Верещук просить людей зачекати з поверненням у визволені населені пункти Харківщини
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Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала людей, які хочуть повернутися у визволені від загарбників населені пункти Харківської області, поки що з цим почекати.
Про це вона сказала в ефірі українських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За її словами, на визволених територіях ще тривають обстріли, "ситуація там покращилася, але не для того, щоб повертатися".
"Тому моє наполегливе прохання до людей, які дуже хочуть повернутися у свої рідні Ізюм, Балаклею та інші – почекати, дати можливість владі зробити все, щоб ці території були розміновані, щоб там було відновлено живлення, наші провайдери працювали", - зазначила вона.
Верещук нагадала, що українська армія звільнила у Харківській області уже більше 400 населених пунктів. При цьому першим завданням на цих територіях вона назвала відновлення там державної і місцевої влади.
Будь ласка, зачекайте...
бо 7 млрд в місяць в зелений мінус, і паніка, і всі збігуть...
то не поспішайте з поверненням....
витерла робоче місце "рот"сховала робочий інструмент "ручку" і пішла по своїх справах.
люди!!! не треьба забивати голову всілякими науками,
вчіться гарно ...здіти та робити серйозну морду ліца і тоді з районного чинушки можна стати міністром всього, кругом
ні, хай повертаються і ...издять тих хто продався
бо ви як не під заставу їх то взагалі за кордон відпускаєте
0:36 / 14:44
Артем Семеніхін - міський голова Конотопа був (була) в ефірі.
4 травня ·
Відверто:
Крысы путлера проводят не только ракетный террор...