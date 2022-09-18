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За добу росіяни вбили 5 мирних мешканців Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина

За 17 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 17 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті, 2 у Вугледарі та 1 у Георгіївці. Ще 18 людей зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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За добу росіяни вбили 5 мирних мешканців Донеччини, - Кириленко 01

Автор: Наталя Джума
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Нахєра кожного дня писати про цю Донеччину? Чого не пишуть скільки кожного дня вбито в Луганщині, Сумщині і т.д.?
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18.09.2022 08:39 Відповісти
 
 