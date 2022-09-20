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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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референдум (1495) ОРДЛО (246)

Россия активизировала тему "референдума" о присоединении оккупированных территорий Донбасса

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

референдум,ордло

Так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" требуют немедленно инициировать референдумы о признании их субъектами Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут кремлевские пропагандисты из "РИА Новости".

Отмечается, что боевики обратились к своим предводителям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой немедленно провести референдум о признании их субъектами Российской Федерации.

Они это объясняют тем, что "вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности для возвращения к мирной жизни".

Также боевики "выразили уверенность, что жители республики поддержат инициативу".

В Донецкой области, в частности, уверяют, что псевдореферендум - это "вопрос не одного дня", говорить о дате рано.

Читайте также: "Референдум" на Харьковщине РФ планировала с 1 по 7 ноября, "за" должны были быть 75% голосов. ДОКУМЕНТ

Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий, "референдум" о признании "Луганской народной республики" субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время".

По его словам, "избирательная система "ЛНР" на 100% готова к проведению референдума".

Интересно, что о возможности проведения "референдума" в "ДНР" Водолацкий пока не высказался.
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Топ комментарии
+38
"Дяденька, проснитесь: вы какаете!" (с)
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19.09.2022 21:22
+30
А генпрокурор ЛНР вже взяв участь в референдумі. Зараз черга за іншими колаборантами.
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19.09.2022 21:23
+25
Треба звертатись до Залужного. Він проведе.
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19.09.2022 21:24
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"Дяденька, проснитесь: вы какаете!" (с)
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19.09.2022 21:22 Ответить
В Сургуті і на Воркуті будуть свої референдуми проводити. "народніє палаті" №6
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19.09.2022 21:41 Ответить
на моей памяти это 4-5 референдум по ОРЛДО и что..до сраки Запорожье Херсон ага рабежались кто вообще кроме ********** все это воспринимает всерьез- никто.. даже сами россияне уже орут нах нам то все жили себе спокойно уютно по домашнему на бытовом уровне номером один всех бед виновными россияне называют ОРЛДО и им подобные вторым крысчан а потом пока общее термин власть но скоро пойдут персонализации
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19.09.2022 22:55 Ответить
Как назовем ребенка? 🤗 https://www.youtube.com/shorts/rOgFl5pQQbQ
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20.09.2022 15:28 Ответить
пака нє позна
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19.09.2022 21:22 Ответить
А чому НЕГАЙНО? Строки горять?
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19.09.2022 21:23 Ответить
нi, пукани......
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19.09.2022 21:27 Ответить
Херсонское чмо спермоусов, тоже сегодня высрался по поводу рефа.
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19.09.2022 21:28 Ответить
та там вообще никаких шансов..... шо-то я, вроде, такое слышал, что референдчики вообще с Запорожья и Херсона свалили.... и хлам свой с собой забрать успели.....
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19.09.2022 21:34 Ответить
Та не. Как кошмарили тут так и кошмарят обысками. Может кто-то и свалил. Сегодня выложили фото, что якобы сральдо вернулся в Херсон. Насколько правда неизвестно пока. Сейчас вообще первый тихий вечер за три недели. Пока месть.
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19.09.2022 21:40 Ответить
попытался найти источник - не помню, хоть убей!
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20.09.2022 00:24 Ответить
Сраки горять
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19.09.2022 21:29 Ответить
Видимо у них есть внутренняя информация, что в случае наступления, подобного Харьковскому, Луганск не удержать.
Поэтому и такая спешка с референдумом.
Хотят быть частью россии
Здесь имеет место чисто юридический аспект - наступление на Луганск, по их представлениях, будет уже считаться нападением на россию
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19.09.2022 21:44 Ответить
референдумы под оккупантами референдумами не являются ) ВСУ глубоко наплевать что там сепары на украинской территории себе нареферендят )))
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19.09.2022 22:09 Ответить
они надеются что запад заочкует
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19.09.2022 22:49 Ответить
там ЗСУ на "референдумі" проголосувати збираються, тому і негайно.
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19.09.2022 22:25 Ответить
Головним чином горят сраки але й строки звісно теж))
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20.09.2022 11:41 Ответить
Поїзд ушОл
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19.09.2022 21:23 Ответить
Відать справи геть зовсім кепські
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19.09.2022 21:23 Ответить
А генпрокурор ЛНР вже взяв участь в референдумі. Зараз черга за іншими колаборантами.
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19.09.2022 21:23 Ответить
Доскакались на своїх антимайданах, чують, що поразка близько, панікують.
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19.09.2022 21:23 Ответить
Треба звертатись до Залужного. Він проведе.
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19.09.2022 21:24 Ответить
Страшно скотам )))
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19.09.2022 21:24 Ответить
Дві шлюпки з піратами просять порятунку від бурі но потопаючому судні
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19.09.2022 21:25 Ответить
Які вони недолугі та примитивні....зомбі.
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19.09.2022 21:26 Ответить
Пацюки відчули, що пахне смаженим. Сподіваються, що щурячий король - ***** їх врятує. Тільки глибоко помиляються - ***** глибоко насрати на них, йому як би свою шкуру врятувати
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19.09.2022 21:26 Ответить
***** шукає відмазку на випадок застосування ядерної зброї - захищав, буцім то, свою територію
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19.09.2022 21:30 Ответить
Відмазки тут не котять.
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19.09.2022 21:49 Ответить
Так уже ж "жить стало лучше, жить стало веселее"!
Не, нарот бимбаса? Что-то не так?
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19.09.2022 21:31 Ответить
у предателей всегда есть выход - горизонтально впред ногами...
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19.09.2022 21:31 Ответить
хотять стати "неотъемлимой частью" раZZії, як Крим
Ги-Ги !
сцаки вам в помощь, "мечтатели неотъемлимые" .....
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19.09.2022 21:33 Ответить
там десь на раїсії новемберфест у сьомих числах..парад буде в них?

хоча якесь гівно придумають
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19.09.2022 21:37 Ответить
Хто про що, а вошивий про баню.
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19.09.2022 21:33 Ответить
Біосміття , що не фейс то вироджене, а як послухати , що говорять .... -то взагалі гірше тварин
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19.09.2022 21:34 Ответить
///
"Сегодня референдум, завтра - признание частью РФ, послезавтра - удары по территории России становятся полноценной войной Украины и НАТО с Россией, развязывающей России руки во всех отношениях", - написала говнометка симоньян в своем Telegram-канале.
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19.09.2022 21:34 Ответить
а наразі прогулянка в місячному сяйві
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19.09.2022 21:38 Ответить
на вёслах ? за кораблём? ))
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19.09.2022 21:39 Ответить
я вже таке уявила

летюча симонян
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19.09.2022 21:45 Ответить
А как же удары по Крыму и Белгородской области, а спермоням?
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19.09.2022 21:43 Ответить
спитайте у шлёндри)))
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19.09.2022 21:47 Ответить
А про удари по Криму чого не написала?
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19.09.2022 21:45 Ответить
а я маю знати??? )))
просто так співпало, що першою шось квакне говноїдка, а на другийдень вде холуї підхватять (згадайте так було ї з прицільним вогнем по ТЕЦ... тільки сказала - нелюди вдарили)
це співпадіння??? чи відьмацьке навіювання ??
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19.09.2022 21:49 Ответить
Кто связал руки Спермоньян!!!??? 😡
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19.09.2022 21:47 Ответить
напугали кота голою сракою, їм воювати вже ніким
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19.09.2022 21:48 Ответить
🤮 🤮🤮 ( моя реакція на ім'я сімоньян...)
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19.09.2022 21:48 Ответить
Не все треба читати що на парканах написано.
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19.09.2022 21:50 Ответить
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19.09.2022 21:36 Ответить
Kto oni takyje?Igil urovnia samozvanci,pust jedut v kacapstan ixniju teritoriju i tam zyvut
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19.09.2022 21:41 Ответить
в морг - значит в морг......
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19.09.2022 21:41 Ответить
Вони вже випустили бобріху озвучити вологі мрії пітуна.
"Немедленный референдум - это Крымский сценарий, и это ва-банк.
Сегодня референдум, завтра - признание частью рф, послезавтра - удары по территории россии становятся полноценной войной Украины и НАТО с россией, развязывающей россии руки во всех отношениях. "
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19.09.2022 21:42 Ответить
проведение референдумов на украинских территориях незаконно, так что чтобы там не блеяли донецкие и луганские они законные цели для ВСУ. Как впрочем и Крым.
Армянка попросту дура и не понимает что референдумы на оккупированных территориях под властью оккупантов совершенно нелегитимны и даже китайцами признаны не будут.
А вот крепко подставить Рашку и показать всему миру ради чего именно там бегают ваньки с оружием и что это всего навсего империалистическая война и попытка захвата территорий - сами призывы к референдумам - в состоянии.
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19.09.2022 22:07 Ответить
Цю срущу ротом суку вже давно пора відправити до пекла.
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19.09.2022 23:06 Ответить
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19.09.2022 23:08 Ответить
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19.09.2022 21:42 Ответить
Я думаю на унітаз більше полізе
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19.09.2022 23:01 Ответить
Сцуться - от і сподіваються, що це щось змінить.

Не змінить - ЛуганДонським гауляйтерам та колаборантам *******.
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19.09.2022 21:43 Ответить
я перепрошую, а нам до цього яке діло?
нам своє робити.
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19.09.2022 21:44 Ответить
Колаборанти в рясах
https://www.youtube.com/watch?v=80dgsIMtxUQ
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19.09.2022 21:45 Ответить
Добрі новини на ніч.
https://www.facebook.com/100001863370777/videos/761927471777520
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19.09.2022 21:51 Ответить
контент не альо
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19.09.2022 21:56 Ответить
Ця інформація є на кацапських джерелах. Копіювати я не буду. Хочете самі знайдіть.
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19.09.2022 22:05 Ответить
так не знаю навіть про що, а зсиль реал недоступна
а новини на ніч добрі - краще за снодійне
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19.09.2022 22:10 Ответить
нажаль не мокша, але й тв 5 тис квадратів - то є добре)))
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19.09.2022 22:36 Ответить
Ну як з цього приводу не процитувати живого класика:
"- Где они сейчас в Киевской области? Их нет! Почему? Потому что получили п@зды!!!"
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19.09.2022 21:57 Ответить
Из 6 миллионов жителей Донбасса на 1 января 2014 года там сейчас проживает не более миллиона...рехверендум ля...🦍для Шариковых...навезут быдла из Ростова...прокукарекают и доложат 73% за.... вхождение в концлагерь путлера...
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19.09.2022 22:02 Ответить
ніі..там зазвичай 114%
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19.09.2022 22:11 Ответить
На фото смертники какие-то сидят... Бердянские коллеги подтвердят им
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19.09.2022 22:07 Ответить
Когда то лет 10 назад вице-премьер рабZeи Татьяна Голикова сказала...мы вымираем...демография удручающая и раскрыла секрет мавзолейных ублюдков по всем регионам рабZeт Дохлятины...а перепись населения проведенная в прошлом году..ваше Засекретили...а это значит..на рабZee давно нет и 100 млн Шариковых...
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19.09.2022 22:09 Ответить
ну то є так..там лярд..китайців..
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19.09.2022 22:12 Ответить
нет ребята, доктор сказал в морг , значит в морг!
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19.09.2022 22:12 Ответить
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19.09.2022 22:18 Ответить
Собака лает ,а караван идет.
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19.09.2022 23:01 Ответить
Хорошо бы немедленно инициировать подрыв капсюля-детонатора... 💣💥
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19.09.2022 23:06 Ответить
поспішають орки, резиновой жопой что-то чувствуют
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20.09.2022 04:27 Ответить
ВСУ освободят Донбасс и Крым и Путин будет униженный еще больше из за этих референдумов.
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20.09.2022 08:29 Ответить
Офис!!! слова рос, рус, употреблялись на.ограниченой терр.от Приднестровья до Курска!! Мы есть Русь,от реки Рось. Рассея украла,она от рассеяных народов.. голядь мордва. Куда эти.неумытые шахтеры собрались В Рассею??так скажите.им и сами прочтите всемир.истор.
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20.09.2022 08:30 Ответить
на самом деле это может оказаться точкой невозврата -***** идет во-банк и чем это всё закончится ?станет ли запад воевать когда все проданые-преданные зэ-лупой территории окажутся признаными парашей своими -это ВОПРОС?
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20.09.2022 08:30 Ответить
население ордило подлежит уничтожению, так же как и кацапская власть там
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20.09.2022 08:54 Ответить
Украинская армия уже является частью НАТО, вооружена современным оружием, она защищает Европу, Украину и является надежным гарантом цивилизации, свободы, демократии. Ни какие референдумы, якуты, уголовники, кадыровцы России не помогут. Кацапов будут гнать как баранов до самой Москвы. Донбасс и Крым это Украина. Кто не согласен, пусть сразу бегут пока есть возможность.
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20.09.2022 09:27 Ответить
Советский диссидент и российская оппозиционер Новодворская незадолго до конфликта на Донбассе записала обращение к так называемым "ополченцам". По прошествии 8 лет каждое ее слово стало пророческим. "Дорогие донбасские "ополченцы", они же сепаратисты, они же террористы, и как вас там еще в истории назовут, вы даже представить себе не можете. Я русская, я вам не из Киева звоню… Видимо, вам никто не сказал еще правды о том, какая участь вас ожидает и в качестве какой разменной монеты употребляет вас Москва. Мои дорогие, вы во имя чего собираетесь умирать?" читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/opinion/258990_1663654084
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20.09.2022 09:38 Ответить
Олексій Гончаренко, поточні думки, в т.ч. про "референдуми":

Тут гауляйтер та колаборант стрємоусов повідомив, що сьогодні вони щось заявлять по Херсонській області.

Зрозуміло, що це будуть якісь заяви по референдумах та по приєднанню до росії.

Декілька думок, чому путін почав розігрувувати карту референдуму:

1. Програш на полі бою. Перелому у війні поки що немає, але намітилась тенденція і ця тенденція говорить, що у росії немає людських ресурсів. Чим довше війна - тим більше падає підтримка росіян цієї війни.

2. Втрата консенсусу еліт. Еліти в росії почали все частіше думати про те, хто буде після путіна. І кожна з груп мріє захопити владу в кремлі. Коли Акела ************ постає питання життя чи смерті. І путіну потрібно якомога швидше закінчити зовнішні війни, щоб сфокусуватись на війні внутрішній, яка прямо зараз починається.

3. Пропагандисти. Вже стає не зрозумілим: хто на кого працює. Пропагандисти на путіна, чи путін на пропагандистів. Згадайте удари по нашим електропідстанціям. Ніякого військового значення вони не мали, але всі тг-канали та всі соловйови з симоньянами кричали, що нас треба залишити без світла. Бо це серйозна війна. І в той же вечір були удари по електропідстанціям. Абсурд ситуації в тому, що це було зроблено саме через тиск всіх цих воєнкорів та проституток на російському телебаченні. Тому, путіну треба продати перемогу і крім народу, ще і цій групі людей, яка впливає на дуже велику кількість росіян.

4. Втрата фінансового ресурсу. «Лохи» з Європи, які в уяві путіна, мали б впасти на коліна і просити милості у російського царя, виявились не лохами. Зібрались. Посварились трохи і почали діяти. Вже в грудні буде ембарго на нафту. Німеччина дуже скоро відмовиться від російського газу. Катар тихенько відкриває нові банківські рахунки та думає куди ховати всі ті гроші, що будуть надходити в його бюджет з уходом росії з Європейського ринку. путіну треба робити щось терміново і повертатись до переговорів з ЄС. Хоча потяг вже пішов, але він ще цього не зрозумів. Тому він мріє закінчити війну якомога швидше.

5. Втрата Донбасу та Криму. Україна в своїй природі була країною найбільш миролюбивою в світі. Ми не воювали, не хотіли воювати та зовсім не розуміли, а навіщо нам потрібна армія. Ми країна айті, сільського господарства та металургії. І ось зараз через вторгнення Україна стає однією з найбільш мілітарізованих та військових країн світу. Україна стає ворогом екзистенціальним. Плюс, наш сусід Польща терміново збільшує армію та закуповує озброєння. Все це ставить питання не просто на збереженні Кримі чи Донбасу під контролем росії. Це ставить питання на збереженні Смоленську, Кубані, Таганрогу. путін мріє зупинити війну на тих позиціях, які є зараз та потім колись, коли ми будемо знову ослаблені почати її заново. Бєлгород наче був територією росії. Так що, всі ці ідеї, що якщо вони щось там оголосять своєю територією, то ми не зможемо бити по них ракетами - просто смішні.
Літаки летять - будем всіх бомбіть. Це наше нове гасло)))

Все це показує, що ми вибрали правильну стратегію в цій війні. Стояти до кінця, боротись і не йти на жодні поступки. Зараз путін мріє приєднати Херсон чи Луганськ, 24 лютого він мріяв про Київ та Одесу. Через умовний місяць буде мріяти, щоб Севастополь залишився під росією. А ще через деякий час буде пропонувати полишити владу і проситиме, щоб йому дозволили дожити вік в його дворці в гєлєнджікє.
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20.09.2022 10:53 Ответить
Пенис Душилин дистанционно- демонстрационно вошел в контакт с Писечником и они устроили сексуальные дебаты по телефону на тему давать в заднюю или не давать в заднюю.
Пацаны-близнецы подкремлевские, кончайте елозить понапрасну. Спасенья от ВСУовцев нема, а "3,14здец на ландыш не похож"- хватайте ноги в руки, пока они у вас есть в наличии, и бегите бежмя на ...уй.
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20.09.2022 11:22 Ответить
як на мене то є добре. "громадяни" рф після звільнення наших територій будуть вимушені поїхати на "родину". А тих хто залишиться буде легше контролювати і вони довго не зможуть приймати участі у вирішенні держ. питань. мокші вже знатно профільтрували окуповані території від чоловіків. тепер залишилися жінки ну і діти...
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20.09.2022 11:22 Ответить
Ну так у Криму вже була бавовна, і не раз. І ще буде не раз. І шо? ))
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20.09.2022 12:18 Ответить
Общественная палата №6.
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20.09.2022 12:49 Ответить
__Донбасс, Евро2012 был при Украине !!!
бурятоВ и пр. такое не интересует. Им нужны дома,территория и ваше отсутствие . Замутившие войну, мир не гарантируют....___
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20.09.2022 13:12 Ответить
Все что захватили убийствами и войной то и присоединили по ихнему это называется "отжали" ,непонятно для чего тогда проводить референдум по поводу присоединения
отжатой территории если надо было освободить народ, так взяли бы его к себе на свою территорию и освободили от нацистов ни кто не держал ,но что ни кто не ехал к освободителям так они сами пришли ,уубивая украинских военнослужащих и гражданских а теперь референдуми на окупированной территории решили делать ну токнутые он же не законный, а то что на законы и на человеческую жизнь наплевать так званым освободителям - это другое дело.
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20.09.2022 14:13 Ответить
 
 