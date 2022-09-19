Германия и Словения согласовали передачу Украине 28 танков M-55S

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Словении Роберт Голоб в понедельник, 19 сентября, согласовали передачу Украине 28 танков M-55S по "круговой" схеме.

Об этом сообщается на сайте словенского правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

В обмен на танки Словения получит от Германии 40 немецких военных транспортных средств: 35 тяжелых полноприводных грузовиков и пять тяжелых цистерн для воды.

M-55S – это словенская модернизация советских танков Т-55, выпускавшихся в 1958–1979 годах. В конце 90-х они получили новую динамическую броню, более мощный двигатель, улучшенную систему управления огнем.

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