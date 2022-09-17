Россия воюет в Украине уцелевшей частью армии, - Данилов ответил Путину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в Украине находится не вся армия России, а только ее "контрактная часть".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов написал в фейсбуке.
"РФ действительно воюет не всей армией, а лишь уцелевшей частью", - заявил секретарь СНБО.
Таким образом секретарь СНБО ответил президенту Путину на его вчерашнее заявление о том, что в Украине воюет лишь часть российской армии.
"Работаем дальше!" - заявил Данилов.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Украине воюет только контрактная часть российской армии.
Топ комментарии
+23 Алекс Скела
показать весь комментарий17.09.2022 21:19
+16 Йцу Кенг 07b0c614
показать весь комментарий17.09.2022 21:28
+15 три - пятнадцать
показать весь комментарий17.09.2022 21:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
https://twitter.com/i/status/1571195905461653513
зеків вже переодягли, ніхто різниці між ними і cпецкацапнею не побачив - бігуть і гниють однаково.
залишилася одна надія в кацапні - **********-юнармія, ну і як завжди - діди на палках і хоругвесранці зі свечами - страшне....
@newfrazy
🔹🔸 Дуже просто про зміни у ЗСУ.
Слухайте та поширюйте.
https://twitter.com/newfrazy/status/1571112046938435586