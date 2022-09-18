За добу росіяни вбили 5 мирних мешканців Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
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За 17 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 17 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті, 2 у Вугледарі та 1 у Георгіївці. Ще 18 людей зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Andrii Pushkarchuk
показати весь коментар18.09.2022 08:39 Відповісти Мені подобається 0
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