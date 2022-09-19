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Україна презентує в ООН низку ініціатив стосовно злочинів Росії, - Мін’юст

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

оон

Україна презентує ініціативи щодо створення Міжнародного спеціального трибуналу стосовно злочинів агресії, міжнародного компенсаційного механізму за шкоду, завдану Росією під час 77-ї Генеральної асамблеї ООН, яка пройде у Нью-Йорку з 19 по 23 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це розповіла заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

За її словами, 22 вересня Україна виступить зі своїми ініціативами і покаже інформацію про розслідування злочинів проти людяності.

"Протягом основного side event, який проводитиметься 22 вересня, Україна представить ініціативи щодо створення Міжнародного спеціального трибуналу стосовно злочинів агресії, міжнародного компенсаційного механізму за шкоду, завдану Росією і буде надана інформація про розслідування злочинів проти людяності, геноциду та військових злочинів в Україні для подальшого розгляду у Міжнародному кримінальному суді", - зазначила чиновниця.

За її словами, ООН має довести мету свого створення, а саме підтримку міжнародного миру та безпеки, запобігання та усунення загрози миру, придушення актів агресії та інших порушень миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський анонсував виступ на Генасамблеї ООН

Автор: Анастасія Потіха
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для гнилої контори ООН настає момент істини
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19.09.2022 22:59 Відповісти
Україна презентує ініціативи щодо створення Міжнародного спеціального трибуналу стосовно злочинів агресії, міжнародного компенсаційного механізму за шкоду, завдану Росією під час 77-ї Генеральної асамблеї ООН... за участю росії, так заступниця міністра юстиції Ірина Мудра? Ви точно мудра?
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19.09.2022 23:02 Відповісти
я разів зо п'ять перечитала - чи то вона припорошена..чи то Цензор люто знущається..

"казнить нельзя помиловать" - алі то Вовка у тридев'ятому?))
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19.09.2022 23:07 Відповісти
Зі склерозом та "сіявом патріотизму в очах" україна презентує (це хто?) після ДРУГОГО теракту в Оленівці їде в ООН?
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19.09.2022 23:16 Відповісти
Гарантії безпеки полоненим "Азову" теж так надавалися?
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19.09.2022 23:03 Відповісти
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19.09.2022 23:27 Відповісти
Треба фотоальбоми ГЕНОЦІДУдрукувати та видавати представникам краін в ООН
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20.09.2022 00:16 Відповісти
 
 