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Деоккупированное Высокополье разрушено на 80%, - Херсонская ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

високопілля

В освобожденном от российских оккупантов Высокополье в Херсонской области остаются 270 жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.

"Деоккупированное Высокополье разрушено на 80%. В поселке остается проживать 270 жителей. Из-за постоянных обстрелов нет возможности ни восстанавливать электро- и водоснабжение, ни вернуть к работе больницы, аптеки и магазины", - говорится в сообщении.

В настоящее время областные власти работают над тем, чтобы восстановить свет, воду и отопление.

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Запорожская АЭС снова подключена к энергосети Украины, - МАГАТЭ.
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17.09.2022 18:08 Ответить
Это плохо или хорошо? Ничего не понял. Написали, что она подключена и вновь получает энергию Из Украины...
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17.09.2022 18:17 Ответить
Гарно тим що якщо кацапи не *********** реактори , то вони не вибухнуть від перегріву , десь так .
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17.09.2022 20:43 Ответить
270 чоловік можна тимчасово заселити в один або два будинки з котельнею і генератором, але якщо почати відновлювати всю інфраструктуру для мешканців в різних кутках то це навряд чи вдасться.
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17.09.2022 18:36 Ответить
В частині України,котра була зоною бойових дій нема зараз змісту щось відновлювати.Можна вивезти якісь підприємсвта та людей,але ці території варто потім помалу освоювати та колонізувати знову.
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17.09.2022 19:10 Ответить
 
 