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МАГАТЕ вимагає від Росії вивести війська із ЗАЕС, - резолюція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, яка складається з представників 35 держав-членів ООН, у четвер ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

За резолюцію проголосували 26 держав, проти були дві – Росія і Китай, решта утрималися під час голосування, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У документі міститься заклик до Росії "негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об’єкта в Україні та на них".

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Топ коментарі
+14
Україна може зробити для Китаю одну богоугодну справу: віддати їм Арахамію, можна навіть з доплатою, але з умовою неповернення.
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15.09.2022 19:17
+7
отлично...
представляю как взвыла рашка ))))
одно печалит... для рашки это просто резолюция.... а не руководство к действию....
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15.09.2022 19:10
+6
Ничего неожиданного...Обращение в пустоту, с нулевым результатом.
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15.09.2022 19:13
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я не зрозумію як Китай обгрунтовує свою позицію. Все ж таки думаю він "утримався"
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15.09.2022 19:08 Відповісти
от якраз Китаю чим гірше обом сторонам війни, тим для них краще. Чистий прагматизм. В перід, коли касапи програватимуть - Китай їх підтримуватиме.
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15.09.2022 19:15 Відповісти
це так, але політика Китаю полягає в тому що він завжди не "проти", а "утримується"
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15.09.2022 21:17 Відповісти
Політика Китаю - це підісрати США і всім, кому вони допомагають. Менше земарафон дивись
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15.09.2022 23:15 Відповісти
добре, довбень...як скажеш...а де той марафон не дивитись?
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15.09.2022 23:22 Відповісти
Позиція дуже проста - дешевий газ Сибірі, дешева нафта Сахаліну.
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15.09.2022 19:22 Відповісти
Не впевнений, що кетай щось платить за газ і нафту **********.
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15.09.2022 19:40 Відповісти
щоб газ пішов треба "Силу Сибири" добудувати....
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15.09.2022 21:20 Відповісти
Открытие состоялось 2 декабря 2019 года.Протяжённость - 2159 км, диаметр трубы - 1420 мм, экспортная мощность - 38 млрд кубометров газа в год
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15.09.2022 21:34 Відповісти
"не читайте русских газет" ...в 2022 році можливість прокачка тільки 16 млрд. 38 млрд то розрахункова, планується в 2025 році...бо ще треба добудувати мережу
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15.09.2022 21:47 Відповісти
За резолюцію проголосували 26 держав, проти були дві - Росія і Китай, решта утрималися під час голосування, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду
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15.09.2022 19:23 Відповісти
А чим вони кращі за рашистів?
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16.09.2022 00:37 Відповісти
Ну хоч щось...
Як кажуть: "З поганої вівці - і шерсті клок".
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15.09.2022 19:09 Відповісти
Чому ВАО (всесвітня асоціація операторів АЕС) це не викинула парашу зі своїх лав?
де наше ВАО, де дипломати? Що немає кому звернутися до голорвного офісу?
НАЕК ау, Котін не спи!
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15.09.2022 20:50 Відповісти
отлично...
представляю как взвыла рашка ))))
одно печалит... для рашки это просто резолюция.... а не руководство к действию....
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15.09.2022 19:10 Відповісти
Как и для МАГАТЕ отказ рф - тоже повод действовать.
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15.09.2022 19:14 Відповісти
в резолюции есть методы влияния на рашку???
есть разработанная система наказания за не выполнение резолюции???
санкции и исключение из чего-то там - это наверное самое строгое...
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15.09.2022 19:39 Відповісти
Ні, "самоє строгоє" -- виразити стурбованість. Вони це збираються зробити за рік-два.
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15.09.2022 21:45 Відповісти
МАГАТЕ - це спеціалізований підрозділ ООН. В разі, якщо немита не виконає резолюцію, в діло вступає безпосередньо ООН. Радбез тут буде безсилий, через право вето РФ, а Генасамблея може прийняти рішення. Якщо Раїса Федорівна буде комизитись, це є підставою для введення чергової порції санкцій, мабуть, більш жорстких. Якась соломинка та й зламає хребет верблюдові.
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15.09.2022 19:44 Відповісти
Які санкції? Дідусь Гутерріш бігає домовляється з усіми підряд, щоб зняти санкції і торгувать аміаком.
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15.09.2022 19:52 Відповісти
Гутерріш, зрозуміло, - дядько шанований, але рішення приймає не він, а Радбез або Генасамблея, шляхом голосування. Як казав В. Черчіль: "Демократія - найгірша форма правління, якщо не зважати на всі інші".
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15.09.2022 20:39 Відповісти
хочеться це побачити...
та чогось нема впевненості в дієвості всіляких закликів до тих, хто шантажує Європу...
бо це майже останній козир ***** і він його не скине з доброї волі...
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15.09.2022 20:05 Відповісти
Ніхто на заклики й не покладається, будуть санкції.
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15.09.2022 20:40 Відповісти
Ого, несподівано!..
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15.09.2022 19:10 Відповісти
касапи і на цю вимогу ложили.
Потрібні ще більші санкції
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15.09.2022 19:26 Відповісти
Ничего неожиданного...Обращение в пустоту, с нулевым результатом.
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15.09.2022 19:13 Відповісти
Все МАГАТЕ, вся організація вимагає від касапів забиратися нах... з ЗАЕС, а Гроссі і Гутьєреш вимагають "домовлятися"...

А, може, домовитися спочатку забратися Гроссі і Гутьєрешу? Може, за ними і касапи підуть?
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15.09.2022 19:13 Відповісти
" У документі міститься заклик до Росії " Джерело: https://censor.net/ua/n3367403
Де вимога ?
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15.09.2022 20:15 Відповісти
китай лютый враг Украины теперь уже без всякого словоблудия и лицемерства. Это должно отразится на контактах, торговле, приватизациях любых видов
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15.09.2022 19:14 Відповісти
Україна може зробити для Китаю одну богоугодну справу: віддати їм Арахамію, можна навіть з доплатою, але з умовою неповернення.
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15.09.2022 19:17 Відповісти
А що у них своє сміття в дефіциті
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15.09.2022 19:20 Відповісти
ну, половину повішали...
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15.09.2022 19:27 Відповісти
І шо?
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15.09.2022 19:18 Відповісти
для початку викинули б раїсю з усіх міжнародних організацій, вислали б всі установи будь якого рівня, в тому числі дипломатичні..позакривали всі порти - повна ізоляція..нехай у тайожному союзі варяться..
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15.09.2022 19:19 Відповісти
МАГАТЕ - це родич Червоного Хреста - організація пуста, яку
ніхто не слухає.
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15.09.2022 19:20 Відповісти
Дурко почитай про Червоний Хрест щоб не писати маячню.
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15.09.2022 19:43 Відповісти
Он абсолютно прав. Абсолютно бесполезная структура на подс...се у Х...ла.
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15.09.2022 20:51 Відповісти
Іх треба бити по руках -- шоб не будували АЕС в Ірані Турціі .
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15.09.2022 19:29 Відповісти
Ні про що. От якби було сказано "МАГАТЕ вимагає вивести російські війська, в протилежному випадку ...(і тут конкретний список того, що буде зроблено в протилежному випадку)", тоді ще хоч на щось можна було б сподіватися. А так це чергова розмова "сам з собою".
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15.09.2022 19:35 Відповісти
Китай підтримує рашистів..... але у світі того бачити не бажають.... бабло засліплює.
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15.09.2022 19:42 Відповісти
МАГАТЄ нападе на Мавзолей и на двуглавую курицу рабZeи и зареже її серпом и молотом...по башке ..Хряьґсь..и нет рaбZeи...☠️🦅
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15.09.2022 20:05 Відповісти
Исключите РФ из МАГАТЭ, тогда будет хоть какой-то смысл, а так это пустые обращения к совести террористов. Такие ни к чему не обязывающие пустые обращения только дискредитируют МАГАТЭ как организацию и показывают никчемность их чиновников. Что это за организация, которая может только призывать и всё? Призывать к чему угодно может кто угодно. А дальше то что?
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15.09.2022 20:14 Відповісти
это не "ни к чему не обязвающие обращение", - это очень серьезная заявка. россии указали на ее ответсвенность. Это очень важное заявление. Сродни харьковскому наступлению.
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15.09.2022 20:53 Відповісти
Таке враження, що Китай уже приєднав рашку до себе і відстоює свою провінцію!
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15.09.2022 21:12 Відповісти
Глас вопіющєго...
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15.09.2022 21:27 Відповісти
Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: "Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!" - как упырь немедленно бы прекратил.

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
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15.09.2022 21:51 Відповісти
І толку?Ще ножками потопайте.Це недієво.Рашка срати хотіла на це все.Вона розуміє тільки силу і санкції по повній.
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15.09.2022 23:53 Відповісти
 
 