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Деокуповане Високопілля зруйновано на 80%, - Херсонська ОВА
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У звільненому від російських окупантів Високопіллі на Херсонщині залишаються 270 жителів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.
"Деокуповане Високопілля зруйноване на 80%. У селищі залишається проживати 270 жителів. Через постійні обстріли немає змоги ані відновлювати електро- та водопостачання, ані повернути до роботи лікарні, аптеки та магазини", - йдеться в повідомленні.
Наразі обласна влада працює над тим, аби відновити світло, воду та опалення.
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Максім ХОЙ 07fb0949
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