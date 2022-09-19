РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5437 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
17 317 18
оружие (9379) ракеты (2707) ВСУ (5131)

Российские военные, отступая, бросили ракеты к РСЗО БМ-27 "Ураган". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ленд-лиз от врага поступает быстрее, чем от стран – партнеров.

Об этом сообщили на своей Facebook-странице Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Обязательно все вернем", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе военнослужащие Вооруженных Сил Украины обнаружили под Балаклеей большой склад боеприпасов, брошенный российскими оккупантами. На видео, опубликованном на странице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, зафиксированы десятки ящиков с боеприпасами и оружием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерриш: Мы далеки от переговоров Зеленского и Путина

Российские военные, отступая, бросили ракеты к РСЗО БМ-27 Ураган 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+29
Ви що натворили?!!! Це - протизаконно!!! Негайно поверніть майно власникам! Повітряним шляхом! І не забудьте вкрутить підривачі!
показать весь комментарий
19.09.2022 10:07
+20
Как раз дефицит по ленд-лизу оставили.
показать весь комментарий
19.09.2022 09:54
+17
А сколько БК на херсонщине будет...
Лапотное быдло в котле, и всю свою технику они не смогут забрать с собой, в могилу, так что ВСУ будут новые трофеи.
показать весь комментарий
19.09.2022 10:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как раз дефицит по ленд-лизу оставили.
показать весь комментарий
19.09.2022 09:54 Ответить
А сколько БК на херсонщине будет...
Лапотное быдло в котле, и всю свою технику они не смогут забрать с собой, в могилу, так что ВСУ будут новые трофеи.
показать весь комментарий
19.09.2022 10:03 Ответить
Ви що натворили?!!! Це - протизаконно!!! Негайно поверніть майно власникам! Повітряним шляхом! І не забудьте вкрутить підривачі!
показать весь комментарий
19.09.2022 10:07 Ответить
Так не гарно - треба повернути...
показать весь комментарий
19.09.2022 10:11 Ответить
Мне показалось или там коррозия до дыр?
показать весь комментарий
19.09.2022 10:12 Ответить
Ні... на ракеті дві полоски від дощок в ящіку зберігання...
показать весь комментарий
19.09.2022 10:15 Ответить
Придивіться уважно, збільшивши. Так кулак залізе в прогнив. Снаряди некондиційні, тому їх покидали.
показать весь комментарий
19.09.2022 10:24 Ответить
Факт , видно ще з радянських часів ...
І зберігалися під відкритим небом ...
Тому то їх і звезли для списання та утилізації в одне місце .

Так що нема чому радіти ...
показать весь комментарий
19.09.2022 11:47 Ответить
Так, ви праві, але видно, що їх відсортовували.
показать весь комментарий
19.09.2022 11:59 Ответить
Можливо ракети к "Граду".... До Урагану поросята товстіші...
показать весь комментарий
19.09.2022 10:13 Ответить
У "Градов" 122 мм у "Урагана" 220 мм (разница 98 мм) по фото трудно определить такую разницу, в ракурсе когда человек на заднем плане, поэтому возможно ошибки и нет!
показать весь комментарий
19.09.2022 10:53 Ответить
Погоджусь, якщо порівнювати діаметр снаряду з товщиною ноги або з розмірами голови бійця, то якось не схоже на 220 мм, скоріш за все град.
показать весь комментарий
19.09.2022 15:02 Ответить
Может вы и правы, но ракеты на окончании заужаются в диаметре, поэтому нельзя быть точно уверенным, что может вызывать эффект обмана зрения
показать весь комментарий
19.09.2022 15:57 Ответить
Ще раз глянув, діаметр в середній частині не дуже ширше підошви берця, схиляюсь до граду.
показать весь комментарий
19.09.2022 16:11 Ответить
В заголовку теми "тєкст по дєбільному напісан". Працівники Цензора! Про яких "російських військових" ви пишете?Після тих злочинів проти людяності і геноциду в Україні невже не можна писати" ординські Терористи, або московські гвалтівники чи мордорські вбивці".
показать весь комментарий
19.09.2022 10:34 Ответить
Це ппостл супер
показать весь комментарий
19.09.2022 11:40 Ответить
Неплохой задел для нашей артиллерии .Надеемся,что после обнаружения подобных хранилищ с б/пр артслужба ВСУ сразу их передислоцирует, от возможных оркобстрелов, в более безопасные места
показать весь комментарий
19.09.2022 13:47 Ответить
Мы честнее, долги не любим, оно не наше, отдать надо обязательно. Быстрее всего по воздуху. Чтоб прямо в руки.
показать весь комментарий
19.09.2022 16:38 Ответить
 
 