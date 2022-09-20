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Оккупанты начали подготовку к проведению псевдореферендума на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пушилін

Псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР" якобы приступили к активной подготовке к проведению так называемого "референдума" о вхождении в состав РФ.

Об этом сообщил террорист, глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Со вчерашнего вечера специалисты "администраций" ДНР" и "ЛНР" начали активную проработку вопроса о проведении "референдума", - отметил марионетка Кремля.

Он убеждает, что это незаконное решение, не имеющее никакой политической силы, якобы "является спасительным политическим решением, которое обезопасит граждан".

Также читайте: Луганские и донецкие террористы снова подняли тему "референдума" о присоединении оккупированных территорий к России
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Топ комментарии
+18
Олексій Гончаренко, поточні думки, в т.ч. про "референдуми":

Тут гауляйтер та колаборант стрємоусов повідомив, що сьогодні вони щось заявлять по Херсонській області.

Зрозуміло, що це будуть якісь заяви по референдумах та по приєднанню до росії.

Декілька думок, чому путін почав розігрувувати карту референдуму:

1. Програш на полі бою. Перелому у війні поки що немає, але намітилась тенденція і ця тенденція говорить, що у росії немає людських ресурсів. Чим довше війна - тим більше падає підтримка росіян цієї війни.

2. Втрата консенсусу еліт. Еліти в росії почали все частіше думати про те, хто буде після путіна. І кожна з груп мріє захопити владу в кремлі. Коли Акела ************ постає питання життя чи смерті. І путіну потрібно якомога швидше закінчити зовнішні війни, щоб сфокусуватись на війні внутрішній, яка прямо зараз починається.

3. Пропагандисти. Вже стає не зрозумілим: хто на кого працює. Пропагандисти на путіна, чи путін на пропагандистів. Згадайте удари по нашим електропідстанціям. Ніякого військового значення вони не мали, але всі тг-канали та всі соловйови з симоньянами кричали, що нас треба залишити без світла. Бо це серйозна війна. І в той же вечір були удари по електропідстанціям. Абсурд ситуації в тому, що це було зроблено саме через тиск всіх цих воєнкорів та проституток на російському телебаченні. Тому, путіну треба продати перемогу і крім народу, ще і цій групі людей, яка впливає на дуже велику кількість росіян.

4. Втрата фінансового ресурсу. «Лохи» з Європи, які в уяві путіна, мали б впасти на коліна і просити милості у російського царя, виявились не лохами. Зібрались. Посварились трохи і почали діяти. Вже в грудні буде ембарго на нафту. Німеччина дуже скоро відмовиться від російського газу. Катар тихенько відкриває нові банківські рахунки та думає куди ховати всі ті гроші, що будуть надходити в його бюджет з уходом росії з Європейського ринку. путіну треба робити щось терміново і повертатись до переговорів з ЄС. Хоча потяг вже пішов, але він ще цього не зрозумів. Тому він мріє закінчити війну якомога швидше.

5. Втрата Донбасу та Криму. Україна в своїй природі була країною найбільш миролюбивою в світі. Ми не воювали, не хотіли воювати та зовсім не розуміли, а навіщо нам потрібна армія. Ми країна айті, сільського господарства та металургії. І ось зараз через вторгнення Україна стає однією з найбільш мілітарізованих та військових країн світу. Україна стає ворогом екзистенціальним. Плюс, наш сусід Польща терміново збільшує армію та закуповує озброєння. Все це ставить питання не просто на збереженні Кримі чи Донбасу під контролем росії. Це ставить питання на збереженні Смоленську, Кубані, Таганрогу. путін мріє зупинити війну на тих позиціях, які є зараз та потім колись, коли ми будемо знову ослаблені почати її заново. Бєлгород наче був територією росії. Так що, всі ці ідеї, що якщо вони щось там оголосять своєю територією, то ми не зможемо бити по них ракетами - просто смішні.
Літаки летять - будем всіх бомбіть. Це наше нове гасло)))

Все це показує, що ми вибрали правильну стратегію в цій війні. Стояти до кінця, боротись і не йти на жодні поступки. Зараз путін мріє приєднати Херсон чи Луганськ, 24 лютого він мріяв про Київ та Одесу. Через умовний місяць буде мріяти, щоб Севастополь залишився під росією. А ще через деякий час буде пропонувати полишити владу і проситиме, щоб йому дозволили дожити вік в його дворці в гєлєнджікє.
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20.09.2022 10:52
+16
без голосів ЗСУ "референдум" не легітимний. почекай трохи, легітимність вже поряд.
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20.09.2022 11:01
+10
Скоро до них прийде "санітар-рахівник" у формі ВСУ
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20.09.2022 10:53
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Абізяни всєх стран - саєдіняйтєсь!
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20.09.2022 10:50 Ответить
Олексій Гончаренко, поточні думки, в т.ч. про "референдуми":

Тут гауляйтер та колаборант стрємоусов повідомив, що сьогодні вони щось заявлять по Херсонській області.

Зрозуміло, що це будуть якісь заяви по референдумах та по приєднанню до росії.

Декілька думок, чому путін почав розігрувувати карту референдуму:

1. Програш на полі бою. Перелому у війні поки що немає, але намітилась тенденція і ця тенденція говорить, що у росії немає людських ресурсів. Чим довше війна - тим більше падає підтримка росіян цієї війни.

2. Втрата консенсусу еліт. Еліти в росії почали все частіше думати про те, хто буде після путіна. І кожна з груп мріє захопити владу в кремлі. Коли Акела ************ постає питання життя чи смерті. І путіну потрібно якомога швидше закінчити зовнішні війни, щоб сфокусуватись на війні внутрішній, яка прямо зараз починається.

3. Пропагандисти. Вже стає не зрозумілим: хто на кого працює. Пропагандисти на путіна, чи путін на пропагандистів. Згадайте удари по нашим електропідстанціям. Ніякого військового значення вони не мали, але всі тг-канали та всі соловйови з симоньянами кричали, що нас треба залишити без світла. Бо це серйозна війна. І в той же вечір були удари по електропідстанціям. Абсурд ситуації в тому, що це було зроблено саме через тиск всіх цих воєнкорів та проституток на російському телебаченні. Тому, путіну треба продати перемогу і крім народу, ще і цій групі людей, яка впливає на дуже велику кількість росіян.

4. Втрата фінансового ресурсу. «Лохи» з Європи, які в уяві путіна, мали б впасти на коліна і просити милості у російського царя, виявились не лохами. Зібрались. Посварились трохи і почали діяти. Вже в грудні буде ембарго на нафту. Німеччина дуже скоро відмовиться від російського газу. Катар тихенько відкриває нові банківські рахунки та думає куди ховати всі ті гроші, що будуть надходити в його бюджет з уходом росії з Європейського ринку. путіну треба робити щось терміново і повертатись до переговорів з ЄС. Хоча потяг вже пішов, але він ще цього не зрозумів. Тому він мріє закінчити війну якомога швидше.

5. Втрата Донбасу та Криму. Україна в своїй природі була країною найбільш миролюбивою в світі. Ми не воювали, не хотіли воювати та зовсім не розуміли, а навіщо нам потрібна армія. Ми країна айті, сільського господарства та металургії. І ось зараз через вторгнення Україна стає однією з найбільш мілітарізованих та військових країн світу. Україна стає ворогом екзистенціальним. Плюс, наш сусід Польща терміново збільшує армію та закуповує озброєння. Все це ставить питання не просто на збереженні Кримі чи Донбасу під контролем росії. Це ставить питання на збереженні Смоленську, Кубані, Таганрогу. путін мріє зупинити війну на тих позиціях, які є зараз та потім колись, коли ми будемо знову ослаблені почати її заново. Бєлгород наче був територією росії. Так що, всі ці ідеї, що якщо вони щось там оголосять своєю територією, то ми не зможемо бити по них ракетами - просто смішні.
Літаки летять - будем всіх бомбіть. Це наше нове гасло)))

Все це показує, що ми вибрали правильну стратегію в цій війні. Стояти до кінця, боротись і не йти на жодні поступки. Зараз путін мріє приєднати Херсон чи Луганськ, 24 лютого він мріяв про Київ та Одесу. Через умовний місяць буде мріяти, щоб Севастополь залишився під росією. А ще через деякий час буде пропонувати полишити владу і проситиме, щоб йому дозволили дожити вік в його дворці в гєлєнджікє.
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20.09.2022 10:52 Ответить
Скоро до них прийде "санітар-рахівник" у формі ВСУ
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20.09.2022 10:53 Ответить
І чом у ця мерзота ще жива ?,пора вже відправити цю паскуду слідом за моторолою.
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20.09.2022 10:54 Ответить
Украинская армия уже является частью НАТО, вооружена современным западным оружием, она защищает Европу, Украину и является надежным гарантом цивилизации, свободы, демократии. Украине помогает весь цивилизованный мир. Ни какие референдумы, якуты, уголовники, воры в законе, кадыровцы не помогут Росси, Путину. Путин цепляется за власть и кидает в жернова войны новые жертвы. Но это ему не поможет. Кацапов будут гнать как баранов до самой Москвы. Донбасс и Крым это Украина. Кто не согласен, пусть сразу бегут пока есть возможность. Слава Украине!
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20.09.2022 10:56 Ответить
Мавзолейные хмыри превратив Донбасс в Алеппо хотят рехверендум... типа Концлагерь Сралина жив... типа после Юзовки Донецк стал городом Сралино...почему не Джугашвильск...в честь настоящего имени Сралина... загадка Истории...,як заказ капитан Жеглов...кликухи поганые... вместо хвамилий...🤣
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20.09.2022 10:56 Ответить
Посмотри фото Сталина разного периода рядом с историческими деятелями. Там 3-4 человека разного роста и формы лица. Самый маленький 155 рядом с Чкаловым. А самый высокий 177 рядом с Ульяновым к примеру. Один старый гуцул говорил что их было 5. А Джугашвили только один из них.
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20.09.2022 11:31 Ответить
Ретушёры там были. Которые под угрозой смерти должны были так изменять фото вошьдя, чтобы он был не ниже тех, кто был рядом с ним на фото. И рябую морду должно было править. В общем, ретушёр был стилистом, остеопатом и косметологом в одном стакане
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20.09.2022 12:05 Ответить
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20.09.2022 12:52 Ответить
Джугашвили 177,Маленков 170-173
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20.09.2022 12:54 Ответить
А чёрт их знает! Может, колебались вместе с линией партии.

Просто мне рассказывал бабушкин друг детства - он всю жизнь проработал фотомастером и ретушёром - как он наотрез отказался работать в газете, потому что оттуда ретушёры уходили сразу в "10 лет без права переписки". В какой-то момент даже вынужден был уехать из родного города (вернулся домой только после приснопамятного 1953-го), потому что редактор крупной местной газеты (который его фактически спас) вызвал его и предупредил, что пресловутые 10 лет будут светить в любом случае - откажется он или нет, ибо в городе хороших ретушёров больше нет.

Мужик рассказывал мне это в начале 70-х, тогда тренда на разоблачение ещё/уже не было, так что я ему верю.
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20.09.2022 14:32 Ответить
Хрен он их присоединит.,, даже если они проведут три референдума.Мясо он с них и так мобилизует, а бабами ему и нах не нужен. Хотя для нас это роли не играет, всеравно выпьем эту мразь от туда.
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20.09.2022 10:57 Ответить
кілер ху@ла отримає Нобілевську премію Міру, нє?
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20.09.2022 10:59 Ответить
ну, доктор Гітлера не отримав... І Берія також.
Хіба що - кулі в потилицю в якості премії, то це було.
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20.09.2022 11:03 Ответить
без голосів ЗСУ "референдум" не легітимний. почекай трохи, легітимність вже поряд.
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20.09.2022 11:01 Ответить
Потому , д'ерьмак рулит, Генерала Бурбу уволили назначили недоразумение проживавшее с гогалошвили С тех пор были сорваны ВСЕ спецоперации против предателей на оккупированных территориях ‼️
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20.09.2022 11:02 Ответить
Та то сколько угодно, хоть первую галактическую империю пусть объявляют, до прихода ВСУ
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20.09.2022 11:06 Ответить
Вбиті колаборанти на окупованих територіях. Скільки їх і хто вони
Упродовж майже семи місяців війни Росії проти України на окупованих територіях загадково гинули ті, хто пішов на співпрацю з російською владою. Серед них - чиновники, поліцейські, депутати місцевих рад.
Стаття на ВВС за наведеною ссиллю
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20.09.2022 11:10 Ответить
Якщо Соболєв виживе і потрапить у наші руки, то решту життя буде перебувать у знайомому йому середовищі - виправній колонії в Макошино Там утримуються "силовики", що вчинили злочини та засуджені до позбавлення волі
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20.09.2022 11:37 Ответить
"Уміреть на родінє" можна в більш доступний спосіб.
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20.09.2022 11:12 Ответить
обісцялись,
всьо по плану, без паніки
кажуть нема ніякого контр наступу,

але бігом треба референдум намалювати
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20.09.2022 11:16 Ответить
Готуйтесь готуйтесь )) а ми будемо надалі проводити дезінфекцію препаратом Хімарс-Форте.
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20.09.2022 11:23 Ответить
Некоторые тараканы между собой приняли решение проголосовать что кухня это их территория, и им возможно будет плевать на законных хозяев многоэтажного дома.
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20.09.2022 11:30 Ответить
хитра морда , вміло уникає вбивства, але ж у підсумку буде вбитий
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20.09.2022 11:49 Ответить
Не ну науку физиогномику никто не отменял,- гляньте на на это тупое рыло душилина, сразу видно, что из тех, кто касками об асфальт ******, кормилец всея Украины... *** Ну как такому дебилу объяснить, что проведение рехверендума никак не отразится на баллистике 155мм. снаряда "Эскалибур"
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20.09.2022 12:17 Ответить
скоро от лугандонией и дэнээрией не останется ничего... к чему эти придурки готовятся... пусть лучше заготавливают веревки, хозяйственное мыло и табуретки...
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20.09.2022 12:58 Ответить
Пеніс Душилін , тобі вже нічого не допоможе і так званий реХферендум
тільки прискорить твоє паскудне життя 😡
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20.09.2022 13:09 Ответить
********* вже нічого не врятує
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20.09.2022 14:17 Ответить
фото ****** петушилина вызывает блевоту это #бало знают все...
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20.09.2022 14:19 Ответить
О какой безопасности,если пушилина и его единомышленников многоразого в рот поимела шовинистская с элементами фашизма рашисткая псевдо империя.
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20.09.2022 15:00 Ответить
Проводить референдум на захваченных территориях , которые они называют освобожденными уже нонсенс, а у страны с которой подписан Будапештский меморандум по которому Украина отказалась от третьего ядерного потенциала в мире в обмен на гарантии по безопасности и территориальной целостности или они не знали, что такой существует - это уже вообше маразм , но после того как они взорвали Чернобыльскую АЭС своими "эксперементам" по приказу из Москвы и сами же развалили "единую " державу , возможно что бы не страдать самим от радиации и не выделять финансы Украине на борьбу с аварией , а теперь опять взялись за обстрелы ядерных станций удивляться не приходится и вообще развязать такую бойню в 21 веке нормальные люди не могут или думают что все эти убийства и разрушения им спишут, да проводите хоть 100 референдумов.
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20.09.2022 16:38 Ответить
 
 