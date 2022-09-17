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ЗСУ змінили уяву про сучасну війну, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Дії Збройних Сил України у їх боротьбі проти російської агресії фундаментально змінили сам характер сучасної війни, що викликає величезний інтерес у союзників по Альянсу.

Про це у Таллінні під час пресконференції за підсумками зустрічі начальників оборони/начальників штабів країн-союзниць заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер (Rob Bauer), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Саме так він відповів на запитання журналістів, який саме досвід українських військових у війні проти російських загарбників є новим для НАТО, і чи вивчатимуть такий досвід у європейських військових академіях.

"Україна фундаментально змінила сучасну війну... Наприклад, ми бачили дуже цікаву комбінацію цивільно-військового співробітництва. Ілон Маск надав свої супутникові системи та термінали, що дозволило Україні задіяти супутникові системи – це нове явище у сучасній війні, таке поєднання сил між військовими та, у цьому випадку – приватною компанією", - сказав адмірал.

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За його словами, українські військові дуже креативно використовують західні системи озброєння, інколи так, як сили НАТО ніколи не випробували у "нормальних" умовах. Наприклад, українці встановлювали на автомобільне шасі системи, що зазвичай використовуються на морі, та застосовували ці системи проти російських морських цілей.

"Це ті речі, які дуже цікаво бачити. З іншого боку, тренування в країнах НАТО з 2014 року дозволило українській армії змінити спосіб ведення війни від застарілого постросійського стилю, який спостерігався деякий час тому, до більш сучасного. Особливо це стосується військового управління. Це означає, - ви говорите своїм солдатам, чому вони воюють, і що вони мають досягти, і ви залишаєте виконання цього завдання на якомога більш низькому тактичному рівні. Це те, в чому українці були дуже успішними", - сказав голова Військового комітету НАТО.

Він навів приклад з досвіду славнозвісного Харківського наступу Української армії, коли маленькі тактичні одиниці, на зразок взводу потужністю до 30 військових та на чолі з молодим лейтенантом, брали на себе ініціативу, та швидко відповідали на зміни ситуації на полі бою. В той самий час російські загарбники продовжували чекати на розпорядження від вищого командування.
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Топ коментарі
+26
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18.09.2022 00:19
+21
Креатив і імпровізація у виконанні ЗСУ - ключ поразки мордору
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18.09.2022 00:01
+17
Дайте нам далекобійної зброї. І ви в шоці будете
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18.09.2022 00:20
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Креатив і імпровізація у виконанні ЗСУ - ключ поразки мордору
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18.09.2022 00:01 Відповісти
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18.09.2022 00:19 Відповісти
😁
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18.09.2022 00:21 Відповісти
Дайте нам далекобійної зброї. І ви в шоці будете
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18.09.2022 00:20 Відповісти
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18.09.2022 01:11 Відповісти
не дадут, ***** боятся и его красных линий
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18.09.2022 02:29 Відповісти
Цим натівским чиновникам би по сраці надавати....після 1991 року вони порізали на металолом ешелоновані ППО, наземні пускові установки для ПКР і крилатих ракет. Все запускають з літаків або кораблів. Перекоси страшні.

Коли почалась війна в паніці десь в Данії за гаражами найшли пускові для Гарпунів для нас.
Радарного ППО для прикриття військ у них немає в резервах. Через це ми не могли і не можем наступати на півдні.
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18.09.2022 00:23 Відповісти
В ЗСУ есть то, чего нет у русни - СЕРЖАНТ. Это основа, костяк любого подразделения в нормальной армии. У дикарей функции сержанта выполняют младшие "офицеры", а "сержант" выполняет функции злой собаки.
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18.09.2022 00:34 Відповісти
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18.09.2022 01:14 Відповісти
коктейли молотова?
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18.09.2022 06:05 Відповісти
то дайте нам зброю щоб хлопці не займалися вигадуванням чим ворога бити.
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18.09.2022 07:10 Відповісти
Ага! Але в НАТО Україні - зась!
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18.09.2022 09:42 Відповісти
Українці круті. Крапка.
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18.09.2022 10:31 Відповісти
 
 