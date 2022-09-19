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Війська США захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати мають намір захищати Тайвань у разі вторгнення Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS.

Він зазначив, що йдеться про участь американських військових.

"Так (сили США захищатимуть. - Ред.), якщо насправді буде безпрецедентний напад Китаю", - сказав Байден.

При цьому американський лідер наголосив, що, попри співпрацю, Вашингтон не заохочує Тайвань до здобуття незалежності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держдепі США схвалили потенційний продаж Тайваню зброї на понад мільярд доларів

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
І в чому різниця між Тайванем та Україною?
______________________________________________________________________________

Разница в отношении к своей стране, своему народу и своей независимости.
Тайвань, как только отделился от материкового Китая, знал, что рано или поздно, но у Пекина к нему начнутся претензии. И потому с первого же дня независимости начал крепить свою армию, уделяя главное внимание авиации и ракетам, развивать оборонную и просто промышленность, внедрять наукоемкие производства и даже стал мировым лидером по производству чипов И самое главное - идеология. Доктрина Тайваня - "Да, мы один народ с материковым Китаем, но пока у них правит коммунизм, мы разные народы".
Не буду сыпать соль на раны и указывать пальцем на того, кто 30 лет своей независимости половым органом дедушки околачивал груши.
А у Америки, как у хорошего хозяина(и просто хозяина и хозяина мира) принцип по жизни - поддерживать того, кто в первую очередь заботится о себе сам, а не ждет чужой помощи.
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19.09.2022 07:11
+16
Все правильно президент говорит. Тайвань находится на стороне цивилизованного мира и обладает глобальным влиянием на многие отрасли. Слишком жирный пирог для коммунистов, подавятся.
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19.09.2022 06:52
+15
США должно Украине как земля колхозу! Ядерное оружие под гарантии безопасности забрали ( было бы у нас никакой войны будет не было). Перед вторжение росии США и НАТО заявили, что они воевать не будут, как бы говоря пуйлу "можешь нападать". А то что росия терорист им пофиг. Так что отношение к Украине изначально разные и к нам подлое!
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19.09.2022 07:23
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І в чому різниця між Тайванем та Україною?
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19.09.2022 06:45 Відповісти
Є різниця, американські заводи та американські інтелектуальні технології
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19.09.2022 06:47 Відповісти
Есть закон об обороне телепень.
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19.09.2022 07:16 Відповісти
А если подумать?( не знал что есть ограничения на частоту комментов)
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19.09.2022 06:48 Відповісти
Напевно Тайванська протока🤷
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19.09.2022 06:51 Відповісти
Звісно. Різна назва. То Україна - а то Тайвань.
Різне місце знаходження.
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19.09.2022 06:56 Відповісти
Разница в Южно-Китайском море
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19.09.2022 07:09 Відповісти
І в чому різниця між Тайванем та Україною?
______________________________________________________________________________

Разница в отношении к своей стране, своему народу и своей независимости.
Тайвань, как только отделился от материкового Китая, знал, что рано или поздно, но у Пекина к нему начнутся претензии. И потому с первого же дня независимости начал крепить свою армию, уделяя главное внимание авиации и ракетам, развивать оборонную и просто промышленность, внедрять наукоемкие производства и даже стал мировым лидером по производству чипов И самое главное - идеология. Доктрина Тайваня - "Да, мы один народ с материковым Китаем, но пока у них правит коммунизм, мы разные народы".
Не буду сыпать соль на раны и указывать пальцем на того, кто 30 лет своей независимости половым органом дедушки околачивал груши.
А у Америки, как у хорошего хозяина(и просто хозяина и хозяина мира) принцип по жизни - поддерживать того, кто в первую очередь заботится о себе сам, а не ждет чужой помощи.
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19.09.2022 07:11 Відповісти
Це все -лірика. Є якісь закони в Світі, по яких повинне жити людство. Наприклад - не забажай землі сусіда свого, не вбий, не вкради...
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19.09.2022 07:16 Відповісти
С этими принципами о благом влиянии доброго слова на отдельного человека люди пережило античность и средневековье(результаты хорошо известны) и подошло к созданию США, у которых по жизни другой принцип - "Доброе слово и пистолет влияют на человека значительно сильнее, чем одно только доброе слово".
Именно с этого момента и началось то, что называется современная цивилизация.
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19.09.2022 07:21 Відповісти
США должно Украине как земля колхозу! Ядерное оружие под гарантии безопасности забрали ( было бы у нас никакой войны будет не было). Перед вторжение росии США и НАТО заявили, что они воевать не будут, как бы говоря пуйлу "можешь нападать". А то что росия терорист им пофиг. Так что отношение к Украине изначально разные и к нам подлое!
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19.09.2022 07:23 Відповісти
Понимаю, что вам больно за свою страну и свой народ, но исходите из того, что США отвечает за безопасность всего мира и Украина в их сфере интересов только один из секторов
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19.09.2022 07:26 Відповісти
Він каже не про сфери інтересів, а про те, що за свої слова треба відповідати. Як назвався гарантом - то гарантуй! Я не намагаюсь применшити допомогу США, а ось це "це не дам, туди не стріляй ..."
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19.09.2022 07:34 Відповісти
Америка виходить з того, що безпека світу від розваленої росії з Бомбою в кожному окремо колгоспі значно перевершує небезпеку від українсько-російської конвенційної війни.
Я вже писав вище - якщо хочете чинити по своєму, то треба було готуватися і на момент нападу бути у всеозброєнні.
Якщо ж Україна вирішила покладатися на гарантії доброго дяді, то будьте готові до думки цього "дяді" прислухатися
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19.09.2022 07:40 Відповісти
Помилки, помилки...
Звичайно ж, що - "НЕбезпека світу", "окремоМУ"...
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19.09.2022 07:45 Відповісти
Именно так типичный, пересичный и думает. По его мнению, он может валять дурака, избирать подонков, популистов и шутов, а критические вопросы жизнедеятельности его страны должен решать заокеанский дядюшка.
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19.09.2022 08:01 Відповісти
якщо добре подумати, то саме цей сценарій світ проходив в 1991-1996 роках.
тоді всі карт-бланши віддали росії як правонаступниці ссср.
чи вважали США тоді що вони не могли зробити інакше?

короче кажучи, вони той шанс профукали.
профукають і наступний.
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19.09.2022 08:19 Відповісти
Ставлення США до Росії в 92-му і 22-му - діаметрально протилежне.
У 92 росія, що звільнилася від кайданів тоталітаризму, отримала безмежний кредит довіри світу.
У 22, коли зрозуміли, що росія не жертва тоталітаризму, а сам тоталітаризм, взято план її розвал.
Якби не ядерна зброя, її просто задушили б. Але з поправкою на Бомбу, процес задушення Росії буде повільним
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19.09.2022 08:26 Відповісти
я сумніваюсь в тому що цей план розвалу росії їснує, а тим більше що його активно втілюють

ми не знаємо багатьох секретів минулого, щоб робити такі висновки

була ж вже "інтервенція" в 1918 році і нічим себе не проявила.

а та толіка що я знаю, підводить мене до думки, що нічого в ставленні США до росії суттєво не зміниться.
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19.09.2022 08:48 Відповісти
США И Россия намеревались гарантировать тебе безопасность, но не помощь. США свое намерение выполнили. А могли и не выполнить, это не договор Карл. Оружие свое ты продал своему брату Ивану за гречку, уже забыл?
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19.09.2022 08:22 Відповісти
ПОКА В МИРЕ НЕ ПРОЙДЕТ НЮРБЕРГ № 2 на котром будет осужден заплеван коммунизм и его произ-водные пока фашизм национал социализм и коммунизм с социализмом не уравняют как тождлественность в мире и будет такое ******** Россия Китай КНДР когда быть коммунякой и внедрять хоть один элемент в стране сделает тебя изгноем мира сразу все устаканится Китай распадется его ждет судьба скорая России Китай внешне кажется типа единным а на деле внутри Китая множество автономных народов и народностей Тибет и прочие даже китайцы не все одинаковые а разные по языку обычиям и прочее... пока людей держит страх "бойни на площади Тяньаньмэнь" когда коммуняки Кимтая танками удавило тысячи людей... но страх постепенно превращает людей-- в протест злобу и ненависть к власти... Китай очень слаб экономически ввести санкции на полгода и все власть снесут сами китайцы...
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19.09.2022 09:37 Відповісти
Прогнозировать и мечтать о развале россии можно и даже надо.
Все идет именно к этому. Быстро собралась и еще быстрее развалится.
А вот о развале Китая не то что прогнозировать,но даже и мечтать не стОит.
Китай в своих современных границах существует 5.000 лет(+/- какие-то небольшие части примыкающих пограничных территорий). А 90%, сердцевина Китая, все эти 5.000 лет остается неизменной. Пирамид еще не было, а территориально Китай выглядел примерно также, как и сегодня
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19.09.2022 09:47 Відповісти
китай, росія та індія - це принципово інша модель імперії, азійська.
кожна з цих держав є ссср, з десятками народів.
відомі нам імперії розвалились тому що вони були європейськими.
залишились тільки азійські.

мабуть їх треба по-іншому аналізувати щоб розвалити.
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19.09.2022 09:51 Відповісти
Там еще США давали гарантию миллион долларов и ранчо на Гавайах. Ты еще не получил разве?
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19.09.2022 07:53 Відповісти
на Гаваях нема ранчо там всі харчі привозять з континент
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19.09.2022 08:21 Відповісти
💯👍
Чудова, виключна, відповідь чому США будуть навіть військовим чином захищати Тайвань
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19.09.2022 09:04 Відповісти
Головний чинник у американців це завжди захист своїх інтересів. Так ось у Тайвані розташовани заводи TSMC по виробництву чипів з передовим техпроцесом. Більшіть американських компаній, що не мають своїх заводів (а це Apple, Qualcomm, Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), MediaTek, Marvell та Broadcom) є клієнтами TSMC. То ж захоплення ціх заводів напряму вдарить по США та спричинить глобальной кризі. Раніше була новина, що США радила TSMC знищити своэ виробництво в разі нападу китайців. Але після нападу параши на Україну, американці передумали, бо краще попередити напад, ніж боротися з його наслідками.
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19.09.2022 10:06 Відповісти
Это БОЛЬШАЯ политика.
Есть «Закон об отношениях с Тайванем», на который при желании можно также "забить" как и на "Будапештскую туалетную бумагу" (это же не НАТО). Но Тайвань - лидер микроэлектронной промышленности в мире (и технологий), поэтому КОММЕРЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ для БИЗНЕСА куда больше всех деклараций "о свободе, равенстве и справедливости"! Так или иначе все администрации США (включая нынешнюю) придерживались негласных договоренностей, что Украины ("сфера интересов паРашки", а если дословно, то ее ПРОВИНЦИЯ) и была соответсвующая политика, просто никак не реагировать в современном мире интернета сейчас нельзя, нападение на Украину - это наглый и открытый плевок и нарушение всех "рамок приличия", в США готовы были бы мириться с оккупацией Украины, как когда-то мирились с оккупацией половины Европы совком! Вы думаете цинизм и прагматизм современных политиков претерпел существенные изменения на полвека? Нет, это явное заблуждение (изменилась мягкость и вкус "лапши", которую вешают на уши ЛОХТОРАТА и лоск БРЕХНИ - суть осталась прежней)!
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19.09.2022 09:28 Відповісти
Усилия отдельных стран по развитию локальной полупроводниковой промышленности, по мнению экспертов TrendForce, лишь незначительно ослабят позиции Тайваня в целом и TSMC в частности на рынке услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов. Остров сохранит за собой 44 % рынка в 2025 году против 48 % в текущем, если считать обрабатываемые кремниевые пластины в эквиваленте типоразмера 300 мм.
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19.09.2022 09:37 Відповісти
Как между Тайванем и Крымом.
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19.09.2022 23:40 Відповісти
Должок за 1971-й год? Или там сразу уверены, что президент не сбежит?)
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19.09.2022 06:46 Відповісти
Все правильно президент говорит. Тайвань находится на стороне цивилизованного мира и обладает глобальным влиянием на многие отрасли. Слишком жирный пирог для коммунистов, подавятся.
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19.09.2022 06:52 Відповісти
Якийсь абсурд в контексті війни в Україні. Чи Тайвань член НАТО?
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19.09.2022 06:52 Відповісти
Украина не является союзником США потому что слуги коммунистов и Зеленский забанили обращение ВР о получении этого статуса.
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19.09.2022 07:14 Відповісти
Та й своєю поведінкою ЗЄ показав, що "некондишен" для цивілізованого світу
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19.09.2022 09:06 Відповісти
Тайвань член договору з США про взаємну оборону.
Абсурд - це коли знаєш про агресію сусідньої країни, але ведеш з нею торгівлю і навіть не намагаєшся посилити оборону.
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19.09.2022 10:02 Відповісти
...стесняюсь спросить: а, если, как выражаються на рОСИ, "трампушка" придёт? Ась?
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19.09.2022 07:11 Відповісти
Прикро, але, це дуже велика помилка , захищати тільки Тайвань , а Україні надавати тільки зброю , та і не усю що потрібна . Для всего людства ,це приведе до харчовою та екологічної катастрофи. Хто це не бачить, той не може мислить логически. Ні яких емоцій, тільки прагматизм
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19.09.2022 07:50 Відповісти
Теж вірно!
При тому, що ми в іншій ситуації і проти рашки нам потрібна лише потужна допомога зброєю
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19.09.2022 09:08 Відповісти
Тайвань - це країна, яка в Америці має статус "Основний союзник США поза НАТО" (почитайте в гуглі, що це означає, є спеціальна стаття в вікі). Укладається спеціальний договір про спільну оборону та війсковву стратегію... короче, читайте. Цього статусу добивалася Україна, коли Президентом був П.Порошенко, але тоді не склалося з владою США. Був би, приміром, Байден - він би надав (надав же цього року Катару та Колумбії). А так - доводиться дише сподіватись, що після завершення гарячої фази поточної війни в Україні поміняється адміністрація на іншу, на кшалт "з-за Порошенка" - і тоді Байден підпише договір... І тоді - відвойовувати Крим...
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19.09.2022 08:07 Відповісти
Ан Мур , я дивлюсь, вы весь час молитесь на Байдена , читайте пост вище уважніше, . Я хочу довести думку , як що не вигнати Орків зі всеї України ,до весни , буде катастрофа у всього людства . Може я помиляюсь , там побачимо.
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19.09.2022 08:19 Відповісти
я не маю бажання з Вами сперечатись в піднятій Вами проблемі, і тільки тому не маю бажання, що не склав своєї остаточної думки, коли і чим має закінчитись поточна гаряча фаза триваючої касапо-української війни.
І Ви, бачу, не заперечуєте того, що Байден - кращий президент Америки останніх тридцяти років!
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19.09.2022 09:00 Відповісти
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19.09.2022 10:24 Відповісти
Китайцы массово покупают недвижимость в США...за три месяца в одной только Калифорнии китаесы купили всякого добра на 6 ярдов долларов ...каже Блумберг...,что это значит?,,догадайтесь с одного раза...🤣😝
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19.09.2022 09:34 Відповісти
Поки в США керують дєрьмократи соросятня, в світі буде тільки хаос.
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19.09.2022 09:37 Відповісти
Жаль, що за Україну Америка не хоче воювати!!!! А повинна, тому що заставила Україну віддати ядерну зброю рашці!!!! Сцикун старий!!!
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19.09.2022 09:37 Відповісти
до речі, а скільки метрів траншей до 22 лютого було прорито, як попереджали і просилит партнери, а не готуватись до шашликів, то чому хтось має воювати, добре що зброю дають
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19.09.2022 10:03 Відповісти
Ну заставили отдать ЯО, так почему от этого США обязаны воевать за Украину? Не вижу связи.
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20.09.2022 23:42 Відповісти
Зачем Китаю какой то Тайвань если рядом можно совсем безнаказанно отрезать хороший кусок Рашки
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19.09.2022 09:54 Відповісти
Трамписты...долбодятлы... хрюкните путлер Капут...СлабО?🤣🤣😝🦍
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19.09.2022 09:55 Відповісти
Хорошая новость из Мацковии...
Путлер начал с строить Северный поток 3....в Монголию...хороший проект...то товаристч Си сказал в Самарканде...что у нас хватит и казахского газа...
Быдло путлера опять всех переиграло...🤣😝вяличие прёт со всех дыр...
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19.09.2022 10:03 Відповісти
Высокие технологии очень высокие технологии наше всё и хайтек ) Слава Украине.............
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19.09.2022 10:36 Відповісти
Надо ехать в Шведам и купить 3сотьни самолётиков ) И разнести всё в труху )
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19.09.2022 10:46 Відповісти
500 самолётиков )
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19.09.2022 10:48 Відповісти
США дало гарантии финам и шведам. Теперь тайваню. Мы рыжие для них? хуже негров? Это просто скотство....
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19.09.2022 23:30 Відповісти
 
 