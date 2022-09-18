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Замість захисту вразливих рубежів окупанти продовжують безглузді операції на Донеччині, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,найманці

Російські сили продовжують вести безглузді наступальні операції навколо Донецька та Бахмута замість того, щоб зосередитися на захисті від українського контрнаступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська продовжують атакувати Бахмут та різні села під Донецьком, які мають лише "емоційне значення" для мешканців так званої "ДНР". Як пишуть аналітики, росіяни, ймовірно, спрямовують деякі з дуже обмежених резервів, що є в Україні, на цю мету, а не на вразливі російські оборонні рубежі, поспішно зведені вздовж річки Оскіл у східній частині Харківської області.

Росіяни не можуть розраховувати на чималі успіхи навколо Бахмута чи Донецька, щоб зірвати українські контрнаступи, і, схоже, продовжують майже автоматичні зусилля щодо завоювання позицій у Донецькій області. Як пише ISW, вони "здаються дедалі більш відірваними від загальних реалій театру воєнних дій".

Продовження російських наступальних операцій навколо Бахмута і Донецька можуть вказувати на те, що ухвалення рішень Росією залишається під питанням.

Нездатність Росії відправити великомасштабні підкріплення до східної частини Харківської і Луганської областей робить більшу частину окупованого Росією північного сходу України вкрай вразливою для українських контрнаступів. Росіяни, можливо, вирішили не "захищати" цей район, попри неодноразові заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що метою спеціальної військової операції є "звільнення" Донецької та Луганської областей. Як пише ISW, пріоритет російських завоювань на півдні України над утриманням північного сходу має стратегічний сенс, оскільки Херсонська та Запорізька області є критично важливими територіями як для Росії, так і для України.

Також читайте: Росія воює в Україні тією частиною армії, яка вціліла, - Данілов відповів Путіну

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Якщо стан справ справді такий, як його описують, якщо шановний інститут правий і йому можна вірити (а чому б йому не вірити?), то це вже судороги.
"Спецоперація" помирає, так і не перетворившись на війну і не домігшись жодної заявленої мети, а те, що ми бачимо і наглядаємо, це її передсмертні судороги.
Правда, від цього не менш криваві і жахливі
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18.09.2022 07:21
+12
Та й нехай порсаються там біля Бахмута, не треба їм підказувати що робити.
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18.09.2022 07:13
+10
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18.09.2022 07:31
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Та й нехай порсаються там біля Бахмута, не треба їм підказувати що робити.
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18.09.2022 07:13 Відповісти
вже мертвий а язик шевелиться
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18.09.2022 07:14 Відповісти
Якщо стан справ справді такий, як його описують, якщо шановний інститут правий і йому можна вірити (а чому б йому не вірити?), то це вже судороги.
"Спецоперація" помирає, так і не перетворившись на війну і не домігшись жодної заявленої мети, а те, що ми бачимо і наглядаємо, це її передсмертні судороги.
Правда, від цього не менш криваві і жахливі
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18.09.2022 07:21 Відповісти
Даже когда у орков останется десяток зеков и наемников их все равно погонят в атаку,стратегия Жукова вечна.
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18.09.2022 07:30 Відповісти
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18.09.2022 07:31 Відповісти
Лукашенко вроде растолстел...на бульбе наверное.)
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18.09.2022 08:23 Відповісти
Та й кучма також....)
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18.09.2022 08:45 Відповісти
Сьогодні вночі почитала коментарі кацапів під відео одного нашого військового експерта,який сказав,що росія може воювать ще 100 років...
Так самі кацапи сміються і пишуть:більшість техніки навіть не заведеться,прибори розкрадені,аккумулятори негодні,корпуси іржаві...в таку техніку можуть сісти тільки самогубці,щоб згоріти живцем....
Також кацапи пишуть,що мобілізація в росії призведе до збурення в суспільстві...

Віримо ЗСУ. Продовжуємо нашу боротьбу до повної перемоги над ворогом.
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18.09.2022 07:54 Відповісти
Поважний Цензор , а для чого ви дублюєте сюди ініормацію від ватного ісв?

Яку користь вони несуть , яку важливість вони несуть для України?

Ми ж всі знаємо , що найкращій метод протистояння пасивному ворогу - ігнорування.
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18.09.2022 08:17 Відповісти
Нічого дивного, їхній главком іпанутий.
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18.09.2022 08:20 Відповісти
Дык, и отлично! Чем больше депутинизируется, тем лучше!!!
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18.09.2022 08:43 Відповісти
Чим більше вливляюсь в карту війни, тим частіше очі вимірюють відстань до Оленівка. Від Лимана до Донецька 168 км. А Оленівка поруч.
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18.09.2022 09:27 Відповісти
Просто там керує іншій генерал.
І його хвилює тільки успіхи та невдачі на власній ділянці фронта.
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18.09.2022 09:43 Відповісти
 
 