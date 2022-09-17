Запорожская АЭС снова получает питание от украинской электросети, - МАГАТЭ

Запорожская АЭС снова начала получать электроэнергию из украинской сети после восстановления одной из четырех основных внешних линий электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская Запорожская атомная электростанция снова получает электроэнергию непосредственно из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, поврежденных во время конфликта", - сообщило агентство в Twitter.

"После повторного подключения основной линии вчера днем ​​(16 сентября. - Ред.) три резервные линии электропередачи снова находятся в резерве. Три других основных внешних линий электропередачи 750 кВ, которые были утрачены ранее во время конфликта, остаются неисправными", - говорится в сообщении. прессслужбы МАГАТЭ.

В то же время, несмотря на то, что состояние энергоснабжения ЗАЭС в течение прошлой недели улучшилось, ситуация все еще остается нестабильной, и глава МАГАТЭ Росси инициировал консультации с соответствующими сторонами, направленные на срочное установление зоны ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС

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