Верещук просит людей подождать с возвращением в освобожденные населенные пункты Харьковщины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала людей, желающих вернуться в освобожденные от захватчиков населенные пункты Харьковской области, пока с этим подождать.
Об этом она сказала в эфире украинских телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По ее словам, на освобожденных территориях продолжаются обстрелы, "ситуация там улучшилась, но не настолько, чтобы возвращаться".
"Поэтому моя убедительная просьба к людям, которые очень хотят вернуться в свои родные Изюм, Балаклею и другие, подождать, дать возможность властям сделать все, чтобы эти территории были разминированы, чтобы там было восстановлено питание, наши провайдеры работали", - отметила она.
Верещук напомнила, что украинская армия освободила в Харьковской области уже более 400 населенных пунктов. При этом первой задачей на этих территориях она назвала восстановление там государственной и местной власти.
Пожалуйста, подождите...
бо 7 млрд в місяць в зелений мінус, і паніка, і всі збігуть...
то не поспішайте з поверненням....
витерла робоче місце "рот"сховала робочий інструмент "ручку" і пішла по своїх справах.
люди!!! не треьба забивати голову всілякими науками,
вчіться гарно ...здіти та робити серйозну морду ліца і тоді з районного чинушки можна стати міністром всього, кругом
ні, хай повертаються і ...издять тих хто продався
бо ви як не під заставу їх то взагалі за кордон відпускаєте
0:36 / 14:44
Артем Семеніхін - міський голова Конотопа був (була) в ефірі.
4 травня ·
Відверто:
Крысы путлера проводят не только ракетный террор...