Зеленський анонсував виступ на Генасамблеї ООН
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський виступить у вівторок зі зверненням до Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ООН).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.
"Завтра буде дуже важливий день – готуємо виступ на Генеральній Асамблеї ООН. Будуть важливі сигнали від нашої держави", – заявив Зеленський.
Також, за його словами, він візьме участь у Саміті з питань продовольчої безпеки.
"Це принципово важливий елемент глобальної безпеки, і Україні є що сказати", - зазначив президент.
Крім того, у глави держави відбудеться низка онлайн-зустрічей з американськими партнерами та інвесторами.
"Робимо все, щоб потреби України були задоволені на всіх рівнях – оборона, фінанси, економіка, дипломатія", – додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
На фестивале в Юрмале глава студии "Квартал 95" Владимир Зеленский в новой программе студии рассказал о новых "принципах" украинской экономики.
Юмор на грани фола, обычный для студии "Квартал 95", люди восприняли неоднозначно. Хотя шутка прозвучала в Юрмале, то есть в Прибалтике, люди уверены, что подача Зеленского была адресована россиянам. Соответственно, в сети преобладает мнение, что "так можно высмеивать страну только внутри страны, что дома это смешно и очередной повод посмотреть на то, как мы можем выглядеть в глазах других, но нельзя так лебезить перед теми, с кем у нас война".
Або приїде і скаже як ви: "ООН саме нікчемне лайно у світі"
@VictorKvert2008
·
4 ч
Главный Раввин Украины Моше Реувен Асман развозит немецкие генераторы на блок-посты и районы восточной Украины. Деньги собрали еврейские общины ФРГ и союз ветеранов Армии обороны Израиля "Vision and beyond".
https://twitter.com/i/status/1571848757918191618
Че это вас, товарищ Гельдрих так порвало?
Примите успокоительное