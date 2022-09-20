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В Турции отказались учить российских пилотов, они станут профнепригодными, - The Insider

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

аерофлот

Российские пилоты больше не смогут проходить подготовку на тренажерах имитации полета (FSTD) в турецком учебном центре Turkish Airlines.

Об этом пишет The Insider, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что центр направил соответствующее сообщение. Пилот одной из российских компаний подтвердил достоверность письма.

В нем сообщается, что из-за усиления санкций Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), сертифицировавшего все тренажеры FSTD, учебный центр Turkish Airlines вынужден прекратить работу с компаниями из России.

В Турции отказались учить российских пилотов, они станут профнепригодными, - The Insider 01

"По словам опрошенных авиационных экспертов, пожелавших остаться анонимными, любые лица и организации, сотрудничающие с авиакомпаниями из РФ, рискуют попасть во вторичные санкции. Если авиационный учебный центр в Турции продолжит обучать российских пилотов, EASA может отозвать его сертификат". За Turkish Airlines неизбежно пойдут и другие обучающие центры, утверждают эксперты", - отмечает издание.

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"Есть вероятность, что учебный центр Turkish Airlines не будет единственной организацией, отказавшей пилотам российских авиакомпаний в подготовке. Понятно, что есть учебные центры авиакомпаний Ближнего Востока - эти страны пока не присоединились к санкциям, поэтому в каком-то центре Emirates наши пилоты смогут проходить Но это дальше и, скорее всего, дороже, если Emirates не будет демпинговать", - говорит эксперт.

По словам собеседников, отказ турецких партнеров от сотрудничества – серьезный удар по системе подготовки и поддержки квалификации пилотов в РФ. Именно в Турции проходили обучение россияне на тренажерах, которые после закрытия Европы оказались недоступными. Даже при регулярной практике полетов тренажерная подготовка остается для пилотов обязательной. Самыми распространенными типами магистральных самолетов семейства Airbus A320 и Boeing B737 в РФ являются тренажеры. С другими типами лайнеров ситуация более сложная.

"На дальнемагистральный тип, такой как Boeing B777, например, у России нет тренажеров, – утверждает эксперт. - А без обучения даже при наличии пригодных к полетам самолетов B777 летать безопасно на них не получится. Пилоты потеряют квалификацию и без допуска к полету на этих машинах, согласно авиационным правилам РФ. Это касается и других видов иностранных самолетов, которые могут остаться без квалифицированных пилотов.. Наприклад, для найновішого літака Airbus A350, який є тільки в "Аерофлоті", у Росії також немає жодного тренажера".

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Топ комментарии
+28
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20.09.2022 10:38
+12
Ну нічо, є Microsoft flight simulator 1982 року, будуть вчитися на ньому
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20.09.2022 10:40
+12
Нічого ,, їхньою підготовкою тепер займеться - Еритрея . .
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20.09.2022 10:40
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20.09.2022 10:38 Ответить
Є ще "Коряцький навчальний авіаоленоцентр"
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20.09.2022 10:38 Ответить
для чого літаки,можна на рикшах пересуватися
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20.09.2022 10:40 Ответить
Ну нічо, є Microsoft flight simulator 1982 року, будуть вчитися на ньому
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20.09.2022 10:40 Ответить
Нічого ,, їхньою підготовкою тепер займеться - Еритрея . .
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20.09.2022 10:40 Ответить
nu sho kacapi ? sankciji nerabotajut , tak ? skora budete na "aeroflote" po balistichnoi traektorije letati - baloto u vas bolshoe - e kuda padati.
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20.09.2022 10:41 Ответить
Раждьонний ползать-лєтать нє может...
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20.09.2022 10:42 Ответить
Раждьонний ползать - вєздє пролєзєт…
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20.09.2022 10:43 Ответить
Які B-777?? Які А-350??? Дблблд.

Розконсервовуйте виробництво Ту-204, животниє! (якщо мозгів хоч трохи лишилося)
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20.09.2022 10:44 Ответить
Похоже Эрдоган сделал свой выбор ))
Сказал, что Крым надо вернуть; заблокировал карты Мир; запретил пилотам учиться. Того и гляди начнёт оружие поставлят
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20.09.2022 10:47 Ответить
Думаете он уже это не делает?
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20.09.2022 15:03 Ответить
Туреччина набирає обертів...
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20.09.2022 23:46 Ответить
На все у Росії є універсальна відповідь - "Дубинушка".

Англичанин мудрец, чтоб работе помочь
За машиной придумал машину
Ну, а русский мужик, коль работать невмочь
Так затянет родную "Дубину.

Вся суть російської цивілізації в цій пісні - бідний жебрак, брудний, голодний, з голою сракою, але з дубиною у руках, і завжди бере на ривок.
І ви знаєте, іноді, в короткі моменти історії, ця політика виправдовувалася. Але в кінцевому підсумку - завжди програш.
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20.09.2022 10:47 Ответить
Пішки хай літають. Так надійніше.
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20.09.2022 11:16 Ответить
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20.09.2022 11:35 Ответить
Беручи до уваги, що вкрадені боїнги та аеробуси використовуються з порушення усіх можливих міжнародних вимог, відмінити обов'язкову підготовку на тренажері для кацапської авіаційної влади не буде жодною проблемою.
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20.09.2022 11:39 Ответить
самолет хорошо, вертолет хорошо, а оленя лучше...
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20.09.2022 12:56 Ответить
Правильно, научи руззкого летать, так он самолет украдет. Прецедентов минимум 400 штук.
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20.09.2022 13:45 Ответить
Мы идем, ковыляя во мгле...
Мы летим на последнем крыле...
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20.09.2022 14:08 Ответить
А без продления пилотам их свидетельств, летать смогут только по мордору, больше нигде не примут.
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20.09.2022 15:06 Ответить
 
 