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Деокуповане Високопілля зруйновано на 80%, - Херсонська ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

високопілля

У звільненому від російських окупантів Високопіллі на Херсонщині залишаються 270 жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.

"Деокуповане Високопілля зруйноване на 80%. У селищі залишається проживати 270 жителів. Через постійні обстріли немає змоги ані відновлювати електро- та водопостачання, ані повернути до роботи лікарні, аптеки та магазини", - йдеться в повідомленні.

Наразі обласна влада працює над тим, аби відновити світло, воду та опалення.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Запорожская АЭС снова подключена к энергосети Украины, - МАГАТЭ.
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17.09.2022 18:08 Відповісти
Это плохо или хорошо? Ничего не понял. Написали, что она подключена и вновь получает энергию Из Украины...
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17.09.2022 18:17 Відповісти
Гарно тим що якщо кацапи не *********** реактори , то вони не вибухнуть від перегріву , десь так .
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17.09.2022 20:43 Відповісти
270 чоловік можна тимчасово заселити в один або два будинки з котельнею і генератором, але якщо почати відновлювати всю інфраструктуру для мешканців в різних кутках то це навряд чи вдасться.
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17.09.2022 18:36 Відповісти
В частині України,котра була зоною бойових дій нема зараз змісту щось відновлювати.Можна вивезти якісь підприємсвта та людей,але ці території варто потім помалу освоювати та колонізувати знову.
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17.09.2022 19:10 Відповісти
 
 