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Росія воює в Україні тією частиною армії, яка вціліла, - Данілов відповів Путіну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на заяву президента РФ Володимира Путіна, в Україні перебуває не вся армія Росії, а лише її "контрактна частина".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов написав у фейсбуці. 

"РФ дійсно воює не всією армією, а лише частиною яка вціліла", - заявив секретар РНБО.

Таким чином секретар РНБО відповів президенту Путіну на його вчорашню заяву, що в Україні воює лише частина російської армії.

"Працюємо далі!", - заявив Данілов.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що в Україні воює тільки контрактна частина російської армії. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
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17.09.2022 21:19
+16
Мелитополь: покрошили орков на железную стружку.....
https://twitter.com/i/status/1571195905461653513
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17.09.2022 21:28
+15
саме так.
зеків вже переодягли, ніхто різниці між ними і cпецкацапнею не побачив - бігуть і гниють однаково.
залишилася одна надія в кацапні - **********-юнармія, ну і як завжди - діди на палках і хоругвесранці зі свечами - страшне....
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17.09.2022 21:28
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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17.09.2022 21:18 Відповісти
не промиє! бо 200-ий для них - це бажанна нова лада
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17.09.2022 21:24 Відповісти
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17.09.2022 21:19 Відповісти
Нехай дочекається кроволуння.
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17.09.2022 21:57 Відповісти
Мелитополь: покрошили орков на железную стружку.....
https://twitter.com/i/status/1571195905461653513
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17.09.2022 21:28 Відповісти
саме так.
зеків вже переодягли, ніхто різниці між ними і cпецкацапнею не побачив - бігуть і гниють однаково.
залишилася одна надія в кацапні - **********-юнармія, ну і як завжди - діди на палках і хоругвесранці зі свечами - страшне....
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17.09.2022 21:28 Відповісти
а это шо еще за ***** вырядилась!?
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17.09.2022 21:29 Відповісти
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17.09.2022 21:38 Відповісти
Бубачка крутий чувак.
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17.09.2022 21:45 Відповісти
уже есть ответ ребят, которые заслуженно носят этот шеврон и не желают его использования говнюками...
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17.09.2022 22:07 Відповісти
Ніфіга сєбє!
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17.09.2022 21:44 Відповісти
РЕДКАЯ
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17.09.2022 21:48 Відповісти
Присосался к чужой славе ,глист лещенко примазался
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17.09.2022 22:15 Відповісти
мерзкие твари.....
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17.09.2022 22:16 Відповісти
Це "*****" є суперправдоборєц лєщєнко?
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17.09.2022 22:51 Відповісти
угу...., а еще он высокий интеллектуал и антикоррупционер....
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17.09.2022 23:11 Відповісти
Гарна відповідь.
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17.09.2022 21:30 Відповісти

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17.09.2022 21:34 Відповісти
Правильно! Чего пенсионеры должны просрочку с мусорки бесплатно брать??? Можно ж ещё на войну содрать с рабселения
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17.09.2022 21:44 Відповісти
Мозаїка
@newfrazy
🔹🔸 Дуже просто про зміни у ЗСУ.
Слухайте та поширюйте.
https://twitter.com/newfrazy/status/1571112046938435586
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17.09.2022 21:36 Відповісти
17 сентября 1941 года мавзолейные крысы Сралина напали на Польшу...типа помочь братану Гитлеру штурмовать Брестскую крепость...
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17.09.2022 21:41 Відповісти
Sorry. 17 сентября 1939 г..
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17.09.2022 21:43 Відповісти
Гаворі да нє заговарівайса.
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17.09.2022 22:52 Відповісти
Працюємо далі.
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17.09.2022 21:44 Відповісти
Данилов после побед стал такой отчаянный шутник, что даже не хочется спрашивать, где он был 24.02.2022
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17.09.2022 22:01 Відповісти
Бавовнятко вир1шило зав1тати додому....
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17.09.2022 22:03 Відповісти
Очередной дырявый тазик
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17.09.2022 22:10 Відповісти
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17.09.2022 22:14 Відповісти
Хочу порадити пану Бутусову запросити конферансьє данілова хоча б десь поближче до лінії фронту, хоча б в трофейну команду .Бо цей луганскій мальчік ну дуже героїчний в бункері. А на передок слабо?
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17.09.2022 22:58 Відповісти
 
 