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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Минюст (1698) ООН (3928)

Украина презентует в ООН ряд инициатив относительно преступлений России, - Минюст

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

оон

Украина презентует инициативы по созданию Международного специального трибунала по поводу преступлений агрессии, международного компенсационного механизма за ущерб, причиненный Россией, во время 77-й Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 19 по 23 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

По ее словам, 22 сентября Украина выступит со своими инициативами и покажет информацию о расследовании преступлений против человечности.

"В течение основного side event, который будет проводиться 22 сентября, Украина представит инициативы по созданию Международного специального трибунала относительно преступлений агрессии, международного компенсационного механизма за вред, причиненный Россией, и будет предоставлена информация о расследовании преступлений против человечности, геноцида и военных преступлений в Украине для дальнейшего рассмотрения в Международном уголовном суде", - отметила чиновница.

По ее словам, ООН должна доказать цель своего создания, а именно поддержку международного мира и безопасности, предотвращение и устранение угрозы миру, подавление актов агрессии и других нарушений мира.

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для гнилої контори ООН настає момент істини
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19.09.2022 22:59 Ответить
Україна презентує ініціативи щодо створення Міжнародного спеціального трибуналу стосовно злочинів агресії, міжнародного компенсаційного механізму за шкоду, завдану Росією під час 77-ї Генеральної асамблеї ООН... за участю росії, так заступниця міністра юстиції Ірина Мудра? Ви точно мудра?
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19.09.2022 23:02 Ответить
я разів зо п'ять перечитала - чи то вона припорошена..чи то Цензор люто знущається..

"казнить нельзя помиловать" - алі то Вовка у тридев'ятому?))
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19.09.2022 23:07 Ответить
Зі склерозом та "сіявом патріотизму в очах" україна презентує (це хто?) після ДРУГОГО теракту в Оленівці їде в ООН?
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19.09.2022 23:16 Ответить
Гарантії безпеки полоненим "Азову" теж так надавалися?
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19.09.2022 23:03 Ответить
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19.09.2022 23:27 Ответить
Треба фотоальбоми ГЕНОЦІДУдрукувати та видавати представникам краін в ООН
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20.09.2022 00:16 Ответить
 
 