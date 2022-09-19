Війська США захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати мають намір захищати Тайвань у разі вторгнення Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS.

Він зазначив, що йдеться про участь американських військових.

"Так (сили США захищатимуть. - Ред.), якщо насправді буде безпрецедентний напад Китаю", - сказав Байден.

При цьому американський лідер наголосив, що, попри співпрацю, Вашингтон не заохочує Тайвань до здобуття незалежності.

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