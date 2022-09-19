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Зеленський анонсував виступ на Генасамблеї ООН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступить у вівторок зі зверненням до Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

"Завтра буде дуже важливий день – готуємо виступ на Генеральній Асамблеї ООН. Будуть важливі сигнали від нашої держави", – заявив Зеленський.

Також, за його словами, він візьме участь у Саміті з питань продовольчої безпеки.

"Це принципово важливий елемент глобальної безпеки, і Україні є що сказати", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна лобіює в ООН ухвалення резолюції, яка дозволить отримати репарації від Росії, - The Guardian

Крім того, у глави держави відбудеться низка онлайн-зустрічей з американськими партнерами та інвесторами.

"Робимо все, щоб потреби України були задоволені на всіх рівнях – оборона, фінанси, економіка, дипломатія", – додав Зеленський.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Угу. Раньше Боневтик играл на рояле членом.Теперь Дерьмак играет на рояле Боневтиком.
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19.09.2022 20:55
+13
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19.09.2022 21:04
+10
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

4 ч

Главный Раввин Украины Моше Реувен Асман развозит немецкие генераторы на блок-посты и районы восточной Украины. Деньги собрали еврейские общины ФРГ и союз ветеранов Армии обороны Израиля "Vision and beyond".

https://twitter.com/i/status/1571848757918191618
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19.09.2022 21:07
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рояль не забудь-виступ буде помпезний
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19.09.2022 20:43 Відповісти
Ага, за країну проститутку теж притягни до відповідальності!!!
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19.09.2022 20:55 Відповісти
Назвал Томос "термосом", а Украину порноактрисой
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19.09.2022 21:26 Відповісти
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19.09.2022 21:04 Відповісти
це правда.. гірка правда.. а на правду не можна ображатися.. от так -мій улюблений 73%
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19.09.2022 21:04 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ СРАВНИЛ УКРАИНУ С ПОРНОАКТРИСОЙ
На фестивале в Юрмале глава студии "Квартал 95" Владимир Зеленский в новой программе студии рассказал о новых "принципах" украинской экономики.

Юмор на грани фола, обычный для студии "Квартал 95", люди восприняли неоднозначно. Хотя шутка прозвучала в Юрмале, то есть в Прибалтике, люди уверены, что подача Зеленского была адресована россиянам. Соответственно, в сети преобладает мнение, что "так можно высмеивать страну только внутри страны, что дома это смешно и очередной повод посмотреть на то, как мы можем выглядеть в глазах других, но нельзя так лебезить перед теми, с кем у нас война".
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19.09.2022 21:24 Відповісти
Якщо президент себе ворогами в ОП оточив, то хто йому винен!
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19.09.2022 20:58 Відповісти
...як погодка у Хакнеї, британець?
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19.09.2022 21:02 Відповісти
...ти себе коли останній раз у дзеркалі бачило, опудало?
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19.09.2022 22:21 Відповісти
ти один з 73 % убогий
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19.09.2022 21:03 Відповісти
Лучшего обидчивого и мстительного нарцисса, чем ЗЄ не сыскать
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19.09.2022 21:29 Відповісти
кацапи теж так кажуть
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19.09.2022 21:35 Відповісти
А хіба воно президент, він всього-на-всього читає чужі тексти, працює "говорящою" головою у Єрмака.
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19.09.2022 21:18 Відповісти
Головне, щоб двері від маршрутки з собою не потяг, бо баян буде
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19.09.2022 21:07 Відповісти
Хоч би по бамажці читав, а то такого наговорить...
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19.09.2022 20:45 Відповісти
Нормально всегда выступает
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19.09.2022 20:50 Відповісти
...ага, вірно🤮
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19.09.2022 20:56 Відповісти
Так всегда по бамажке и читает
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19.09.2022 21:05 Відповісти
...доставка Новою поштою?
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19.09.2022 20:47 Відповісти
Ты отстал в развитии, он уже давно не играет )))
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19.09.2022 20:49 Відповісти
...а ты переразвитый квартальный адвокат, походу?
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19.09.2022 20:51 Відповісти
Угу. Раньше Боневтик играл на рояле членом.Теперь Дерьмак играет на рояле Боневтиком.
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19.09.2022 20:55 Відповісти
Він вже на нервах всіх Українців грає. Але ти напевне малорос!
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19.09.2022 20:56 Відповісти
ООН саме нікчемне лайно у світі
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19.09.2022 21:00 Відповісти
Ну то хай не їде до ООН.
Або приїде і скаже як ви: "ООН саме нікчемне лайно у світі"
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19.09.2022 21:06 Відповісти
Минулого разу він із високої трибуні ГенАсамблеї говорив про замах на його друга Шефіря. Цікаво про що він розповість зараз?
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19.09.2022 21:04 Відповісти
...спитає, чому ми досі не в НАТО
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19.09.2022 21:06 Відповісти
про замаз на дерьмака.. мабуть так.. або данілова-дебілова.. а може спробу згвалтування люсі арестович ..
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19.09.2022 21:07 Відповісти
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

4 ч

Главный Раввин Украины Моше Реувен Асман развозит немецкие генераторы на блок-посты и районы восточной Украины. Деньги собрали еврейские общины ФРГ и союз ветеранов Армии обороны Израиля "Vision and beyond".

https://twitter.com/i/status/1571848757918191618
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19.09.2022 21:07 Відповісти
Оце русеня повинна здивуватися - якийся прям фашист цей ребе...
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19.09.2022 21:33 Відповісти
Стесняюсь спросить, а при чем тут распад и неуважение?
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19.09.2022 21:40 Відповісти
Это ник,написавшего пост в твиттере.
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19.09.2022 21:43 Відповісти
Асвфальтоукладчик Зеля скаже шо Беня сидит у буцыгарні хай Прокуратура USA заспокоїться...
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19.09.2022 21:18 Відповісти
Не равняйте нашу прокуратуру с прокуратурой USA.
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19.09.2022 21:47 Відповісти
в прошлый раз, перед войной он что-то рассказывал про водителя своего партнера по офшорам шефира
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19.09.2022 21:31 Відповісти
Каким боком тут Бутусов? Посмотрел все комменты, Бутусова не нашел.

Че это вас, товарищ Гельдрих так порвало?
Примите успокоительное
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19.09.2022 21:46 Відповісти
Бутусов на фронте, родину защищает, а вы откуда беснуетесь, из окопа или с дивана?
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19.09.2022 21:49 Відповісти
А ти як ?
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19.09.2022 22:30 Відповісти
"Завтра буде дуже важливий день - готуємо виступ на Генеральній Асамблеї ООН. Будуть важливі сигнали від нашої держави", - заявив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3368223
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19.09.2022 23:14 Відповісти
Мабуть буде закликати до великої приватизації з інвестиціями
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19.09.2022 23:18 Відповісти
 
 