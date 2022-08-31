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Новости Война
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Штайнмайер раскритиковал РПЦ за поддержку войны в Украине

рпц,кирило,путін,патріарх

В своей речи на проходящей в немецком Карлсруэ ассамблее Всемирного совета церквей федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал Русскую православную церковь за поддержку агрессивной войны России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Ее руководство распространяет пропаганду, которая "произвольно заявляет о Божьей воле ради имперских мечтаний о правлении диктатуры", - сказал президент Германии, добавив, что РПЦ идет "кощунственным неверным путем".

Среди прочего, Штайнмайер упомянул ковровые бомбардировки гражданских целей, а также военные преступления и разрушение религиозных объектов в Украине.

"Ни один христианин, у которого еще есть вера, разум и чувства, не сможет разглядеть в этом волю Божью", - подчеркнул президент ФРГ.

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Автор: 

РПЦ (743) Штайнмайер (516)


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Топ комментарии
+17
Що це з Німцями? Їх не впізнати. Скоро ще прокричать що путя *****
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31.08.2022 21:40
+17
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31.08.2022 21:53
+15
Навіть Штайнмайєр розкритикував РПЦ за підтримку війни в Україні, а наші телепні створюють тут "хресні ходи" із самозванцем Онуфрієм, який очолює тут УПЦ - філіал РПЦ і секту ФСБ і це під час війни і Боневтік навіть не побачив, як рухається по 2-х областях до Почаєва стадо баранів за 5 тисяч.
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31.08.2022 21:44
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Що це з Німцями? Їх не впізнати. Скоро ще прокричать що путя *****
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31.08.2022 21:40 Ответить
Він ще не знає, що РПЦ це філія КГБ.
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31.08.2022 21:49 Ответить
режим "слуг"подрашистников приветствует РПЦ ‼️СБУ охраняет 5 000 ходу кацапских прихвостней РПЦ
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31.08.2022 22:10 Ответить
Смрад російського газу потроху розвіюється в європі, німці помало притомніють.
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31.08.2022 22:17 Ответить
Німці такі будинки для проживання українців віддали. А коли вони зранені,знедолені і хворі в госпіталя поступили, їм робочі місця запропонували. Мельник таке не писав,бо який з нього дипломат
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31.08.2022 22:36 Ответить
и тут остапа понесло...когда не светит должность в газпроме ті не ті
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31.08.2022 21:40 Ответить
Немецкий IT-производитель Infineon прекратил поставку в Россию чипов, которые использовались для биометрических загранпаспортов.

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31.08.2022 21:41 Ответить
Будут бєрєстяныє загранпаспорта
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01.09.2022 00:00 Ответить
цікаво, чи згадав він в цьому контексті філіал рпц в Україні... т.зв. УПЦМП.
Напевне, що не згадав. Напевне, щоб не розстроїти ЄрZе та їхню прислугу уродів.
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31.08.2022 21:41 Ответить
Навіть Штайнмайєр розкритикував РПЦ за підтримку війни в Україні, а наші телепні створюють тут "хресні ходи" із самозванцем Онуфрієм, який очолює тут УПЦ - філіал РПЦ і секту ФСБ і це під час війни і Боневтік навіть не побачив, як рухається по 2-х областях до Почаєва стадо баранів за 5 тисяч.
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31.08.2022 21:44 Ответить
Хватит .... Надо было разогнать на радость кацапам и продажным троллям?
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31.08.2022 22:09 Ответить
потрібно було розігнати заради пам'яті вбитих орнами найкращих синів і дочок України із благословення московських попів, які фактично виконують функції ФСБ.
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31.08.2022 22:11 Ответить
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31.08.2022 21:44 Ответить
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31.08.2022 21:45 Ответить
Тю,Штанмейер,а ти дай тій РПЦ свою формулу почитати.
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31.08.2022 21:47 Ответить
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31.08.2022 21:53 Ответить
Штайнмаєр прозрів, а наш найвелиніший лідор і досі перед Онуфрієм готовий прогинатися. Хоч всі вже визнають, що це філіал ФСБ.
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31.08.2022 21:48 Ответить
інакше кажучи, навіть німці охренівают з того, що РПЦ-ФСБ в Україні ще не заборонена і вони ще більше охренеют, коли Зе-подонки повернуть на українське ТБ російських співаків і танцюристів.

Корчинський - Що не так в українському тилу? Зрадники на телебаченні, у мінкульті, міносвіті, ГПУ
https://youtu.be/MQqcG4VhD1E
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31.08.2022 21:52 Ответить
наконец, наконец то я узнал откуда двойные ники, от корчинского. только откуда у этого придурка бабки на ботов как не от фсб
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31.08.2022 22:23 Ответить
Ну и вот шо???
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31.08.2022 21:53 Ответить
А я вам доповім, що це з німцями) Вони подивилися останній ефір соловьйова) Там, де він гавкав на Шольца, як на Гітлера) На місці х.уйла я б негайно розстріляв того довбня)
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31.08.2022 21:53 Ответить
Я теж так думаю, що це завдяки соловйову херр Шольц "прозрівати" почав. Тому нехай соловйов ще поживе. Тим паче, що собака, котра гавкає не кусається. Хай гавкає далі, а люди хай дивляться, може ще хтось "прозріє".
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31.08.2022 22:02 Ответить
наоборот - пусть пока поживет!
чем громче он гавкает, тем глубже плешивому лом в очко затолкнут!
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31.08.2022 22:04 Ответить
РПЦ - опиум для народа!
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31.08.2022 21:58 Ответить
Тогда уж "крокодил".
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31.08.2022 22:15 Ответить
московську церкву можна перейменовувати в сатанинський культ імені х@йла
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31.08.2022 22:00 Ответить
х*ня это все..... у зебилов неначасi.........
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31.08.2022 22:00 Ответить
штанмаера укусил бандера, хотя это тот кто придумал формулу сдачи. зато зелох безнадежен, работает на парашку
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31.08.2022 22:00 Ответить
Штайнмаєр соловйова по телеку побачив і злякався, що той вкусити може.
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31.08.2022 22:03 Ответить
А ты ? Нет?
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31.08.2022 22:11 Ответить
я нет, зебилка
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31.08.2022 22:13 Ответить
Я не зебилка. Навешивание ярлыков отличительный признак путинистов,тупых фанатиков и просто тупых. Это о тебе балбес недалекий)))
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31.08.2022 22:56 Ответить
кто защищает зелоха уже показателен
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31.08.2022 22:59 Ответить
Ну о чем с тобой говорить)
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31.08.2022 22:59 Ответить
свежереганная подолячка прорезалась, а от этого до фсб недалеко
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31.08.2022 23:02 Ответить
Завтра ЖЕК всією артилерією ботоферми наїде на Штайнмайера. Їхню церкву обрахають!!!
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31.08.2022 22:00 Ответить
РПЦ это мутант выращенный компартией и кгб..
почему Лавра в Киеве и Почаеве ещё рпцшная..???...
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31.08.2022 22:06 Ответить
Томущо в ОПУ сидят друзья МП

выбирайте националистов и они выгонят секту из Украины
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31.08.2022 22:11 Ответить
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31.08.2022 22:12 Ответить
Пох на оп в нашїй країні вже багато чого вирішує суспільство...
гнать верунов масковских на болота...
P.S.

як на мене цирк і церква речі схожі...
а Бог у кожно і для кожного свій....
Щось я ніколи не бачив бідних патріархів...
знаю що говорю, бо колись для них свічки виготовляв...
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31.08.2022 22:19 Ответить
Хорошо сказал
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31.08.2022 22:06 Ответить
А кто выдал визы кацапам , Штайнмайер ???

«відбувається в німецькому Карлсруе, Джерело:
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31.08.2022 22:10 Ответить
И эти станаты еще в Украине?
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31.08.2022 22:12 Ответить
Не было, нет и не будет на выгребной яме-404, ни какой религии, даже шаманства! Только *****, сралины, пеци№1 и прочая срань, ейные бохи, испокон веков! А рабы, без плети жить не могут! А свободные народы, считают кважыздами, суржика монгольского не знают...
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31.08.2022 22:16 Ответить
Поци кидаються кизяками один в одного
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31.08.2022 22:26 Ответить
Штани маєра в очєредний раз переоділись.
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31.08.2022 22:30 Ответить
Так тож не церква, то якийсь "патріотичний"-х*йловсраку цілувальний клуб по інтересам...
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31.08.2022 22:47 Ответить
Штанмайер не безнадёжен, умеет признавать ошибки, а значит прогрессировать. Обычно 99 процентов политиков будут выглядеть полными дебилам, но до последнего отрицать свои ошибки.
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01.09.2022 03:15 Ответить
Тут критика зайва, бо християнска церква вчить заповідям Господнім. Заповідь 6 «Не вбий!»' Вони сатаністи
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01.09.2022 07:47 Ответить
Посмотрите на фото. Гундяев улыбается, хочет чтобы подумали, что он добрый человек. Только улыбка его подлая.
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01.09.2022 09:36 Ответить
И на фото взгляд путлера говорит, что он гундяеву не совсем доверяет. А как же может смотреть кгбист на попа, хотя поп и выслуживается.
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01.09.2022 09:42 Ответить
Да и с презрением кгбист смотрит на попа, как на клоуна.
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01.09.2022 10:00 Ответить
Ага, і саме тому гундяя видалили із санкційного списку!
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01.09.2022 11:40 Ответить
 
 