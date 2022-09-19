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Німеччина і Словенія погодили передачу Україні 28 танків M-55S

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

танк,м55

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб у понеділок, 19 вересня, погодили передачу Україні 28 танків M-55S за "круговою" схемою.

Про це повідомляється на сайті словенського уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

В обмін на танки Словенія отримає від Німеччини 40 німецьких військових транспортних засобів: 35 тяжких повнопривідних вантажівок і п'ять тяжких цистерн для води.

M-55S – це словенська модернізація радянських танків Т-55, які випускалися у 1958-1979 році. У кінці 90-х вони отримали нову динамічну броню, потужніший двигун, покращену систему керування вогнем тощо.

Також читайте: Греція з Німеччиною через майже чотири місяці погодили передачу Україні 40 радянських БМП-1

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+40
Німеччина хай вже катапульти часів римської імперії передає, або пращі з камінням
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19.09.2022 21:17
+25
Т-55? Серйозно?
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19.09.2022 21:17
+25
А тепер серйозно подумай як краще наступати - 4 піхітонцями чи такой машиной:

"По сравнению с Т-55А, башня, лоб и борта танка M-55S-1 оборудованы навесной динамической бронёй от компании Elbit (Израиль). Танк также оборудован резиновыми экранами.

Вооружение состоит из 105мм (L7) пушки со спаренным 7,62мм пулеметом ПКТ и установленной в башне модульной турели фирмы Rafael(Израиль)с размещённым в ней 12,7мм пулемётом ДШК. Система лазерных датчиков LIRD-1A соединена с двумя шестиствольными дымовыми гранатамётами и может быть автоматически активизирована в чрезвычайной ситуации.

Система управления огнём была улучшена через интеграцию цифрового баллистического компьютера. Наводчик имеет прицел SGS-55 с двухплоскотным стабилизатором и лазерным дальномером производства Fotona(Словения). У командира размещается система наблюдения Fotona COMTOS-55, а место механика-водителя оснащено перископом Fotona CODRIS оборудованный ПНВ."
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19.09.2022 21:35
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"танк на хліб не намажеш!"
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20.09.2022 01:11 Відповісти
Никто же не заставляет эти танки использовать как танк прорыва. Броня и огневая мощь в разы больше, чем у БМП или БТР. Отлично может использоваться как самоходное орудие или тягач.
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19.09.2022 22:51 Відповісти
Як орудіє вона бє максімум на 4 -7 км, тому одразу мінус, як тягач палить забагато соляри.
Просто танк на другій лінії чи під гарним прикриттям на нулі.
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19.09.2022 23:34 Відповісти
Дивіться, який красунчик, весь закутий у навісну броню, та модернізований, це набагато краще ніж знятий зі зберігання мотлох аферистів **********.
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19.09.2022 22:54 Відповісти
надеюсь срикошетит ак 47 но ис7 и кв 5 получше..получше.....ис 3 с уттиным носиком...
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19.09.2022 23:13 Відповісти
Зачем танку рикошет от винтовочного калибра, а шо ис и кв тоже модернизировали, в армату наверное.
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20.09.2022 01:05 Відповісти
я о том шо эти гробы одноразовые коробки....))
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20.09.2022 10:21 Відповісти
10 лвл в картохе и третий в арморед..мощная мошинка..рикошеты будут.....
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19.09.2022 23:12 Відповісти
Вылезли великие специалисты ) Если эта машина в нормальном состоянии, рабочая и доведенная до ума, то будет использоваться, как подвижная огневая точка, прикрывать пехоту при зачистках населенных пунктов. Или думаете в БМП-1 лучше?!
Что касается кацапов и Т-62, смеялись с них не потому, что это глупая затея, а потому, что кацапы надували щёки, мол вторая армия мира, Армата, Т-90 прорыв и вот это вот всё. А дошло дело до Т-62. Вот в чём ирония была.
Я уже не говорю о том, что в конце-концов эти машины можно послать прикрывать то же Киевское направление или даже Одесско-Приднестровское, т.е. такие места, где маловероятно нападение, но всё-таки держать тяжелую технику нужно.
Жаль только мало их дают...
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19.09.2022 23:15 Відповісти
XY
U
TA
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20.09.2022 00:24 Відповісти
+ 100!
Надежда Сємьоновна, Ви кращий танкіст Цензора!
зачьот !
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20.09.2022 01:13 Відповісти
Маня, я навчала на воєнній кафедрі у виші, профілем якого були танкісти. Звісно, я знаю більше за тебе
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20.09.2022 10:43 Відповісти
От Т55 там только фары успокойтесь , он еще засунет свой ствол в дупу Т90. Чехи понимают толк в технике.
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20.09.2022 01:11 Відповісти
та то не чехи, і не словаки. то
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20.09.2022 01:14 Відповісти
Тоже добре
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20.09.2022 01:18 Відповісти
Удивляет кретинизм идиотов, которые хренасосят Германию за то, что Словения бесплатно передает свои танки ЗСУ. Что в этих головах, в которые насрал дерьмак с постоянной ганьбой на немцев?
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20.09.2022 02:26 Відповісти
це звичайно ж не ядерна зброя, яку Україна здала добровільно, але хоча би щось...

тим більше ні словаки, ні німці Україні взагалі нічого не винні і ніякі недомеморандуми з нами не підписували!! тому кидати їм якісь пред'яви взагалі не можна. від слова 'взагалі'!
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20.09.2022 06:42 Відповісти
Т-34 я так понял на подходе.
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20.09.2022 07:11 Відповісти
Знову тупорилому совковому бидлу праклятиє буржуіни насалілі...
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20.09.2022 11:05 Відповісти
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