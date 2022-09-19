Германия передаст Украине еще четыре САУ Panzerhaubitze 2000
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Германия намерена передать Украине дополнительно четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
В Минобороны ФРГ заявили, что речь пойдет о подержанных, но отремонтированных пушках, которые отдадут Украине, "несмотря на напряженную ситуацию с собственным материальным обеспечением". Передача должна начаться немедленно.
Пока Германия отдала Украине десять гаубиц PzH 2000. Теперь это количество увеличится до 14, а вместе с нидерландскими – до 22.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что немецкие гаубицы хорошо зарекомендовали себя на поле боя, и Украина в своих запросах просила увеличить поставки таких орудий.
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Песиміст каже:
- Гірше вже не буде...
А оптиміст радісно:
- Буде! Буде!
Донецкая обл., #сбу задержала "законсервированных" российских диверсантов из группы "Моторолы"
у день повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого, коли посол України в Німеччині Андрій Мельник провів свої перемовини із німецькими політиками, голова Мінфіну тоді сказав послу, що «Україні лишилося кілька годин». За словами українського дипломата, міністр заявив, що постачання зброї чи відключення Росії від SWIFT є безглуздими
те ж саме він повторив сьогодні
то при чому Посол Мелник, якщо ця курва курвиться ще з окупації Криму ?
лідер «зелених» Джем Оздемір зауважив: "Лідер ВДП Лінднер, очевидно, будує нову коаліцію друзів диктатора"
Понимаешь, идиот, если немецкие концерны недовольны немецким правительством, посол Мельник недоволен немецким правительством, то, наверняка, дело в коррумпированном немецком правительстве, а не в после Мельнике =)
мета - уніфікація з танковим парком Польщі
ДУ-МАЙ-ТЕ !!!
Україна теж має плюнути на Леопарди і орієнтуватись на К2, для спільного виробництва та обслуговування із членами Речі Посполитої Нової -
конфедеративної держави Польщі, України, Литви, Словаччини та Білорусі
По друге, звичайно є - або американський, або британський, або справді південнокорейський - влізти в кооперацію з поляками. з лео нічого не буде - взагалі... це не танк, а залізо для параду - симпатичне, але маложивуче.
Ці ж зеленорожі терендять про нього, на мою думку, з двох причин:
1. тролять німців
2. бо тупі і не розуміють нічого в панцирах - хтось сказав, а вони підхопили і ляпають язиком.
А які в тебе варіанти крім, як побазікати?
Второе и самое главное- в расходах украинского бюджета за август уже 41 процент-денежное содержание военнослудащих и еще 21 процент-закупку техники и вооружений!!! Т,е уже 62 процента идут на войну( и удельный вес будет расти), при том, что доходами покрывается только 30 прцентов расходов бюджета. Денег на закупку "хороших" и опупительеных танков нет и не будет. Не извесно станут ли США поставлять Абрамсы, но Германия за свой счет танки ( ни хорошие ни плохие)строить нам точно не станет. Поэтому вариантов у Украины, обеспеченеых финансами- раз и обчелся и именно поэтому развивать идею финансирования ЕС постройки Леопардов надо, ( несмотря на то, шо ты как " военный эксперт" их забраковал).
потрібно шукати хто зможе чи продати чи кооперуватись і, звичайно, гроші. запам'ятай: під лежачий камінь вода не тече, однак і друга є: вода камінь точе. Хто хоче, той шукає і вирішує. Як он турки чи поляки. В принципі, в борг можуть надати тільки американці (ленд-ліз).
І не спирайся в своїх аргументах на бюджет, та й ще й поточний. це виглядає зовсім не професіонально, хоча, можливо, про що я...
Тому що техніка напічкана електронікою, це як на іномарки табло "check", а на Жігулях ні яких табло, ні яких помилок, поки ствол не рване
словаки - теж
українці - переключаться ...
альо, олафф, це декілька тисяч танків по 10 млн. кожний !!!
десятки міліардів євро мімо рота німецького ВПК
якийсь Леопард-табу у німців !
у той час як є сотня чи дві Леопард-1, який бундесвер вже ніколи НЕ буде використовувати і виробник готовий модернізувати їх та передати ЗСУ
НІТ - Леопард-табу
та мали б ми ті Леопард-1 та Мардери під час контрнаступу, то були б уже під Луганськом!
Ты смотри какие переборчивые пошли, четыре отличных саушки дают даром, а они носом крутят. Да одна такая машина на фронте на вес золота, если грамотно использовать.
А их уже 22 штуки будет с этими четырьмя.