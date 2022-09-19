УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12715 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Допомога Україні Війна
6 597 86
війна (56290) Німеччина (4521) зброя (5748) артилерія (712)

Німеччина надасть Україні ще чотири САУ Panzerhaubitze 2000

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сау,2000,panzerhaubitze

Німеччина збирається передати Україні додатково чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

У Міноборони ФРН заявили, що йтиметься про вживані, але відремонтовані гармати, що віддадуть Україні, "попри напружену ситуацію з власним матеріальним забезпеченням". Передання має розпочатися негайно.

Поки що Німеччина віддала Україні десять гаубиць PzH 2000. Тепер ця кількість збільшиться до 14, а разом із нідерландськими – до 22.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що німецькі гаубиці добре зарекомендували себе на полі бою, і Україна у своїх запитах просила збільшити постачання таких гармат.

Також читайте: Греція з Німеччиною через майже чотири місяці погодили передачу Україні 40 радянських БМП-1

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Так дають, як цапа доять. Що б їм так жінки давали
показати весь коментар
19.09.2022 18:21
+15
Necro Mancer @666_mancer
Донецкая обл., #сбу задержала "законсервированных" российских диверсантов из группы "Моторолы"
показати весь коментар
19.09.2022 18:24
+15
Да и за 4 ед. надо спасибо говорить,нам все нужно.Спасибо ФРГ.
показати весь коментар
19.09.2022 18:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Намагаюсь зрозуміти: "аж чотири" чи "лише чотири"?
показати весь коментар
19.09.2022 18:19 Відповісти
мінєтчина надала Україні стільки зброї, що вже не можливо проїхати вулицями! чому ви думаєте така велика пробка по Варшавському та Житомирському шоссе кожного ранку? А новоірпіньска траса так взагалі одними мінєтськими гаубицями забита
показати весь коментар
19.09.2022 18:52 Відповісти
Нічо, якось розмокчеться. На здачу даватимуть.
показати весь коментар
19.09.2022 19:03 Відповісти
Поки що чотири , двльше буде більше !!
показати весь коментар
19.09.2022 20:14 Відповісти
Ге ж...
Песиміст каже:
- Гірше вже не буде...
А оптиміст радісно:
- Буде! Буде!
показати весь коментар
19.09.2022 20:17 Відповісти
Так дають, як цапа доять. Що б їм так жінки давали
показати весь коментар
19.09.2022 18:21 Відповісти
Necro Mancer @666_mancer
Донецкая обл., #сбу задержала "законсервированных" российских диверсантов из группы "Моторолы"
показати весь коментар
19.09.2022 18:24 Відповісти
В бутелях сало, шолі?
показати весь коментар
19.09.2022 18:34 Відповісти
точно! )
показати весь коментар
19.09.2022 18:35 Відповісти
Це вони заникали сало для асвабадітєлєй?
показати весь коментар
19.09.2022 19:01 Відповісти
Обозвали каких-то бедных колхозников диверсантами чтобы отобрать сало.
показати весь коментар
19.09.2022 19:08 Відповісти
у нас нет колхозников в отличии от тебя япошки...
показати весь коментар
19.09.2022 20:32 Відповісти
Спасибо! Надо еще поменять Мельника на продуктивного посла и пробить в ЕС идею совместного финансирования производства Леопардов для Украины. Работа дипломатов и гражданского общества.
показати весь коментар
19.09.2022 18:24 Відповісти
без Мельника хрен бы эти 14 получили. Украине нужно с немецкими конценами с двух сторон прибивать путен-ферштейнов. Объяснять обществу популярно, что немецкий ВПК упустит миллиарды, которые уедут в США и Польшу.
показати весь коментар
19.09.2022 18:30 Відповісти
Ну да, это как ты пришел в банк получать кредит-выбил ногою дверь в кабинет управляющего, назвал его лохом и потребовал дать ссуду. Ты так и так и действуешь? Ну, ты не дипломат и если вместо кредита получишь статью за хулиганку -никто и не почешеться, а тут дипломат, своим хамским поведением, всячески срывал поставки вооружений для Украины. Дипломату рот даден, что бы решить вопрос в пользу страны, а Мельнику и Зеленскому для пиару среди почтиталей. Чем громче обхамят доноров-тем более "крутыми хлопцами" перед лохторатом выглядят.
показати весь коментар
19.09.2022 18:45 Відповісти
тобі нагадати про міністра фінансів Німеччини Лінднера ?

у день повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого, коли посол України в Німеччині Андрій Мельник провів свої перемовини із німецькими політиками, голова Мінфіну тоді сказав послу, що «Україні лишилося кілька годин». За словами українського дипломата, міністр заявив, що постачання зброї чи відключення Росії від SWIFT є безглуздими

те ж саме він повторив сьогодні

то при чому Посол Мелник, якщо ця курва курвиться ще з окупації Криму ?
лідер «зелених» Джем Оздемір зауважив: "Лідер ВДП Лінднер, очевидно, будує нову коаліцію друзів диктатора"
показати весь коментар
19.09.2022 19:11 Відповісти
Вот ты взрослый человек, ответь себе на вопрос- какие обязательства Германии, Франции, и прочая по отношению к Украине? Ответ, -НИКАКИХ! Никаких обязательств нет и нигде они не зафиксированы и ТОЛЬКО СЕЙЧАС, элита западной Европы начинает склоняться к мысли, что рф- экзистенциальная угроза. Причем это понимание пока находится в зародышевом виде. Это нам кажется, мир живет Украиной, а на самом деле-это не так, даже в телевизоре не всегда про Украину показывают. И для измения позиции западных элит нужны не коновалы с замашками шпаны, а креативные люди, настоящие дипломаты, способные добиваться положительного результата при полном сопротивлении стороны. Именно это суть работы дипломата, а не засовывание палок в колеса, которые и так стоят на тормозах! И все эти министры, переминистры и СЕЙЧАС при таком же мненнии и сечас за бизнес с роисссей и изменить это мнение-огромная работа, а не кидание какашек в министра( что вызывает обратный эффект).
показати весь коментар
19.09.2022 19:35 Відповісти
Чучело, как мне нравится эта манипуляция, - поставить на одну чашу весов профессионала с большой буквы Мельника и случайного человечка Зеленского, - и обозвать их всех скопом дураками=) как это по-русски)))
показати весь коментар
19.09.2022 19:26 Відповісти
Ну если для тебя чучело, коновал Мельник это "профессионал", то тогда Зеленский для тебя должен быть "вторым Черчилем". Опуперь, у еще одного "артиста-популиста" подрастает клуб любителей ".п...здунцазаправиля".
показати весь коментар
19.09.2022 19:48 Відповісти
я же говорю, - до дурака даже не доходит, что это две атомарные личности, никак не связанные между собой. Это все-равно, что я назову Бутусова дураком по той причине, что у него на сайте куча олигофренов комменты строчит. Приблизительно так)
показати весь коментар
19.09.2022 20:01 Відповісти
Это правда, что олигофрены строчат... "Атомарные личности" , оба занимались самопиаром для для своих "любителей" внутри Украины, оба хамили Канцлеру и Президенту Германии, срывая апплодисменты недалеких почиталей, все делали для срыва поставок вооружений из Германии! И только давление со строны США вынудило политиков в Германии начать поставки вооружений в Украину, а взаимное неприятие, как было так и осталсь. Может что бы крутить хвосты свиньям на камеру у Мельника и есть навыки, но работать на дипломатическом поприще- гробить дело. Да не просто дело, а поставки вооружений от одной из двух существующих в Европе стран, способных в товарных количествах произвозводить тяжелые вооружения.
показати весь коментар
19.09.2022 20:19 Відповісти
идешь в спам, раз такой бестолковый=)
показати весь коментар
19.09.2022 21:39 Відповісти
Слушай, Вася, ты можешь обьяснить, как такой "большой прохвессионал" Мельник жалуется, что его, "дипломата" не хочет принимать НИ ОДИН член правительства Германии? Даже министр иностранных дел Германии? Это шож за "дипломат прохвессионал" у тебя в кумирах, который не в состоянии даже попасть на прием в МИД страны, где он аккредитован? Из за таких дыроматов и имеем то, что имеем.
показати весь коментар
19.09.2022 22:56 Відповісти
Васян, а ты не подумал почему на немецкое правительство жалуется не только украинский посол Мельник, но и немецкий концерн Rheinmetall ? Почему, Васян?
показати весь коментар
20.09.2022 10:05 Відповісти
немцы хотят поставлять Украине современные системы, украинцы хотят их покупать, немецкое правительство ставит бан, а виноват ... посол Мельник... О_о ???? Васян, погугли "логика" =)
показати весь коментар
20.09.2022 10:09 Відповісти
И что? Что делает полудурок "посол" что бы изменить ситуацию? Лохам типа тебя в эфире заявлят, что он обхамил канцлера и тем самым еще более усугубил ситуацию? Так а зачем для такого "простого решения" нужен дипломат? Таких как ты выпусти, вы не хуже Мельника разосрет..ь с првительством Германии. Еще один "артист" из Киева обхамил Президента Германии...Это Слава Богу,американцы стали давить на Германию и ломать их на поставку техники. Это шо ж в голове надо иметь, что бы такое творить? Пиарщики гребанные.
показати весь коментар
20.09.2022 14:36 Відповісти
если бы у тебя, дурака, были зачатки логики, то бы ты ответил на свой вопрос.
Понимаешь, идиот, если немецкие концерны недовольны немецким правительством, посол Мельник недоволен немецким правительством, то, наверняка, дело в коррумпированном немецком правительстве, а не в после Мельнике =)
показати весь коментар
20.09.2022 14:41 Відповісти
Дело в вас, с минимальным IQ, именно из вашей среды рождаются Мельники, и прочие Шариковы, живущие не головою а хайпом.
показати весь коментар
20.09.2022 15:32 Відповісти
т.е. по сути ответить нечего, ответ - "сам дурак". Твое умственный уровень вполне понятен=)
показати весь коментар
20.09.2022 15:37 Відповісти
Я тебе дураку, даже немножко открою будущее... Дело посла Мельника даст свои плоды, - немцы выделят танки, больше панцергаубицер и мардеры... Через некоторое время, сначала в прессе, а потом и в судах всплывут факты коррпумпирования немецких элит русскими клептократами, кто-уедет в тюрячку, а кто-то выйдет в окно... Посол Мельник свое место в истории уже заслужил. Когда-нибудь в Берлине будет улица имени украинского посла Мельника=)
показати весь коментар
20.09.2022 15:41 Відповісти
Прям в Берлине? Может ты себе Мельника из папье-маше на нос лучше приклеишь? Ужас, даже не предполагал, что такие олигофрены еще существуют, Шариковы, Мельники, почитатели их...
показати весь коментар
20.09.2022 17:37 Відповісти
Да, Васян, - в Берлине будет улица Мельника =)
показати весь коментар
20.09.2022 17:39 Відповісти
А на носу у тебя Мельник из папье-маше.. Каждому свое.
показати весь коментар
20.09.2022 17:40 Відповісти
мельник никакой не профессионал а слуга дЕрмака - все время пытался посорить Украину с фрг
показати весь коментар
20.09.2022 00:08 Відповісти
Шта?😟
показати весь коментар
19.09.2022 18:34 Відповісти
Словаччина "пересідатиме" з радянських Т-72 на південнокорейські К2, Leopard 2 "цікавить не так сильно"

мета - уніфікація з танковим парком Польщі

ДУ-МАЙ-ТЕ !!!

Україна теж має плюнути на Леопарди і орієнтуватись на К2, для спільного виробництва та обслуговування із членами Речі Посполитої Нової -
конфедеративної держави Польщі, України, Литви, Словаччини та Білорусі
показати весь коментар
19.09.2022 18:50 Відповісти
Может и так. Вопрос-кто будет финансировать изготовление К2 для Украины? Для справки-совместное финансирование производства Леопардов коштом ЕС-уже обсуждается. Только со стороны Украины пока мало там сделано, больше заняты "ливерной колбасой".
показати весь коментар
19.09.2022 19:53 Відповісти
не розказуй байки. ідея була, але там ще і "кіт не валявся". А якщо звернути увагу на те, що турки не в захваті від живучості цього танку, то треба добре подумати, чи потрібен нам такий моднявий але безтолковий панцир.
показати весь коментар
19.09.2022 21:00 Відповісти
У тебя есть готовый вариант? Или так, поговорить зашел?
показати весь коментар
19.09.2022 21:19 Відповісти
я не вважаю себе гіршим за тебе, ти ж також сюди зайшов? Це перше.
По друге, звичайно є - або американський, або британський, або справді південнокорейський - влізти в кооперацію з поляками. з лео нічого не буде - взагалі... це не танк, а залізо для параду - симпатичне, але маложивуче.

Ці ж зеленорожі терендять про нього, на мою думку, з двох причин:
1. тролять німців
2. бо тупі і не розуміють нічого в панцирах - хтось сказав, а вони підхопили і ляпають язиком.

А які в тебе варіанти крім, як побазікати?
показати весь коментар
19.09.2022 23:14 Відповісти
Обьясняю. В мире есть очень много хороших и опупительных вещей, в том числе танков. Но всегда возникает один и тот же вопрос-за чьи бабки каждую конкретную штуку можно купить? Деньги на покупку нам никто и не даст. Почти все, что к нам поступает финансируется самими странами поставшиками в рамках бюджета проведенного через парламенты этих стран.
Второе и самое главное- в расходах украинского бюджета за август уже 41 процент-денежное содержание военнослудащих и еще 21 процент-закупку техники и вооружений!!! Т,е уже 62 процента идут на войну( и удельный вес будет расти), при том, что доходами покрывается только 30 прцентов расходов бюджета. Денег на закупку "хороших" и опупительеных танков нет и не будет. Не извесно станут ли США поставлять Абрамсы, но Германия за свой счет танки ( ни хорошие ни плохие)строить нам точно не станет. Поэтому вариантов у Украины, обеспеченеых финансами- раз и обчелся и именно поэтому развивать идею финансирования ЕС постройки Леопардов надо, ( несмотря на то, шо ты как " военный эксперт" их забраковал).
показати весь коментар
19.09.2022 23:53 Відповісти
я достатньо розуміюсь в деяких військових моментах, однак я не експерт - експерта, я бачу, корчиш з себе ти. А забракували ці танки турки, бо мали їх і випробували їх у справжніх бойових діях. І не будуть німці нам чи з нами нам робити танки -ні, і ще раз ні, бо то німці і про це розмова довга.

потрібно шукати хто зможе чи продати чи кооперуватись і, звичайно, гроші. запам'ятай: під лежачий камінь вода не тече, однак і друга є: вода камінь точе. Хто хоче, той шукає і вирішує. Як он турки чи поляки. В принципі, в борг можуть надати тільки американці (ленд-ліз).

І не спирайся в своїх аргументах на бюджет, та й ще й поточний. це виглядає зовсім не професіонально, хоча, можливо, про що я...
показати весь коментар
20.09.2022 00:04 Відповісти
Ладно, иди в футбол со сверсниками поиграй...
показати весь коментар
20.09.2022 00:16 Відповісти
ясно. перейшов на особисте, свисток. я бігав в армії, коли ти ше під столом повзав.
показати весь коментар
20.09.2022 00:33 Відповісти
А що, біг позитивно на IQ впливае?
показати весь коментар
20.09.2022 00:47 Відповісти
леопарды уже есть их до хрена в разных армиях - немцы же их потом списывать будут - ну почему бы не выпросить?
показати весь коментар
20.09.2022 00:10 Відповісти
Да и за 4 ед. надо спасибо говорить,нам все нужно.Спасибо ФРГ.
показати весь коментар
19.09.2022 18:24 Відповісти
Конечно это очень большое спасибо, США ни одной САУ не дали в помине исключительно по политическим (а не логистическим, техническим или из-за военной тайны), притом вот их как раз можно было поставить значительное количество разных модификаций. Просто Бёрнс из ЦРУ дал записку, что это неприемлимая эскалация и так делать нельзя, которую Патрушев его дружбан передал, а Ермак по команде от кураторов все это заверил и не долбил именно с конкретными претензиями. Притом Шольц уже в 3-ий раз говорит, что СРАЗУ же поставит там леопёрды, но когда США первыми начнут поставку танков хоть каких-нибудь старых.
показати весь коментар
19.09.2022 19:27 Відповісти
на Берлин ! І щоб німці робили?
показати весь коментар
19.09.2022 18:26 Відповісти
Лучше польские Крабы и дешевле и надежнее.
показати весь коментар
19.09.2022 18:27 Відповісти
"с паршивой овцы хоть шерсти клок"......
показати весь коментар
19.09.2022 18:30 Відповісти
Ещё 4 САУ не помешают.
показати весь коментар
19.09.2022 18:45 Відповісти
та да - все те ж саме, тільки ми зробили замовлення на 100 Крабів по 10 млн. дол за штуку, а Панцер коштує 17 млн.
показати весь коментар
19.09.2022 18:53 Відповісти
Ремонтувати де через місяць?
показати весь коментар
19.09.2022 18:35 Відповісти
де, де, звісно ж що в Литві....
показати весь коментар
19.09.2022 18:54 Відповісти
Да вы издеваетесь что ли, стволы же выходят из строя после пары сотен выстрелов. Не,ну если каждый выстрел будет умным снарядом, то все ок. Дайте тогда и снаряды!
показати весь коментар
19.09.2022 18:41 Відповісти
Там один постріл дає більше користі ніж залп кацапського артдивізіону
показати весь коментар
19.09.2022 18:53 Відповісти
по піхоті не будеш гатити снарядом за 100 тис....... долярів, звісно
показати весь коментар
19.09.2022 19:04 Відповісти
по піхоті гарматами, що пуляють на 40 км, ніхто не гатить навіть дешевими снарядами - для цього є міномети
показати весь коментар
19.09.2022 20:05 Відповісти
Не могут они иметь такой ресурс, он намного выше. Просто у них рабочий цикл (время, чтобы ствол остыл, сжался и когда нельзя стрелять) имеется, а так они не могут быть менее прочными, чем m777, а они в свою очередь очень неплохо для своего веса настреляли. И чем больше САУ будет, тем больше возможностей будет им давать отдых и чистить ствол, ну и снаряды может по градациям давать будут, толще на 0.1мм диаметром для более изношенных стволов, картузу лучше сжигаемую и многое другое. И все равно стволы настреляют много, вопрос к механизму заряжания конечно, он действительно так на пару тысяч раз, надо ставить на ровную поверхность по инклинометру, но все равно стрелять с них можно.
показати весь коментар
19.09.2022 19:24 Відповісти
Взагалі не стволи, а автомат заряджання, і не виходить з ладу, а загоряється табло про помилку
Тому що техніка напічкана електронікою, це як на іномарки табло "check", а на Жігулях ні яких табло, ні яких помилок, поки ствол не рване
показати весь коментар
19.09.2022 21:33 Відповісти
ух ти ж божєчкі, мінетчінна зупинись
показати весь коментар
19.09.2022 18:54 Відповісти
вы путаете это дрочьлэнд
показати весь коментар
19.09.2022 19:00 Відповісти
Дають так як вкрали у когось, які вони щедрі!!!!!
показати весь коментар
19.09.2022 19:00 Відповісти
ну это же не рузьге за газ бабки перечислять, тут думать нннадо
показати весь коментар
19.09.2022 19:05 Відповісти
а платить пособия нашим беженцам это тоже немцы должны? а в бюджет дотации миллиарды евро? ну ты тварь неблагодрная..
показати весь коментар
20.09.2022 00:15 Відповісти
шизик, прийми лекарства и успакойся, скоро дело до репараций от твоей штопаной менечинни дойдет
показати весь коментар
21.09.2022 06:56 Відповісти
что то ботоксом завоняло - ахтунг гусеницы дорвались до клавиатуры
показати весь коментар
21.09.2022 14:01 Відповісти
Немецкие производители ГОТОВЫ дать и танки и все что надо, это их заработок... Здесь йолоп шмольц, анжелы штази и БЕС(а)путина незаконнорожденный сын, крутит-мутит. Плюс, старый алкаш швондер, любитель кремлевского анала...
показати весь коментар
19.09.2022 19:01 Відповісти
поляки вже переключились на Південну Корею,
словаки - теж
українці - переключаться ...

альо, олафф, це декілька тисяч танків по 10 млн. кожний !!!
десятки міліардів євро мімо рота німецького ВПК
показати весь коментар
19.09.2022 19:20 Відповісти
Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo -- https://focus.ua/*******-novosti/529889-germaniya-peredala-ukraine-obeshchannye-raketnye-sistemy-mars-ii-i-50-bronetransporterov-dingo
показати весь коментар
19.09.2022 19:01 Відповісти
какое угодно извращение, только не Леопарды!

якийсь Леопард-табу у німців !

у той час як є сотня чи дві Леопард-1, який бундесвер вже ніколи НЕ буде використовувати і виробник готовий модернізувати їх та передати ЗСУ

НІТ - Леопард-табу

та мали б ми ті Леопард-1 та Мардери під час контрнаступу, то були б уже під Луганськом!
показати весь коментар
19.09.2022 19:17 Відповісти
не мели ламерських дурниць - Леопард-1 то таке саме дрантя як і кацапські Т-62 з консервації
показати весь коментар
19.09.2022 20:10 Відповісти
може так раптом трапитися що лео-2 те ж дрантя. тільки поки що не розпізнане добряче ще.
показати весь коментар
19.09.2022 21:04 Відповісти
Нічого подібного. Це старий танк але порівнювати старий Москвіч зі старим Мерседесом безглуздо
показати весь коментар
19.09.2022 22:08 Відповісти
проблема в тому, що нам не потрібен мерседес: ні новий, ні старий - нам потрібен бойовий танк. танк має відповідні параметри, наприклад, живучість і ефективність. З цим поки що не все так добре виглядає, хоча можливо турки і помиляються й дарма свій танк розробляють...
показати весь коментар
19.09.2022 23:18 Відповісти
нам нужно сначала начинать с себя а потом перекладывать на других
показати весь коментар
20.09.2022 00:17 Відповісти
про напружену ситуацію у папєрєдніци - фрау меркель спитайте- чому ФРГ довела до такої ситуації
показати весь коментар
19.09.2022 19:21 Відповісти
Otlycno.Italjanci ecio 5 peredali no srazu povezli Germaniju na remont.MArs ecio dve stuki peredali eto te ze Himars stary variant,kacapi takix osobeno bojatsia.Vot interesno pocemu francuzi pocti nicego nedajut tolko pered vyborami Makron dal i potom zakoncilos
показати весь коментар
19.09.2022 19:23 Відповісти
каком году или тісячилетии???
показати весь коментар
19.09.2022 19:57 Відповісти
Довбойоби, які хейтять Німеччину з будь-якого приводу - ваш вихід.
показати весь коментар
19.09.2022 20:43 Відповісти
не з будь якого, не маніпулюй. а з досить конкретних ситуацій і питань. Чи ти, чув як хейтять німці за допомогу біженцям чи за гуманітарну допомогу? Ну? давай, розкажи про "будь який привід". мудло.
показати весь коментар
19.09.2022 21:06 Відповісти
Просто почитай коменти до цієї новини таких самих як ти йолопів
показати весь коментар
20.09.2022 11:43 Відповісти
Сказали спасибо и позакрывали пысдакы. Кто хочет может пойти задонатить ВСУ.
Ты смотри какие переборчивые пошли, четыре отличных саушки дают даром, а они носом крутят. Да одна такая машина на фронте на вес золота, если грамотно использовать.
А их уже 22 штуки будет с этими четырьмя.
показати весь коментар
19.09.2022 23:48 Відповісти
это кацапские боты крутят носом или диванные бойцы которые "ходили" но отправили из военкомата
показати весь коментар
20.09.2022 00:18 Відповісти
добре.
показати весь коментар
20.09.2022 03:11 Відповісти
 
 