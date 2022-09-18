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Вместо защиты уязвимых рубежей оккупанты продолжают бессмысленные операции в Донецкой области, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,найманці

Российские силы продолжают вести бессмысленные наступательные операции вокруг Донецка и Бахмута, вместо того чтобы сосредоточиться на защите от украинского контрнаступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска продолжают атаковать Бахмут и разные села под Донецком, имеющие только "эмоциональное значение" для жителей так называемой "ДНР". Как пишут аналитики, россияне, вероятно, направляют некоторые из очень ограниченных резервов, имеющихся в Украине, на эту цель, а не на уязвимые российские оборонные рубежи, поспешно возведенные вдоль реки Оскол в восточной части Харьковской области.

Россияне не могут рассчитывать на большие успехи вокруг Бахмута или Донецка, чтобы сорвать украинские контрнаступления, и, похоже, продолжают почти автоматические усилия по завоеванию позиций в Донецкой области. Как пишет ISW, они "кажутся все более далекими от общих реалий театра военных действий".

Продолжение российских наступательных операций вокруг Бахмута и Донецка может указывать на то, что принятие решений Россией остается под вопросом.

Неспособность России отправить крупномасштабные подкрепления к восточной части Харьковской и Луганской областей делает большую часть оккупированного Россией северо-востока Украины крайне уязвимой для украинских контрнаступлений. Россияне, возможно, решили не "защищать" этот район, несмотря на неоднократные заявления президента России Владимира Путина о том, что целью специальной военной операции является "освобождение" Донецкой и Луганской областей. Приоритет российских завоеваний на юге Украины над содержанием северо-востока имеет стратегический смысл, поскольку Херсонская и Запорожская области являются критически важными территориями как для России, так и для Украины.

Читайте: Украина обязательно вернется в Херсон, Бердянск и все оккупированные города, - Зеленский
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Топ комментарии
+17
Якщо стан справ справді такий, як його описують, якщо шановний інститут правий і йому можна вірити (а чому б йому не вірити?), то це вже судороги.
"Спецоперація" помирає, так і не перетворившись на війну і не домігшись жодної заявленої мети, а те, що ми бачимо і наглядаємо, це її передсмертні судороги.
Правда, від цього не менш криваві і жахливі
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18.09.2022 07:21
+12
Та й нехай порсаються там біля Бахмута, не треба їм підказувати що робити.
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18.09.2022 07:13
+10
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18.09.2022 07:31
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Та й нехай порсаються там біля Бахмута, не треба їм підказувати що робити.
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18.09.2022 07:13 Ответить
вже мертвий а язик шевелиться
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18.09.2022 07:14 Ответить
Якщо стан справ справді такий, як його описують, якщо шановний інститут правий і йому можна вірити (а чому б йому не вірити?), то це вже судороги.
"Спецоперація" помирає, так і не перетворившись на війну і не домігшись жодної заявленої мети, а те, що ми бачимо і наглядаємо, це її передсмертні судороги.
Правда, від цього не менш криваві і жахливі
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18.09.2022 07:21 Ответить
Даже когда у орков останется десяток зеков и наемников их все равно погонят в атаку,стратегия Жукова вечна.
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18.09.2022 07:30 Ответить
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18.09.2022 07:31 Ответить
Лукашенко вроде растолстел...на бульбе наверное.)
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18.09.2022 08:23 Ответить
Та й кучма також....)
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18.09.2022 08:45 Ответить
Сьогодні вночі почитала коментарі кацапів під відео одного нашого військового експерта,який сказав,що росія може воювать ще 100 років...
Так самі кацапи сміються і пишуть:більшість техніки навіть не заведеться,прибори розкрадені,аккумулятори негодні,корпуси іржаві...в таку техніку можуть сісти тільки самогубці,щоб згоріти живцем....
Також кацапи пишуть,що мобілізація в росії призведе до збурення в суспільстві...

Віримо ЗСУ. Продовжуємо нашу боротьбу до повної перемоги над ворогом.
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18.09.2022 07:54 Ответить
Поважний Цензор , а для чого ви дублюєте сюди ініормацію від ватного ісв?

Яку користь вони несуть , яку важливість вони несуть для України?

Ми ж всі знаємо , що найкращій метод протистояння пасивному ворогу - ігнорування.
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18.09.2022 08:17 Ответить
Нічого дивного, їхній главком іпанутий.
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18.09.2022 08:20 Ответить
Дык, и отлично! Чем больше депутинизируется, тем лучше!!!
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18.09.2022 08:43 Ответить
Чим більше вливляюсь в карту війни, тим частіше очі вимірюють відстань до Оленівка. Від Лимана до Донецька 168 км. А Оленівка поруч.
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18.09.2022 09:27 Ответить
Просто там керує іншій генерал.
І його хвилює тільки успіхи та невдачі на власній ділянці фронта.
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18.09.2022 09:43 Ответить
 
 