УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14279 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 158 4
війна (56174) МАГАТЕ (373) Запорізька АЕС (884)

Запорізька АЕС знову отримує живлення від української електромережі, - МАГАТЕ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,магате

Запорізька АЕС знову почала отримувати електроенергію з української мережі після відновлення однієї з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська Запорізька атомна електростанція знову отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач, які були пошкоджені під час конфлікту", - повідомило агентство у Twitter.

"Після повторного підключення основної лінії вчора (16 вересня. - Ред.) вдень три резервні лінії електропередачі знову знаходяться в резерві. Три інші основні зовнішні лінії електропередачі 750 кВ, які були втрачені раніше під час конфлікту, залишаються несправними", - йдеться в повідомленні пресслужби МАГАТЕ.

Водночас, попри те, що стан енергопостачання ЗАЕС протягом минулого тижня покращився, ситуація все ще залишається нестабільною, і голова МАГАТЕ Россі ініціював консультації з відповідними сторонами, спрямовані на термінове встановлення зони ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС

Читайте також: На Запорізьку АЕС доставлені найнеобхідніші запчастини та дизельне пальне, - Енергоатом

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Результат "захисту" кацапами!
показати весь коментар
17.09.2022 18:31 Відповісти
МАГАТЕ=ОБСЕ на жаль...... щось не чутно закликів вивести російські війська....
показати весь коментар
17.09.2022 18:34 Відповісти
росси вражина,теперь офис не знает кому мыдаль вешать..
показати весь коментар
17.09.2022 18:36 Відповісти
Хіба не має бути навпаки, щоб ЗАЕС давала електроенергію до української мережі?
показати весь коментар
17.09.2022 21:53 Відповісти
 
 