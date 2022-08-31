Штайнмайер раскритиковал РПЦ за поддержку войны в Украине
В своей речи на проходящей в немецком Карлсруэ ассамблее Всемирного совета церквей федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал Русскую православную церковь за поддержку агрессивной войны России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Ее руководство распространяет пропаганду, которая "произвольно заявляет о Божьей воле ради имперских мечтаний о правлении диктатуры", - сказал президент Германии, добавив, что РПЦ идет "кощунственным неверным путем".
Среди прочего, Штайнмайер упомянул ковровые бомбардировки гражданских целей, а также военные преступления и разрушение религиозных объектов в Украине.
"Ни один христианин, у которого еще есть вера, разум и чувства, не сможет разглядеть в этом волю Божью", - подчеркнул президент ФРГ.
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Напевне, що не згадав. Напевне, щоб не розстроїти ЄрZе та їхню прислугу уродів.
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https://youtu.be/MQqcG4VhD1E
чем громче он гавкает, тем глубже плешивому лом в очко затолкнут!
почему Лавра в Киеве и Почаеве ещё рпцшная..???...
выбирайте националистов и они выгонят секту из Украины
гнать верунов масковских на болота...
P.S.
як на мене цирк і церква речі схожі...
а Бог у кожно і для кожного свій....
Щось я ніколи не бачив бідних патріархів...
знаю що говорю, бо колись для них свічки виготовляв...
«відбувається в німецькому Карлсруе, Джерело: