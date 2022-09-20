Росія активізувала тему "референдуму" щодо приєднання окупованих територій Донбасу

Так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР" вимагають негайно ініціювати референдуми про визнання їх суб’єктами Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть кремлівські пропагандисти із "РИА Новости"

Зазначається, що бойовики звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб'єктами Російської Федерації.

Вони це пояснюють тим, що "входження до складу Росії убезпечить республіку, відкриє нові можливості на шляху повернення до мирного життя".

Також бойовики "висловили впевненість, що жителі республіки підтримають ініціативу".

На Донеччині, зокрема, запевняють, що псевдореферендум - це "питання не одного дня", говорити про дату зарано.

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В свою чергу, як заявив заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Віктор Водолацький, "референдум" про визнання "Луганської народної республіки" суб'єктом РФ відбудеться восени, найближчим часом".

За його словами, "виборча система ЛНР на 100% готова до проведення референдуму".

Цікаво, що щодо можливості проведення "референдуму" у "ДНР" Водолацький поки що не висловився.