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МАГАТЭ требует от России вывести войска из ЗАЭС, - резолюция
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии, состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, в четверг принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.
За резолюцию проголосовали 26 государств, против было два – Россия и Китай, остальные воздержались во время голосования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
В документе содержится призыв к России "немедленно прекратить все действия против Запорожской атомной электростанции и любого другого ядерного объекта в Украине и на них".
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+14 Ан Мур
показать весь комментарий15.09.2022 19:17
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+6 Валдис Унар
показать весь комментарий15.09.2022 19:13
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Пожалуйста, подождите...
Як кажуть: "З поганої вівці - і шерсті клок".
де наше ВАО, де дипломати? Що немає кому звернутися до голорвного офісу?
НАЕК ау, Котін не спи!
представляю как взвыла рашка ))))
одно печалит... для рашки это просто резолюция.... а не руководство к действию....
есть разработанная система наказания за не выполнение резолюции???
санкции и исключение из чего-то там - это наверное самое строгое...
та чогось нема впевненості в дієвості всіляких закликів до тих, хто шантажує Європу...
бо це майже останній козир ***** і він його не скине з доброї волі...
Потрібні ще більші санкції
А, може, домовитися спочатку забратися Гроссі і Гутьєрешу? Може, за ними і касапи підуть?
Де вимога ?
ніхто не слухає.
(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")