Вместо защиты уязвимых рубежей оккупанты продолжают бессмысленные операции в Донецкой области, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские силы продолжают вести бессмысленные наступательные операции вокруг Донецка и Бахмута, вместо того чтобы сосредоточиться на защите от украинского контрнаступления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что российские войска продолжают атаковать Бахмут и разные села под Донецком, имеющие только "эмоциональное значение" для жителей так называемой "ДНР". Как пишут аналитики, россияне, вероятно, направляют некоторые из очень ограниченных резервов, имеющихся в Украине, на эту цель, а не на уязвимые российские оборонные рубежи, поспешно возведенные вдоль реки Оскол в восточной части Харьковской области.
Россияне не могут рассчитывать на большие успехи вокруг Бахмута или Донецка, чтобы сорвать украинские контрнаступления, и, похоже, продолжают почти автоматические усилия по завоеванию позиций в Донецкой области. Как пишет ISW, они "кажутся все более далекими от общих реалий театра военных действий".
Продолжение российских наступательных операций вокруг Бахмута и Донецка может указывать на то, что принятие решений Россией остается под вопросом.
Неспособность России отправить крупномасштабные подкрепления к восточной части Харьковской и Луганской областей делает большую часть оккупированного Россией северо-востока Украины крайне уязвимой для украинских контрнаступлений. Россияне, возможно, решили не "защищать" этот район, несмотря на неоднократные заявления президента России Владимира Путина о том, что целью специальной военной операции является "освобождение" Донецкой и Луганской областей. Приоритет российских завоеваний на юге Украины над содержанием северо-востока имеет стратегический смысл, поскольку Херсонская и Запорожская области являются критически важными территориями как для России, так и для Украины.
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"Спецоперація" помирає, так і не перетворившись на війну і не домігшись жодної заявленої мети, а те, що ми бачимо і наглядаємо, це її передсмертні судороги.
Правда, від цього не менш криваві і жахливі
Так самі кацапи сміються і пишуть:більшість техніки навіть не заведеться,прибори розкрадені,аккумулятори негодні,корпуси іржаві...в таку техніку можуть сісти тільки самогубці,щоб згоріти живцем....
Також кацапи пишуть,що мобілізація в росії призведе до збурення в суспільстві...
Віримо ЗСУ. Продовжуємо нашу боротьбу до повної перемоги над ворогом.
Яку користь вони несуть , яку важливість вони несуть для України?
Ми ж всі знаємо , що найкращій метод протистояння пасивному ворогу - ігнорування.
І його хвилює тільки успіхи та невдачі на власній ділянці фронта.