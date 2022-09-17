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Деоккупированное Высокополье разрушено на 80%, - Херсонская ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В освобожденном от российских оккупантов Высокополье в Херсонской области остаются 270 жителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.
"Деоккупированное Высокополье разрушено на 80%. В поселке остается проживать 270 жителей. Из-за постоянных обстрелов нет возможности ни восстанавливать электро- и водоснабжение, ни вернуть к работе больницы, аптеки и магазины", - говорится в сообщении.
В настоящее время областные власти работают над тем, чтобы восстановить свет, воду и отопление.
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