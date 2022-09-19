Войска РФ ударили по Кривому Рогу

Российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

"Приход из РСЗО (похоже, "Смерч") в Криворожском районе. Без потерь", - говорится в сообщении.

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