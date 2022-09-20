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Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
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референдум (590) ОРДЛО (299)

Росія активізувала тему "референдуму" щодо приєднання окупованих територій Донбасу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

референдум,ордло

Так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР" вимагають негайно ініціювати референдуми про визнання їх суб’єктами Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть кремлівські пропагандисти із "РИА Новости"

Зазначається, що бойовики звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб'єктами Російської Федерації.

Вони це пояснюють тим, що "входження до складу Росії убезпечить республіку, відкриє нові можливості на шляху повернення до мирного життя".

Також бойовики "висловили впевненість, що жителі республіки підтримають ініціативу".

На Донеччині, зокрема, запевняють, що псевдореферендум - це "питання не одного дня", говорити про дату зарано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Референдум" на Харківщині РФ планувала з 1 по 7 листопада, "за" мали бути 75% голосів. ДОКУМЕНТ

В свою чергу, як заявив заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Віктор Водолацький, "референдум" про визнання "Луганської народної республіки" суб'єктом РФ відбудеться восени, найближчим часом".

За його словами, "виборча система ЛНР на 100% готова до проведення референдуму".

Цікаво, що щодо можливості проведення "референдуму" у "ДНР" Водолацький поки що не висловився.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+38
"Дяденька, проснитесь: вы какаете!" (с)
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19.09.2022 21:22
+30
А генпрокурор ЛНР вже взяв участь в референдумі. Зараз черга за іншими колаборантами.
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19.09.2022 21:23
+25
Треба звертатись до Залужного. Він проведе.
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19.09.2022 21:24
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"Дяденька, проснитесь: вы какаете!" (с)
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19.09.2022 21:22 Відповісти
В Сургуті і на Воркуті будуть свої референдуми проводити. "народніє палаті" №6
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19.09.2022 21:41 Відповісти
на моей памяти это 4-5 референдум по ОРЛДО и что..до сраки Запорожье Херсон ага рабежались кто вообще кроме ********** все это воспринимает всерьез- никто.. даже сами россияне уже орут нах нам то все жили себе спокойно уютно по домашнему на бытовом уровне номером один всех бед виновными россияне называют ОРЛДО и им подобные вторым крысчан а потом пока общее термин власть но скоро пойдут персонализации
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19.09.2022 22:55 Відповісти
Как назовем ребенка? 🤗 https://www.youtube.com/shorts/rOgFl5pQQbQ
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20.09.2022 15:28 Відповісти
пака нє позна
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19.09.2022 21:22 Відповісти
А чому НЕГАЙНО? Строки горять?
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19.09.2022 21:23 Відповісти
нi, пукани......
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19.09.2022 21:27 Відповісти
Херсонское чмо спермоусов, тоже сегодня высрался по поводу рефа.
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19.09.2022 21:28 Відповісти
та там вообще никаких шансов..... шо-то я, вроде, такое слышал, что референдчики вообще с Запорожья и Херсона свалили.... и хлам свой с собой забрать успели.....
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19.09.2022 21:34 Відповісти
Та не. Как кошмарили тут так и кошмарят обысками. Может кто-то и свалил. Сегодня выложили фото, что якобы сральдо вернулся в Херсон. Насколько правда неизвестно пока. Сейчас вообще первый тихий вечер за три недели. Пока месть.
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19.09.2022 21:40 Відповісти
попытался найти источник - не помню, хоть убей!
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20.09.2022 00:24 Відповісти
Сраки горять
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19.09.2022 21:29 Відповісти
Видимо у них есть внутренняя информация, что в случае наступления, подобного Харьковскому, Луганск не удержать.
Поэтому и такая спешка с референдумом.
Хотят быть частью россии
Здесь имеет место чисто юридический аспект - наступление на Луганск, по их представлениях, будет уже считаться нападением на россию
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19.09.2022 21:44 Відповісти
референдумы под оккупантами референдумами не являются ) ВСУ глубоко наплевать что там сепары на украинской территории себе нареферендят )))
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19.09.2022 22:09 Відповісти
они надеются что запад заочкует
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19.09.2022 22:49 Відповісти
там ЗСУ на "референдумі" проголосувати збираються, тому і негайно.
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19.09.2022 22:25 Відповісти
Головним чином горят сраки але й строки звісно теж))
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20.09.2022 11:41 Відповісти
Поїзд ушОл
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19.09.2022 21:23 Відповісти
Відать справи геть зовсім кепські
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19.09.2022 21:23 Відповісти
А генпрокурор ЛНР вже взяв участь в референдумі. Зараз черга за іншими колаборантами.
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19.09.2022 21:23 Відповісти
Доскакались на своїх антимайданах, чують, що поразка близько, панікують.
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19.09.2022 21:23 Відповісти
Треба звертатись до Залужного. Він проведе.
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19.09.2022 21:24 Відповісти
Страшно скотам )))
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19.09.2022 21:24 Відповісти
Дві шлюпки з піратами просять порятунку від бурі но потопаючому судні
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19.09.2022 21:25 Відповісти
Які вони недолугі та примитивні....зомбі.
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19.09.2022 21:26 Відповісти
Пацюки відчули, що пахне смаженим. Сподіваються, що щурячий король - ***** їх врятує. Тільки глибоко помиляються - ***** глибоко насрати на них, йому як би свою шкуру врятувати
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19.09.2022 21:26 Відповісти
***** шукає відмазку на випадок застосування ядерної зброї - захищав, буцім то, свою територію
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19.09.2022 21:30 Відповісти
Відмазки тут не котять.
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19.09.2022 21:49 Відповісти
Так уже ж "жить стало лучше, жить стало веселее"!
Не, нарот бимбаса? Что-то не так?
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19.09.2022 21:31 Відповісти
у предателей всегда есть выход - горизонтально впред ногами...
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19.09.2022 21:31 Відповісти
хотять стати "неотъемлимой частью" раZZії, як Крим
Ги-Ги !
сцаки вам в помощь, "мечтатели неотъемлимые" .....
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19.09.2022 21:33 Відповісти
там десь на раїсії новемберфест у сьомих числах..парад буде в них?

хоча якесь гівно придумають
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19.09.2022 21:37 Відповісти
Хто про що, а вошивий про баню.
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19.09.2022 21:33 Відповісти
Біосміття , що не фейс то вироджене, а як послухати , що говорять .... -то взагалі гірше тварин
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19.09.2022 21:34 Відповісти
///
"Сегодня референдум, завтра - признание частью РФ, послезавтра - удары по территории России становятся полноценной войной Украины и НАТО с Россией, развязывающей России руки во всех отношениях", - написала говнометка симоньян в своем Telegram-канале.
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19.09.2022 21:34 Відповісти
а наразі прогулянка в місячному сяйві
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19.09.2022 21:38 Відповісти
на вёслах ? за кораблём? ))
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19.09.2022 21:39 Відповісти
я вже таке уявила

летюча симонян
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19.09.2022 21:45 Відповісти
А как же удары по Крыму и Белгородской области, а спермоням?
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19.09.2022 21:43 Відповісти
спитайте у шлёндри)))
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19.09.2022 21:47 Відповісти
А про удари по Криму чого не написала?
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19.09.2022 21:45 Відповісти
а я маю знати??? )))
просто так співпало, що першою шось квакне говноїдка, а на другийдень вде холуї підхватять (згадайте так було ї з прицільним вогнем по ТЕЦ... тільки сказала - нелюди вдарили)
це співпадіння??? чи відьмацьке навіювання ??
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19.09.2022 21:49 Відповісти
Кто связал руки Спермоньян!!!??? 😡
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19.09.2022 21:47 Відповісти
напугали кота голою сракою, їм воювати вже ніким
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19.09.2022 21:48 Відповісти
🤮 🤮🤮 ( моя реакція на ім'я сімоньян...)
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19.09.2022 21:48 Відповісти
Не все треба читати що на парканах написано.
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19.09.2022 21:50 Відповісти
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19.09.2022 21:36 Відповісти
Kto oni takyje?Igil urovnia samozvanci,pust jedut v kacapstan ixniju teritoriju i tam zyvut
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19.09.2022 21:41 Відповісти
в морг - значит в морг......
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19.09.2022 21:41 Відповісти
Вони вже випустили бобріху озвучити вологі мрії пітуна.
"Немедленный референдум - это Крымский сценарий, и это ва-банк.
Сегодня референдум, завтра - признание частью рф, послезавтра - удары по территории россии становятся полноценной войной Украины и НАТО с россией, развязывающей россии руки во всех отношениях. "
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19.09.2022 21:42 Відповісти
проведение референдумов на украинских территориях незаконно, так что чтобы там не блеяли донецкие и луганские они законные цели для ВСУ. Как впрочем и Крым.
Армянка попросту дура и не понимает что референдумы на оккупированных территориях под властью оккупантов совершенно нелегитимны и даже китайцами признаны не будут.
А вот крепко подставить Рашку и показать всему миру ради чего именно там бегают ваньки с оружием и что это всего навсего империалистическая война и попытка захвата территорий - сами призывы к референдумам - в состоянии.
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19.09.2022 22:07 Відповісти
Цю срущу ротом суку вже давно пора відправити до пекла.
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19.09.2022 23:06 Відповісти
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19.09.2022 23:08 Відповісти
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19.09.2022 21:42 Відповісти
Я думаю на унітаз більше полізе
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19.09.2022 23:01 Відповісти
Сцуться - от і сподіваються, що це щось змінить.

Не змінить - ЛуганДонським гауляйтерам та колаборантам *******.
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19.09.2022 21:43 Відповісти
я перепрошую, а нам до цього яке діло?
нам своє робити.
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19.09.2022 21:44 Відповісти
Колаборанти в рясах
https://www.youtube.com/watch?v=80dgsIMtxUQ
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19.09.2022 21:45 Відповісти
Добрі новини на ніч.
https://www.facebook.com/100001863370777/videos/761927471777520
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19.09.2022 21:51 Відповісти
контент не альо
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19.09.2022 21:56 Відповісти
Ця інформація є на кацапських джерелах. Копіювати я не буду. Хочете самі знайдіть.
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19.09.2022 22:05 Відповісти
так не знаю навіть про що, а зсиль реал недоступна
а новини на ніч добрі - краще за снодійне
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19.09.2022 22:10 Відповісти
нажаль не мокша, але й тв 5 тис квадратів - то є добре)))
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19.09.2022 22:36 Відповісти
Ну як з цього приводу не процитувати живого класика:
"- Где они сейчас в Киевской области? Их нет! Почему? Потому что получили п@зды!!!"
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19.09.2022 21:57 Відповісти
Из 6 миллионов жителей Донбасса на 1 января 2014 года там сейчас проживает не более миллиона...рехверендум ля...🦍для Шариковых...навезут быдла из Ростова...прокукарекают и доложат 73% за.... вхождение в концлагерь путлера...
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19.09.2022 22:02 Відповісти
ніі..там зазвичай 114%
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19.09.2022 22:11 Відповісти
На фото смертники какие-то сидят... Бердянские коллеги подтвердят им
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19.09.2022 22:07 Відповісти
Когда то лет 10 назад вице-премьер рабZeи Татьяна Голикова сказала...мы вымираем...демография удручающая и раскрыла секрет мавзолейных ублюдков по всем регионам рабZeт Дохлятины...а перепись населения проведенная в прошлом году..ваше Засекретили...а это значит..на рабZee давно нет и 100 млн Шариковых...
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19.09.2022 22:09 Відповісти
ну то є так..там лярд..китайців..
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19.09.2022 22:12 Відповісти
нет ребята, доктор сказал в морг , значит в морг!
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19.09.2022 22:12 Відповісти
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19.09.2022 22:18 Відповісти
Собака лает ,а караван идет.
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19.09.2022 23:01 Відповісти
Хорошо бы немедленно инициировать подрыв капсюля-детонатора... 💣💥
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19.09.2022 23:06 Відповісти
поспішають орки, резиновой жопой что-то чувствуют
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20.09.2022 04:27 Відповісти
ВСУ освободят Донбасс и Крым и Путин будет униженный еще больше из за этих референдумов.
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20.09.2022 08:29 Відповісти
Офис!!! слова рос, рус, употреблялись на.ограниченой терр.от Приднестровья до Курска!! Мы есть Русь,от реки Рось. Рассея украла,она от рассеяных народов.. голядь мордва. Куда эти.неумытые шахтеры собрались В Рассею??так скажите.им и сами прочтите всемир.истор.
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20.09.2022 08:30 Відповісти
на самом деле это может оказаться точкой невозврата -***** идет во-банк и чем это всё закончится ?станет ли запад воевать когда все проданые-преданные зэ-лупой территории окажутся признаными парашей своими -это ВОПРОС?
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20.09.2022 08:30 Відповісти
население ордило подлежит уничтожению, так же как и кацапская власть там
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20.09.2022 08:54 Відповісти
Украинская армия уже является частью НАТО, вооружена современным оружием, она защищает Европу, Украину и является надежным гарантом цивилизации, свободы, демократии. Ни какие референдумы, якуты, уголовники, кадыровцы России не помогут. Кацапов будут гнать как баранов до самой Москвы. Донбасс и Крым это Украина. Кто не согласен, пусть сразу бегут пока есть возможность.
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20.09.2022 09:27 Відповісти
Советский диссидент и российская оппозиционер Новодворская незадолго до конфликта на Донбассе записала обращение к так называемым "ополченцам". По прошествии 8 лет каждое ее слово стало пророческим. "Дорогие донбасские "ополченцы", они же сепаратисты, они же террористы, и как вас там еще в истории назовут, вы даже представить себе не можете. Я русская, я вам не из Киева звоню… Видимо, вам никто не сказал еще правды о том, какая участь вас ожидает и в качестве какой разменной монеты употребляет вас Москва. Мои дорогие, вы во имя чего собираетесь умирать?" читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/opinion/258990_1663654084
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20.09.2022 09:38 Відповісти
Олексій Гончаренко, поточні думки, в т.ч. про "референдуми":

Тут гауляйтер та колаборант стрємоусов повідомив, що сьогодні вони щось заявлять по Херсонській області.

Зрозуміло, що це будуть якісь заяви по референдумах та по приєднанню до росії.

Декілька думок, чому путін почав розігрувувати карту референдуму:

1. Програш на полі бою. Перелому у війні поки що немає, але намітилась тенденція і ця тенденція говорить, що у росії немає людських ресурсів. Чим довше війна - тим більше падає підтримка росіян цієї війни.

2. Втрата консенсусу еліт. Еліти в росії почали все частіше думати про те, хто буде після путіна. І кожна з груп мріє захопити владу в кремлі. Коли Акела ************ постає питання життя чи смерті. І путіну потрібно якомога швидше закінчити зовнішні війни, щоб сфокусуватись на війні внутрішній, яка прямо зараз починається.

3. Пропагандисти. Вже стає не зрозумілим: хто на кого працює. Пропагандисти на путіна, чи путін на пропагандистів. Згадайте удари по нашим електропідстанціям. Ніякого військового значення вони не мали, але всі тг-канали та всі соловйови з симоньянами кричали, що нас треба залишити без світла. Бо це серйозна війна. І в той же вечір були удари по електропідстанціям. Абсурд ситуації в тому, що це було зроблено саме через тиск всіх цих воєнкорів та проституток на російському телебаченні. Тому, путіну треба продати перемогу і крім народу, ще і цій групі людей, яка впливає на дуже велику кількість росіян.

4. Втрата фінансового ресурсу. «Лохи» з Європи, які в уяві путіна, мали б впасти на коліна і просити милості у російського царя, виявились не лохами. Зібрались. Посварились трохи і почали діяти. Вже в грудні буде ембарго на нафту. Німеччина дуже скоро відмовиться від російського газу. Катар тихенько відкриває нові банківські рахунки та думає куди ховати всі ті гроші, що будуть надходити в його бюджет з уходом росії з Європейського ринку. путіну треба робити щось терміново і повертатись до переговорів з ЄС. Хоча потяг вже пішов, але він ще цього не зрозумів. Тому він мріє закінчити війну якомога швидше.

5. Втрата Донбасу та Криму. Україна в своїй природі була країною найбільш миролюбивою в світі. Ми не воювали, не хотіли воювати та зовсім не розуміли, а навіщо нам потрібна армія. Ми країна айті, сільського господарства та металургії. І ось зараз через вторгнення Україна стає однією з найбільш мілітарізованих та військових країн світу. Україна стає ворогом екзистенціальним. Плюс, наш сусід Польща терміново збільшує армію та закуповує озброєння. Все це ставить питання не просто на збереженні Кримі чи Донбасу під контролем росії. Це ставить питання на збереженні Смоленську, Кубані, Таганрогу. путін мріє зупинити війну на тих позиціях, які є зараз та потім колись, коли ми будемо знову ослаблені почати її заново. Бєлгород наче був територією росії. Так що, всі ці ідеї, що якщо вони щось там оголосять своєю територією, то ми не зможемо бити по них ракетами - просто смішні.
Літаки летять - будем всіх бомбіть. Це наше нове гасло)))

Все це показує, що ми вибрали правильну стратегію в цій війні. Стояти до кінця, боротись і не йти на жодні поступки. Зараз путін мріє приєднати Херсон чи Луганськ, 24 лютого він мріяв про Київ та Одесу. Через умовний місяць буде мріяти, щоб Севастополь залишився під росією. А ще через деякий час буде пропонувати полишити владу і проситиме, щоб йому дозволили дожити вік в його дворці в гєлєнджікє.
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20.09.2022 10:53 Відповісти
Пенис Душилин дистанционно- демонстрационно вошел в контакт с Писечником и они устроили сексуальные дебаты по телефону на тему давать в заднюю или не давать в заднюю.
Пацаны-близнецы подкремлевские, кончайте елозить понапрасну. Спасенья от ВСУовцев нема, а "3,14здец на ландыш не похож"- хватайте ноги в руки, пока они у вас есть в наличии, и бегите бежмя на ...уй.
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20.09.2022 11:22 Відповісти
як на мене то є добре. "громадяни" рф після звільнення наших територій будуть вимушені поїхати на "родину". А тих хто залишиться буде легше контролювати і вони довго не зможуть приймати участі у вирішенні держ. питань. мокші вже знатно профільтрували окуповані території від чоловіків. тепер залишилися жінки ну і діти...
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20.09.2022 11:22 Відповісти
Ну так у Криму вже була бавовна, і не раз. І ще буде не раз. І шо? ))
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20.09.2022 12:18 Відповісти
Общественная палата №6.
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20.09.2022 12:49 Відповісти
__Донбасс, Евро2012 был при Украине !!!
бурятоВ и пр. такое не интересует. Им нужны дома,территория и ваше отсутствие . Замутившие войну, мир не гарантируют....___
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20.09.2022 13:12 Відповісти
Все что захватили убийствами и войной то и присоединили по ихнему это называется "отжали" ,непонятно для чего тогда проводить референдум по поводу присоединения
отжатой территории если надо было освободить народ, так взяли бы его к себе на свою территорию и освободили от нацистов ни кто не держал ,но что ни кто не ехал к освободителям так они сами пришли ,уубивая украинских военнослужащих и гражданских а теперь референдуми на окупированной территории решили делать ну токнутые он же не законный, а то что на законы и на человеческую жизнь наплевать так званым освободителям - это другое дело.
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20.09.2022 14:13 Відповісти
 
 