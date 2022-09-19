Войска США будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты намерены защищать Тайвань в случае вторжения Китая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS.

Он отметил, что речь идет об участии американских военных.

"Да (силы США будут защищать. – Ред.), если на самом деле будет беспрецедентное нападение Китая", – сказал Байден.

При этом американский лидер подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество, Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости.

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