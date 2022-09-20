Россию отстранили от чемпионата мира по дзюдо
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Чемпионат мира по дзюдо состоится с 6 по 12 октября в Ташкенте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Об отстранении сборной страны-агрессора рассказал президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов.
"В чемпионате мира мы не примем участия. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) касается всех российских спортсменов, не только сборной России по дзюдо", - сообщил функционер.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин являлся почетным президентом Международной федерации дзюдо. Его лишили этого статуса.
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а так - ну-ну
https://www.5.ua/dv/life/222697
Під час робочої поїздки до Кіровоградської області Зеленський відвідав Обласну спеціалізовану дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву-2.
Повідомляється, що після закінчення заняття вихованці школи подарували президенту диплом почесного першого дану ступеня майстра та іменний чорний пояс з вишитим прізвищем глави держави японською мовою і назвою виду спорту - традиційне карате." (С)
Зелупа-каратіст.
2) у данів теж чорний пояс, тільки циферка міняється.
вау!!! мяв)))) сижу и улыбаюсь, как идиот! )))) класс..
три заповідника де росіян не чіпають.
не чіпали.
ПЕРШИЙ ПІШОВ!!!
Дядя Вова-три-два-рас опустил дзюдо и вас.