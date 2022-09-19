Російські військові, відступаючи, кинули ракети до РСЗВ БМ-27 "Ураган". ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ленд-ліз від ворога надходить швидше, ніж від країн - партнерів.
Про це повідомили на своїй Facebook-сторінці Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Обов‘язково все повернемо", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулого тижня військовослужбовці Збройних Сил України виявили під Балаклією великий склад боєприпасів, кинутий російськими окупантами. На відео, що опубліковане на сторінці Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, зафіксовано десятки ящиків з боєприпасами та зброєю.
Топ коментарі
+29 Яр Холодний
показати весь коментар19.09.2022 10:07
+20 govtva
показати весь коментар19.09.2022 09:54
+17 Alex Tiger
показати весь коментар19.09.2022 10:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Лапотное быдло в котле, и всю свою технику они не смогут забрать с собой, в могилу, так что ВСУ будут новые трофеи.
І зберігалися під відкритим небом ...
Тому то їх і звезли для списання та утилізації в одне місце .
Так що нема чому радіти ...