и просто тупых. Это о тебе балбес недалекий)))
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31.08.2022 22:56 Відповісти
кто защищает зелоха уже показателен
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31.08.2022 22:59 Відповісти
Ну о чем с тобой говорить)
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31.08.2022 22:59 Відповісти
свежереганная подолячка прорезалась, а от этого до фсб недалеко
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31.08.2022 23:02 Відповісти
Завтра ЖЕК всією артилерією ботоферми наїде на Штайнмайера. Їхню церкву обрахають!!!
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31.08.2022 22:00 Відповісти
РПЦ это мутант выращенный компартией и кгб..
почему Лавра в Киеве и Почаеве ещё рпцшная..???...
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31.08.2022 22:06 Відповісти
Томущо в ОПУ сидят друзья МП

выбирайте националистов и они выгонят секту из Украины
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31.08.2022 22:11 Відповісти
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31.08.2022 22:12 Відповісти
Пох на оп в нашїй країні вже багато чого вирішує суспільство...
гнать верунов масковских на болота...
P.S.

як на мене цирк і церква речі схожі...
а Бог у кожно і для кожного свій....
Щось я ніколи не бачив бідних патріархів...
знаю що говорю, бо колись для них свічки виготовляв...
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31.08.2022 22:19 Відповісти
Хорошо сказал
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31.08.2022 22:06 Відповісти
А кто выдал визы кацапам , Штайнмайер ???

«відбувається в німецькому Карлсруе, Джерело:
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31.08.2022 22:10 Відповісти
И эти станаты еще в Украине?
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31.08.2022 22:12 Відповісти
Не было, нет и не будет на выгребной яме-404, ни какой религии, даже шаманства! Только *****, сралины, пеци№1 и прочая срань, ейные бохи, испокон веков! А рабы, без плети жить не могут! А свободные народы, считают кважыздами, суржика монгольского не знают...
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31.08.2022 22:16 Відповісти
Поци кидаються кизяками один в одного
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31.08.2022 22:26 Відповісти
Штани маєра в очєредний раз переоділись.
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31.08.2022 22:30 Відповісти
Так тож не церква, то якийсь "патріотичний"-х*йловсраку цілувальний клуб по інтересам...
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31.08.2022 22:47 Відповісти
Штанмайер не безнадёжен, умеет признавать ошибки, а значит прогрессировать. Обычно 99 процентов политиков будут выглядеть полными дебилам, но до последнего отрицать свои ошибки.
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01.09.2022 03:15 Відповісти
Тут критика зайва, бо християнска церква вчить заповідям Господнім. Заповідь 6 «Не вбий!»' Вони сатаністи
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01.09.2022 07:47 Відповісти
Посмотрите на фото. Гундяев улыбается, хочет чтобы подумали, что он добрый человек. Только улыбка его подлая.
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01.09.2022 09:36 Відповісти
И на фото взгляд путлера говорит, что он гундяеву не совсем доверяет. А как же может смотреть кгбист на попа, хотя поп и выслуживается.
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01.09.2022 09:42 Відповісти
Да и с презрением кгбист смотрит на попа, как на клоуна.
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01.09.2022 10:00 Відповісти
Ага, і саме тому гундяя видалили із санкційного списку!
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01.09.2022 11:40 Відповісти
 
 