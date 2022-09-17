Росія воює в Україні тією частиною армії, яка вціліла, - Данілов відповів Путіну
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Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на заяву президента РФ Володимира Путіна, в Україні перебуває не вся армія Росії, а лише її "контрактна частина".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов написав у фейсбуці.
"РФ дійсно воює не всією армією, а лише частиною яка вціліла", - заявив секретар РНБО.
Таким чином секретар РНБО відповів президенту Путіну на його вчорашню заяву, що в Україні воює лише частина російської армії.
"Працюємо далі!", - заявив Данілов.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що в Україні воює тільки контрактна частина російської армії.
Топ коментарі
+23 Алекс Скела
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+16 Йцу Кенг 07b0c614
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+15 три - пятнадцать
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Будь ласка, зачекайте...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
https://twitter.com/i/status/1571195905461653513
зеків вже переодягли, ніхто різниці між ними і cпецкацапнею не побачив - бігуть і гниють однаково.
залишилася одна надія в кацапні - **********-юнармія, ну і як завжди - діди на палках і хоругвесранці зі свечами - страшне....
@newfrazy
🔹🔸 Дуже просто про зміни у ЗСУ.
Слухайте та поширюйте.
https://twitter.com/newfrazy/status/1571112046938435586