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Россия воюет в Украине уцелевшей частью армии, - Данилов ответил Путину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в Украине находится не вся армия России, а только ее "контрактная часть".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов написал в фейсбуке.

"РФ действительно воюет не всей армией, а лишь уцелевшей частью", - заявил секретарь СНБО.

Таким образом секретарь СНБО ответил президенту Путину на его вчерашнее заявление о том, что в Украине воюет лишь часть российской армии.

"Работаем дальше!" - заявил Данилов.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Украине воюет только контрактная часть российской армии.
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Топ комментарии
+23
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17.09.2022 21:19
+16
Мелитополь: покрошили орков на железную стружку.....
https://twitter.com/i/status/1571195905461653513
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17.09.2022 21:28
+15
саме так.
зеків вже переодягли, ніхто різниці між ними і cпецкацапнею не побачив - бігуть і гниють однаково.
залишилася одна надія в кацапні - **********-юнармія, ну і як завжди - діди на палках і хоругвесранці зі свечами - страшне....
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17.09.2022 21:28
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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17.09.2022 21:18 Ответить
не промиє! бо 200-ий для них - це бажанна нова лада
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17.09.2022 21:24 Ответить
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17.09.2022 21:19 Ответить
Нехай дочекається кроволуння.
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17.09.2022 21:57 Ответить
Мелитополь: покрошили орков на железную стружку.....
https://twitter.com/i/status/1571195905461653513
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17.09.2022 21:28 Ответить
саме так.
зеків вже переодягли, ніхто різниці між ними і cпецкацапнею не побачив - бігуть і гниють однаково.
залишилася одна надія в кацапні - **********-юнармія, ну і як завжди - діди на палках і хоругвесранці зі свечами - страшне....
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17.09.2022 21:28 Ответить
а это шо еще за ***** вырядилась!?
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17.09.2022 21:29 Ответить
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17.09.2022 21:38 Ответить
Бубачка крутий чувак.
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17.09.2022 21:45 Ответить
уже есть ответ ребят, которые заслуженно носят этот шеврон и не желают его использования говнюками...
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17.09.2022 22:07 Ответить
Ніфіга сєбє!
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17.09.2022 21:44 Ответить
РЕДКАЯ
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17.09.2022 21:48 Ответить
Присосался к чужой славе ,глист лещенко примазался
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17.09.2022 22:15 Ответить
мерзкие твари.....
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17.09.2022 22:16 Ответить
Це "*****" є суперправдоборєц лєщєнко?
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17.09.2022 22:51 Ответить
угу...., а еще он высокий интеллектуал и антикоррупционер....
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17.09.2022 23:11 Ответить
Гарна відповідь.
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17.09.2022 21:30 Ответить

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17.09.2022 21:34 Ответить
Правильно! Чего пенсионеры должны просрочку с мусорки бесплатно брать??? Можно ж ещё на войну содрать с рабселения
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17.09.2022 21:44 Ответить
Мозаїка
@newfrazy
🔹🔸 Дуже просто про зміни у ЗСУ.
Слухайте та поширюйте.
https://twitter.com/newfrazy/status/1571112046938435586
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17.09.2022 21:36 Ответить
17 сентября 1941 года мавзолейные крысы Сралина напали на Польшу...типа помочь братану Гитлеру штурмовать Брестскую крепость...
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17.09.2022 21:41 Ответить
Sorry. 17 сентября 1939 г..
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17.09.2022 21:43 Ответить
Гаворі да нє заговарівайса.
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17.09.2022 22:52 Ответить
Працюємо далі.
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17.09.2022 21:44 Ответить
Данилов после побед стал такой отчаянный шутник, что даже не хочется спрашивать, где он был 24.02.2022
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17.09.2022 22:01 Ответить
Бавовнятко вир1шило зав1тати додому....
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17.09.2022 22:03 Ответить
Очередной дырявый тазик
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17.09.2022 22:10 Ответить
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17.09.2022 22:14 Ответить
Хочу порадити пану Бутусову запросити конферансьє данілова хоча б десь поближче до лінії фронту, хоча б в трофейну команду .Бо цей луганскій мальчік ну дуже героїчний в бункері. А на передок слабо?
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17.09.2022 22:58 Ответить
 
 