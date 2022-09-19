Війська РФ вдарили по Кривому Рогу

Російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу.

Про це повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Прихід з РСЗВ (схоже Смерч) у Криворізькому районі. Без втрат", - йдеться в повідомленні.

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