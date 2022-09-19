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Зеленский анонсировал выступление на Генассамблее ООН

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский выступит во вторник с обращением к Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

"Завтра будет очень важный день – готовим выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Будут важные сигналы от нашего государства", – заявил Зеленский.

Также, по его словам, он примет участие в Саммите по вопросам продовольственной безопасности.

"Это принципиально важный элемент глобальной безопасности, и Украине есть, что сказать", - отметил президент.

Читайте также: Зеленский создал делегацию Украины для участия Генассамблеи ООН

Кроме того, у главы государства состоится ряд онлайн-встреч с американскими партнерами и инвесторами.

"Делаем все, чтобы потребности Украины были удовлетворены на всех уровнях – оборона, финансы, экономика, дипломатия", – добавил Зеленский.
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Топ комментарии
+14
Угу. Раньше Боневтик играл на рояле членом.Теперь Дерьмак играет на рояле Боневтиком.
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19.09.2022 20:55
+13
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19.09.2022 21:04
+10
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

4 ч

Главный Раввин Украины Моше Реувен Асман развозит немецкие генераторы на блок-посты и районы восточной Украины. Деньги собрали еврейские общины ФРГ и союз ветеранов Армии обороны Израиля "Vision and beyond".

https://twitter.com/i/status/1571848757918191618
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19.09.2022 21:07
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Правила форума Совет форумчан
рояль не забудь-виступ буде помпезний
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19.09.2022 20:43 Ответить
Ага, за країну проститутку теж притягни до відповідальності!!!
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19.09.2022 20:55 Ответить
Назвал Томос "термосом", а Украину порноактрисой
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19.09.2022 21:26 Ответить
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19.09.2022 21:04 Ответить
це правда.. гірка правда.. а на правду не можна ображатися.. от так -мій улюблений 73%
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19.09.2022 21:04 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ СРАВНИЛ УКРАИНУ С ПОРНОАКТРИСОЙ
На фестивале в Юрмале глава студии "Квартал 95" Владимир Зеленский в новой программе студии рассказал о новых "принципах" украинской экономики.

Юмор на грани фола, обычный для студии "Квартал 95", люди восприняли неоднозначно. Хотя шутка прозвучала в Юрмале, то есть в Прибалтике, люди уверены, что подача Зеленского была адресована россиянам. Соответственно, в сети преобладает мнение, что "так можно высмеивать страну только внутри страны, что дома это смешно и очередной повод посмотреть на то, как мы можем выглядеть в глазах других, но нельзя так лебезить перед теми, с кем у нас война".
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19.09.2022 21:24 Ответить
Якщо президент себе ворогами в ОП оточив, то хто йому винен!
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19.09.2022 20:58 Ответить
...як погодка у Хакнеї, британець?
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19.09.2022 21:02 Ответить
...ти себе коли останній раз у дзеркалі бачило, опудало?
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19.09.2022 22:21 Ответить
ти один з 73 % убогий
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19.09.2022 21:03 Ответить
Лучшего обидчивого и мстительного нарцисса, чем ЗЄ не сыскать
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19.09.2022 21:29 Ответить
кацапи теж так кажуть
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19.09.2022 21:35 Ответить
А хіба воно президент, він всього-на-всього читає чужі тексти, працює "говорящою" головою у Єрмака.
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19.09.2022 21:18 Ответить
Головне, щоб двері від маршрутки з собою не потяг, бо баян буде
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19.09.2022 21:07 Ответить
Хоч би по бамажці читав, а то такого наговорить...
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19.09.2022 20:45 Ответить
Нормально всегда выступает
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19.09.2022 20:50 Ответить
...ага, вірно🤮
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19.09.2022 20:56 Ответить
Так всегда по бамажке и читает
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19.09.2022 21:05 Ответить
...доставка Новою поштою?
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19.09.2022 20:47 Ответить
Ты отстал в развитии, он уже давно не играет )))
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19.09.2022 20:49 Ответить
...а ты переразвитый квартальный адвокат, походу?
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19.09.2022 20:51 Ответить
Угу. Раньше Боневтик играл на рояле членом.Теперь Дерьмак играет на рояле Боневтиком.
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19.09.2022 20:55 Ответить
Він вже на нервах всіх Українців грає. Але ти напевне малорос!
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19.09.2022 20:56 Ответить
ООН саме нікчемне лайно у світі
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19.09.2022 21:00 Ответить
Ну то хай не їде до ООН.
Або приїде і скаже як ви: "ООН саме нікчемне лайно у світі"
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19.09.2022 21:06 Ответить
Минулого разу він із високої трибуні ГенАсамблеї говорив про замах на його друга Шефіря. Цікаво про що він розповість зараз?
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19.09.2022 21:04 Ответить
...спитає, чому ми досі не в НАТО
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19.09.2022 21:06 Ответить
про замаз на дерьмака.. мабуть так.. або данілова-дебілова.. а може спробу згвалтування люсі арестович ..
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19.09.2022 21:07 Ответить
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

4 ч

Главный Раввин Украины Моше Реувен Асман развозит немецкие генераторы на блок-посты и районы восточной Украины. Деньги собрали еврейские общины ФРГ и союз ветеранов Армии обороны Израиля "Vision and beyond".

https://twitter.com/i/status/1571848757918191618
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19.09.2022 21:07 Ответить
Оце русеня повинна здивуватися - якийся прям фашист цей ребе...
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19.09.2022 21:33 Ответить
Стесняюсь спросить, а при чем тут распад и неуважение?
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19.09.2022 21:40 Ответить
Это ник,написавшего пост в твиттере.
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19.09.2022 21:43 Ответить
Асвфальтоукладчик Зеля скаже шо Беня сидит у буцыгарні хай Прокуратура USA заспокоїться...
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19.09.2022 21:18 Ответить
Не равняйте нашу прокуратуру с прокуратурой USA.
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19.09.2022 21:47 Ответить
в прошлый раз, перед войной он что-то рассказывал про водителя своего партнера по офшорам шефира
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19.09.2022 21:31 Ответить
Каким боком тут Бутусов? Посмотрел все комменты, Бутусова не нашел.

Че это вас, товарищ Гельдрих так порвало?
Примите успокоительное
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19.09.2022 21:46 Ответить
Бутусов на фронте, родину защищает, а вы откуда беснуетесь, из окопа или с дивана?
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19.09.2022 21:49 Ответить
А ти як ?
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19.09.2022 22:30 Ответить
"Завтра буде дуже важливий день - готуємо виступ на Генеральній Асамблеї ООН. Будуть важливі сигнали від нашої держави", - заявив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3368223
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19.09.2022 23:14 Ответить
Мабуть буде закликати до великої приватизації з інвестиціями
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19.09.2022 23:18 Ответить
 
 