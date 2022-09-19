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Войска США будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая, - Байден
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты намерены защищать Тайвань в случае вторжения Китая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS.
Он отметил, что речь идет об участии американских военных.
"Да (силы США будут защищать. – Ред.), если на самом деле будет беспрецедентное нападение Китая", – сказал Байден.
При этом американский лидер подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество, Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости.
Топ комментарии
+22 arye z.
показать весь комментарий19.09.2022 07:11
+16 Vasya Kirpych cdb28ef1
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+15 прокурор из Донбасса
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Разница в отношении к своей стране, своему народу и своей независимости.
Тайвань, как только отделился от материкового Китая, знал, что рано или поздно, но у Пекина к нему начнутся претензии. И потому с первого же дня независимости начал крепить свою армию, уделяя главное внимание авиации и ракетам, развивать оборонную и просто промышленность, внедрять наукоемкие производства и даже стал мировым лидером по производству чипов И самое главное - идеология. Доктрина Тайваня - "Да, мы один народ с материковым Китаем, но пока у них правит коммунизм, мы разные народы".
Не буду сыпать соль на раны и указывать пальцем на того, кто 30 лет своей независимости половым органом дедушки околачивал груши.
А у Америки, как у хорошего хозяина(и просто хозяина и хозяина мира) принцип по жизни - поддерживать того, кто в первую очередь заботится о себе сам, а не ждет чужой помощи.
Именно с этого момента и началось то, что называется современная цивилизация.
Я вже писав вище - якщо хочете чинити по своєму, то треба було готуватися і на момент нападу бути у всеозброєнні.
Якщо ж Україна вирішила покладатися на гарантії доброго дяді, то будьте готові до думки цього "дяді" прислухатися
Звичайно ж, що - "НЕбезпека світу", "окремоМУ"...
тоді всі карт-бланши віддали росії як правонаступниці ссср.
чи вважали США тоді що вони не могли зробити інакше?
короче кажучи, вони той шанс профукали.
профукають і наступний.
У 92 росія, що звільнилася від кайданів тоталітаризму, отримала безмежний кредит довіри світу.
У 22, коли зрозуміли, що росія не жертва тоталітаризму, а сам тоталітаризм, взято план її розвал.
Якби не ядерна зброя, її просто задушили б. Але з поправкою на Бомбу, процес задушення Росії буде повільним
ми не знаємо багатьох секретів минулого, щоб робити такі висновки
була ж вже "інтервенція" в 1918 році і нічим себе не проявила.
а та толіка що я знаю, підводить мене до думки, що нічого в ставленні США до росії суттєво не зміниться.
Все идет именно к этому. Быстро собралась и еще быстрее развалится.
А вот о развале Китая не то что прогнозировать,но даже и мечтать не стОит.
Китай в своих современных границах существует 5.000 лет(+/- какие-то небольшие части примыкающих пограничных территорий). А 90%, сердцевина Китая, все эти 5.000 лет остается неизменной. Пирамид еще не было, а территориально Китай выглядел примерно также, как и сегодня
кожна з цих держав є ссср, з десятками народів.
відомі нам імперії розвалились тому що вони були європейськими.
залишились тільки азійські.
мабуть їх треба по-іншому аналізувати щоб розвалити.
Чудова, виключна, відповідь чому США будуть навіть військовим чином захищати Тайвань
Есть «Закон об отношениях с Тайванем», на который при желании можно также "забить" как и на "Будапештскую туалетную бумагу" (это же не НАТО). Но Тайвань - лидер микроэлектронной промышленности в мире (и технологий), поэтому КОММЕРЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ для БИЗНЕСА куда больше всех деклараций "о свободе, равенстве и справедливости"! Так или иначе все администрации США (включая нынешнюю) придерживались негласных договоренностей, что Украины ("сфера интересов паРашки", а если дословно, то ее ПРОВИНЦИЯ) и была соответсвующая политика, просто никак не реагировать в современном мире интернета сейчас нельзя, нападение на Украину - это наглый и открытый плевок и нарушение всех "рамок приличия", в США готовы были бы мириться с оккупацией Украины, как когда-то мирились с оккупацией половины Европы совком! Вы думаете цинизм и прагматизм современных политиков претерпел существенные изменения на полвека? Нет, это явное заблуждение (изменилась мягкость и вкус "лапши", которую вешают на уши ЛОХТОРАТА и лоск БРЕХНИ - суть осталась прежней)!
Абсурд - це коли знаєш про агресію сусідньої країни, але ведеш з нею торгівлю і навіть не намагаєшся посилити оборону.
При тому, що ми в іншій ситуації і проти рашки нам потрібна лише потужна допомога зброєю
І Ви, бачу, не заперечуєте того, що Байден - кращий президент Америки останніх тридцяти років!
Путлер начал с строить Северный поток 3....в Монголию...хороший проект...то товаристч Си сказал в Самарканде...что у нас хватит и казахского газа...
Быдло путлера опять всех переиграло...🤣😝вяличие прёт со всех дыр...