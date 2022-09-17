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Запорожская АЭС снова получает питание от украинской электросети, - МАГАТЭ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,магате

Запорожская АЭС снова начала получать электроэнергию из украинской сети после восстановления одной из четырех основных внешних линий электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская Запорожская атомная электростанция снова получает электроэнергию непосредственно из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, поврежденных во время конфликта", - сообщило агентство в Twitter.

"После повторного подключения основной линии вчера днем ​​(16 сентября. - Ред.) три резервные линии электропередачи снова находятся в резерве. Три других основных внешних линий электропередачи 750 кВ, которые были утрачены ранее во время конфликта, остаются неисправными", - говорится в сообщении. прессслужбы МАГАТЭ.

В то же время, несмотря на то, что состояние энергоснабжения ЗАЭС в течение прошлой недели улучшилось, ситуация все еще остается нестабильной, и глава МАГАТЭ Росси инициировал консультации с соответствующими сторонами, направленные на срочное установление зоны ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС

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Результат "захисту" кацапами!
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17.09.2022 18:31 Ответить
МАГАТЕ=ОБСЕ на жаль...... щось не чутно закликів вивести російські війська....
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17.09.2022 18:34 Ответить
росси вражина,теперь офис не знает кому мыдаль вешать..
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17.09.2022 18:36 Ответить
Хіба не має бути навпаки, щоб ЗАЕС давала електроенергію до української мережі?
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17.09.2022 21:53 Ответить
 
 