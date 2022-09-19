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Новая Каховка (147) оккупация (9500) Хлань (86)

ВСУ уничтожили очередную понтонную переправу врага в Новой Каховке

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

учения,область,одесская,переправа

В Херсонской области оккупанты использовали причал и плавучие средства, чтобы перебрасывать боеприпасы на правый берег Днепра.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Вчера очередная понтонная переправа россиян была уничтожена ВСУ", - говорится в сообщении.

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Ай,яй. знову кацапи траву їсти будуть. От горе байтькам.
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19.09.2022 11:26 Ответить
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19.09.2022 11:40 Ответить
Важка доля бурлаків
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19.09.2022 11:26 Ответить
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19.09.2022 11:27 Ответить
Дерьмак ,(кстати , а где сейчас его папаня фсбшник )разминировавший ВОРОТА на Материк ,ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ НА РАШИСТОВ ‼️Партизаны очищают территории оккупированные , а в центре столицы сидят враги‼️ Ни у одного рашистского олигарха имеющего миллиардные активы в Украине не арестовано имущество ни на одну копейку
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19.09.2022 12:16 Ответить
а шо вони їдять?грабують населення
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19.09.2022 11:31 Ответить
Підпис до фото: А в остальном на льдине в океане, всё хорошо всё хорошо. Колись цю пісню співав
Леонід Утьосов.
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19.09.2022 11:53 Ответить
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19.09.2022 11:53 Ответить
 
 