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Російські військові, відступаючи, кинули ракети до РСЗВ БМ-27 "Ураган". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ленд-ліз від ворога надходить швидше, ніж від країн - партнерів. 

Про це повідомили на своїй Facebook-сторінці Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Обов‘язково все повернемо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня військовослужбовці Збройних Сил України виявили під Балаклією великий склад боєприпасів, кинутий російськими окупантами. На відео, що опубліковане на сторінці Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, зафіксовано десятки ящиків з боєприпасами та зброєю.

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Російські військові, відступаючи, кинули ракети до РСЗВ БМ-27 Ураган 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+29
Ви що натворили?!!! Це - протизаконно!!! Негайно поверніть майно власникам! Повітряним шляхом! І не забудьте вкрутить підривачі!
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19.09.2022 10:07
+20
Как раз дефицит по ленд-лизу оставили.
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19.09.2022 09:54
+17
А сколько БК на херсонщине будет...
Лапотное быдло в котле, и всю свою технику они не смогут забрать с собой, в могилу, так что ВСУ будут новые трофеи.
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19.09.2022 10:03
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Как раз дефицит по ленд-лизу оставили.
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19.09.2022 09:54 Відповісти
А сколько БК на херсонщине будет...
Лапотное быдло в котле, и всю свою технику они не смогут забрать с собой, в могилу, так что ВСУ будут новые трофеи.
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19.09.2022 10:03 Відповісти
Ви що натворили?!!! Це - протизаконно!!! Негайно поверніть майно власникам! Повітряним шляхом! І не забудьте вкрутить підривачі!
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19.09.2022 10:07 Відповісти
Так не гарно - треба повернути...
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19.09.2022 10:11 Відповісти
Мне показалось или там коррозия до дыр?
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19.09.2022 10:12 Відповісти
Ні... на ракеті дві полоски від дощок в ящіку зберігання...
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19.09.2022 10:15 Відповісти
Придивіться уважно, збільшивши. Так кулак залізе в прогнив. Снаряди некондиційні, тому їх покидали.
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19.09.2022 10:24 Відповісти
Факт , видно ще з радянських часів ...
І зберігалися під відкритим небом ...
Тому то їх і звезли для списання та утилізації в одне місце .

Так що нема чому радіти ...
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19.09.2022 11:47 Відповісти
Так, ви праві, але видно, що їх відсортовували.
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19.09.2022 11:59 Відповісти
Можливо ракети к "Граду".... До Урагану поросята товстіші...
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19.09.2022 10:13 Відповісти
У "Градов" 122 мм у "Урагана" 220 мм (разница 98 мм) по фото трудно определить такую разницу, в ракурсе когда человек на заднем плане, поэтому возможно ошибки и нет!
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19.09.2022 10:53 Відповісти
Погоджусь, якщо порівнювати діаметр снаряду з товщиною ноги або з розмірами голови бійця, то якось не схоже на 220 мм, скоріш за все град.
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19.09.2022 15:02 Відповісти
Может вы и правы, но ракеты на окончании заужаются в диаметре, поэтому нельзя быть точно уверенным, что может вызывать эффект обмана зрения
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19.09.2022 15:57 Відповісти
Ще раз глянув, діаметр в середній частині не дуже ширше підошви берця, схиляюсь до граду.
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19.09.2022 16:11 Відповісти
В заголовку теми "тєкст по дєбільному напісан". Працівники Цензора! Про яких "російських військових" ви пишете?Після тих злочинів проти людяності і геноциду в Україні невже не можна писати" ординські Терористи, або московські гвалтівники чи мордорські вбивці".
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19.09.2022 10:34 Відповісти
Це ппостл супер
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19.09.2022 11:40 Відповісти
Неплохой задел для нашей артиллерии .Надеемся,что после обнаружения подобных хранилищ с б/пр артслужба ВСУ сразу их передислоцирует, от возможных оркобстрелов, в более безопасные места
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19.09.2022 13:47 Відповісти
Мы честнее, долги не любим, оно не наше, отдать надо обязательно. Быстрее всего по воздуху. Чтоб прямо в руки.
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19.09.2022 16:38 Відповісти
 
 