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Верещук просить людей зачекати з поверненням у визволені населені пункти Харківщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ірина,верещук

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала людей, які хочуть повернутися у визволені від загарбників населені пункти Харківської області, поки що з цим почекати.

Про це вона сказала в ефірі українських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За її словами, на визволених територіях ще тривають обстріли, "ситуація там покращилася, але не для того, щоб повертатися".

"Тому моє наполегливе прохання до людей, які дуже хочуть повернутися у свої рідні Ізюм, Балаклею та інші – почекати, дати можливість владі зробити все, щоб ці території були розміновані, щоб там було відновлено живлення, наші провайдери працювали", - зазначила вона.

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Верещук нагадала, що українська армія звільнила у Харківській області уже більше 400 населених пунктів. При цьому першим завданням на цих територіях вона назвала відновлення там державної і місцевої влади.
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Топ коментарі
+8
" Возвращаться можно будет тогда, когда мы запустим в Харьковскую область шатлы из Каланчака и Чонгара!!" И. Верещук
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17.09.2022 20:55
+6
Я хочу сказати що готовий зачекати до того часу ... як такі урядовці як верещучка опиняться в Качанівській колоніх по вироку суду Іменем України.
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17.09.2022 21:55
+4
цих зелених не зрозумієш - то нікому нічого не казати,
бо 7 млрд в місяць в зелений мінус, і паніка, і всі збігуть...
то не поспішайте з поверненням....
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17.09.2022 21:00
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" Возвращаться можно будет тогда, когда мы запустим в Харьковскую область шатлы из Каланчака и Чонгара!!" И. Верещук
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17.09.2022 20:55 Відповісти
да ти злий, папа Аліни))))
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17.09.2022 21:11 Відповісти
цих зелених не зрозумієш - то нікому нічого не казати,
бо 7 млрд в місяць в зелений мінус, і паніка, і всі збігуть...
то не поспішайте з поверненням....
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17.09.2022 21:00 Відповісти
таке враження що директор рава-руської сама визволяла ці території разом з Залужним....
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17.09.2022 21:13 Відповісти
Звісно, повертатись не можна, інфраструктуру тре відновлювати, а не на часі
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17.09.2022 21:23 Відповісти
от людина виконала роботу.
витерла робоче місце "рот"сховала робочий інструмент "ручку" і пішла по своїх справах.
люди!!! не треьба забивати голову всілякими науками,
вчіться гарно ...здіти та робити серйозну морду ліца і тоді з районного чинушки можна стати міністром всього, кругом
ні, хай повертаються і ...издять тих хто продався
бо ви як не під заставу їх то взагалі за кордон відпускаєте
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17.09.2022 21:29 Відповісти
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17.09.2022 21:34 Відповісти
https://fb.watch/fBPTC23hmK/





0:36 / 14:44









Артем Семеніхін - міський голова Конотопа був (була) в ефірі.

4 травня ·

Відверто:
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17.09.2022 21:50 Відповісти
Заминировано очень много...
Крысы путлера проводят не только ракетный террор...
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17.09.2022 21:53 Відповісти
Я хочу сказати що готовий зачекати до того часу ... як такі урядовці як верещучка опиняться в Качанівській колоніх по вироку суду Іменем України.
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17.09.2022 21:55 Відповісти
ЗеКодломойские ввели жёсткую Цензуру в СМИ по полному тарифу...всем смотреть только телемарафон по имени Лохотрон...
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17.09.2022 21:56 Відповісти
а что, ожидается разминирование и шаттлы с бурятами?
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17.09.2022 21:59 Відповісти
Цей марафон ге ге хто його дивиться мабуть тільки пропагандон мосійчукчи як її орденоносець
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17.09.2022 23:56 Відповісти
Потвора
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18.09.2022 05:46 Відповісти
Эта подстилка меРтвечука-Козака должна быть в пятерке на пожизняк с полной когфискацией, это через нее Елдак под чутким руководством Оманского Осла сдал юг Украины, потому что хитрожопый резников будучи министром по ВОТ ( врем.ок. тер.) согласия на разминирования не давал, вот для этого Елдак и просунул эту Тварь!
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18.09.2022 06:34 Відповісти
 
 