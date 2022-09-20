РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11916 посетителей онлайн
Новости Спорт
2 875 32
Россия (91250) санкции (10615) чемпионат (317) дзюдо (23)

Россию отстранили от чемпионата мира по дзюдо

Новости Цензор.НЕТ Спорт

дзюдо

Чемпионат мира по дзюдо состоится с 6 по 12 октября в Ташкенте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Об отстранении сборной страны-агрессора рассказал президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов.

"В чемпионате мира мы не примем участия. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) касается всех российских спортсменов, не только сборной России по дзюдо", - сообщил функционер.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин являлся почетным президентом Международной федерации дзюдо. Его лишили этого статуса.

Читайте также: Путин отстранен от всех занимаемых должностей в Международной федерации дзюдо
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
с отборочных 2024 по футболу этих ********* тоже ссаными тряпками погнали....
показать весь комментарий
20.09.2022 16:10
+9
показать весь комментарий
20.09.2022 16:26
+8
Та понятно,главный дзюдоист обосрался
показать весь комментарий
20.09.2022 16:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
opjatj sankciji nerabotajut
показать весь комментарий
20.09.2022 16:03 Ответить
якщо у путі відберуть її чорні пояси - мо я повірю в честь тих, хто представля на раші борцівські з'єднання

а так - ну-ну
показать весь комментарий
20.09.2022 16:06 Ответить
Як ти в нього їх відбереш? В нього охорона .
показать весь комментарий
20.09.2022 16:14 Ответить
Не треба їх фізично відбирати, достатньо рішення про позбавлення його данів і видалення з відповідних реєстрів.
показать весь комментарий
20.09.2022 16:33 Ответить
ага, ось я вже бачу як кацапська федерація дзюдо видаляє ***** з реєстру.
показать весь комментарий
20.09.2022 17:14 Ответить
Міжнародна!!! Вона й кацапську вже напіввидалила, принаймні, до змагань не допускає.
показать весь комментарий
20.09.2022 19:57 Ответить
Нема що у ***** забирати,найвище досягнення---друге місце на першості ленінграда серед юніорів..."Геній дзюдо",***...
показать весь комментарий
20.09.2022 16:19 Ответить
Ну, йому різні організації східних бойових мистецтв надарили почесних чорних поясів з високими данами.
показать весь комментарий
20.09.2022 20:02 Ответить
А в реалі друге місце, та дан ---*****...
показать весь комментарий
21.09.2022 07:46 Ответить
Доречі, а ви памʼятаєте, що Найвеличніший - чорний пояс з карате? Тобто українські каратисти виявилися такими же говноїдами, як і кацапські дзюдоїсти (ні, в обличча я ні тим ні іншим таке не скажу, хіба що коли дробовика придбаю ).
https://www.5.ua/dv/life/222697
показать весь комментарий
20.09.2022 17:17 Ответить
"У карате чорний пояс - це найвищий ранг. Щоб його здобути, бійці роками відточують свою майстерність. Однак Зеленському не довелося займатися східним єдиноборством, щоб отримати таку почесну відзнаку.

Під час робочої поїздки до Кіровоградської області Зеленський відвідав Обласну спеціалізовану дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву-2.

Повідомляється, що після закінчення заняття вихованці школи подарували президенту диплом почесного першого дану ступеня майстра та іменний чорний пояс з вишитим прізвищем глави держави японською мовою і назвою виду спорту - традиційне карате." (С)
показать весь комментарий
20.09.2022 17:19 Ответить
*****....За одне заняття вишили на поясі прізвище і назву виду спорту?Ще й японською.Оце лизнули.Може Зелупу привели на заняття гуртка вишивки?А какая разніца?
Зелупа-каратіст.
показать весь комментарий
20.09.2022 17:35 Ответить
Чорний пояс - це не найвищий ранг. Так, це майстерський ступінь, але у нього є ще дани - від першого (найнижчого) до десятого (найвищого).
показать весь комментарий
20.09.2022 20:06 Ответить
1) то була цитата
2) у данів теж чорний пояс, тільки циферка міняється.
показать весь комментарий
21.09.2022 10:15 Ответить
Та понятно,главный дзюдоист обосрался
показать весь комментарий
20.09.2022 16:10 Ответить
с отборочных 2024 по футболу этих ********* тоже ссаными тряпками погнали....
показать весь комментарий
20.09.2022 16:10 Ответить
кацапия с ее вонючими свинопасами и немытыми свиноматками должна превратиться в изгоя...
показать весь комментарий
20.09.2022 16:11 Ответить
Хехе...)))
показать весь комментарий
20.09.2022 16:12 Ответить
Хо-хо,парниша!))
показать весь комментарий
20.09.2022 16:22 Ответить
Та шо ж ви таке робите??? Якщо рашку відсторонити від усіх змагань, то куди дівати запаси мєльдонія? А що робити ФСБшникам, які тренувалися баночки міняти? Ви про них подумали?
показать весь комментарий
20.09.2022 16:13 Ответить
Тепер ПаРаша змагається тільки у боротьбі нанайських хлопчиків та у кишеньковий більярд, і то сама з собою.
показать весь комментарий
20.09.2022 16:20 Ответить
показать весь комментарий
20.09.2022 16:26 Ответить
показать весь комментарий
20.09.2022 16:52 Ответить
привет! зацени: https://twitter.com/i/status/1572049476336111618 )))
показать весь комментарий
20.09.2022 17:06 Ответить
вау!!! мяв)))) сижу и улыбаюсь, как идиот! )))) класс..
показать весь комментарий
20.09.2022 17:13 Ответить
особенно первая и последняя..... я валялсся! ))
показать весь комментарий
20.09.2022 17:14 Ответить
Ну, война с НАТО продлится, ну максимум 2 часа...Ну что там той росии, ну подавили их огневые точки и все...
показать весь комментарий
20.09.2022 18:02 Ответить
дзюдо. велоспорт. теніс.

три заповідника де росіян не чіпають.

не чіпали.

ПЕРШИЙ ПІШОВ!!!
показать весь комментарий
20.09.2022 17:35 Ответить
ну есть еще конный спорт , и главная путлеровская лошадь . лавров ..
показать весь комментарий
20.09.2022 17:50 Ответить
ой ***.пускай в кремле на ************ тренируются.......................................
показать весь комментарий
20.09.2022 17:45 Ответить
Московиты!
Дядя Вова-три-два-рас опустил дзюдо и вас.
показать весь комментарий
20.09.2022 21:18 Ответить
 
 