Штайнмайер раскритиковал РПЦ за поддержку войны в Украине

В своей речи на проходящей в немецком Карлсруэ ассамблее Всемирного совета церквей федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал Русскую православную церковь за поддержку агрессивной войны России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Ее руководство распространяет пропаганду, которая "произвольно заявляет о Божьей воле ради имперских мечтаний о правлении диктатуры", - сказал президент Германии, добавив, что РПЦ идет "кощунственным неверным путем".

Среди прочего, Штайнмайер упомянул ковровые бомбардировки гражданских целей, а также военные преступления и разрушение религиозных объектов в Украине.

"Ни один христианин, у которого еще есть вера, разум и чувства, не сможет разглядеть в этом волю Божью", - подчеркнул президент ФРГ.

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