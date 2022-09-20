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Окупанти розпочали підготовку до проведення псевдореферендуму на Донбасі
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Псевдореспубліки "ДНР" та "ЛНР" нібито розпочали активну підготовку до проведення так званого "референдуму" про входження до складу РФ.
Про це повідомив терорист, ватажок самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Із вчорашнього вечора фахівці "адміністрацій "ДНР" та "ЛНР" розпочали активне опрацювання питання про проведення "референдуму", - зазначив маріонетка Кремля.
Він переконує, що це незаконне рішення, яке не матиме жодної політичної сили, нібито "є рятівним політичним рішенням, яке убезпечить громадян".
Топ коментарі
+18 Ан Мур
показати весь коментар20.09.2022 10:52
+16 cimbitep
показати весь коментар20.09.2022 11:01
+10 Muron
показати весь коментар20.09.2022 10:53
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Тут гауляйтер та колаборант стрємоусов повідомив, що сьогодні вони щось заявлять по Херсонській області.
Зрозуміло, що це будуть якісь заяви по референдумах та по приєднанню до росії.
Декілька думок, чому путін почав розігрувувати карту референдуму:
1. Програш на полі бою. Перелому у війні поки що немає, але намітилась тенденція і ця тенденція говорить, що у росії немає людських ресурсів. Чим довше війна - тим більше падає підтримка росіян цієї війни.
2. Втрата консенсусу еліт. Еліти в росії почали все частіше думати про те, хто буде після путіна. І кожна з груп мріє захопити владу в кремлі. Коли Акела ************ постає питання життя чи смерті. І путіну потрібно якомога швидше закінчити зовнішні війни, щоб сфокусуватись на війні внутрішній, яка прямо зараз починається.
3. Пропагандисти. Вже стає не зрозумілим: хто на кого працює. Пропагандисти на путіна, чи путін на пропагандистів. Згадайте удари по нашим електропідстанціям. Ніякого військового значення вони не мали, але всі тг-канали та всі соловйови з симоньянами кричали, що нас треба залишити без світла. Бо це серйозна війна. І в той же вечір були удари по електропідстанціям. Абсурд ситуації в тому, що це було зроблено саме через тиск всіх цих воєнкорів та проституток на російському телебаченні. Тому, путіну треба продати перемогу і крім народу, ще і цій групі людей, яка впливає на дуже велику кількість росіян.
4. Втрата фінансового ресурсу. «Лохи» з Європи, які в уяві путіна, мали б впасти на коліна і просити милості у російського царя, виявились не лохами. Зібрались. Посварились трохи і почали діяти. Вже в грудні буде ембарго на нафту. Німеччина дуже скоро відмовиться від російського газу. Катар тихенько відкриває нові банківські рахунки та думає куди ховати всі ті гроші, що будуть надходити в його бюджет з уходом росії з Європейського ринку. путіну треба робити щось терміново і повертатись до переговорів з ЄС. Хоча потяг вже пішов, але він ще цього не зрозумів. Тому він мріє закінчити війну якомога швидше.
5. Втрата Донбасу та Криму. Україна в своїй природі була країною найбільш миролюбивою в світі. Ми не воювали, не хотіли воювати та зовсім не розуміли, а навіщо нам потрібна армія. Ми країна айті, сільського господарства та металургії. І ось зараз через вторгнення Україна стає однією з найбільш мілітарізованих та військових країн світу. Україна стає ворогом екзистенціальним. Плюс, наш сусід Польща терміново збільшує армію та закуповує озброєння. Все це ставить питання не просто на збереженні Кримі чи Донбасу під контролем росії. Це ставить питання на збереженні Смоленську, Кубані, Таганрогу. путін мріє зупинити війну на тих позиціях, які є зараз та потім колись, коли ми будемо знову ослаблені почати її заново. Бєлгород наче був територією росії. Так що, всі ці ідеї, що якщо вони щось там оголосять своєю територією, то ми не зможемо бити по них ракетами - просто смішні.
Літаки летять - будем всіх бомбіть. Це наше нове гасло)))
Все це показує, що ми вибрали правильну стратегію в цій війні. Стояти до кінця, боротись і не йти на жодні поступки. Зараз путін мріє приєднати Херсон чи Луганськ, 24 лютого він мріяв про Київ та Одесу. Через умовний місяць буде мріяти, щоб Севастополь залишився під росією. А ще через деякий час буде пропонувати полишити владу і проситиме, щоб йому дозволили дожити вік в його дворці в гєлєнджікє.
Просто мне рассказывал бабушкин друг детства - он всю жизнь проработал фотомастером и ретушёром - как он наотрез отказался работать в газете, потому что оттуда ретушёры уходили сразу в "10 лет без права переписки". В какой-то момент даже вынужден был уехать из родного города (вернулся домой только после приснопамятного 1953-го), потому что редактор крупной местной газеты (который его фактически спас) вызвал его и предупредил, что пресловутые 10 лет будут светить в любом случае - откажется он или нет, ибо в городе хороших ретушёров больше нет.
Мужик рассказывал мне это в начале 70-х, тогда тренда на разоблачение ещё/уже не было, так что я ему верю.
Хіба що - кулі в потилицю в якості премії, то це було.
Упродовж майже семи місяців війни Росії проти України на окупованих територіях загадково гинули ті, хто пішов на співпрацю з російською владою. Серед них - чиновники, поліцейські, депутати місцевих рад.
Стаття на ВВС за наведеною ссиллю
всьо по плану, без паніки
кажуть нема ніякого контр наступу,
але бігом треба референдум намалювати
тільки прискорить твоє паскудне життя 😡