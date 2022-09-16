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Енергоатом (444) Запорізька АЕС (884)

На Запорізьку АЕС доставлені найнеобхідніші запчастини та дизельне пальне, - Енергоатом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,аес,запорізька

На Запорізьку атомну електростанцію вдалося доставити запчастини для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків, хімреагенти та дизельне пальне.

Про це повідомляє у телеграмі пресслужба Енергоатому, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 16 вересня 2022 року, колона з 25-ти вантажівок ДП "НАЕК "Енергоатом", пройшовши ворожі блокпости, дісталася Енергодару. Компанія забезпечила доставку першочергово необхідних запчастин для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти", - йдеться у повідомленні.

Крім того, було поновлено незнижувальний запас хімічних реагентів, необхідних для роботи ЗАЕС і доставлено додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції.

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Автор: Володимир Янченко
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дизельне пальне русня розкраде...
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16.09.2022 21:25 Відповісти
росатом не париться безпекою окупованого ядерного об'єкта

узнаю раздолбая кацапского "брата" ваньку
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16.09.2022 21:28 Відповісти
они даже не знали, что в рыжем лесу лучше не жить и окопы не копать
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16.09.2022 21:31 Відповісти
головний інженер ростовської, куратор теперішній ЗАЕС, є бувшим працівником ЗАЕС
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16.09.2022 22:12 Відповісти
дай Бог, може розбирається в ядрьоном дєлє....
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16.09.2022 23:02 Відповісти
a sto stalos? rusnja sdulas nakonec ?
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16.09.2022 22:47 Відповісти
Ещё там.
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17.09.2022 01:34 Відповісти
це ж на якому рівні були домовленності щоб "колона з 25-ти вантажівок ДП "НАЕК "Енергоатом", пройшовши ворожі блокпости, дісталася Енергодару" ? дивна в нас війна
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17.09.2022 10:23 Відповісти
 
 