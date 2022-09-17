Верещук просит людей подождать с возвращением в освобожденные населенные пункты Харьковщины

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала людей, желающих вернуться в освобожденные от захватчиков населенные пункты Харьковской области, пока с этим подождать.

Об этом она сказала в эфире украинских телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, на освобожденных территориях продолжаются обстрелы, "ситуация там улучшилась, но не настолько, чтобы возвращаться".

"Поэтому моя убедительная просьба к людям, которые очень хотят вернуться в свои родные Изюм, Балаклею и другие, подождать, дать возможность властям сделать все, чтобы эти территории были разминированы, чтобы там было восстановлено питание, наши провайдеры работали", - отметила она.

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Верещук напомнила, что украинская армия освободила в Харьковской области уже более 400 населенных пунктов. При этом первой задачей на этих территориях она назвала восстановление там государственной и местной власти.