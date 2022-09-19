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Війська РФ вдарили по Кривому Рогу
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Російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу.
Про це повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"Прихід з РСЗВ (схоже Смерч) у Криворізькому районі. Без втрат", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+18 Старый зольдат
показати весь коментар19.09.2022 17:43
+11 Огусто
показати весь коментар19.09.2022 17:44
+10 Zemer
показати весь коментар19.09.2022 17:46
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Юзик, Юзик "надеюсь" не пострадал?
Как же мы, как же Украины будем жить без Корявого Кнура?
Очень я за него "переживаю".
Интересно, где коломойский))
але ж мешканці КР не винуваті, що в них був такий сожітєль))
он там на Бейкер Стріт, в Іспанї нехай шукають
Прильот з РСЗВ був по Криворізькому району.
До міста Кривий Ріг РСЗВ вже не добивають.