Запорізька АЕС знову отримує живлення від української електромережі, - МАГАТЕ

Запорізька АЕС знову почала отримувати електроенергію з української мережі після відновлення однієї з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська Запорізька атомна електростанція знову отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач, які були пошкоджені під час конфлікту", - повідомило агентство у Twitter.

"Після повторного підключення основної лінії вчора (16 вересня. - Ред.) вдень три резервні лінії електропередачі знову знаходяться в резерві. Три інші основні зовнішні лінії електропередачі 750 кВ, які були втрачені раніше під час конфлікту, залишаються несправними", - йдеться в повідомленні пресслужби МАГАТЕ.

Водночас, попри те, що стан енергопостачання ЗАЕС протягом минулого тижня покращився, ситуація все ще залишається нестабільною, і голова МАГАТЕ Россі ініціював консультації з відповідними сторонами, спрямовані на термінове встановлення зони ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС

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