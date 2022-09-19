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Війська РФ вдарили по Кривому Рогу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,обстріл_лого

Російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу.

Про це повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Прихід з РСЗВ (схоже Смерч) у Криворізькому районі. Без втрат", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Підтоплення будинків у Кривому Розі ліквідовано, рівень води не перевищує критичних позначок, - ОП

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Слава Богу, что без погибших и пострадавших.
Юзик, Юзик "надеюсь" не пострадал?
Как же мы, как же Украины будем жить без Корявого Кнура?
Очень я за него "переживаю".
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19.09.2022 17:43
+11
Жорсткий відчай безсилля, вигоняють лють на всьому, куди дотягуються дешевим непотрібом.
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19.09.2022 17:44
+10
Бегемот Юзік скоріж за все "воює" в Монако
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19.09.2022 17:46
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Слава Богу, что без погибших и пострадавших.
Юзик, Юзик "надеюсь" не пострадал?
Как же мы, как же Украины будем жить без Корявого Кнура?
Очень я за него "переживаю".
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19.09.2022 17:43 Відповісти
Та не переживайте. Юзик и ему подобные в надежном месте. Если не в бункере вместе с зебилом, то где-то в Буковеле....

Интересно, где коломойский))
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19.09.2022 18:29 Відповісти
В Буковеле Беня 🙁
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19.09.2022 20:36 Відповісти
Жорсткий відчай безсилля, вигоняють лють на всьому, куди дотягуються дешевим непотрібом.
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19.09.2022 17:44 Відповісти
Зелені зустрічають новий рік в Умані
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19.09.2022 17:45 Відповісти
Бегемот Юзік скоріж за все "воює" в Монако
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19.09.2022 17:46 Відповісти
Можеш довести? В сенсі маєш докази якісь? Та й сам ти, як я бачу, не на передовій далеко.
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19.09.2022 18:03 Відповісти
А вы можете опровергнуть и доказать обратное? В смысле, имеете какие-то доказательства? Так и вы, как я вижу далеко не на передовой.
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19.09.2022 18:08 Відповісти
Неправда... Саме тут проходить пєрєдавая Мальдивського фронту.. В бій йде перша диванна армія будкостраїтєлєй
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19.09.2022 19:41 Відповісти
Зеленский там не живет, напишите им мэйл что ли.
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19.09.2022 17:46 Відповісти
ото з язика зняли - тільки но хотіна написати - "Скажіть тим довбакам, що зелена шобла там вже давно не мешкає"))
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19.09.2022 17:51 Відповісти
Нє-нє-нє, тоді вони почнуть бомбити Київ. А в мої плани це не входить
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19.09.2022 18:17 Відповісти
в мої теж - на особисте ПВО не заробила))

але ж мешканці КР не винуваті, що в них був такий сожітєль))

он там на Бейкер Стріт, в Іспанї нехай шукають
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19.09.2022 18:27 Відповісти
Может мамма Рима за якимсь крамгм приiздила ? Нацiя ж така ..дуже неё..ощадлива..
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19.09.2022 20:22 Відповісти
ой..рибку у холодильнику забула??)) хто б їй сказав - українці їй вже все забезпечили..
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19.09.2022 20:26 Відповісти
чув тільки один потужний вибух 44-й квартал
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19.09.2022 17:48 Відповісти
я его на вечернем слышал
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19.09.2022 17:53 Відповісти
Редактор, Вам зовсім начхати, що вас читають люди, у яких рідні у Кривому Розі???!!!

Прильот з РСЗВ був по Криворізькому району.
До міста Кривий Ріг РСЗВ вже не добивають.
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19.09.2022 18:21 Відповісти
тут завжди так..діліть на 500
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19.09.2022 18:28 Відповісти
 
 