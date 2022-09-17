Россия воюет в Украине уцелевшей частью армии, - Данилов ответил Путину

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в Украине находится не вся армия России, а только ее "контрактная часть".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов написал в фейсбуке.

"РФ действительно воюет не всей армией, а лишь уцелевшей частью", - заявил секретарь СНБО.

Таким образом секретарь СНБО ответил президенту Путину на его вчерашнее заявление о том, что в Украине воюет лишь часть российской армии.

"Работаем дальше!" - заявил Данилов.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Украине воюет только контрактная часть российской армии.