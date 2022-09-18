Україна отримує дедалі більше сучасної зброї, - голова Військового комітету НАТО Бауер
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Глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що в Україну потрапляє дедалі більше нової сучасної зброї.
Про це він заявив в Таллінні журналістам на конференції командувачів збройними силами Союзу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Альянс загалом погодився надавати Україні нелетальну допомогу, але країни НАТО самостійно надають Україні військову допомогу, зокрема постачанням озброєнь. Таким чином, в Україну потрапляє дедалі більше нової зброї", - заявив він.
За словами адмірала, на зустрічі розглядалося питання підтримки України, а також підвищення ефективності оборони східного крила НАТО.
Бауер сказав, що вперше на конференцію були запрошені Фінляндія та Швеція, які, хоч і не є членами союзу, "але перебувають на шляху членства в НАТО".
У Таллінні 16-18 вересня під головуванням Бауера проходить конференція комітету, до якого входять командувачі збройних сил усіх країн альянсу.
Командувачі розглядають стратегічні завдання альянсу, реалізацію рішень Мадридського саміту НАТО зі стримування та оборони.
Військовий комітет збирається двічі на рік на наради глав оборонних відомств у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі і щорічно конференція проводиться в одній із союзних країн.
Будь ласка, зачекайте...
Цікаво скільки будуть надавати зброї за ленд-лізом він почне діяти з 1 жовтня
Стверджували що будуть надавати зброю в необмеженій кількості
Але треба розуміти що для цього повинні працювати заводи і тільки постачальники зможуть надати багато зброї
А не країни НАТО вони надають зброю із своїх запасів і ту зброю яка для них непотрібна або знімається з озброєння
Тому сподіватися треба лише на виробників зброї бо НАТО всю зброю також не зможе віддати і саме залишиться без зброї.
Просьба не обсуждати! Що дали - то дали. Вам цього знати не потібно. А ми цього стерва будемо мочити!
бо в кожному альянсі є свій орбан...
інше діло шо шольц не з орбаном спілкується в плані надання Україні
того, шо може захопити бряньск за 3 суток,
а з нашим дідою - а діда тормозить...
@NataliDnipro05
Роман Ковальов та його справа про критику найвеличнішого...
Суддя порішав,що надходження на фронті ,то не поважна причина і призначив слухання на 21 вересня
А ви кажете не на часі
в общем пока больше демагогии, разговоров и лозунгов, чем поставок оружия.
это несерьезные разговоры: "какие-то отдельные страны будут что-то немного поставлять"
нужно точно и понятного определить какое-то фиксированное количество, либо часть оружия НАТО с каждой страны, например - 5%.
сейчас даже кацапы нам "поставляют" больше.
И это правильно...пусть Ольга ********* и Маргарита Симоньян блеют про автоматы Калашникова и гранаты Ф-1...как самое крутое дерьмо рабZeи....
Помогают отдельные страны, Альянс просто умыл руки.
Слава Богу и ВСУ.