На Запорізьку АЕС доставлені найнеобхідніші запчастини та дизельне пальне, - Енергоатом

На Запорізьку атомну електростанцію вдалося доставити запчастини для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків, хімреагенти та дизельне пальне.

Про це повідомляє у телеграмі пресслужба Енергоатому, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 16 вересня 2022 року, колона з 25-ти вантажівок ДП "НАЕК "Енергоатом", пройшовши ворожі блокпости, дісталася Енергодару. Компанія забезпечила доставку першочергово необхідних запчастин для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти", - йдеться у повідомленні.

Крім того, було поновлено незнижувальний запас хімічних реагентів, необхідних для роботи ЗАЕС і доставлено додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції.

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