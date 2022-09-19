ВСУ уничтожили очередную понтонную переправу врага в Новой Каховке
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В Херсонской области оккупанты использовали причал и плавучие средства, чтобы перебрасывать боеприпасы на правый берег Днепра.
Об этом сообщил на своей Facebook-странице депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. Вчера очередная понтонная переправа россиян была уничтожена ВСУ", - говорится в сообщении.
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Леонід Утьосов.