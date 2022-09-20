Росія активізувала тему "референдуму" щодо приєднання окупованих територій Донбасу
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Так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР" вимагають негайно ініціювати референдуми про визнання їх суб’єктами Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть кремлівські пропагандисти із "РИА Новости"
Зазначається, що бойовики звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб'єктами Російської Федерації.
Вони це пояснюють тим, що "входження до складу Росії убезпечить республіку, відкриє нові можливості на шляху повернення до мирного життя".
Також бойовики "висловили впевненість, що жителі республіки підтримають ініціативу".
На Донеччині, зокрема, запевняють, що псевдореферендум - це "питання не одного дня", говорити про дату зарано.
В свою чергу, як заявив заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Віктор Водолацький, "референдум" про визнання "Луганської народної республіки" суб'єктом РФ відбудеться восени, найближчим часом".
За його словами, "виборча система ЛНР на 100% готова до проведення референдуму".
Цікаво, що щодо можливості проведення "референдуму" у "ДНР" Водолацький поки що не висловився.
Будь ласка, зачекайте...
Поэтому и такая спешка с референдумом.
Хотят быть частью россии
Здесь имеет место чисто юридический аспект - наступление на Луганск, по их представлениях, будет уже считаться нападением на россию
Не, нарот бимбаса? Что-то не так?
Ги-Ги !
сцаки вам в помощь, "мечтатели неотъемлимые" .....
хоча якесь гівно придумають
"Сегодня референдум, завтра - признание частью РФ, послезавтра - удары по территории России становятся полноценной войной Украины и НАТО с Россией, развязывающей России руки во всех отношениях", - написала говнометка симоньян в своем Telegram-канале.
летюча симонян
просто так співпало, що першою шось квакне говноїдка, а на другийдень вде холуї підхватять (згадайте так було ї з прицільним вогнем по ТЕЦ... тільки сказала - нелюди вдарили)
це співпадіння??? чи відьмацьке навіювання ??
"Немедленный референдум - это Крымский сценарий, и это ва-банк.
Сегодня референдум, завтра - признание частью рф, послезавтра - удары по территории россии становятся полноценной войной Украины и НАТО с россией, развязывающей россии руки во всех отношениях. "
Армянка попросту дура и не понимает что референдумы на оккупированных территориях под властью оккупантов совершенно нелегитимны и даже китайцами признаны не будут.
А вот крепко подставить Рашку и показать всему миру ради чего именно там бегают ваньки с оружием и что это всего навсего империалистическая война и попытка захвата территорий - сами призывы к референдумам - в состоянии.
Не змінить - ЛуганДонським гауляйтерам та колаборантам *******.
нам своє робити.
https://www.youtube.com/watch?v=80dgsIMtxUQ
https://www.facebook.com/100001863370777/videos/761927471777520
а новини на ніч добрі - краще за снодійне
"- Где они сейчас в Киевской области? Их нет! Почему? Потому что получили п@зды!!!"
Тут гауляйтер та колаборант стрємоусов повідомив, що сьогодні вони щось заявлять по Херсонській області.
Зрозуміло, що це будуть якісь заяви по референдумах та по приєднанню до росії.
Декілька думок, чому путін почав розігрувувати карту референдуму:
1. Програш на полі бою. Перелому у війні поки що немає, але намітилась тенденція і ця тенденція говорить, що у росії немає людських ресурсів. Чим довше війна - тим більше падає підтримка росіян цієї війни.
2. Втрата консенсусу еліт. Еліти в росії почали все частіше думати про те, хто буде після путіна. І кожна з груп мріє захопити владу в кремлі. Коли Акела ************ постає питання життя чи смерті. І путіну потрібно якомога швидше закінчити зовнішні війни, щоб сфокусуватись на війні внутрішній, яка прямо зараз починається.
3. Пропагандисти. Вже стає не зрозумілим: хто на кого працює. Пропагандисти на путіна, чи путін на пропагандистів. Згадайте удари по нашим електропідстанціям. Ніякого військового значення вони не мали, але всі тг-канали та всі соловйови з симоньянами кричали, що нас треба залишити без світла. Бо це серйозна війна. І в той же вечір були удари по електропідстанціям. Абсурд ситуації в тому, що це було зроблено саме через тиск всіх цих воєнкорів та проституток на російському телебаченні. Тому, путіну треба продати перемогу і крім народу, ще і цій групі людей, яка впливає на дуже велику кількість росіян.
4. Втрата фінансового ресурсу. «Лохи» з Європи, які в уяві путіна, мали б впасти на коліна і просити милості у російського царя, виявились не лохами. Зібрались. Посварились трохи і почали діяти. Вже в грудні буде ембарго на нафту. Німеччина дуже скоро відмовиться від російського газу. Катар тихенько відкриває нові банківські рахунки та думає куди ховати всі ті гроші, що будуть надходити в його бюджет з уходом росії з Європейського ринку. путіну треба робити щось терміново і повертатись до переговорів з ЄС. Хоча потяг вже пішов, але він ще цього не зрозумів. Тому він мріє закінчити війну якомога швидше.
5. Втрата Донбасу та Криму. Україна в своїй природі була країною найбільш миролюбивою в світі. Ми не воювали, не хотіли воювати та зовсім не розуміли, а навіщо нам потрібна армія. Ми країна айті, сільського господарства та металургії. І ось зараз через вторгнення Україна стає однією з найбільш мілітарізованих та військових країн світу. Україна стає ворогом екзистенціальним. Плюс, наш сусід Польща терміново збільшує армію та закуповує озброєння. Все це ставить питання не просто на збереженні Кримі чи Донбасу під контролем росії. Це ставить питання на збереженні Смоленську, Кубані, Таганрогу. путін мріє зупинити війну на тих позиціях, які є зараз та потім колись, коли ми будемо знову ослаблені почати її заново. Бєлгород наче був територією росії. Так що, всі ці ідеї, що якщо вони щось там оголосять своєю територією, то ми не зможемо бити по них ракетами - просто смішні.
Літаки летять - будем всіх бомбіть. Це наше нове гасло)))
Все це показує, що ми вибрали правильну стратегію в цій війні. Стояти до кінця, боротись і не йти на жодні поступки. Зараз путін мріє приєднати Херсон чи Луганськ, 24 лютого він мріяв про Київ та Одесу. Через умовний місяць буде мріяти, щоб Севастополь залишився під росією. А ще через деякий час буде пропонувати полишити владу і проситиме, щоб йому дозволили дожити вік в його дворці в гєлєнджікє.
Пацаны-близнецы подкремлевские, кончайте елозить понапрасну. Спасенья от ВСУовцев нема, а "3,14здец на ландыш не похож"- хватайте ноги в руки, пока они у вас есть в наличии, и бегите бежмя на ...уй.
бурятоВ и пр. такое не интересует. Им нужны дома,территория и ваше отсутствие . Замутившие войну, мир не гарантируют....___
отжатой территории если надо было освободить народ, так взяли бы его к себе на свою территорию и освободили от нацистов ни кто не держал ,но что ни кто не ехал к освободителям так они сами пришли ,уубивая украинских военнослужащих и гражданских а теперь референдуми на окупированной территории решили делать ну токнутые он же не законный, а то что на законы и на человеческую жизнь наплевать так званым освободителям - это другое дело.