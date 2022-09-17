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Верещук просит людей подождать с возвращением в освобожденные населенные пункты Харьковщины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ірина,верещук

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала людей, желающих вернуться в освобожденные от захватчиков населенные пункты Харьковской области, пока с этим подождать.

Об этом она сказала в эфире украинских телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, на освобожденных территориях продолжаются обстрелы, "ситуация там улучшилась, но не настолько, чтобы возвращаться".

"Поэтому моя убедительная просьба к людям, которые очень хотят вернуться в свои родные Изюм, Балаклею и другие, подождать, дать возможность властям сделать все, чтобы эти территории были разминированы, чтобы там было восстановлено питание, наши провайдеры работали", - отметила она.

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Верещук напомнила, что украинская армия освободила в Харьковской области уже более 400 населенных пунктов. При этом первой задачей на этих территориях она назвала восстановление там государственной и местной власти.
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Топ комментарии
+8
" Возвращаться можно будет тогда, когда мы запустим в Харьковскую область шатлы из Каланчака и Чонгара!!" И. Верещук
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17.09.2022 20:55
+6
Я хочу сказати що готовий зачекати до того часу ... як такі урядовці як верещучка опиняться в Качанівській колоніх по вироку суду Іменем України.
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17.09.2022 21:55
+4
цих зелених не зрозумієш - то нікому нічого не казати,
бо 7 млрд в місяць в зелений мінус, і паніка, і всі збігуть...
то не поспішайте з поверненням....
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17.09.2022 21:00
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" Возвращаться можно будет тогда, когда мы запустим в Харьковскую область шатлы из Каланчака и Чонгара!!" И. Верещук
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17.09.2022 20:55 Ответить
да ти злий, папа Аліни))))
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17.09.2022 21:11 Ответить
цих зелених не зрозумієш - то нікому нічого не казати,
бо 7 млрд в місяць в зелений мінус, і паніка, і всі збігуть...
то не поспішайте з поверненням....
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17.09.2022 21:00 Ответить
таке враження що директор рава-руської сама визволяла ці території разом з Залужним....
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17.09.2022 21:13 Ответить
Звісно, повертатись не можна, інфраструктуру тре відновлювати, а не на часі
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17.09.2022 21:23 Ответить
от людина виконала роботу.
витерла робоче місце "рот"сховала робочий інструмент "ручку" і пішла по своїх справах.
люди!!! не треьба забивати голову всілякими науками,
вчіться гарно ...здіти та робити серйозну морду ліца і тоді з районного чинушки можна стати міністром всього, кругом
ні, хай повертаються і ...издять тих хто продався
бо ви як не під заставу їх то взагалі за кордон відпускаєте
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17.09.2022 21:29 Ответить
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17.09.2022 21:34 Ответить
https://fb.watch/fBPTC23hmK/





0:36 / 14:44









Артем Семеніхін - міський голова Конотопа був (була) в ефірі.

4 травня ·

Відверто:
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17.09.2022 21:50 Ответить
Заминировано очень много...
Крысы путлера проводят не только ракетный террор...
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17.09.2022 21:53 Ответить
Я хочу сказати що готовий зачекати до того часу ... як такі урядовці як верещучка опиняться в Качанівській колоніх по вироку суду Іменем України.
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17.09.2022 21:55 Ответить
ЗеКодломойские ввели жёсткую Цензуру в СМИ по полному тарифу...всем смотреть только телемарафон по имени Лохотрон...
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17.09.2022 21:56 Ответить
а что, ожидается разминирование и шаттлы с бурятами?
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17.09.2022 21:59 Ответить
Цей марафон ге ге хто його дивиться мабуть тільки пропагандон мосійчукчи як її орденоносець
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17.09.2022 23:56 Ответить
Потвора
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18.09.2022 05:46 Ответить
Эта подстилка меРтвечука-Козака должна быть в пятерке на пожизняк с полной когфискацией, это через нее Елдак под чутким руководством Оманского Осла сдал юг Украины, потому что хитрожопый резников будучи министром по ВОТ ( врем.ок. тер.) согласия на разминирования не давал, вот для этого Елдак и просунул эту Тварь!
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18.09.2022 06:34 Ответить
 
 