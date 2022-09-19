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Войска РФ ударили по Кривому Рогу
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу.
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.
"Приход из РСЗО (похоже, "Смерч") в Криворожском районе. Без потерь", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+18 Старый зольдат
показать весь комментарий19.09.2022 17:43
+11 Огусто
показать весь комментарий19.09.2022 17:44
+10 Zemer
показать весь комментарий19.09.2022 17:46
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Юзик, Юзик "надеюсь" не пострадал?
Как же мы, как же Украины будем жить без Корявого Кнура?
Очень я за него "переживаю".
Интересно, где коломойский))
але ж мешканці КР не винуваті, що в них був такий сожітєль))
он там на Бейкер Стріт, в Іспанї нехай шукають
Прильот з РСЗВ був по Криворізькому району.
До міста Кривий Ріг РСЗВ вже не добивають.