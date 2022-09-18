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За сутки россияне убили 5 мирных жителей Донетчины, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донеччина

За 17 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 17 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Бахмуте, 2 в Угледаре и 1 в Георгиевке. Еще 18 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За сутки россияне убили 5 мирных жителей Донетчины, - Кириленко 01
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Нахєра кожного дня писати про цю Донеччину? Чого не пишуть скільки кожного дня вбито в Луганщині, Сумщині і т.д.?
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18.09.2022 08:39 Ответить
 
 