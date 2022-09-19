Зеленский анонсировал выступление на Генассамблее ООН
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Президент Украины Владимир Зеленский выступит во вторник с обращением к Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.
"Завтра будет очень важный день – готовим выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Будут важные сигналы от нашего государства", – заявил Зеленский.
Также, по его словам, он примет участие в Саммите по вопросам продовольственной безопасности.
"Это принципиально важный элемент глобальной безопасности, и Украине есть, что сказать", - отметил президент.
Кроме того, у главы государства состоится ряд онлайн-встреч с американскими партнерами и инвесторами.
"Делаем все, чтобы потребности Украины были удовлетворены на всех уровнях – оборона, финансы, экономика, дипломатия", – добавил Зеленский.
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На фестивале в Юрмале глава студии "Квартал 95" Владимир Зеленский в новой программе студии рассказал о новых "принципах" украинской экономики.
Юмор на грани фола, обычный для студии "Квартал 95", люди восприняли неоднозначно. Хотя шутка прозвучала в Юрмале, то есть в Прибалтике, люди уверены, что подача Зеленского была адресована россиянам. Соответственно, в сети преобладает мнение, что "так можно высмеивать страну только внутри страны, что дома это смешно и очередной повод посмотреть на то, как мы можем выглядеть в глазах других, но нельзя так лебезить перед теми, с кем у нас война".
Або приїде і скаже як ви: "ООН саме нікчемне лайно у світі"
@VictorKvert2008
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4 ч
Главный Раввин Украины Моше Реувен Асман развозит немецкие генераторы на блок-посты и районы восточной Украины. Деньги собрали еврейские общины ФРГ и союз ветеранов Армии обороны Израиля "Vision and beyond".
https://twitter.com/i/status/1571848757918191618
Че это вас, товарищ Гельдрих так порвало?
Примите успокоительное