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МАГАТЕ вимагає від Росії вивести війська із ЗАЕС, - резолюція
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, яка складається з представників 35 держав-членів ООН, у четвер ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.
За резолюцію проголосували 26 держав, проти були дві – Росія і Китай, решта утрималися під час голосування, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
У документі міститься заклик до Росії "негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об’єкта в Україні та на них".
Топ коментарі
+14 Ан Мур
показати весь коментар15.09.2022 19:17
+7 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар15.09.2022 19:10
+6 Валдис Унар
показати весь коментар15.09.2022 19:13
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Будь ласка, зачекайте...
Як кажуть: "З поганої вівці - і шерсті клок".
де наше ВАО, де дипломати? Що немає кому звернутися до голорвного офісу?
НАЕК ау, Котін не спи!
представляю как взвыла рашка ))))
одно печалит... для рашки это просто резолюция.... а не руководство к действию....
есть разработанная система наказания за не выполнение резолюции???
санкции и исключение из чего-то там - это наверное самое строгое...
та чогось нема впевненості в дієвості всіляких закликів до тих, хто шантажує Європу...
бо це майже останній козир ***** і він його не скине з доброї волі...
Потрібні ще більші санкції
А, може, домовитися спочатку забратися Гроссі і Гутьєрешу? Може, за ними і касапи підуть?
Де вимога ?
ніхто не слухає.
(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")