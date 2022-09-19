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Германия передаст Украине еще четыре САУ Panzerhaubitze 2000

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сау,2000,panzerhaubitze

Германия намерена передать Украине дополнительно четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

В Минобороны ФРГ заявили, что речь пойдет о подержанных, но отремонтированных пушках, которые отдадут Украине, "несмотря на напряженную ситуацию с собственным материальным обеспечением". Передача должна начаться немедленно.

Пока Германия отдала Украине десять гаубиц PzH 2000. Теперь это количество увеличится до 14, а вместе с нидерландскими – до 22.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что немецкие гаубицы хорошо зарекомендовали себя на поле боя, и Украина в своих запросах просила увеличить поставки таких орудий.

Читайте также: Греция с Германией спустя почти четыре месяца согласовали передачу Украине 40 советских БМП-1
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Топ комментарии
+18
Так дають, як цапа доять. Що б їм так жінки давали
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19.09.2022 18:21
+15
Necro Mancer @666_mancer
Донецкая обл., #сбу задержала "законсервированных" российских диверсантов из группы "Моторолы"
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19.09.2022 18:24
+15
Да и за 4 ед. надо спасибо говорить,нам все нужно.Спасибо ФРГ.
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19.09.2022 18:24
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Намагаюсь зрозуміти: "аж чотири" чи "лише чотири"?
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19.09.2022 18:19 Ответить
мінєтчина надала Україні стільки зброї, що вже не можливо проїхати вулицями! чому ви думаєте така велика пробка по Варшавському та Житомирському шоссе кожного ранку? А новоірпіньска траса так взагалі одними мінєтськими гаубицями забита
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19.09.2022 18:52 Ответить
Нічо, якось розмокчеться. На здачу даватимуть.
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19.09.2022 19:03 Ответить
Поки що чотири , двльше буде більше !!
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19.09.2022 20:14 Ответить
Ге ж...
Песиміст каже:
- Гірше вже не буде...
А оптиміст радісно:
- Буде! Буде!
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19.09.2022 20:17 Ответить
Так дають, як цапа доять. Що б їм так жінки давали
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19.09.2022 18:21 Ответить
Necro Mancer @666_mancer
Донецкая обл., #сбу задержала "законсервированных" российских диверсантов из группы "Моторолы"
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19.09.2022 18:24 Ответить
В бутелях сало, шолі?
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19.09.2022 18:34 Ответить
точно! )
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19.09.2022 18:35 Ответить
Це вони заникали сало для асвабадітєлєй?
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19.09.2022 19:01 Ответить
Обозвали каких-то бедных колхозников диверсантами чтобы отобрать сало.
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19.09.2022 19:08 Ответить
у нас нет колхозников в отличии от тебя япошки...
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19.09.2022 20:32 Ответить
Спасибо! Надо еще поменять Мельника на продуктивного посла и пробить в ЕС идею совместного финансирования производства Леопардов для Украины. Работа дипломатов и гражданского общества.
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19.09.2022 18:24 Ответить
без Мельника хрен бы эти 14 получили. Украине нужно с немецкими конценами с двух сторон прибивать путен-ферштейнов. Объяснять обществу популярно, что немецкий ВПК упустит миллиарды, которые уедут в США и Польшу.
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19.09.2022 18:30 Ответить
Ну да, это как ты пришел в банк получать кредит-выбил ногою дверь в кабинет управляющего, назвал его лохом и потребовал дать ссуду. Ты так и так и действуешь? Ну, ты не дипломат и если вместо кредита получишь статью за хулиганку -никто и не почешеться, а тут дипломат, своим хамским поведением, всячески срывал поставки вооружений для Украины. Дипломату рот даден, что бы решить вопрос в пользу страны, а Мельнику и Зеленскому для пиару среди почтиталей. Чем громче обхамят доноров-тем более "крутыми хлопцами" перед лохторатом выглядят.
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19.09.2022 18:45 Ответить
тобі нагадати про міністра фінансів Німеччини Лінднера ?

у день повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого, коли посол України в Німеччині Андрій Мельник провів свої перемовини із німецькими політиками, голова Мінфіну тоді сказав послу, що «Україні лишилося кілька годин». За словами українського дипломата, міністр заявив, що постачання зброї чи відключення Росії від SWIFT є безглуздими

те ж саме він повторив сьогодні

то при чому Посол Мелник, якщо ця курва курвиться ще з окупації Криму ?
лідер «зелених» Джем Оздемір зауважив: "Лідер ВДП Лінднер, очевидно, будує нову коаліцію друзів диктатора"
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19.09.2022 19:11 Ответить
Вот ты взрослый человек, ответь себе на вопрос- какие обязательства Германии, Франции, и прочая по отношению к Украине? Ответ, -НИКАКИХ! Никаких обязательств нет и нигде они не зафиксированы и ТОЛЬКО СЕЙЧАС, элита западной Европы начинает склоняться к мысли, что рф- экзистенциальная угроза. Причем это понимание пока находится в зародышевом виде. Это нам кажется, мир живет Украиной, а на самом деле-это не так, даже в телевизоре не всегда про Украину показывают. И для измения позиции западных элит нужны не коновалы с замашками шпаны, а креативные люди, настоящие дипломаты, способные добиваться положительного результата при полном сопротивлении стороны. Именно это суть работы дипломата, а не засовывание палок в колеса, которые и так стоят на тормозах! И все эти министры, переминистры и СЕЙЧАС при таком же мненнии и сечас за бизнес с роисссей и изменить это мнение-огромная работа, а не кидание какашек в министра( что вызывает обратный эффект).
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19.09.2022 19:35 Ответить
Чучело, как мне нравится эта манипуляция, - поставить на одну чашу весов профессионала с большой буквы Мельника и случайного человечка Зеленского, - и обозвать их всех скопом дураками=) как это по-русски)))
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19.09.2022 19:26 Ответить
Ну если для тебя чучело, коновал Мельник это "профессионал", то тогда Зеленский для тебя должен быть "вторым Черчилем". Опуперь, у еще одного "артиста-популиста" подрастает клуб любителей ".п...здунцазаправиля".
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19.09.2022 19:48 Ответить
я же говорю, - до дурака даже не доходит, что это две атомарные личности, никак не связанные между собой. Это все-равно, что я назову Бутусова дураком по той причине, что у него на сайте куча олигофренов комменты строчит. Приблизительно так)
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19.09.2022 20:01 Ответить
Это правда, что олигофрены строчат... "Атомарные личности" , оба занимались самопиаром для для своих "любителей" внутри Украины, оба хамили Канцлеру и Президенту Германии, срывая апплодисменты недалеких почиталей, все делали для срыва поставок вооружений из Германии! И только давление со строны США вынудило политиков в Германии начать поставки вооружений в Украину, а взаимное неприятие, как было так и осталсь. Может что бы крутить хвосты свиньям на камеру у Мельника и есть навыки, но работать на дипломатическом поприще- гробить дело. Да не просто дело, а поставки вооружений от одной из двух существующих в Европе стран, способных в товарных количествах произвозводить тяжелые вооружения.
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19.09.2022 20:19 Ответить
идешь в спам, раз такой бестолковый=)
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19.09.2022 21:39 Ответить
Слушай, Вася, ты можешь обьяснить, как такой "большой прохвессионал" Мельник жалуется, что его, "дипломата" не хочет принимать НИ ОДИН член правительства Германии? Даже министр иностранных дел Германии? Это шож за "дипломат прохвессионал" у тебя в кумирах, который не в состоянии даже попасть на прием в МИД страны, где он аккредитован? Из за таких дыроматов и имеем то, что имеем.
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19.09.2022 22:56 Ответить
Васян, а ты не подумал почему на немецкое правительство жалуется не только украинский посол Мельник, но и немецкий концерн Rheinmetall ? Почему, Васян?
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20.09.2022 10:05 Ответить
немцы хотят поставлять Украине современные системы, украинцы хотят их покупать, немецкое правительство ставит бан, а виноват ... посол Мельник... О_о ???? Васян, погугли "логика" =)
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20.09.2022 10:09 Ответить
И что? Что делает полудурок "посол" что бы изменить ситуацию? Лохам типа тебя в эфире заявлят, что он обхамил канцлера и тем самым еще более усугубил ситуацию? Так а зачем для такого "простого решения" нужен дипломат? Таких как ты выпусти, вы не хуже Мельника разосрет..ь с првительством Германии. Еще один "артист" из Киева обхамил Президента Германии...Это Слава Богу,американцы стали давить на Германию и ломать их на поставку техники. Это шо ж в голове надо иметь, что бы такое творить? Пиарщики гребанные.
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20.09.2022 14:36 Ответить
если бы у тебя, дурака, были зачатки логики, то бы ты ответил на свой вопрос.
Понимаешь, идиот, если немецкие концерны недовольны немецким правительством, посол Мельник недоволен немецким правительством, то, наверняка, дело в коррумпированном немецком правительстве, а не в после Мельнике =)
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20.09.2022 14:41 Ответить
Дело в вас, с минимальным IQ, именно из вашей среды рождаются Мельники, и прочие Шариковы, живущие не головою а хайпом.
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20.09.2022 15:32 Ответить
т.е. по сути ответить нечего, ответ - "сам дурак". Твое умственный уровень вполне понятен=)
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20.09.2022 15:37 Ответить
Я тебе дураку, даже немножко открою будущее... Дело посла Мельника даст свои плоды, - немцы выделят танки, больше панцергаубицер и мардеры... Через некоторое время, сначала в прессе, а потом и в судах всплывут факты коррпумпирования немецких элит русскими клептократами, кто-уедет в тюрячку, а кто-то выйдет в окно... Посол Мельник свое место в истории уже заслужил. Когда-нибудь в Берлине будет улица имени украинского посла Мельника=)
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20.09.2022 15:41 Ответить
Прям в Берлине? Может ты себе Мельника из папье-маше на нос лучше приклеишь? Ужас, даже не предполагал, что такие олигофрены еще существуют, Шариковы, Мельники, почитатели их...
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20.09.2022 17:37 Ответить
Да, Васян, - в Берлине будет улица Мельника =)
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20.09.2022 17:39 Ответить
А на носу у тебя Мельник из папье-маше.. Каждому свое.
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20.09.2022 17:40 Ответить
мельник никакой не профессионал а слуга дЕрмака - все время пытался посорить Украину с фрг
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20.09.2022 00:08 Ответить
Шта?😟
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19.09.2022 18:34 Ответить
Словаччина "пересідатиме" з радянських Т-72 на південнокорейські К2, Leopard 2 "цікавить не так сильно"

мета - уніфікація з танковим парком Польщі

ДУ-МАЙ-ТЕ !!!

Україна теж має плюнути на Леопарди і орієнтуватись на К2, для спільного виробництва та обслуговування із членами Речі Посполитої Нової -
конфедеративної держави Польщі, України, Литви, Словаччини та Білорусі
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19.09.2022 18:50 Ответить
Может и так. Вопрос-кто будет финансировать изготовление К2 для Украины? Для справки-совместное финансирование производства Леопардов коштом ЕС-уже обсуждается. Только со стороны Украины пока мало там сделано, больше заняты "ливерной колбасой".
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19.09.2022 19:53 Ответить
не розказуй байки. ідея була, але там ще і "кіт не валявся". А якщо звернути увагу на те, що турки не в захваті від живучості цього танку, то треба добре подумати, чи потрібен нам такий моднявий але безтолковий панцир.
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19.09.2022 21:00 Ответить
У тебя есть готовый вариант? Или так, поговорить зашел?
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19.09.2022 21:19 Ответить
я не вважаю себе гіршим за тебе, ти ж також сюди зайшов? Це перше.
По друге, звичайно є - або американський, або британський, або справді південнокорейський - влізти в кооперацію з поляками. з лео нічого не буде - взагалі... це не танк, а залізо для параду - симпатичне, але маложивуче.

Ці ж зеленорожі терендять про нього, на мою думку, з двох причин:
1. тролять німців
2. бо тупі і не розуміють нічого в панцирах - хтось сказав, а вони підхопили і ляпають язиком.

А які в тебе варіанти крім, як побазікати?
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19.09.2022 23:14 Ответить
Обьясняю. В мире есть очень много хороших и опупительных вещей, в том числе танков. Но всегда возникает один и тот же вопрос-за чьи бабки каждую конкретную штуку можно купить? Деньги на покупку нам никто и не даст. Почти все, что к нам поступает финансируется самими странами поставшиками в рамках бюджета проведенного через парламенты этих стран.
Второе и самое главное- в расходах украинского бюджета за август уже 41 процент-денежное содержание военнослудащих и еще 21 процент-закупку техники и вооружений!!! Т,е уже 62 процента идут на войну( и удельный вес будет расти), при том, что доходами покрывается только 30 прцентов расходов бюджета. Денег на закупку "хороших" и опупительеных танков нет и не будет. Не извесно станут ли США поставлять Абрамсы, но Германия за свой счет танки ( ни хорошие ни плохие)строить нам точно не станет. Поэтому вариантов у Украины, обеспеченеых финансами- раз и обчелся и именно поэтому развивать идею финансирования ЕС постройки Леопардов надо, ( несмотря на то, шо ты как " военный эксперт" их забраковал).
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19.09.2022 23:53 Ответить
я достатньо розуміюсь в деяких військових моментах, однак я не експерт - експерта, я бачу, корчиш з себе ти. А забракували ці танки турки, бо мали їх і випробували їх у справжніх бойових діях. І не будуть німці нам чи з нами нам робити танки -ні, і ще раз ні, бо то німці і про це розмова довга.

потрібно шукати хто зможе чи продати чи кооперуватись і, звичайно, гроші. запам'ятай: під лежачий камінь вода не тече, однак і друга є: вода камінь точе. Хто хоче, той шукає і вирішує. Як он турки чи поляки. В принципі, в борг можуть надати тільки американці (ленд-ліз).

І не спирайся в своїх аргументах на бюджет, та й ще й поточний. це виглядає зовсім не професіонально, хоча, можливо, про що я...
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20.09.2022 00:04 Ответить
Ладно, иди в футбол со сверсниками поиграй...
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20.09.2022 00:16 Ответить
ясно. перейшов на особисте, свисток. я бігав в армії, коли ти ше під столом повзав.
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20.09.2022 00:33 Ответить
А що, біг позитивно на IQ впливае?
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20.09.2022 00:47 Ответить
леопарды уже есть их до хрена в разных армиях - немцы же их потом списывать будут - ну почему бы не выпросить?
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20.09.2022 00:10 Ответить
Да и за 4 ед. надо спасибо говорить,нам все нужно.Спасибо ФРГ.
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19.09.2022 18:24 Ответить
Конечно это очень большое спасибо, США ни одной САУ не дали в помине исключительно по политическим (а не логистическим, техническим или из-за военной тайны), притом вот их как раз можно было поставить значительное количество разных модификаций. Просто Бёрнс из ЦРУ дал записку, что это неприемлимая эскалация и так делать нельзя, которую Патрушев его дружбан передал, а Ермак по команде от кураторов все это заверил и не долбил именно с конкретными претензиями. Притом Шольц уже в 3-ий раз говорит, что СРАЗУ же поставит там леопёрды, но когда США первыми начнут поставку танков хоть каких-нибудь старых.
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19.09.2022 19:27 Ответить
на Берлин ! І щоб німці робили?
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19.09.2022 18:26 Ответить
Лучше польские Крабы и дешевле и надежнее.
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19.09.2022 18:27 Ответить
"с паршивой овцы хоть шерсти клок"......
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19.09.2022 18:30 Ответить
Ещё 4 САУ не помешают.
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19.09.2022 18:45 Ответить
та да - все те ж саме, тільки ми зробили замовлення на 100 Крабів по 10 млн. дол за штуку, а Панцер коштує 17 млн.
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19.09.2022 18:53 Ответить
Ремонтувати де через місяць?
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19.09.2022 18:35 Ответить
де, де, звісно ж що в Литві....
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19.09.2022 18:54 Ответить
Да вы издеваетесь что ли, стволы же выходят из строя после пары сотен выстрелов. Не,ну если каждый выстрел будет умным снарядом, то все ок. Дайте тогда и снаряды!
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19.09.2022 18:41 Ответить
Там один постріл дає більше користі ніж залп кацапського артдивізіону
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19.09.2022 18:53 Ответить
по піхоті не будеш гатити снарядом за 100 тис....... долярів, звісно
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19.09.2022 19:04 Ответить
по піхоті гарматами, що пуляють на 40 км, ніхто не гатить навіть дешевими снарядами - для цього є міномети
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19.09.2022 20:05 Ответить
Не могут они иметь такой ресурс, он намного выше. Просто у них рабочий цикл (время, чтобы ствол остыл, сжался и когда нельзя стрелять) имеется, а так они не могут быть менее прочными, чем m777, а они в свою очередь очень неплохо для своего веса настреляли. И чем больше САУ будет, тем больше возможностей будет им давать отдых и чистить ствол, ну и снаряды может по градациям давать будут, толще на 0.1мм диаметром для более изношенных стволов, картузу лучше сжигаемую и многое другое. И все равно стволы настреляют много, вопрос к механизму заряжания конечно, он действительно так на пару тысяч раз, надо ставить на ровную поверхность по инклинометру, но все равно стрелять с них можно.
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19.09.2022 19:24 Ответить
Взагалі не стволи, а автомат заряджання, і не виходить з ладу, а загоряється табло про помилку
Тому що техніка напічкана електронікою, це як на іномарки табло "check", а на Жігулях ні яких табло, ні яких помилок, поки ствол не рване
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19.09.2022 21:33 Ответить
ух ти ж божєчкі, мінетчінна зупинись
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19.09.2022 18:54 Ответить
вы путаете это дрочьлэнд
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19.09.2022 19:00 Ответить
Дають так як вкрали у когось, які вони щедрі!!!!!
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19.09.2022 19:00 Ответить
ну это же не рузьге за газ бабки перечислять, тут думать нннадо
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19.09.2022 19:05 Ответить
а платить пособия нашим беженцам это тоже немцы должны? а в бюджет дотации миллиарды евро? ну ты тварь неблагодрная..
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20.09.2022 00:15 Ответить
шизик, прийми лекарства и успакойся, скоро дело до репараций от твоей штопаной менечинни дойдет
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21.09.2022 06:56 Ответить
что то ботоксом завоняло - ахтунг гусеницы дорвались до клавиатуры
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21.09.2022 14:01 Ответить
Немецкие производители ГОТОВЫ дать и танки и все что надо, это их заработок... Здесь йолоп шмольц, анжелы штази и БЕС(а)путина незаконнорожденный сын, крутит-мутит. Плюс, старый алкаш швондер, любитель кремлевского анала...
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19.09.2022 19:01 Ответить
поляки вже переключились на Південну Корею,
словаки - теж
українці - переключаться ...

альо, олафф, це декілька тисяч танків по 10 млн. кожний !!!
десятки міліардів євро мімо рота німецького ВПК
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19.09.2022 19:20 Ответить
Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo -- https://focus.ua/*******-novosti/529889-germaniya-peredala-ukraine-obeshchannye-raketnye-sistemy-mars-ii-i-50-bronetransporterov-dingo
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19.09.2022 19:01 Ответить
какое угодно извращение, только не Леопарды!

якийсь Леопард-табу у німців !

у той час як є сотня чи дві Леопард-1, який бундесвер вже ніколи НЕ буде використовувати і виробник готовий модернізувати їх та передати ЗСУ

НІТ - Леопард-табу

та мали б ми ті Леопард-1 та Мардери під час контрнаступу, то були б уже під Луганськом!
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19.09.2022 19:17 Ответить
не мели ламерських дурниць - Леопард-1 то таке саме дрантя як і кацапські Т-62 з консервації
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19.09.2022 20:10 Ответить
може так раптом трапитися що лео-2 те ж дрантя. тільки поки що не розпізнане добряче ще.
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19.09.2022 21:04 Ответить
Нічого подібного. Це старий танк але порівнювати старий Москвіч зі старим Мерседесом безглуздо
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19.09.2022 22:08 Ответить
проблема в тому, що нам не потрібен мерседес: ні новий, ні старий - нам потрібен бойовий танк. танк має відповідні параметри, наприклад, живучість і ефективність. З цим поки що не все так добре виглядає, хоча можливо турки і помиляються й дарма свій танк розробляють...
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19.09.2022 23:18 Ответить
нам нужно сначала начинать с себя а потом перекладывать на других
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20.09.2022 00:17 Ответить
про напружену ситуацію у папєрєдніци - фрау меркель спитайте- чому ФРГ довела до такої ситуації
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19.09.2022 19:21 Ответить
Otlycno.Italjanci ecio 5 peredali no srazu povezli Germaniju na remont.MArs ecio dve stuki peredali eto te ze Himars stary variant,kacapi takix osobeno bojatsia.Vot interesno pocemu francuzi pocti nicego nedajut tolko pered vyborami Makron dal i potom zakoncilos
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19.09.2022 19:23 Ответить
каком году или тісячилетии???
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19.09.2022 19:57 Ответить
Довбойоби, які хейтять Німеччину з будь-якого приводу - ваш вихід.
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19.09.2022 20:43 Ответить
не з будь якого, не маніпулюй. а з досить конкретних ситуацій і питань. Чи ти, чув як хейтять німці за допомогу біженцям чи за гуманітарну допомогу? Ну? давай, розкажи про "будь який привід". мудло.
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19.09.2022 21:06 Ответить
Просто почитай коменти до цієї новини таких самих як ти йолопів
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20.09.2022 11:43 Ответить
Сказали спасибо и позакрывали пысдакы. Кто хочет может пойти задонатить ВСУ.
Ты смотри какие переборчивые пошли, четыре отличных саушки дают даром, а они носом крутят. Да одна такая машина на фронте на вес золота, если грамотно использовать.
А их уже 22 штуки будет с этими четырьмя.
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19.09.2022 23:48 Ответить
это кацапские боты крутят носом или диванные бойцы которые "ходили" но отправили из военкомата
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20.09.2022 00:18 Ответить
добре.
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20.09.2022 03:11 Ответить
 
 