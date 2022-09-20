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У Туреччині відмовилися навчати російських пілотів, вони стануть профнепридатними, - The Insider

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

аерофлот

Російські пілоти більше не матимуть змоги проходити підготовку на тренажерах імітації польоту (FSTD) у турецькому навчальному центрі Turkish Airlines.

Про це пише The Insider, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що центр надіслав відповідне повідомлення. Пілот однієї з російських компаній підтвердив достовірність листа.

У ньому повідомляється, що через посилення санкцій Європейського агентства з безпеки польотів (EASA), яке сертифікувало усі тренажери FSTD, навчальний центр Turkish Airlines змушений припинити роботу з компаніями з Росії.

У Туреччині відмовилися навчати російських пілотів, вони стануть профнепридатними, - The Insider 01

"За словами опитаних авіаційних експертів, які побажали залишитися анонімними, будь-які особи та організації, які співпрацюють з авіакомпаніями із РФ, ризикують потрапити під вторинні санкції. Якщо авіаційний навчальний центр у Туреччині продовжить навчати російських пілотів, EASA може відкликати його сертифікат. За Turkish Airlines неминуче підуть й інші навчальні центри, стверджують експерти", - зазначає видання.

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"Є ймовірність, що навчальний центр Turkish Airlines не буде єдиною організацією, яка відмовила пілотам російських авіакомпаній у підготовці. Зрозуміло, що є навчальні центри авіакомпаній Близького Сходу - ці країни поки що не приєдналися до санкцій, тож у якомусь центрі Emirates наші пілоти зможуть проходити підготовку. Але це далі і, швидше за все, дорожче, якщо Emirates не демпінгуватиме", - каже експерт.

За словами співрозмовників, відмова турецьких партнерів від співпраці – серйозний удар по системі підготовки та підтримання кваліфікації пілотів у РФ. Саме у Туреччині проходили навчання росіяни на тих тренажерах, які після закриття Європи виявилися недоступними. Навіть за регулярної практики польотів тренажерна підготовка залишається для пілотів обов'язковою. На найпоширеніші типи магістральних літаків сімейства Airbus A320 та Boeing B737 у РФ є тренажери. З іншими типами лайнерів ситуація складніша.

"На далекомагістральний тип, такий як Boeing B777, наприклад, у Росії немає тренажерів, - стверджує експерт. - А без навчання навіть за наявності придатних до польотів літаків B777 літати безпечно на них не вийде. Пілоти втратять кваліфікацію і не матимуть допуску до польоту на цих машинах, згідно з авіаційними правилами РФ. Це стосується й інших видів іноземних літаків, які можуть залишитися без кваліфікованих пілотів. Наприклад, для найновішого літака Airbus A350, який є тільки в "Аерофлоті", у Росії також немає жодного тренажера".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
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20.09.2022 10:38
+12
Ну нічо, є Microsoft flight simulator 1982 року, будуть вчитися на ньому
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20.09.2022 10:40
+12
Нічого ,, їхньою підготовкою тепер займеться - Еритрея . .
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20.09.2022 10:40
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20.09.2022 10:38 Відповісти
Є ще "Коряцький навчальний авіаоленоцентр"
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20.09.2022 10:38 Відповісти
для чого літаки,можна на рикшах пересуватися
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20.09.2022 10:40 Відповісти
Ну нічо, є Microsoft flight simulator 1982 року, будуть вчитися на ньому
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20.09.2022 10:40 Відповісти
Нічого ,, їхньою підготовкою тепер займеться - Еритрея . .
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20.09.2022 10:40 Відповісти
nu sho kacapi ? sankciji nerabotajut , tak ? skora budete na "aeroflote" po balistichnoi traektorije letati - baloto u vas bolshoe - e kuda padati.
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20.09.2022 10:41 Відповісти
Раждьонний ползать-лєтать нє может...
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20.09.2022 10:42 Відповісти
Раждьонний ползать - вєздє пролєзєт…
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20.09.2022 10:43 Відповісти
Які B-777?? Які А-350??? Дблблд.

Розконсервовуйте виробництво Ту-204, животниє! (якщо мозгів хоч трохи лишилося)
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20.09.2022 10:44 Відповісти
Похоже Эрдоган сделал свой выбор ))
Сказал, что Крым надо вернуть; заблокировал карты Мир; запретил пилотам учиться. Того и гляди начнёт оружие поставлят
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20.09.2022 10:47 Відповісти
Думаете он уже это не делает?
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20.09.2022 15:03 Відповісти
Туреччина набирає обертів...
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20.09.2022 23:46 Відповісти
На все у Росії є універсальна відповідь - "Дубинушка".

Англичанин мудрец, чтоб работе помочь
За машиной придумал машину
Ну, а русский мужик, коль работать невмочь
Так затянет родную "Дубину.

Вся суть російської цивілізації в цій пісні - бідний жебрак, брудний, голодний, з голою сракою, але з дубиною у руках, і завжди бере на ривок.
І ви знаєте, іноді, в короткі моменти історії, ця політика виправдовувалася. Але в кінцевому підсумку - завжди програш.
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20.09.2022 10:47 Відповісти
Пішки хай літають. Так надійніше.
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20.09.2022 11:16 Відповісти
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20.09.2022 11:35 Відповісти
Беручи до уваги, що вкрадені боїнги та аеробуси використовуються з порушення усіх можливих міжнародних вимог, відмінити обов'язкову підготовку на тренажері для кацапської авіаційної влади не буде жодною проблемою.
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20.09.2022 11:39 Відповісти
самолет хорошо, вертолет хорошо, а оленя лучше...
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20.09.2022 12:56 Відповісти
Правильно, научи руззкого летать, так он самолет украдет. Прецедентов минимум 400 штук.
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20.09.2022 13:45 Відповісти
Мы идем, ковыляя во мгле...
Мы летим на последнем крыле...
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20.09.2022 14:08 Відповісти
А без продления пилотам их свидетельств, летать смогут только по мордору, больше нигде не примут.
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20.09.2022 15:06 Відповісти
 
 