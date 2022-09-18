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Україна отримує дедалі більше сучасної зброї, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,допомога,боєприпаси

Глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що в Україну потрапляє дедалі більше нової сучасної зброї.

Про це він заявив в Таллінні журналістам на конференції командувачів збройними силами Союзу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Альянс загалом погодився надавати Україні нелетальну допомогу, але країни НАТО самостійно надають Україні військову допомогу, зокрема постачанням озброєнь. Таким чином, в Україну потрапляє дедалі більше нової зброї", - заявив він.

За словами адмірала, на зустрічі розглядалося питання підтримки України, а також підвищення ефективності оборони східного крила НАТО.

Бауер сказав, що вперше на конференцію були запрошені Фінляндія та Швеція, які, хоч і не є членами союзу, "але перебувають на шляху членства в НАТО".

Також читайте: ЗСУ змінили уяву про сучасну війну, - голова Військового комітету НАТО Бауер

У Таллінні 16-18 вересня під головуванням Бауера проходить конференція комітету, до якого входять командувачі збройних сил усіх країн альянсу.

Командувачі розглядають стратегічні завдання альянсу, реалізацію рішень Мадридського саміту НАТО зі стримування та оборони.

Військовий комітет збирається двічі на рік на наради глав оборонних відомств у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі і щорічно конференція проводиться в одній із союзних країн.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
а парочку томогавків.. для мацкви.. слабо?
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18.09.2022 08:48
+9
бубу товкни - перше слово, шо ти почуешь - "дайте ґроші"....
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18.09.2022 09:00
+8
NataliDnipro
@NataliDnipro05
Роман Ковальов та його справа про критику найвеличнішого...
Суддя порішав,що надходження на фронті ,то не поважна причина і призначив слухання на 21 вересня
А ви кажете не на часі
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18.09.2022 09:30
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а парочку томогавків.. для мацкви.. слабо?
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18.09.2022 08:48 Відповісти
Хорошо бы, - "топорики" с территории Украины можно закинуть за урал. Авиацию надо, хотя бы с дюжину AH-64!
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18.09.2022 11:20 Відповісти
Буде, все буде.
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18.09.2022 08:52 Відповісти
Треба - бо Іранські дрони почали палити нашу арту.
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18.09.2022 08:55 Відповісти
Їх не можна звичайною рушницею з дробью збити як качку?
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18.09.2022 09:25 Відповісти
Этот способ работает только против истребителей, доказано
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18.09.2022 10:08 Відповісти
Країни НАТО надують дуже мало зброї і нехай не кажуть що її багато
Цікаво скільки будуть надавати зброї за ленд-лізом він почне діяти з 1 жовтня
Стверджували що будуть надавати зброю в необмеженій кількості
Але треба розуміти що для цього повинні працювати заводи і тільки постачальники зможуть надати багато зброї
А не країни НАТО вони надають зброю із своїх запасів і ту зброю яка для них непотрібна або знімається з озброєння
Тому сподіватися треба лише на виробників зброї бо НАТО всю зброю також не зможе віддати і саме залишиться без зброї.
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18.09.2022 08:57 Відповісти
Ага, треба на своє виробництво сподіватися, але це не про зелених! Головне для них порох поганий-барига. А те що він ракети почав будувати а прийшли "зелені" то припинили ракетобудування про це чогось мовчать!!!
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18.09.2022 09:11 Відповісти
Що нам даютью
Просьба не обсуждати! Що дали - то дали. Вам цього знати не потібно. А ми цього стерва будемо мочити!
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18.09.2022 09:14 Відповісти
бубу товкни - перше слово, шо ти почуешь - "дайте ґроші"....
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18.09.2022 09:00 Відповісти
а потім "гроші на дороги ,згошей на ЗСУ немає , хай дають партнери"
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20.09.2022 13:35 Відповісти
Альянс погодився на нелетальну зброю....Хаймерс, Смарт.....так так,це не летально. Невже так він сказав
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18.09.2022 09:11 Відповісти
" ...але країни НАТО самостійно надають Україні військову допомогу, зокрема постачанням озброєнь"
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18.09.2022 09:23 Відповісти
альянс цим сами відкрив двері для самостійних рішень кожного члена
бо в кожному альянсі є свій орбан...
інше діло шо шольц не з орбаном спілкується в плані надання Україні
того, шо може захопити бряньск за 3 суток,
а з нашим дідою - а діда тормозить...
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18.09.2022 11:21 Відповісти
я б не дуже гнав на шольца і на джо теж, а майстрував би сам якусь машинку...
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18.09.2022 11:24 Відповісти
Якшо так. То дуже дбре.
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18.09.2022 09:19 Відповісти
Данная винтовка была разработана специально для ФСБ России и редко встречается даже у их спецподразделений. Получается завалили босса СОБРовца в Балаклее и выпал редкий лут

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18.09.2022 09:22 Відповісти
NataliDnipro
@NataliDnipro05
Роман Ковальов та його справа про критику найвеличнішого...
Суддя порішав,що надходження на фронті ,то не поважна причина і призначив слухання на 21 вересня
А ви кажете не на часі
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18.09.2022 09:30 Відповісти
Яка проблема? Нехай як Пастор в окоп запросить для допросу.
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18.09.2022 09:46 Відповісти
он нигде не сказал, что "Україна отримує дедалі більше ******** зброї"
в общем пока больше демагогии, разговоров и лозунгов, чем поставок оружия.
это несерьезные разговоры: "какие-то отдельные страны будут что-то немного поставлять"
нужно точно и понятного определить какое-то фиксированное количество, либо часть оружия НАТО с каждой страны, например - 5%.
сейчас даже кацапы нам "поставляют" больше.
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18.09.2022 10:09 Відповісти
По приказу главы Пентагона Ллойда Остина...военные поставки не афишируются большестранами НАТО..даже Швецией и Финляндией...не говоря о Норвегии или Дании...
И это правильно...пусть Ольга ********* и Маргарита Симоньян блеют про автоматы Калашникова и гранаты Ф-1...как самое крутое дерьмо рабZeи....
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18.09.2022 10:27 Відповісти
НАТО не оказывает Украине военную помощь в плане оружия, от слова совсем. Кто думает иначе, заблуждаются. Столтенберг, агент Стеклов, кроме провоцирования Путина напасть на Украину, ничего больше не делает.
Помогают отдельные страны, Альянс просто умыл руки.
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18.09.2022 10:48 Відповісти
Российский иерей из поселка Исаково республики Татарстан Анатолий Григорьев получил форму вс рф, прибыл убивать в Украину и Zдох.
Слава Богу и ВСУ.
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18.09.2022 10:57 Відповісти
Борис Джонсон может стать новым Генсеком НАТО....для рабZeи это Бяда в ихнем решете 🤣
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18.09.2022 10:59 Відповісти
 
 