Німеччина і Словенія погодили передачу Україні 28 танків M-55S
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб у понеділок, 19 вересня, погодили передачу Україні 28 танків M-55S за "круговою" схемою.
Про це повідомляється на сайті словенського уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
В обмін на танки Словенія отримає від Німеччини 40 німецьких військових транспортних засобів: 35 тяжких повнопривідних вантажівок і п'ять тяжких цистерн для води.
M-55S – це словенська модернізація радянських танків Т-55, які випускалися у 1958-1979 році. У кінці 90-х вони отримали нову динамічну броню, потужніший двигун, покращену систему керування вогнем тощо.
Топ коментарі
+40 Kamil Kubera
показати весь коментар19.09.2022 21:17
+25 Aleks Sun
показати весь коментар19.09.2022 21:17
+25 littwa
показати весь коментар19.09.2022 21:35
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Будь ласка, зачекайте...
Просто танк на другій лінії чи під гарним прикриттям на нулі.
Что касается кацапов и Т-62, смеялись с них не потому, что это глупая затея, а потому, что кацапы надували щёки, мол вторая армия мира, Армата, Т-90 прорыв и вот это вот всё. А дошло дело до Т-62. Вот в чём ирония была.
Я уже не говорю о том, что в конце-концов эти машины можно послать прикрывать то же Киевское направление или даже Одесско-Приднестровское, т.е. такие места, где маловероятно нападение, но всё-таки держать тяжелую технику нужно.
Жаль только мало их дают...
U
TA
Надежда Сємьоновна, Ви кращий танкіст Цензора!
зачьот !
тим більше ні словаки, ні німці Україні взагалі нічого не винні і ніякі недомеморандуми з нами не підписували!! тому кидати їм якісь пред'яви взагалі не можна. від слова 'взагалі'!