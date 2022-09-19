Германия и Словения согласовали передачу Украине 28 танков M-55S
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Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Словении Роберт Голоб в понедельник, 19 сентября, согласовали передачу Украине 28 танков M-55S по "круговой" схеме.
Об этом сообщается на сайте словенского правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
В обмен на танки Словения получит от Германии 40 немецких военных транспортных средств: 35 тяжелых полноприводных грузовиков и пять тяжелых цистерн для воды.
M-55S – это словенская модернизация советских танков Т-55, выпускавшихся в 1958–1979 годах. В конце 90-х они получили новую динамическую броню, более мощный двигатель, улучшенную систему управления огнем.
Топ комментарии
+40 Kamil Kubera
показать весь комментарий19.09.2022 21:17
+25 Aleks Sun
показать весь комментарий19.09.2022 21:17
+25 littwa
показать весь комментарий19.09.2022 21:35
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Просто танк на другій лінії чи під гарним прикриттям на нулі.
Что касается кацапов и Т-62, смеялись с них не потому, что это глупая затея, а потому, что кацапы надували щёки, мол вторая армия мира, Армата, Т-90 прорыв и вот это вот всё. А дошло дело до Т-62. Вот в чём ирония была.
Я уже не говорю о том, что в конце-концов эти машины можно послать прикрывать то же Киевское направление или даже Одесско-Приднестровское, т.е. такие места, где маловероятно нападение, но всё-таки держать тяжелую технику нужно.
Жаль только мало их дают...
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Надежда Сємьоновна, Ви кращий танкіст Цензора!
зачьот !
тим більше ні словаки, ні німці Україні взагалі нічого не винні і ніякі недомеморандуми з нами не підписували!! тому кидати їм якісь пред'яви взагалі не можна. від слова 'взагалі'!