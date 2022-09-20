Окупанти розпочали підготовку до проведення псевдореферендуму на Донбасі

Псевдореспубліки "ДНР" та "ЛНР" нібито розпочали активну підготовку до проведення так званого "референдуму" про входження до складу РФ.

Про це повідомив терорист, ватажок самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Із вчорашнього вечора фахівці "адміністрацій "ДНР" та "ЛНР" розпочали активне опрацювання питання про проведення "референдуму", - зазначив маріонетка Кремля.

Він переконує, що це незаконне рішення, яке не матиме жодної політичної сили, нібито "є рятівним політичним рішенням, яке убезпечить громадян".

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