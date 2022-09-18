За сутки россияне убили 5 мирных жителей Донетчины, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА
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За 17 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 17 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Бахмуте, 2 в Угледаре и 1 в Георгиевке. Еще 18 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Andrii Pushkarchuk
показать весь комментарий18.09.2022 08:39 Ответить Мне нравится 0
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